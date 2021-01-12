Özdemir Erdoğan hep böyleydi

Yürüyüşten dönerken sokak aralarına dalıp 3’ncü nesil kahvecilerden daha önce denemediğiniz bir kahve için...
Yasaklar sonrası ilk gün dışarıda yürüyüş yapmamız lazım. Hadi spor ayakkabılarınızı giyin...
Sevdiklerinizle samimi bağlar geliştirin, güzel anılar oluşturun. Eeeee mi? Hem ilişkilerinize hem sağlığınıza iyi gelecek...
Tecrübeli isim, normal olarak bazı isteklerde bulunuyor gittiği yerlerde. Ama bu son isteği biraz garip geldi bana...
Yeni bir diziye başlayacak olan Avşar, “Hamlamak istemiyorum, o yüzden sete küçük bir spor salonu kurulmasını istedim” dedi.
Çekim aralarında beklerken spor yapacak güzel oyuncu.
Ama makyaj ne olacak?
Saç baş dağılmayacak mı? O ne olacak?
Ayrıca set farklı yerlerde olduğunda portatif spor salonu her yere taşınacak mı?
-Günün yarısını ‘bakım yaparak’ geçirebiliriz.
Çıkarın kremlerinizi, hazır evdeyken mutlu edin kendinizi...
-Sokağa çıkamayacağız ama online sipariş ile akşam soframızı kuralım ben bugün öyle yapacağım.
Restoran tercihi size kalmış...
-Bu akşamın canlı konseri ‘Emir Can İğrek’ genç şarkıcıya şans verirseniz güzel bir cumartesi akşamı olur...
“Vay özlemişiz, yaşa be” diyerek dinliyorduk ki, şarkı arasında anlamsız açıklamalar yaptı.
Bazı isimlerin seyircili, seyircisiz fark etmez, konserlerde konuşmaması şart.
Onlar sadece şarkılarını söylesinler.
Ceylan Ertem de ne yazık ki o konuşmaması gereken isimlerden biriymiş.
Sen şarkı söylerken neden girersin böyle toplara...
Ceylan Ertem, “Son günlerde çok ekranlara çıkıyor, sinir oluyorum Serdar Ortaç’ı görmeye. Hâlâ popüler olmasına hiç olumlu bakmıyorum” dedi.
“Ne değişecek” demeyin, bir sevdiğinize “iyi bir haber verin bugün.” Birinin hayatına dokunmak iyidir.
Galata’yı keşfettiniz mi? Açın bir Charles Aznavour şarkısı, sokaklarında kaybolun Galata’nın.Astrologlar bu işe de el atmış! Yaz tatili planlarını aman ha şimdiden yapmayın diyorlar. Nisan ayını beklememiz gerekecekmiş.
Akşam 20.00’den 23.00’e elektronik müzik ziyafeti var. Bedük sahnede olacak. Açın YouTube’u, açın!
İyi pankek için, İstanbul’dakiler “Munchies Crepes & Pancakes” , İzmir’dekiler P’an-ku Pancakes’e gidebilirler.
Çırpılmış yumurta deyip geçmeyin. Ünlü şef Gordon Ramsay’ın yumurta tarifinin içinde “
Birçoğumuzun hayatına şöyle inceden de olsa bir dokunmuşluğu vardır.
Hâlâ dokunuyor.
Hâlâ konuşuluyor.
Bizim kuşağı yazdığı sözler, yaptığı bestelerle etkiledi, şimdilerde de ‘Z’ kuşağını attığı tweet’ler ve yaptığı açıklamalarla etkiliyor başarılı sanatçı.
Son katıldığı bir televizyon programında “Görücü usulü evlenmek en güzeli, kadınların seçtiği erkekler genelde doğru olmuyor” diyen sanatçının bu açıklamalarına sonuna kadar karşıyım.
Görücü usulü günümüzde ikiye ayrıldı.
Gezi saat 20:30’da biletler Biletix’te...
Film izlerken kafa yormak isteyenler için ‘MUBİ’ adlı platformu öneriyorum. Özel seçilmiş ve her yerde bulunmayan filmler var...
Kendinize mektup yazın. Delirmedim. Bunu gerçekten yapın. Yazın ve seneye okumak için saklayın...
Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri atma zamanı geldi. Vakit varken evi iyice bir karıştırın...
Mesela özel yeteneklerinizi geliştirip ek gelir elde edebilirsiniz. Neden olmasın, uğraşmaya değer...
Ankara’da kruvasanın adresi ‘Kruvasante’ sabah şöyle bir yürürken takılırsanız bağlanırsınız...
Yapmam dediğimiz hareketleri yapıp, başlamam dediğimiz ilişkilere başlıyoruz.
Sonrası pişmanlık...
Sonrası hayal kırıklığı...
Sonrası ‘telefonun başında çaresizce beklemeye devam’...
2020’nin son günlerinde ilişkileri başlayan Gonca Vuslateri ile Hakan Altun jet hızıyla başladıkları ilişkilerini jet hızıyla noktaladı.
Gonca Vuslateri topladı tası tarağı İstanbul’a döndü.
Gelelim ayrılık nedeni ile ilgili iddialara;
Bu hafta hedefleriniz arasında her zamankinden fazla “adım atmak” olsun. Koşmaya gerek yok ama mutlaka yürüyüş yapın.
Akıllı saat ya da telefonunuza “nefes” uygulamalarından birini indirin. Uyarılar geldikçe derin nefes alıp rahatlayın.
Karamel sevenlere önerimdir efendim; espresso, tuzlu karamel sos ve sütün buluşmasıyla ortaya çıkan “Salted Caramel Latte” gelmeyen kışı getirecek.
Filmine ilham veren Blanka Lipinska’nın “365 Gün” adlı kitabı, kesinlikle filminden çok çok daha iyi.
Mahallenizde keşfetmediğiniz yeni nesil kahveciler olduğuna iddiaya girebilirim.
Hem yürüyüş yapalım hem keşfe çıkalım.
İlham verici belgesellerden üçünü seçip hafta sonuna kadar bitirelim.
“Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum, midem bulanıyor, bakamıyorum.” Demiş hanımefendi.
Kişisel bakımını yapmayan birinin yanında durmak, onunla sık sık aynı ortamda bulunmak rahatsız edici olabilir.
Ama birini dış görünüşü yüzünden eleştirmenin yüz kere, bin kere karşısındayım.
İstediği kıyafeti giyer, istediği saçı yapıp, sakalını istediği gibi bırakır.
Bunlar yüzünden kimseye ‘midem bulanıyor, bakamıyorum’ diyemezsiniz.
Eğer derseniz, iş çok farklı bir yere gider.
Sonra, yaşlı adamı döven bir şarkıcıya sahip çıktı.
Şimdi de SMA hastaları ile ilgili söylediği sözlerle herkesi kızdırdı.
Haydi neler oldu bir hatırlayalım;
Mustafa Sandal’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında “SMA hastası çocuklara elimizden geldiğince destek oluyoruz ama olamayınca da suçluluk duyuyoruz. Artık bu işin bir standardı olmalı” tarzında ufak bir isyanı oldu. Buraya kadar tamam.
Katılırsınız, katılmazsınız.
Ama bu yoruma Deniz Akkaya öyle bir cevap verdi ki...
Kısa süreli şaşkınlığın ardından ancak “PES” diyebildim.
Hava battaniyelik değil ama inatla girin o battaniyenin altına. Dizi ve film akını var, her yerde...
Sıla ve Yalın güzel bir düete imza atmışlar. “Ver O zaman Gömleklerimi” adlı parça önerilir, efendim.
Yeni yılın ilk hafta sonunda yeni kararlar alın. Bu sene her şey daha iyi olacak, unutmayın.
Bir tık olsun moralli olalım artık. Hem “yeni yıl yeni umutlar” demek değil miydi?
Bugün her gün içtiğimizden daha fazla su içmek gerekiyor.
Kar küreniz var mı? Varsa sallayın, ekrandan da lapa lapa yağan bir kar videosu açın, yanınızda da kahveniz... Bundan iyi başlangıç mı olur yeni seneye?
Bu akşamın online konseri Ceylan Ertem. Katılalım katılmasına ama bugün yüksek ses yasak bize. Kısık sesli konser deneyimi yaşayalım.
Hak ettik. Bir keyif masası kurmak hakkımız bugün. Hindi, tavuk ya da kırmızı etli bir menüyle ödüllendirin kendinizi...
Evinizi mutlaka ışıklandırın, geç kalmış değilsiniz...
Yılbaşı süslemeli kış kurabiyeleri için mutfağa erkenden girin derim...
Akşam için bir müzik listesi hazırlayabiliriz. Ama öğlen halledelim bu işi, sonraya bırakınca olmuyor çünkü...
Hükümsüzdür.
O yüzden ilişkilerdeki ufak tartışmalar, anlaşmazlıklar, kıskançlıklar sayılmasın.
Bilim kurgu filmi gibi bir sene geçirdik madem...
Yaşanılan bu ayrılıkları da o filmin senaryosuna katalım.
Hadi barışalım...
Mesela Hadise ve Kaan Yıldırım.Son zamanların en büyük bilinmezi onların mevzusu.
İki ismin ayrılık sonrası sürecini bir türlü takip edemiyoruz.
Ayrılar mı?
Biraz gülüp eğlenelim. “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı gösteri bugün başlıyor. Tabii ki ‘online’.
Yurdun büyük bölümünde bahar havası var. Yanımıza suyumuzu alıp kısa bir yürüyüşe çıkalım.
Birilerine “Günaydın” demek çok rahatlatıcı. Bol bol söyleyelim bu sabah. Arada cevap alamasanız da pes etmek yok.
Özdemir Erdoğan hep böyleydi
Ne dedi Özdemir Erdoğan;
“Zeki Müren kötü bir rol modeldi” dedi. “Çocuklar o dönem travmalar yaşadı” dedi.
Saçmaladıkça saçmaladı yani.
Çok değil 3 sene öncesine dönelim.
Yine bir gazeteye röportaj veren Özdemir Erdoğan o gün şöyle söylüyor;
◊ Moğollar ve Cem Karaca, müzik bilgileri kısıtlı olmasına rağmen dinleniyorlar.
◊ Biz taklitçi milletiz. Moğollar, Cem Karaca ve Ahmet Kaya yurtdışına çıkıp Batı’yı taklit etmeye başladı.
◊ Tarkan çok orta karar bir isim. Hele o “Alaturka” albümü, çok vasat.
Son röportajında “kendince” övdüğü Bülent Ersoy hakkında ise o zamanlar, “Bülent Ersoy bu kadar magazine çıkacağına keşke 2 şarkı söylese. Hareketleri Diva’ya yakışmıyor” deyip sonuna da “Biz gücü ve şöhreti taşıyamıyoruz” diye ekliyor.
Aslında o gün de baştan sona saçmalamış ama gözlerden kaçmış.
Demek Moğollar’dan Ahmet Kaya’ya, Cem Karaca’dan Tarkan’a kadar herkese salladığı o sözleri ses getirmeyince üzerine ne koysam olur diye düşünmüş ve Zeki Müren’i hedef almak gelmiş aklına.
Ama çok büyük bir detayı atlamış;
Zeki Müren hâlâ yaşıyor bu toplumda.
Milyonlarca Zeki Müren var aramızda.
Yani kırmızı çizgimizdir bizim Zeki Müren. Laf ettirmeyiz kolay kolay.
Ben yanarım yanarım,
“Bana Ellerini Ver”, “Sevdim Seni Bir Kere”, “Gurbet” gibi şarkıları dinlerken aklıma Özdemir Erdoğan’ın geleceğine yanarım artık.
Bodrum ve Çeşme hazır olsun
Acun Ilıcalı’nın Survivor adasına gelişi yine çok konuşuldu.
Bu geliş sanki diğerlerinden farklıydı. En azından benim en çok ilgimi çeken geliş olduğu kesin. Çünkü itiraf ediyorum hiç görmediğim bir deniz aracı gördüm.
Ilıcalı’nın adaya geldiği o aracın adı “seabreacher”. Köpek balığı ve yunusu andıran modelleri var. Deniz altında ve üstünde gitme yeteneği ile kalmıyor, kıvrak hareketleriyle adrenalin sevenlerin izlerken bile gözlerini kamaştırıyor. Ben izlerken hemen acemice sorular sordum kendime;
- Vallahi girdi suyun altına. Ya taş varsa?
- Tamam şimdi yosunlar saracak camı, eyvah!
- Daldı çıkmadı ya saplandıysa kuma muma?
Diye diye çıkarttım Acun Ilıcalı’yı adaya.
300 beygirlik gücü olan bu ilginç deniz aracı 800 bin lira civarında. Civarında diyorum çünkü kişiselleştirmek isterseniz fiyatı 1 milyon TL’ye dayanır, hatta geçer bile.
Ben şimdiden yaz için sipariş edenler olduğunu biliyorum.
Bu yaz Çeşme’de, Bodrum’da bu yunus ya da köpek balığı şeklindeki deniz araçları sıkça karşımıza çıkacak.
Tabii çok parası olan, bu canavarlardan 5-10 tane satın alıp Ege ve Akdeniz sahillerinde kiralama işine de girebilir.
Ne demek “Maske takmıyorum”
“Korona havadan bulaşmıyormuş” diye buyurdu Kadir Doğulu.
Oysa örnek olacak şekilde yürüttüğünüz o ilişkinize bayılıyorduk.
Doğaya saygınızı, çevrecilikle ilgili çıtayı yükseltmenizi ayakta alkışlıyorduk.
Ama son hareket, o son açıklamalar üzdü bizi. Bu kez olmadı.
Maskesiz görüntülenen Kadir Doğulu, “Virüsün havadan bulaştığına dair bir kanıt yok. O yüzden tek başımayken maske takmıyorum” dedi. Bakın;
Araştırılmış... Sonuçlar ellerine geçmiş...
Ve karar verilmiş...
“Korona havadan bulaşmıyor.” Ah be Kadir Doğulu... Peki hadi diyelim sen haklısın, havadan geçtiğine dair bir kanıt yok virüsün... Başkalarına da mı saygın yok?
Herkes maskeliyken senin ayrıcalığın ne?
Kadir Doğulu diyelim markete girdi...
Ama tek başına!
Maske takmıyor mu? Takmıyorsa marketçinin suçu ne?
Fırına ekmek almaya gitti...
Tek ama lütfen!
Maske takmıyor.
Fırıncının ve içeride bekleyen diğer müşterilerin suçu ne?
Bırakın her yerde felsefe yapmayı lütfen.
Takın maskenizi.
Yok oradan geçmiyor, buradan bulaşmıyor... Bunları virüsten kurtulduktan sonra oturup tartışırız.
Ayrıca Kadir Bey, bilginiz olsun; virüs havadan da karadan da her yerden bulaşıyor.
Adana 2’nci dalga korona maratonu
Bazı haber başlıkları şöyleydi;
Maskeli ve dezenfeksiyonlu maraton koşuldu. Nasıl oluyor maskeli ve dezenfeksiyonlu maraton, biri bana anlatabilir mi?
Pazar günü Adana’da “Kurtuluş Yarı Maratonu” vardı. Yaklaşık bin kişi -lütfen birbirimizi kandırmayalım görüntüler ortada- maskesiz, mesafesiz toplandı ve madalya için koştu.
Maraton bitiminde de sarılarak kameralara poz verdiler.
Şu dönemde olacak iş miydi bu?
Buna kim nasıl izin verebildi? Sokağa çıkma yasağı varken, ortalık salgından kırılırken o kadar kişi nasıl bir araya gelebildi?
Sorumsuzluğunuzu ayakta alkışlıyorum Adana Büyükşehir Belediyesi.
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