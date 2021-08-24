Olmaz olsun böyle eğlence

Diyorlar ki...
- Çökmüş kız...
- Geçen yaz böyle miydi...
- Hemen bir botoks şart...
- Ekrandan hiç böyle gözükmüyor, falan...
E ama normali bu değil midir?
Yazdığı sözler herkesin kaleminden çıkmaz kabul ediyoruz.
AMA!
Yıldız Tilbe’nin aşı düşmanlığını ve toplumu yanlış yönlendirmelerini ‘uflaya, puflaya’ takip ediyoruz.
Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu kararına tepki gösterdi ünlü sanatçı.
“PCR da olmayacağım aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı” diye de sordu. Cevabı çok basit:
EVET, yasaklanacak.
Eğer Yıldız Tilbe bu ısrarında devam ederse...
“Kibariye sen n’apıyorsun, kendine gel” dedik.
“Eşiniz Ali Küçükbalçık sizi aldatıyor, görüntüleri görmediniz mi?” diye sorduk.
Ali Küçükbalçık’ın geçmiş vukuatlarına bakınca şaşırtmamıştı bizi olan biten.
Ama Kibariye’nin tavrı çok ilginçti...
Şimdi ortaya çıktı ki, o fotoğraftaki çift Fransa’da yaşayan yani olayla uzaktan yakından alakası olmayan bir çiftmiş. Yani bu kez masummuş Ali Bey. E iyi de, üzerinden 2 ay geçti yahu.
Çıkıp neden yalanlamadınız?
Siz Kibariye Hanım...
Aşureler yapılıyor, mis kokular etrafta dolaşıyor. Siz de aşure yapıp komşularınıza dağıtmaya başlayabilirsiniz.
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Devrim Erbil, “İstanbul’dan Bodrum”a sergisiyle yarından itibaren Bodrum-Hebilkoyu’nda sanatseverlerle buluşacak.
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Dr. Ayça Kaya’nın sağlıklı yaşam önerilerini, Türkiye’nin ünlü şeflerinin modern tariflerini, gastronomi yazarlarının deneyimlerini paylaşacağı haftalık yemek gazetesi ‘Hürriyet Lezzetli Hayat’ bu cumartesi çıkıyor.
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İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nde konser haftası başladı. Bugün saat 14.00’te ‘Quartist’ AVM önünde performans sergileyecek.
Baştan beri reklam ilişkisi diye söz edilen aşk ‘güya’ bitmiş.
Dedikoduların nedeni, Can Yaman’ın Diletta’nın doğum gününe katılmaması. İşte başlığın cevabı burada gizli!
Sevgilinizin doğum gününe gitmezseniz, ‘ayrıldı’ söylentilerinin çıkmasına neden olursunuz.
Can ile Diletta ayrı mı? Yoksa tam gaz devam mı?
Bilmiyorum.
Ama soruyorum...
Ağustos ayının sonlarına doğru 5. Bozcaada Caz Festivali başlayacak. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı festivale gidip yazın son tatilini yapın.
Kuruçeşme Açıkhava Konserleri başladı. Yıldızlar geçidinde bu akşam sahne Evgeny Grinko’nun. Biletler mobilet.com’da.
12 mutfak aletinin yaptığı işi tek başına yapan dijital mutfak Thermomix, her mutfakta bulunması gereken teknoloji.
49. İstanbul Müzik Festivali bugün başlıyor. Açık hava mekanlarda düzenlenecek konserin açılışını Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Adres Harbiye Açıkhava Tiyatrosu.
Vestel PSM Radyo’nun başarılı programcısı Okan Aydın, bugün DJ setinin başına geçiyor. Saat 20.00’deki performans, Zorlu PSM Amfi’de.
Büyük Çin Seddi sanal gezisi için Biletix’ten bilet alın ve bilgisayar başında Çin tarihini öğrenin.
Pizza vardır evet ama İtalyan pizzası diye bir gerçek de vardır. Üstelik yapmayı öğrenmek istiyorsanız bugün şanslı gününüz. EKS Mutfak Akademisi’nde İtalyan pizzası workshop’u var.
2011 senesinde Avrupa turnesinin ilk konseri için Belgrad’da sahneye çıkmıştı Amy Winehouse.
O konser Avrupa’nın dört bir yanından gelen Winehouse hayranları için kabusa döndü.
Sahnede duramıyordu ünlü şarkıcı.
Garip hareketler yaparak bir ağlıyor bir gülüyordu.
Şarkılarını okuyamıyordu.
Irmak Arıcı’nın Sakarya’daki konser görüntülerini izlerken 2011 senesine, Belgrad’a gitti aklım.
Sahnede resmen ‘durdu’ Irmak Arıcı.
-Metin Zakoğlu ile ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ oyunu bu akşam 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de...
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-Katlanabilir telefon dönemi başladı. Samsung’un yenisi Galaxy Z Flip 3’ü deneme fırsatını kaçırmayın. Stil severlere duyurulur.
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-‘Finesse Chef’s Kitchen’ seçkin şefleri ağırlamaya devam ediyor. 21 Ağustos’a kadar mutfağı başarılı şef Doğa Çitçi yönetecek. Side’deki ‘Paloma Finesse’yi keşfetmek için güzel bir bahane.
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Özetle şunları diyor;
“Kötü kalplerinize merhamet, kirlenmiş zihinlerinize rahmet diliyorum. Bekçilik yapmayın, icraat yapın. Yanar döner olmayın, dik duranlara saygılı olun.”
Bu ‘manifesto’ya göre biz, kötü kalpli, kirlenmiş zihinli ve yanar döner olduk.
Peki...
Canın sağ olsun Irmak ama, tüküren sensin, kötü kalpli olan biz öyle mi?
Trafikte terör estiren sensin, kirlenmiş zihin bizler öyle mi?
Kameralar önünde başka, özel hayatında bambaşka bir Irmak olan sensin, yanar döner olan bizler öyle mi?
Yapılan bazı açıklamaların ‘ama’sı, ‘fakat’ı olmaz.
Bakınız Deniz Akkaya’nın son açıklamaları mesela.
“Şişmanlarla arkadaşlık edemiyorum” dedi Akkaya.
Sonra da bir paylaşım yaptı ve “Cımbızlamayın sözlerimi, videonun tamamını izleyin” dedi.
İzledim elbette.
Benim için önemli olan cümle “Şişmanlarla arkadaşlık edemiyorum” cümlesiydi.
Bunun öncesi, sonrası hiç önemli değil.
Allen Hulsey, DJ kabininde kanun, saz ve elektro gitarla unutulmaz performanslar sergiliyor. Her cuma ve cumartesi Bodrum Galia’da Allen’ı dinleyin...
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Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinin bugünkü konuğu Melike Şahin. “Tutuşmuş Beraber” şarkısıyla adını duyuran ismi kaçırmayın...
Uluslararası üne sahip Şef Fatih Tutak’ın restoranı TURK Fatih Tutak, Now Bomonti’de misafirlerini ağırlamaya başladı. Sıradanlıktan sıkılanlar mutlaka bugün uğramalı...
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Cumartesi planını bugünden yapın. Genç isim Can Aydın, cumartesi akşamı 21.30’da Etiler Scarlet’te sahneye çıkacak.
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Semaver Kumpanya’nın rekortmen oyunu ‘Cimri’, bu akşam Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda.
İstanbul’da iyi tapas yapan bir yer var. Kuruçeşme’deki ‘The Steeve’de Latin akşamı keyfi yapın.
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Diğeri genç. 30 yaşında. Şu dönemin ünlülerinin hayat mücadelesi gibi bir dertleri olmadığı için hayat tecrübesi konusunda sıkıntıları var.
Erkan Özerman’ın Edis’i azarladığı ödül törenindeydim.
Tören, katılımcıların kaçmaması için teknede yapıldı. ‘Yook öyle ödül alıp kaçmak’ dediler yani.
Fakat organizasyon ekibi ünlü isimlere torpil yaptı.
Tekne açılmadan, Hande Yener, Edis, Hande Ünsal gibi isimlerin ödülleri dağıtıldı.
Ödülünü ilk alan isimlerden biriydi Edis.
BBC’nin fantastik suç dizisi “The Watch” bu akşamdan itibaren 2’nci sezonuyla BBC First ekranlarında yayında...
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Turkcell Yıldızlı Geceler Konser serisi bu akşam son buluyor. Sahneyi Ebru Yaşar kapatacak. Biletler biletix’te...
RNB-POP’un genç ismi Güneş yeni teklisini çıkardı. “Dikenlerinle” adlı şarkıyı dinleyin...
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Onca çocuğun ve velinin hayatını riske atmaya hakları yok.
Dileğim bu yasağın sadece öğretmenlerle sınırlı kalmamasıdır.
Bakın gece hayatı yavaş yavaş hareketlendi.
Restoranlar, kafeler, canlı müzik mekanları dolmaya başladı.
TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanı Kaya Demirer çok değerli bir açıklama yaptı. “Aşı zorunluluğu gelsin” dedi.
Başta Kaya Bey ve diğer işletmecilere çok açık çağrımdır; ‘Mekanlarınızda sahneye çıkan, çıkacak olan sanatçılara ve ekiplerine de aşı kartı sorun.’
◊ Yok öyle hem para kazanayım hem aşı olmayayım demek.
◊ Yok öyle ben şarkımı söylerim ama aşımı olmam diye düşünmek.
Odeabank O’art’ın ‘Şey: Nesnenin İhtimali’ sergisi için bugün son gün. Yarından itibaren internet üzerinden gezilebilecek sergiyi bugün fiziksel olarak ziyaret edin.
Evden çalışmaya boyut atlatacak bir ürün çıkardı Sony. SRS-NB10 kablosuz boyun bandı bildiğimiz kulaklıkların yerini alacak. Toplantıdan toplantıya koşanlar kaçırmasın.
Harbiye Açıkhava’da Sibel Can günü geldi. 21.15’teki konser için erken gidin ki, sıra beklemeyin.
Gümüşlük Festivali başladı ve tam gaz devam ediyor. Bugün Barış Büyükyıldırım piyano resitali ile Bodrumlularla buluşacak.
Caz severler Ankara’ya akın etti. JazzExpose kapsamında gerçekleşen konserler dizisinde Meltem Ege&Ankara Jazz Trio dinletisinin biletleri tükenmek üzere.
Yerinizde duramayacağınız, sonunu merakla bekleyeceğiniz bir dizi geldi. Netflix’teki ‘Hit&Run’ evde olanlar için izlenmesi gereken bir dizi.
İş çıkışında biraz kafa dağıtmak ve açık havada eğlenmek için Zorlu PSM Amfi’de akşam ‘After Work Party’ var.
Fenerbahçe Parkı’nda yaz buluşmaları devam ediyor. Akşam 19.00’da “Küçük Prens ve Çiçek” adlı çocuk oyunu sahnelenecek.
Usta oyuncu Nevra Serezli “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunuyla sahnelere döndü. Oyun bu akşam 21.00’de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda...
Her özel anınızı bir Foto Kitap olsun istiyorsanız Sosyopix internet sitesini ziyaret edin. Anılarınızın dijital ortamda kaybolma riskini sıfıra indirin.
Yangın mağduru hayvanların sevgiye ihtiyaçları var bu hafta mutlaka bir barınağa uğrayalım...
TRT 2 pazartesi gününe özel bir filmle ‘merhaba’ diyor. 21.15’te “Mavi Yaşmaklı–The Blue Veiled”i seyredin.
YouTube’a ‘30 dakikada spor’ yazın. Kısa antrenman programları sizi spora başlatacaktır.
Yorumculuğa başlıyor dedikleri anda “gol oldu” dedim.
Adresinin artık TRT Spor olduğunu öğrenince “yerini buldu” dedim.
Anlamsız bir sevinç yani.
Gidişiyle boşluk yaratmıştı, dönüşüyle kendi yarattığı boşluğu doldurdu ünlü spor adamı.
***
Tıpkı futbol hayatında olduğu gibi yorumculukta da bir markadır Dilmen.
Yardımın küçüğü büyüğü olmaz ama biraz da sahici olmak gerekir.
Bakınız mesela CZN Burak olarak tanınan işletmeci Burak Özdemir.
Antalya’da alevler almış başını giderken ufak bir yangın tüpüyle çekilen videosunu seyrettim.
Hayır işin garibi elinde yangın tüpü varken üzerinde beyaz bir gömlek, altında kot pantolon, ayağında ise beyaz ayakkabıları vardı.
İşte olmaması gereken yardım aynen budur.
Olmaz olsun böyle eğlence
Hafta sonu Alaçatı’daki bir mekanın önünde kavga çıktı.
Bir vale ile müşteri birbirine girdi. Kavganın sonunda valenin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti. Sezon başı çok uyardık.
◊ Bu sene çok daha dikkatli olmalıyız dedik.
◊ Valelere denetim gelsin, güvenlik görevlileri sıkı kontrolden geçsin, mekanlara beli silahlı müşteriler alınmasın dedik...
Olmadı, dinletemedik. Şimdi her ay bir ölüm haberi geliyor Alaçatı’dan.
Daha geçtiğimiz ay bir vale hayatını kaybetti. Üstelik mekana alınmayan bir kişinin silahından çıkan kurşunlar yüzünden.
Onun görüntüsünü çekemedi kimse, çünkü olayı gören herkes can havliyle sağa sola kaçışıyordu.
Ama hafta sonu olanları hepimiz izledik.
Gece hayatındaki kavga potansiyeli bilinen bir durum.
Maalesef eğlenmeyi bilmeyen bir kitle var çünkü.
◊ Belinde silah taşımayı marifet...
◊ “Bana mı baktın” demeyi meziyet...
◊ Gece kulübüne takım elbise ve tespih sallayarak girmeyi ‘şıklık’ sanıyorlar...
Bu saatten sonra, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne büyük iş düşüyor.
◊ Yollayın her mekanın önüne sivil polisleri.
◊ Koyun kalabalıkların olduğu yere resmi ekipleri.
Bakın nasıl caydırıcı oluyor.
Parodi hesabı gerçek sanan Deniz
Twitter’da ‘Avukat Ergün Kazanır’ adında bir ‘parodi’ hesabı var. O hesabın açıklamasında ‘After Parti Genel Başkanı’ ve ‘Parodi, mizah’ gibi tanımlamalar yazıyor.
Yani belli ki eğlence amaçlı açılmış bir hesap bu.
Sahibi avukat falan değil. Ama ‘milli dava açıcımız’ Deniz Akkaya avukatının da yanlış yönlendirmesiyle bu kişiye dava açtı.
Gerçek avukat sandı bu hesap sahibini...
“Avukatlık mesleğini ayaklar altına alıyor”, “Eyyy seni sözde avukat” diye açıklamlar yaptı.
Şimdi gel de gülme.
Parodi bir hesap nasıl gerçek sanılır?
Haydi sandınız, tamam...
Nasıl dava açma noktasına kadar götürülebilir? Biri de çıkıp “dur n’apıyorsun” demez mi...
Hayret.
Eee günde 3-5 kişiye sırf ‘dava açtım’ demek için dava açarsan, arada böyle kazaya uğrarsın...
Serdar Ortaç’a tavsiye
◊ Evlenip yıllarınızı geçirmişsiniz...
◊ Çocuk yapmanın kıyısından dönmüşsünüz...
◊ Hastalığı, zorlukları beraber omuz omuza atlatmışsınız...
◊ Olmamış ve yolları ayırıp boşanmışsınız....
Serdar Ortaç ve Chloe’nin hikayesi buraya kadar çok normal.
Fakat ayrılığın üzerinden zaman geçmesine rağmen, eski eşine dava açtı Chloe.
“Bana borcu var, ödeyecek” dedi ve evine haciz yolladı.
İşte buradan sonrası bir o kadar anormal.
Adam seni aldattı mı?
Hayır.
Şiddet var mıydı?
Hayır.
İmzayı attıktan sonra her günün çile mi doluydu?
Hayır.
E o zaman neden bu intikam hırsı?
Niye bu vicdansızlık?
Gel vazgeç Chloe. Sonrası pişmanlık bu işin. Yapma!
Geçtiğimiz akşam bir açıklama yaptı Ortaç, “Artık ilişki istemiyorum” dedi.
Üstelik samimiydi. Onun samimiyetini görüyor ve artırıyorum;
◊ Bu saatten sonra hayatına kim girerse girsin güvenemeyeceksin...
◊ ‘Evlilik’ diyenden koşarak uzaklaşacaksın...
◊ ‘Ama çocuk...’ diyen olursa, mal varlığım ne durumda diye gözden geçireceksin...
O yüzden önünüzde iki seçenek var Serdar Bey:
Ya Seçil Gür ile barışmak ya da söylediğiniz gibi ilişki defterini kapatmak.
Üstelik ömür boyu kapatmak.
Kaan’dan ilk ve son Hadise mesajı
Kaan Yıldırım ile ilişkisi biter bitmez yeni bir ilişkiye başladı Hadise.
Her şey çok hızlı oldu. Önce magazin basınına ‘yakalandılar’, sonra birlikte tatile gittiler ve ardında da el ele göz göze korkusuzca ortalarda gezmeye başladılar.
Normalde, haftalar hatta aylara yayılacak süreç kısa sürede yaşandı. Neyse...
Eski sevgili Kaan Yıldırım biten ilişkisi hakkında ilk kez açıklama yaptı ve “Karşı tarafın bir ilişkisi var, konuşmamız doğru olmaz. Ayıp olur” dedi.
İşte beklenen ‘cool’luk budur. Aranılan ‘saygı’ budur.
Böyle adamlar...
◊ Biten bitmiştir zaten felsefesini kabullenip yoluna bakar...
◊ Yaşanmadığı halde ‘bana şiddet uyguladı’ yalanıyla dava açıp mahkemeyi meşgul etmez...
◊ Yeni sevgiliyi kıskanıp denize yuvarlamaz...
◊ Gecenin bir yarısı rahatsızlık verici mesajlar atmaz....
◊ Mutsuzluğunu değil mutluluğunu ister karşı tarafın....
Aksini yapan yol yordam bilmiyordur.
NET.
Elini sallasan
◊ Evrensel model
◊ Global güzel
◊ Fashion model
◊ World model
◊ TV model
Falan...
Şu son haftalarda nereye baksak herkes model.
İşin üzücü yanı, bu yarışmalarda ‘tacı’ kazananlar, ortalıkta ben “Türkiye güzeliyim” diye dolanıyor.
Tehlikenin farkında mısınız?