Oylama başlıyor

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50’nci Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin tarihi bu yıl 8 Aralık.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi, 8 Aralık akşamı Türkiye’nin yarım asırlık ödül törenine tanıklık edecek.

Oylama başladı, artık top sizde. Sevdiğiniz oyunculara, sanatçılara, desteklediğiniz şarkıcılara oy vererek onları önce ikinci tura taşıyacak, ardından da Altın Kelebek’e kavuşturacaksınız.

Bugünden itibaren 13 Kasım’a kadar ilk oylama için sistem açık olacak, www.pantenealtinkelebekodulleri.com sitesinden oy verebileceksiniz.

Ardından her kategoride ilk 10’a giren adaylar için ikinci oylama başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 70 halk, yüzde 30 jürinin oylarıyla en iyiler belirlenecek.

Kimleri parlattı

Altın Kelebek ilk günden bugüne kadar kendi yıldızlarını yarattı. Kısaca hatırlayalım...

Mesela Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde 2015 yılında Bensu Soral ve Hande Erçel ödül almıştı. Sonrasındaki yükselişlerini sanırım konuşmaya gerek yok. 2016’da Simge Sağın, Melisa Aslı Pamuk ve Dilan Çiçek Deniz...

2017’de Hazal Filiz Küçükköse, Miray Daner...

2018’de Afra Saraçoğlu parladı Altın Kelebek’le...

Pandemi döneminde ödül töreni uzaktan, yani online yapıldı. O yüzden 2019-2020 olarak bakacağız o seneye. Ebru Şahin, İlayda Alişan, Alina Boz sırtladı ödülü. Online olması bile yetti Kelebek’in...

2021’i hatırlayalım...

Melis Sezen o efsane “Tutuyorum, çünkü elimde şu an” cümlesiyle bir başladı merdivenleri tırmanmaya, hâlâ tırmanıyor maşallah.

Cemre Baysel ve Ahsen Eroğlu da o senenin Pantene Yıldızı Parlayan isimlerindendi.

2022’de Özgü Kaya, Nilsu Berfin Aktaş, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Taro Emir Tekin, 2023’te ise Sıla Türkoğlu, Simay Barlas, Özge Yağız ve Caner Topçu çıkmıştı sahneye. Hepsi aldığı ödülden sonra kariyerinde yükselişe geçen isimler oldu.

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Oylama sistemi

Sizler oylarınızı verdikten sonra sistem ilk turu kapatacak ve en çok oy alan her kategorideki 10 ismi ikinci tura taşıyacak.

Yeniden açılacak oylama sonrasında yine halk oylaması etkili olacak. Ve son olarak yüzde 30 oy hakkı olan jürinin önüne gelecek sonuçlar.

Bu yıl öyle bomba isimler var ki o jüride.

Onları şimdiden söylemek istemiyorum.

Çekişmeli jüri toplantısının ardından da Pantene Altın Kelebek’in 50’nci yılında ödül kazanacak isimler belli olacak.

Sahne şovları

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50’nci yıla yakışır, dillere destan bir açılış şovuyla başlayacak Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni.

Ardından yine 50’nci yıla yakışır sahne şovları olacak tören boyunca.

Yine çok konuşulacak, yine kendi yıldızlarını yaratacak, yine tarihe damga vuracak Altın Kelebek. Çünkü dev bir ekip çalışıyor ödül töreni için. Listeler üzerinde aylardır çalışılıyor.

Herkesin emeğini önemsiyoruz. Ortaya konan her işi sizlerin önüne getirmek için uğraşıyoruz.

Haydi hayırlısı

Ne diyelim, herkes için hayırlısı olsun artık. Son dönemece girildi çünkü. Bizler, sizlere emanet ettik senenin yıldızlarını.

Sizler de destekçisi olduğunuz isimleri yalnız bırakmayın.

8 Aralık akşamı Kanal D, Teve2 ve D-Smart ekranında görüşmek üzere.

En iyi çıkış

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En iyi çıkış yapanlar kategorisinde daha da geriye gidesim geldi...

Mesela 2008’de Sıla, 2009’da Murat Dalkılıç, 2010’da Mustafa Ceceli, 2011’de Berkay ve Can Bonomo, 2013’te Ece Seçkin, 2014’te İrem Derici, Mabel Matiz, Oğuzhan Koç, 2015’te Edis ve Simge Sağın, 2016’da Eypio&Burak King ve Derya Uluğ, 2017’de Aleyna Tilki, 2018’de Ezhel, 2019-2020’de Zeynep Bastık, 2022’de KÖFN ve 2023’te Semicenk...

Bir tane karavana isim yok bu ‘çıkış yapanlar’ın arasında.

Hepsi ödülünü aldı, sonra yaptıkları çıkışı sürdürmeye devam etti.

Bu yıl da aynısı olacak...