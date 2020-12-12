Oda fiyatı: 307 bin lira

Alo, kolay gelsin, akşam için 2 kişilik rezervasyon yaptırabilir miyim - OUTPaket servis ya da gel-al – IN

İstanbul’un en lüks mekanları da artık evlere servis yarışının içinde. Peki kimler nasıl hizmet veriyor, hangi restorandan ne söylemek lazım:

Paper Moonİstanbul’un en havalı mekanlarından olan Paper Moon saat 20.00’ye kadar menüsünü gel-al hizmetine açtı.

Özel bir menüsü olan restoranı arayıp siparişinizi hazırlatabilir ve gidip teslim alabilirsiniz.

Pizza benim için ‘margarita’ demektir. Ve Paper Moon’un pizzası bir başkadır.

Margarita sevmiyorsanız ıspanak, mozzarella ve trüf yağlı olan pizzayı deneyin.

Lucca

Lucca lezzetleri yeni kurulan ‘Fuudy’ adlı bir uygulama aracılığıyla evinize kadar geliyor.

