Olmuş mu şimdi bu kıyafet...

Özenelim, smokinlerimizi giyelim, papyonumuza dikkat edelim.

Sen ayaklarını denize sokar gibi, paçanı kıvırma efekti verdiğin bir pantolonla çık ödül al. Yok ya bu farklılık değil, bu ‘benim tarzım böyledir’ mesajı vermek de değil.

Saygısızlık diyeceğim ağır olacak ama ‘saygısızlık’ be!

Başta Afife Jale’ye saygısızlık hatta!

Milleti ıslıklayacağınıza gidin üzerinize başınıza dikkat edin.

Neyse!

İnşallah kimse kiralamaz

Gördünüz mü internetteki kiralık ev ilanını.

Biri bizle eğlenmiyorsa tam yakmalık bir evi var ev sahibinin...

Ev, İstanbul Ümraniye’de...

Açıklamada “Toplu taşımaya yakın, ulaşımı kolay 2 artı 1 daire” yazıyor. Buraya kadar çok normal.

Sonra içindeki kini, nefreti ve kötü kalbini kusmaya başlıyor ev sahibi.

◊ Emlakçılar aramasın...

◊ Emekliye kiralık değildir..

◊ Emekliler aramasın...

◊ Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz.

◊ Daire sadece kurumsal çalışana ya da devlet memuruna verilecektir.

◊ Adli sicil kaydı ve Findex kredi notu talep edilecektir.

◊ İşyerinden maaşında haciz olmadığına dair belge istenecektir.

Kardeşim yalı dairesi mi veriyorsun diyeceğim de yine ayıp be!

Umarım evini kimse kiralamaz sen de bu artistliğinle elin boş dolaşırsın ortalıkta!

Ada bu sene çileli olacak

Düşünsenize ıssız bir adadasınız.

Aç susuz perişan haldesiniz.

Bir bakıyorsunuz yanınızda

Bayhan.

Hahahahah.

Çok gülerim ve güleceğim ben bu duruma.

Survivor’ın bu sezon yarışmacılarından biri Bayhan olmuş.

Şarkıcı Bayhan demeyeceğim çünkü bana göre kanıtlamadı şarkıcılığını.

Sanatçı falan hiç demeyeceğim zaten.

O halde Bayhan’ı karşınızda görmek, o titrek, garip sesine maruz kalmak, ağır ağır konuşmasına şahit olmak. Aman Tanrım yahu! Issız adadan daha ıssızca bir kâbustur bu bana göre.

Kusursuz ikili mi acaba?





Posteri gördüm ne yalan söyleyeyim şaşırdım.

Tamamen iyi anlamda bu şaşırmak.

Bir tarafta Türk müziğinin dev ismi Emel Sayın diğer tarafta pop müziğinde artık kendini ispatlamış Murat Boz.

İkili 31 Ekim gecesi İstanbul Günay’da sahneye çıkacakmış.

Ne yalan söyleyeyim güzel iş. Çok güzel eşleştirme.

Ben bu isimlerin 31 Ekim’den sonra devam edeceğine eminim.

Emel Hanım’ın şarkılarına eşlik edecek Murat Boz kadar, onun şarkılarına eşlik edecek Emel Sayın’ı da heyecanla bekliyorum.

Bize iyi gelecekler listemde hep vardı zaten böyle başarılı isimlerin bir arada şarkı söylemesi. Bence kusursuz ikili olacaklar!