Övündüğün şeye bak

Son olarak güzel oyuncu Nesrin Cavadzade alfa erkeği mevzusunu gündeme getirmiş, “Alfa erkeği yok ki sevelim” demişti.
Ben tam alfa erkek-alfa kadın muhabbetini unutmuşken, bir grup girişimcinin farkındalık yaratmak için “ALFA” adında bir proje üzerinde çalıştığını duydum. Detayları önümüzdeki günlerde öğrenir öğrenmez açıklayacağım. Ama gelin biz şimdi şu alfa konusunu biraz açalım...
Bir kere sadece erkekler için kullanılmaz alfa tanımı.
Alfa erkeği varsa alfa kadını da vardır.
Alfa erkeği;
◊ Maço değildir. Maçovari hareketler yapmasına gerek kalmadan zekasıyla çözer sorunları.
◊ Eski usulleri benimsemiştir ve gelenekçi tavrı ön planda tutar.
Sonra binge eating mode’u (tıkınma modu) başlar.
Chill yaparken (dinlenirken) ice cream (dondurma) yer.
Akşam oldu mu chips (cips), chocolate (çikolata) keyfi yaparken junk food’u (abur cubur) da unutmaz.
Bir diğeri;
Eating disorder’ının (yeme bozukluğunun) progress (ilerleme) göstermişken relapse etmesini (nüksetmesini) istemez.
Eşiyle kameraların karşısına geçen Özer’e, hayat arkadaşı Pınar Dura destek verdi “Cem, o kadınla minik bir birliktelik yaşamış” dedi.
Buyurun tartışmaya.
Birlikteliğin miniği, daha doğrusu aldatmanın miniği olur mu?
Bu olayda yepyeni bir kendini savunma biçimi gördü Türkiye.
Cem Özer kendini savunmaya çalıştıkça battı.
Prof. Özlü’nün uyarısı mutlaka ciddiye alınmalı.
Çünkü;
◊ Mutfakta çalışanların ter damlacıklarını yemeklere ve tabaklara bulaştırma riski var.
◊ Garsonların servis yaparken hastalığı bulaştırma riski var.
◊ Masada yemek yerken yanınızdakinin size virüs bulaştırma riski var.
Baştan sona risk dolu aslında.
Prof. Özlü bu açıdan çok haklı.
Ne olacak bu taksilerin hali diye sohbetlerin ortasına düştüğümüz de çok olmuştur.
Öyle görünüyor ki...
Bizim imtihanımız da, “ne olacak bu haller” diye sohbetlerimiz de daha uzun süre bitmeyecek.
Neden mi?
Taksilere maskesiz binmeye çalışan bir ‘güruh’ var etrafta...
Yanlarında maske taşımadan sağda solda geziyorlar.
O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.
Pandemi durgunluğunu fırsat bilen bazı uyanıklar, bu güzelim lokasyonda kumarhane işletmeye başladı.
Bu yasa dışı mekanlar tespit edildiği anda polis tarafından yapılan baskınlarla mühürleniyor.
Ama o kadar sık yer değiştiriyorlar ki.
Arnavutköy’ün tercih edilme sebebi, bu kadar yoğunluğun olduğu yerde gizlice bu mekanları açık tutabileceklerini düşünmeleri.
Kumarhaneye gelenler önce kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürüme mesafesindeki kumarhaneler dolup taşıyor.
Dışarıdan bakıp ‘burası kumarhane’ denmesinin imkansız olduğu yerlere konuşlanmış Arnavutköy’deki bu tip yerler.
Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...
Ateş deseniz yok...
Belirti deseniz o da yok...
Ama virüsü taşıyor...
Ve yayıyorlar...
Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.
Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.
“Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Verdiği cevapla şoke oldum. Öğrendim ki yanındakiler, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü
saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...
950 liraya arkadaşlık
Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;
◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması
◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Kabul, 1 milyona yakın kişinin ekmek yediği sektörde, artık geçimini sağlayamayanlar var.
Yüzde yüz kabul, bir çözüm yolu bulunmalı...
Kafam bunlarla dolu sokakta yürürken, birçok mekanın işletmecisi olan Tayfun Topal ile karşılaştım.
Tayfun Topal, bitmek üzere olan canlı müzik piyasasını açtığı mekanlarla tekrar canlandırmış bir isim... Ama çok kırgınmış...
Yeni normal ile birlikte restoranlar açılmaya başlayınca, kapattığı People adlı mekanını kısa bir süreliğine tekrardan açmak istemiş. Sanatçı menajerleriyle görüşmeler yapmış. İşte isyanı da bu noktada başlamış.
“Hem sektöre destek olsun diye hem de para kazanamadığımız günlerin ardından biraz iş yapmak için sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bir tanesi bile fiyatında indirim yapmadı. Bırakın indirimi, 6 ay önceki fiyatlarının üzerine zam yapmışlar.
İnanamadım.
Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?
Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.
Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Arkadaşlarımı görmedim.
Evime kimseyi sokmadım.
Maskemi bir an olsun çıkarmadım.
Ama açık havada yemek yediğim bir mekanda virüse yakalandım.
Üstelik masada sadece üç kişiydik.
***
Ama bu sene bir farklı özeniyorum Harbiye sahnesine.
Çünkü dünyanın başına bela olan koronavirüs Harbiye sahnesine giremiyor!
İçeri girerken kapıda bıraktığınız virüsü çıkışta teslim alıyorsunuz...
Pazartesi günü Hürriyet’in de manşetinde yer alan yukarıdaki fotoğrafı görmüşsünüzdür.
Mabel Matiz konserinde binlerce kişi yan yana, maskesiz, tedbirsiz oturuyor.
Sadece bu fotoğraf karesi değil, konser gecesiyle alakalı sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntüler de aynı, hatta daha beterdi.
Bir akşam Bebek’te yemek yerken bir bakmışsınız ertesi gün Bodrum’da sürat teknesiyle koyları geziyor.
Akşam yemeğine Çeşme’de mi olması lazım, teknesiyle 45-50 dakika içinde Bodrum’dan Çeşme’ye gidiyor.
Bu tempoyu çok seviyor Acun Ilıcalı...
Tüm bu koşturmaca arasında sessiz sedasız büyük bir işe imza attı ünlü televizyoncu. Kuracağı dijital platform için tüm hazırlıkları tamamladı.
Projeler netleşti, hatta ünlü isimlerle anlaşmaya bile varıldı.
¡¡¡
“Survivor 2020” yıldızları, Acun Ilıcalı’nın dijital platformunun da yıldızı olmaya adaylar. O isimlerin başında son şampiyon Cemal Can geliyor.
Acun Ilıcalı ve Cemal Can geçtiğimiz gün bir araya gelmiş ama iki isim de o buluşmanın detaylarını açıklamamıştı.
Övündüğün şeye bak
Ben sesine bayılırım Aleyna Tilki’nin...
Dünya starı adaylarımızdan biri bence.
Hatta sosyal medya hesabının sıkı takipçisiyim, attığı anlamsız mesajlarla çok eğleniyorum.
Ama bazen olmadık işler yapıyor Aleyna.
Ünlü model Kylie Jenner’ın geçtiğimiz günlerde giydiği bir kıyafeti gören Aleyna Tilki, aynı kıyafeti daha önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.
Aleyna o paylaşımında; “önce ben giymiştim Kylie” yazdı.
Ben fotoğrafa baktım. Hatta öyle çok baktım ki, yazımı her zamankinden daha geç göndermek zorunda kaldım.
Bir ara, elim çenemde, önümde bilgisayar açık bir şekilde dalmışken, editörlerin “yazın nerede kaldı” mesajıyla kendime geldim.
Yahu Aleyna, Kylie Jenner’ın elbisesindeki cesur kesimleri fark ettin mi?
Kylie’nin kıyafeti şeftali renginde mini bir elbise, seninki ise hafif pembeye çalan diz altı bir elbise...
Bir kere göğüs kısımları hiç aynı değil.
Bu kıyafet sana olmamış ki Aleyna, durmamış üzerinde.
Ya da her şeyi geçtim, hadi aynı kıyafet olsun, neden övünürsün ki bununla?
Bakın siz şu uyanıklara
Son günlerde arkadaşlarımdan telefonuma mesajlar geliyor.
Kimi, ‘Orkun bu ne’ diye soruyor, kimi ‘vay iyi reklam’ diyor...
“Ne diyorsunuz yahu” deyince öğrendim ki;
Geçen sene yaptığım televizyon haberini bir uyanık almış, satışını yaptığı yasa dışı bir radar tespit cihazının sosyal medyadaki reklam filminde kullanmış.
Üstelik ben o haberde, radar tespit cihazları yasa dışı şekilde satılıyor, aman ha bu cihazları kullanmayın, büyük cezası var diye bir mesaj vermişken, bu uyanık beni radar tespit cihazının tanıtımını yapıyormuşum gibi gösteriyor.
En son bir arkadaşım; “Abi radar işine mi girdin hayırlı olsun” deyince...
Sosyal medyadan firmaya mesaj attım.
Kibarca, “izinsiz kullandığınız bu görüntüleri kaldırmanızı istiyorum” dedim.
2 dakika sonra beni tüm mecralardan engellediler...
Yüzsüzlüğün utanmazlığın bu kadarı olur.
Ayıptır!
Avukatı arayıp gerekli işlemleri yapması için konuştum, kazandığım tazminat parasıyla da hayvan barınaklarına bağış yapacağımı buradan ilan ediyorum...
Not:
Radar tespit cihazı gibi ürünleri satanlara siz siz olun kanmayın...
Yok öyle bir şey... ‘Hayır olur mu var’ deyip kullanmayı düşünüyorsanız, bu cihazları tespit eden başka cihazların, polisin elinde olduğunu ve yakalanıp büyük cezalar yiyeceğinizi bir köşeye not edin...
Doğruluğunu kontrol edin
Bazen sosyal medya hesaplarında, bazen internet sitelerinde kimi zaman arkadaş sohbetlerinde, doğru olmayan haberlere maruz kalıyoruz.
O haberi anlatan kişi, öyle inanıyor ki anlattığına... Siz istediğiniz kadar ‘yok böyle bir şey, uydurma” deyin...
“Olur mu ya var ben biliyorum gördüm, okudum” gibi şeyler söylüyorlar... Bu tarz bilgi kirliliklerini engellemek için internette ‘doğrulama siteleri” var artık.
Teyit.org ya da doğrulukpayi.com gibi.
Bu sitelerin çalışanları, ortaya atılan iddiaları araştırıyor, kaynağını buluyor ve haberin doğru olup olmadığını size söylüyor. Arama motorundan bir haberin aramasını yaparsanız karşınıza ilk bu siteler çıkıyor ve haber doğrudur veya yanlıştır diye sizi uyarıyor.
Bu akşam büyük bir sürpriz var
Evden çalışma, internet üzerinden yapılan toplantılar, dijital fuarlar, festivaller.
Bu zorunlu değişimden çok etkilendi iş dünyası.
Şirketler artık sunumlarını da toplantılarını da internet üzerinden rahatça yapabiliyor.
İşte son örneği:
Hepimiz eylül, ekim geldi mi yeni telefonları konuşmaya başlardık.
Fiyat ne olacak?
Kaç kamerası var?
Şarjı kaç gün dayanıyor? gibi sorular sohbetlerimizin ilk konusu olurdu. Bu sene biraz farklı oldu her şey.
Önceliklerimiz çok değişti.
Dünyaca ünlü teknoloji markaları da strateji değiştirdi ve artık sunumlarını online yapmaya başladı.
Geçtiğimiz haftalarda yeni iPad’i tanıttıkları bir toplantıya katıldım bilgisayar üzerinden.
Az sayıda kişi, Amerika’daki ürün uzmanlarının yeni cihazı tanıtmalarını izledik. Müthişti.
Ve bu akşam, yeni bir etkinlik var. Firma, duyuruyu “merhaba, hız” diye yaptı.
Ben size biraz ipucu vereyim, bu akşam yeni modelleri tanıtılacak.
5G teknolojisi, kameralarda daha fazla zoom ve daha hızlı bir işlemci yeni telefonlara damga vuracak özellikler arasında. Akşam bu sunumu internet üzerinden izleme olanağınız var.
Bir göz atın derim.
Maraton sanal destek gerçek
Bir Dilek Tut Derneği 42. İstanbul Maratonu’nda sanal olarak koşarak çocukların hayallerine ulaşmasına destek olacak.
7-8 Kasım tarihlerinde koşulacak sanal maratona kayıt ücreti 15 lira. Maratona kayıt olanlar sevdikleri parkuru seçip sanal olarak o parkurda yarışabilecek. Yani hem siz keyifli vakit geçireceksiniz hem de desteğinizle bir çocuk imkansız gördüğü bir hayaline kavuşacak.
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