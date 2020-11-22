Otellerin büyük oyunu

Yaptıkları her şey mübahtır onlara göre...
“Yanlış” diye bir şey olmaz kitaplarında...
Kanatsız melektir kendileri...
Ama görmesinler bir başkasının ufak bir hatasını, anında başlarlar atıp tutmaya.
Yargı dağıtırlar.
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En ahlaklı kendisidir böylesinin...
Bugün ve hafta sonumuzun bir kısmını evde egzersize ayıralım. Dünya çapında 6 milyon abonesi olan YouTube kanalı ‘Popsugar Fitness’ ile evde egzersiz yapabilirsiniz.
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Bu akşam TRT 2’de “Bitmeyen Yürüyüş” adlı Japon yapımı bir film var. Kaliteli bir cuma akşamı geçirmenizi sağlayabilir.
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İBB Şehir Tiyatroları perdelerini kapattı. Oyunlar artık online devam edecek.
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Mutluluğu ıskalamış insanlar bizlere mutsuzluklarını empoze etmeye çalışıyor. 3 günlük bir uzak durma, yeni haftaya başlarken enerjimizi yükseltir.
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Meteoroloji uzmanları hafta sonu Uludağ ve Kartepe’de kar yağışı ihtimalini konuşuyor. Sokağa çıkmanın serbest olduğu saatlerde iyi bir alternatif olabilir...
* * *
‘Podcastyeditepe’ Türk kültüründe aile ve yemek konusunu uzmanlarla tartışıyor. Bilgilendirici olabilir.
Gümüşsuyu’ndaki ‘Gezi İstanbul’ adlı kafede keyif yapmak için son 2 gün.
Kendi yaptıkları enfes çikolatalardan deneyip bir kahveyle AKM inşaatındaki büyük ilerlemeyi izleyebilirsiniz. (Cuma gününden sonra paket servise devam edecekler.)
Peki kim bunun sorumluları...
◊ Şevval Şahin...
◊ Caner Karaloğlu...
◊ Aslan Gülman...
◊ Öykü Çelik...
* * *
İstanbul Boğazı’nın yanı başında yoga dersi alma fırsatımız var. Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki yoga dersleri için biletler, biletix’te.
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Mutfak Sanatları Akademisi’nde, kek yapımından taco’ya, börekten et pişirme tekniklerine kadar geniş bir ders programı var. Birine bugün kayıt yaptırın.
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Hadi bugün sebze ve meyve ağırlıklı beslenelim. “Hayır asla olmaz” demeyin. Lütfen deneyin.
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Astrologlar uyarıyor. Venüs ve Jüpiter’in etkisiyle tembellik dolu birkaç gün bizi bekliyormuş. “Eyyy Venüs, eyyy Jüpiter sen mi büyüksün ben mi” deme vakti.
* * *
Gardırop detoksu yapalım. Açın dolabı, giymediğiniz kıyafetlere bir bakın. Çıkarıp ihtiyacı olanlara verin. Dolabınız ve içiniz eş zamanlı ferahlayacak.
* * *
Çok kişinin sırf Ahmet Kaya şarkısı söylemeyi denediği için kariyeri başlamadan bitti, şaka değil...
AMA...
Deniz Seki söyler.
Hem de çok iyi söyler.
“İbo Show”da Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısını söyledi Deniz Seki.
“Detone oldu” dendi.
“Bu şarkıyı sen söyleyemezsin” dendi.
Bugün caz günü olsun. İlhan Erşahin’in yeni albümüne kulak verin.
Sürekli kendini anlatanlardan, sürekli kendinden söz edenlerden bir günlük uzak duralım mı? Hadi bugünlük bir deneyelim.
İş çıkışı İstiklal’in ara sokaklarında Londra’nın ara sokaklarında kaybolur gibi kaybolmaya ne dersiniz? Üstelik sendrom falan da kalmaz.
Tam tiyatroluk bir hava...
İşin ülkemizi ilgilendiren tarafı ise, o maskenin Türk bir girişimci tarafından üretildiği iddiası oldu.
Tarhan Telli başarılı bir motosiklet üreticisi olarak tanınıyor.
Pandemi döneminde maske işine girdi.
Kraliçe Elizabeth’in katıldığı törende taktığı maskeyi gören Telli, “Motosikletimize bindiremedik ama maskemizi taktırdık” diye bir açıklama yaptı.
Ancak ortada bir kanıt yok.
Tarhan Telli “ben kendi maskemi tanırım” diyor.
Onunla sohbet etmek, hele ki röportaj yapmak ciddi bir birikim ister.
Beğenmediği bir şey oldu mu anında bozar sizi.
Agresif sempatikliğiyle tanıdığımız İlber Ortaylı’nın bambaşka bir yüzünü göreceğiz artık. Tuhaf markasının yapımını üstlendiği “‘Bi’ Sorum Var” programının yüzü oldu ünlü tarihçi. YouTube’da yayınlanan programda, İlber Hoca çocuklarla bir araya geliyor ve onların merak ettikleri soruları yanıtlıyor.
İlk bölümde Ortaylı’nın karşısına oturan ufak bir kız, “Bana Atatürk’ü anlatır mısınız” dedi. İlber Hoca “Size okulda anlatmıyorlar mı” diye hafif bir sitem etse de başladı anlatmaya. 10 dakikalık ilk bölüm çok keyifliydi. Sonraki bölümlerde çocuklar, kim bilir İlber hocalarını hangi zor sorularla köşeye sıkıştıracak.
Hakaret mi eleştiri mi
İlişkilerine de uzun zamandır devam ediyorlar.
Allah bozmasın.
Bize ilişki hakkında söz söylemek düşmez.
Ama Hazar Ergüçlü’nün son açıklamasına söylenecek birkaç şey var.
Geçtiğimiz günlerde Cihangir’de bir kadınla yakınlaşan Onur Ünlü’nün o görüntüleri Hazar Ergüçlü’ye sorulmuş. Güzel oyuncu “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın” demiş.
Bu işin;
Sosyal medya Asyacılar ve anti-Asyacılar diye ikiye bölündü. Seviyoruz böyle ‘çetrefilli’ olayları.
Asya haklı mı?
Ama Bahar bu duruma ne diyecek? Mert’in de suçu yok mu? E ama Volkan zaten bunu hak ediyordu...
Tartışmalar sosyal medyadan yemek masalarına kadar taştı.
“Sadakatsiz” dizisini bu kadar sevme nedenlerimizden biri “kabul etmekte zorlandığımız biz”i yansıtması olabilir mi?
Çevremizde benzer aldatma hikayelerine tanıklık ettiğimiz, belki de yaşadığımız için bu kadar çok sevmiş olabilir miyiz “Sadakatsiz”i?
Sadakatsizlik ile aldatmayı ayırabilir miyiz?
Cem Yılmaz istiyor ki;
Magazin muhabirleri onu gittiği yerlerde rahat bıraksın, görüntülemesin...
Evinin önünde asla muhabirler beklemesin...
Bir aşkla gündeme gelecek olursa, konu bir-iki dedikodudan sonra hemen kapatılsın...
İzole bir hayat istiyor kısaca...
Ama olmaz.
Çünkü;
Şimdilik bu yasakların aralık ayının ortasına kadar devam etmesi planlanıyor.
Yani öyle 1-2 haftalık bir yasak değil bu.
Yeni normale geçtiğimiz ilk günlerde de 22.00’de mekanlar kapanıyor ama neredeyse her gün türlü aksilikler yaşanıyordu.
Neydi bu aksilikler:
◊ Siz kepenkleri kapatın, biz içeride sessizce oturmaya devam edelimciler...
◊ Mekan çalışanlarına zorluklar çıkaran, işletmecilerin ceza yemesine neden olan müşteriler...
◊ “Abi bir 5 dakika daha be” diyen tipler...
Para kazanma hırsıyla hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını hiçe sayıyoruz.
Üstelik bazılarımız bunu yaparken gizlenmeye gerek bile duymuyor.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günüydü.
Saatler gece yarısını geçeli baya bir vakit olmuş, biz dört arkadaş evlere dağılmak üzere, Nevizade civarlarından Taksim Meydanı’na doğru yürüyorduk.
Maskelerimiz takılı birbirimizin ne dediğini zar zor anlarken önümüzü biri kesti...
‘Rock müzik var, pop var, arabesk var’ gibi cümleleri hızlıca söylemeye başladı.
Normal saatlerde Taksim Meydanı ve çevresinde görmeye alışık olduğumuz, yoldan geçenleri restoran ve barlara davet eden kişiler vardır.
Kentçizer Tarık Tolunay, ‘Fractal İstanbul’ projesiyle bir haritaya yüzlerce hikaye sığdırmayı başarmış.
Bu görsellere sıkılmadan saatlerce bakabilirsiniz.
Her baktığınızda geçmişten günümüze bambaşka hikayelerle karşılaşabilirsiniz.
Fractal İstanbul’un illüstratif haritalar serisini inceleme fırsatı buldum.
Üç kısımdan oluşan haritaların son kısmı ‘pandemi’ dönemini anlatıyor.
Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy’ü kapsayan haritalar bildiklerimizden çok farklı. Bilimsel bir harita değil.
Okumadıysanız vakit kaybetmeden okuyun derim.
Öyle keyifli, öyle akıcı bir röportaj olmuş ki, tekrar tekrar okuyası geliyor insanın.
Gedik’in çalıştığı ünlü isimler ile ilgili açıklamalar yaptığı bir bölüm var. Tamam dedim, şimdi ne skandallar okuyacağım, o ünlü isimlerin kirli çamaşırlarını öğreneceğim...
Çok büyük yanıldım.
Meğer eskinin ünlü isimleri ne dürüst, ne egosuzmuş.
Türkan Şoray,
Fatma Girik,
Son yaptığı hareketle skandallar tarihine geçti.
Satın aldığı otelin reklamını yapmak için bir video çeken ünlü kasap, yatağa bornozla iç çamaşırsız atlayınca olanlar oldu. Hadi diyelim bir hata oldu.
Fark edildiği anda silinmesi gerekmez miydi?
Silmedi Nusret.
Meydan okurcasına devam etti. E ama neye, kime bu meydan okuma?
Milyonlarca takipçisi olan Nusret’i izleyen çocuklar da var.
Ayıptır.
Bir toplumun nefreti hızlandırılmış şekilde nasıl kazanılır, en iyi örneği oldu.
Çok ağır eleştirdik...
Çünkü haklıydık.
Çünkü sağlığımız söz konusuydu ve bu hiç umursanmıyordu.
Ama hafta sonu, sadece 15 dakikada, Şevval Şahin’in eksileri silindi.
O 15 dakika sempati kazandırdı Türkiye güzeline.
Otellerin büyük oyunu
Restoran ve kafeler kapandı. Üstelik ne zaman açılacağı da belli değil. Görünen o ki, 2021’in ilk günlerine kadar bu sistem böyle devam edecek.
Ama bir şey gözden kaçmış gibi sanki.
Dükkanlarını kapatan işletmecileri isyan ettiren bir adaletsizlik var sanki. O da otellerdeki restoran ve kafelerin açık olması.
Otel içindeki bu tip işletmelerin dışarıdan müşteri alması yasak, ancak iş sıkı tutulmazsa olacakları sayıyorum:
◊ Bazı otellerin içindeki mekanlar, dışarıdan müşteri alıp onlara oda kartlarından verecekler ve otel müşterisiymiş gibi gösterecekler.
◊ “Saat sınırımız yok, istediğiniz kadar oturun” diyerek müşteri çekip sistemdeki boşluktan yararlanacaklar.
◊ O otelin terası, bu otelin alt katı derken önüne geçilemeyecek bir kalabalık olacak.
Bana kızmasınlar ama restoran ve kafeler kapalıyken sizler dışarıdan müşteri alırsanız, zor durumdaki meslektaşlarınıza biraz ayıp etmiş olursunuz.
Haftanın “en”lerine bakalım mı
Haftanın “en güzel anne kızı”
Defne Samyeli ve Deren Talu.
Oyunculuk kariyerine hızlı giriş yapan, aldığı eğitimle, işini yapma azmiyle takdiri hak eden Deren Talu 24 yaşına girdi.
Annesi Defne Samyeli kızının doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Haftanın “en akıl dolu cevabı”
Oyuncu Esra Dermancıoğlu parkta bir fotoğraf paylaşınca bunu kendine dert edinen bir takipçisi, “Yaşını baz al, bu kadar hareket etme, ne işin var parkta” gibi bir yorum yaptı.
Dermancıoğlu’nun cevabı ise; “Ben beynimi baz alıyorum herkesin bazı kendine!”
oldu.
Hahahahah... (O mesajı yazan bu cevabı anlamaz ama olsun be!)
Haftanın “en yardımseveri”
Salaş kıyafeti ile Los Angeles’ta bir kamyonun arkasında ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtan Brad Pitt bu hareketiyle büyük övgü topladı.
Umarım örnek olur.
Ama bu haberi okurken bir internet sitesinde beni rahatsız eden şu cümleyi gördüm: “Angelina Jolie’nin eski eşi Brad Pitt yardım dağıttı.”
Yahu Brad Pitt birinin eski eşi
olarak anılacak bir adam mı?
Berk Suyabatmaz mı bu “Burcu Esmersoy’un eski eşi” diye anılsın?
Brad Pitt, Brad Pitt’tir, neyse.
Haftanın “en tatlısı”
Şu fotoğrafla başladım cuma sabahına.
Sahi böyle bir komşunuz olsa ne yapardınız?
Bugün ne yapsak
Yeni dönemin ilk pazar gününe merhaba dedik.
Evlere kapandığımız mart-nisan aylarında ne olduğunu anlayamamış, odaklanmakta sorun yaşamıştık birçoğumuz. Hadi bu sefer farklı olsun.
Azeri türküsü “Nazende Sevgilim”i Nalan Altınörs’ün sesinden dinleyip hemen sonrasında ilk Türkçe tango eserimiz “Mazi Kalbimde Bir Yaradır”ı seslendiren Seyyan Hanım’dan “Hasret” adlı eseri açarsanız...
Bu pazar gününü unutamazsınız.
Evde farklı bir konsept ile Türk yapımı şarküteri ve peynirleri denemek isterseniz başarılı girişimci Feyzan Cihan’ın ‘Graze’ adlı yeni markası tam sizlik.
Görsel açıdan zengin, lezzet olarak başarılı şarküteri ve peynir tabakları kapınıza kadar geliyor.
Bugün Sophia Loren günü yaparsanız tadından yenmez bir gün olur. “Onca Yoksulluk Varken” adlı filmi tam bir başyapıt olmuş.
Sophia Loren’i izleme keyfi paha biçilemez.
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