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İyi ki de hayır! Kalben dans ettiği bir videoyu paylaştı hesabından.

Dans mı desek yoksa kafasına estiğince sallanmak mı bilemedim. Neyse aslında dans ederek mesaj vermeye çalışıyor.

Çünkü kendi vücuduyla olan barışıklığını da anlatmış birkaç cümleyle.





“Bugün bana zayıflasan ne güzel kadınsın aslında diyen herkesi şappp diye öpüyorum.” demiş.

Mesaj ince tabii anlayana.

Çok değil ya azcık sevsek kendimizi ortada dert tasa kalmayacak. Kalben gibi değer verin kendinize.

Hele ki kadınların hatta zaman zaman erkeklerin o maruz kaldığı kiloydu, oydu, buydu zırvalıklarına azıcık tıkasak kulaklarımızı...

Bakın kulak tıkayalım diyorum ‘onlar sussun’ demiyorum.

Çünkü öğretemeyiz artık kimseye edep adap falan.

Bırakınız konuşsunlar sizler her sabah kalkın Kalben misali vücudunuzu sevdiğinizi söyleyin kendinize, hatta açın müziği, sallanın sağa sola.

Alın size ücretsiz terapi...

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Herkes bildiği işi yapsa...

Ha şöyle yahu! Herkes işini yapsın işte böyle!

Hadise oynadığı dizinin IMDb’de tarihin en düşük puanını almasından sonra güzel bir hamleyle yeni şarkısını duyurdu.





Güzel hamle ve güzel fotoğraf diyeyim hatta... Şarkının adı ‘Bu gidişin dönüşü yok’muş.

Fotoğrafın altına o notu düşmüş kendisi.

E böyle bir fotoğraf paylaşınca da hemen yayıldı sağda solda doğal olarak. Vallahi sevindim ve içimden şarkının çıkacağı 21 Şubat’ı beklemek geldi istemsizce!

Ustaların karışımı

Çok iyi bildiğimiz iki isim bir araya gelmiş.

Daha üzerine ne koyabilirler ki diye düşünürken onlar ‘dağları delmeye’ karar vermiş.

Sezen Aksu ve iletişim danışmanı Özgür Aras’tan bahsediyorum. Özgür yıllardır ‘ben mesleğimin çırağıyım’ diyordu artık ‘ustalık’ unvanını almış.

8 yıl sonra yeni bir albüm hazırlayan Sezen Aksu ve şirketinin iletişim danışmanlığı artık Özgür Aras’a emanet.

Yani artık Sezen Aksu’nun resmi olarak temsilcisi Özgür.

Eee böyle bir isimle çalışınca meslekte ustalık rütbesini takıyorsun omuzlarına.

Çıtayı çok başka bir yere koydu artık Aras.

Geçtiğimiz akşam Aksu’nun Kanlıca’daki evinde albümde emeği geçen aranjörlere, beraber çalıştığı müzisyenlere bir yemek vermiş Sezen Aksu.

Bunları duyunca Özgür’den ve Sezen Aksu’dan bir ricam var. Geçtiğimiz gün Kanal D’de yayınlanan “Annem Ankara” dizisinde Ferdi Tayfur’un ‘Bana Sor’ şarkısını seslendirdiğini gördük Aksu’nun...

Tamamını haftaya dinleyeceğiz ama öyle sevildi ki o şarkı. Özgür’ün de belki ısrarıyla yeni albümüne koyar minik serçe o şarkıyı?

Ne dersiniz?

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Hadsiz güvenlik

Fenomen falan demeyin şu tipe artık ya. Dedikçe şımarıyor, dedikçe azıtıyor, dedikçe terbiyesizleşiyor.

“Yakışıklı güvenlik” diye ün yapan o kişiden bahsediyorum.

Gitmiş uyduruk aracına çakar ve siren taktırmış.

Yetmemiş bunu da sosyal medyasından paylaşmış.

Sonra da polise yakalanmış ve 142 bin lira ceza yemiş.

Ehliyetine de el konulmuş tabii. Ohhhhh, iyi olmuş.

Ama akıllanır mı, durulur mu? Yoook.

Bu olan rezaleti lehine kullanır, net.

Siz bu adama yakışıklı güvenlik diye prim verdiğiniz sürece üniversitelere söyleşiye davet ettiğiniz sürece böyle ‘şapşallıkları’ yapmaya devam edecektir.

Şaka değil üniversiteye davet edildi bu adam!

Allah’ım sabır ver.