Pandemi usulü yılbaşı konserleri

“Kahvaltı salatası” diye bir gerçek var. Ne kadar istersek o kadar sağlıklı yapmak elimizde. Afiyet olsun.
Az su içmek mutsuz ediyor ve çalışma kapasitemizi düşürüyor. Bugünden sonra “az kahve çok su” politikasına başlayalım.
Spotify, 2020’nin en çok dinlenen müziklerini açıkladı. Ülke olarak rap ve pop dinlemişiz. Rap’e mesafeli olanlar; bugün patlatın bir Türkçe rap...
CarrefourSA, “Lezzet Arası” adını verdiği market içi restoranlarından paket servise başladı. Üstelik ‘raf’ fiyatına. “Türkiye’de bizden ucuzu yok, üstelik 40 dakikada kapınızdayız” diyorlar. Denemek lazım.
Mindful Nefes ve Nefes Anatomisi eğitimine online katılıp “doğru nefes alım teknikleri” üzerine bilgi sahibi olun. İlk ders bu akşam 20.00’de, biletler www.biletino.com’da.
Hz. Mevlana’nın merhametini, insan ve hayvan sevgisini yansıtan “
Yazdım geçtim gibi bir düşünceye kapılmadan, fikri takip sonucu 2 gün sonra başka bir başlıkla çıktı köşemiz:
“390 TL’ye yasak delinir”
Türlü oyunlarla yasağı delen otellerin, müşteri çekmek için uyguladıkları düşük fiyat politikasının altını çizdik bu sefer.
Son olarak da “Dost değil korona meclisi” yazısıyla İstanbul’un göbeğinde bazı sanatçıların otel restoranlarında sahneye çıktığını, bu programlara dışarıdan müşteri kabul edildiğini ortaya çıkardık.
Son yazının çıktığı gün İçişleri Bakanlığı, konaklama tesislerindeki restoranlarla ilgili yeni genelgesini yayımladı ve otellerin oyununa son verdi.
Anlayacağınız uğraştık.
Takipçisi olduk.
Eğer mümkünse telefonunuz sürekli yanınızda olmasın. Biraz uzağa koyun ve paniklemeyin, sesini zaten duyarsınız.
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Son günlerin en soğuk havasında sıkı giyinip yapılacak bir sabah yürüyüşü moral depolatacaktır.
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Bal ve cevizi birlikte yerseniz gün boyu kendinizi daha dinç hissedeceksiniz.
Battaniye altında hiç Erkin Koray dinlediniz mi? İnanın tam havası bugün!
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Yaşam Hakkına Saygı Derneği’nin Instagram hesabına göz atmanızı çok isterim. Sokak hayvanları için gece gündüz çalışıyorlar.
“Enerji emen tipler” var ya hani... Bu hafta onlardan uzak durma haftamız olsun.
Enerji veren arkadaşlar seçelim.
“Yeni Yıl Köyü” Zorlu Center’da açıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gezilebilir...
Nalan Miri Sözer’in “Hayat 40’ta Başlar” kitabı İngilizce baskısı ile de raflardaki yerini aldı. Yaşı dert edenlere duyurulur. Etmeyin, okuyun.
Deneyimli bir okul öncesi öğretmeninin kaleminden çıkan “Bir Öğretmenin Mutfağından” kitabı, evde çocuklarıyla kalan ebeveynler için başucu kitabı niteliğinde...
İstanbul’un en lüks mekanları da artık evlere servis yarışının içinde. Peki kimler nasıl hizmet veriyor, hangi restorandan ne söylemek lazım:
Paper Moonİstanbul’un en havalı mekanlarından olan Paper Moon saat 20.00’ye kadar menüsünü gel-al hizmetine açtı.
Özel bir menüsü olan restoranı arayıp siparişinizi hazırlatabilir ve gidip teslim alabilirsiniz.
Pizza benim için ‘margarita’ demektir. Ve Paper Moon’un pizzası bir başkadır.
Margarita sevmiyorsanız ıspanak, mozzarella ve trüf yağlı olan pizzayı deneyin.
Lucca
Lucca lezzetleri yeni kurulan ‘Fuudy’ adlı bir uygulama aracılığıyla evinize kadar geliyor.
Sahnedeki isimler;
Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Reyhan Karaca...
Tarih ise 27 Kasım Cuma...
Mecidiyeköy’deki Fairmont İstanbul otelinin içinde bulunan “Aila” adlı restorandan eğlence videoları geldi telefonuma.
Eğlenenleri otel müşterisi sandım ama değillerdi.
Üstelik fasıl ekibi çağırıp gönüllerince eğlenen o kişilerden bazıları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
“Black Friday’ geldi çattı. Büyük indirimler var. Ama siz mağaza mağaza gezmek yerine internetten alışveriş yapabilirsiniz.
Tahinli Truffle Çikolata siparişi verirseniz faklı bir lezzet deneyimleyeceksiniz.
Nasıl güzel değil mi... brownies.com.tr sitesinden bu ‘brownie’leri sipariş edip hafta sonu sofralarınızı renklendirin.
Arı sütü ile balın birlikte tüketilmesinin faydaları saymakla bitmiyor. Eta Bal’ın sahibi Ahmet Bağran Aksoy’un bal ile ilgili yazılarına bir göz atın bugün.
Her yeni yıl öncesi evimizi renklendiren ‘kokina çiçeklerini’ unutmayalım. Alıp evimizin en güzel köşesine koyalım.
Sanatı ‘çalışma alanlarına’ taşıyan bir sergi kapılarını açtı. Han Spaces ve Artpick organizasyonuyla hayata geçen çalışma bir ilham örneği. Han Spaces’in Levent binasında en fazla 5 kişiyle gerçekleştirilen turlara katılabilirsiniz.
Meraklısı için 2021 Astroloji Takvimleri piyasaya çıktı.
Evde ‘zeytinyağlı soğan aşı’ yapmayı deneyebilirsiniz. Tarif internette var. Üstelik acayip sağlıklı.
Burası Sıraselviler Caddesi’nin başında, Cihangir’e inen yolda bulunan bir seyahat acentesi.
Tek odalı acentenin camında Arapça yazılar var.
Düzenledikleri turlar, günlük veya haftalık kiraladıkları evlerle ilgili bilgiler yazıyor.
Altında ise bir not:
Covid19 Test...
Gözüme çarpan Covid-19 yazısını görünce, elimdeki poşetlerle dükkana daldım.
“Testi burada mı yapıyorsunuz?” diye sordum.
Belki bu sabah Nişantaşı’ndaki ‘Kruvasan İstanbul’a uğrarsınız. Kruvasanın bin bir türlü hali ile buluşma noktanız olacak.
İstanbul’un ortasındaki Kuzguncuk Bostanı’nı ziyaret etmek için ne harika bir gün.
Bugün ‘Bilişim Zirvesi 2020’ var. Bilgisayarınızdan zirveye katılabilirsiniz. www.bilisimzirvesi20.com
Günün şarkısı Cem Karaca’dan “Sakın Reddetme” olsun. “Ben bugüne kadar neden dinlemedim” diyenleriniz olacaktır.
Az bile yazmışım.
Sistem çoktan kurulmuş.
Menüler çoktan hazırlanmış.
Otellerin korona paketlerinde; akşam yemeği, kahvaltı dahil konaklama ve masajda yüzde 50’ye varan indirimler var.
Üstelik fiyatlar uygun.
Örneğin Karaköy’de bir otel, iki kişi için yerli içki ve konaklama dahil 785 liralık bir menü fiyatı belirlemiş.
Gezi Parkı’nın yakınlarında bulunan bir başka otelin iki kişilik fiyatı ise 100-120 Euro civarında.
Alın çayınızı kahvenizi en yakın parka gidip oturun. Temiz havayı içinize çekin bugün.
Neşet Ertaş ustanın eski kayıtları albüm oldu. “Bozkırın Tezenesi” albümünü halen dinlemediyseniz Hemen! Hemen! Hemen!
Ekşi mayalı domatesli kekikli ekmekle tost yaptınız mı? Yapmadıysanız bugün dener misiniz? B-A-Y-I-L-A-C-A-K-S-I-N-I-Z!
Bir uzman önerisi: Kabuk tarçın ve karanfilli ılık elma kompostosu... Sabah ve öğlen için, sağlıklı bir alternatif.
Barış Manço’dan – Çıt Çıt Twist şarkısını açıp haftaya hoplaya zıplaya başlasak mı?
Bugün hiç koronadan bahsetmeyelim. Zor olacak ama deneyelim.
Dondurma tutkunlarına ‘MUA’ adlı dondurmacıyı öneriyorum. Günlük el yapımı İtalyan dondurmasının tadı bir başka.
Evde uzun zamandır tamir bekleyen eşyanız varsa haydi iş başına!
Ama bir şey gözden kaçmış gibi sanki.
Dükkanlarını kapatan işletmecileri isyan ettiren bir adaletsizlik var sanki. O da otellerdeki restoran ve kafelerin açık olması.
Otel içindeki bu tip işletmelerin dışarıdan müşteri alması yasak, ancak iş sıkı tutulmazsa olacakları sayıyorum:
◊ Bazı otellerin içindeki mekanlar, dışarıdan müşteri alıp onlara oda kartlarından verecekler ve otel müşterisiymiş gibi gösterecekler.
◊ “Saat sınırımız yok, istediğiniz kadar oturun” diyerek müşteri çekip sistemdeki boşluktan yararlanacaklar.
Yaptıkları her şey mübahtır onlara göre...
“Yanlış” diye bir şey olmaz kitaplarında...
Kanatsız melektir kendileri...
Ama görmesinler bir başkasının ufak bir hatasını, anında başlarlar atıp tutmaya.
Yargı dağıtırlar.
¡¡¡
En ahlaklı kendisidir böylesinin...
Bugün ve hafta sonumuzun bir kısmını evde egzersize ayıralım. Dünya çapında 6 milyon abonesi olan YouTube kanalı ‘Popsugar Fitness’ ile evde egzersiz yapabilirsiniz.
¡¡¡
Bu akşam TRT 2’de “Bitmeyen Yürüyüş” adlı Japon yapımı bir film var. Kaliteli bir cuma akşamı geçirmenizi sağlayabilir.
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İBB Şehir Tiyatroları perdelerini kapattı. Oyunlar artık online devam edecek.
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Mutluluğu ıskalamış insanlar bizlere mutsuzluklarını empoze etmeye çalışıyor. 3 günlük bir uzak durma, yeni haftaya başlarken enerjimizi yükseltir.
¡¡¡
Meteoroloji uzmanları hafta sonu Uludağ ve Kartepe’de kar yağışı ihtimalini konuşuyor. Sokağa çıkmanın serbest olduğu saatlerde iyi bir alternatif olabilir...
* * *
‘Podcastyeditepe’ Türk kültüründe aile ve yemek konusunu uzmanlarla tartışıyor. Bilgilendirici olabilir.
Gümüşsuyu’ndaki ‘Gezi İstanbul’ adlı kafede keyif yapmak için son 2 gün.
Kendi yaptıkları enfes çikolatalardan deneyip bir kahveyle AKM inşaatındaki büyük ilerlemeyi izleyebilirsiniz. (Cuma gününden sonra paket servise devam edecekler.)
Peki kim bunun sorumluları...
◊ Şevval Şahin...
◊ Caner Karaloğlu...
◊ Aslan Gülman...
◊ Öykü Çelik...
* * *
İstanbul Boğazı’nın yanı başında yoga dersi alma fırsatımız var. Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki yoga dersleri için biletler, biletix’te.
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Mutfak Sanatları Akademisi’nde, kek yapımından taco’ya, börekten et pişirme tekniklerine kadar geniş bir ders programı var. Birine bugün kayıt yaptırın.
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Hadi bugün sebze ve meyve ağırlıklı beslenelim. “Hayır asla olmaz” demeyin. Lütfen deneyin.
* * *
Pandemi usulü yılbaşı konserleri
Önceki yıllarda bu günlerin gündemi şu şekildeydi:
◊ “X’in sahnesi çok başarılı, ‘Z’ restoranında çıkıyor, oraya gidelim.”
◊ “2 günlüğüne şehir dışında bir otele gidelim, orada gireriz yeni yıla.”
◊ “Mahmut’la Tuğba çiftinin hindileri çok iyi. Nereden söylüyorlar bilmiyorum ama gel yılbaşı gecesi onlarla olalım.”
◊ “Arkadaşlar mekan kapatıyormuş, bizi de davet ettiler. Gitsek mi?”
Planlar planlar yani.
Ama bu sene her şey değişti.
Evdeyiz. Üstelik misafir de kabul etmemeliyiz.
Peki ne yapacağız? Bu sene yılbaşı konserleri ‘online’ olacak.
İlk adımı Sertab Erener attı. ‘Sosyo’ adlı bir uygulama üzerinden yapılacak konser yayını için biletler de 30 TL’den satışa çıktı.
Geçeceğiz telefonun, tabletin karşısına, verilen konserleri izleyeceğiz.
Aslında sevdim bu olayı.
Evden konser konser gezebileceğiz.
Arkadaşlar ayrıldınız mı?
Bir “ayrıldılar” deniyor, bir “evlenecekler”. Bir “aileler tanıştı” deniyor, bir “aileler ayırdı”.
Son günlerin en arapsaçı mevzusu şüphesiz Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı.
Ne Hadise cephesi bir açıklama yapıyor ne Kaan cephesi.
Haliyle hayranları merak içinde.
Yas mı tutacaklar...
Yoksa “Oley be oley ayrılmamışlar işte ohh” mu diyecekler, karar veremiyorlar.
Gözünüzü seveyim artık çıkın da bir açıklama yapın.
Üç seçeneğiniz var sadece:
Ya;
“Ayrıldık.”
Ya;
“Dedikodular yalan, birlikteyiz.”
Ya da;
“Çalkantılı bir süreçten geçiyoruz, ilişkimizi kurtarmaya çalışıyoruz.”
Diyeceksiniz.
Deyin de bitsin
Deyin de rahatlayalım.
Zaten ortalık karışık.
Ne olur bir şey söyleyin...
Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı
Yılbaşı akşamı hareketliliği önlemek için bazı önlemler alınacak. Kesinleşen bazı maddeler şöyle:
◊ Cuma günleri başlayan sokağa çıkma yasakları, yılbaşı haftasına özel 31 Aralık Perşembe gününe çekilecek.
◊ Vatandaştan gelen her ihbar ciddiye alınacak ve evlerde toplananlar olursa orada bulunan herkese 3 bin 150 TL ceza yazılacak.
◊ Parti yapmak amacıyla ev kiralayanlara engel olmak için kiralama şirketleri üzerindeki denetimler artırılacak.
Not: Eğer aralık ayını kazasız belasız, partisiz atlatırsak unutmayın ki aralıktan sonrası ‘bahar’.
İnternetten korona aşısı
En hassas noktamızdan vurmaya çalışıyorlar bizi.
Koronadan, aşıdan, sağlıktan...
Bazı uyanıklar internette ‘ellerinde korona aşısı olduğunu iddia ederek’ hem ‘internetin karanlık tarafında’ hem de herkesin erişebileceği ama özel üyelik gerektiren bazı sitelerde aşıyı satışa çıkardılar.
Örneğin bir sayfada, ellerinde az sayıda aşı olduğu, zaman içinde sayının artacağı, satışının riskli olduğu için özel bir satış sayfası kurulduğu söyleniyor.
Sitedeki bir diğer bilgiye göre şimdilik her adrese sadece bir aşı gönderiliyor.
Tek doz fiyatı 120 dolar ama bu uyanık not düşmüş ve “Kampanyalı fiyata ilerleyen günlerde zam yapacağız” demiş.
Ödeme ise Bitcoin aracılığıyla alınıyor, böylelikle para takibinin de önüne geçiliyor.
Dünyanın her noktasına aşıyı gönderebileceklerini söyleyen bu tarz sitelerin oyununa aman ha gelmeyin.
Az kaldı, 2 hafta içinde ülkemizde Covid-19 aşısı yapılmaya başlanacak, üstelik ücretsiz.
Engel olun bu magandaya
Bir genç var, TikTok’ta her gün cinayete teşebbüs ediyor.
Buradan kullanıcı adını paylaşıyorum.
Bu trafik magandası alıyor eline telefonu, giriyor kayda. Ve trafikte ‘makas’ atarak ilerliyor.
Siz izlerken ‘aman çarptı eyvah’ diye hop oturup hop kalkıyorsunuz.
O derece sorumsuz yani.
O derece cahil.
O derece soytarı.
Yetkililere sesleniyorum, lütfen engel olun bu canavara.
Söz konusu Esenyurt’sa
Toplu taşıma araçlarına denetim yapılır da içeriden 40-50 kişi çıkar mı? Esenyurt’sa çıkar.Toplu taşıma araçlarına denetim yapılır da içeriden 40-50 kişi çıkar mı? Esenyurt’sa çıkar.Polis parti ihbarına gider de içeride Nijeryalıların ayinine rast gelir mi? Esenyurt’sa gelir. Bir barda Ugandalıların güzellik yarışması basılır mı? Söz konusu Esenyurt ise olur.Öyle bir atağa kalktı ki Esenyurt...2020’nin şu son günlerinde adını altın harflerle kazıdı 2020 rehberine. Son gördüğüm Esenyurt haberinde, neredeyse tüm Esenyurt’u dolandıran bir kuyumcu, dolandırdığı kişilerin şikayetini geri çekmesiyle hapisten çıkmış.Sonra ne mi yapmış? Kurtaranları tekrar dolandırıp kaçmış!
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