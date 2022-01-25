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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>O rol bedava bile oynanırdı
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Orkun Ün

Orkun Ün

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O rol bedava bile oynanırdı

25 Ocak 2022

Gülse Birsel’in 2.550 liralık elektrik faturası paylaşımına Gonca Vuslateri’den ilginç bir cevap geldi. “Ben o fiyata, Vasfiye Teyze karakterini oynadım” dedi.

Sitem etti yani geçmişte aldığı ücrete.
Nereden baksanız 10-11 sene önce o rolü oynadı Gonca.
O zamanlar asgari ücret 800 lira civarındaydı.
O rol bedava bile oynanırdı
Yani Gonca’nın aldığı ücret haftalık 2.500 liradan aylık 10 bin lira yapıyor.
◊ E dönemin şartlarına göre iyi paraydı haftalık 2.500 lira.
◊ Aylık 10 bin lira tatmin edici bir ücretti.
Kaldı ki o rolle tanındı Gonca...
Bedava bile oynasa olurdu.
Vasfiye Teyze rolü ile aranan isimler arasına girdi.
Gonca’nın mesajını günümüz şartlarına göre değerlendirirsek:
◊ "Çok ayıp Gülse Birsel, sömürmüşsün resmen oyuncunu”, “Karın tokluğuna çalıştıramazsın insanları” diye eleştirirsiniz.
Ama dönemin şartlarına göre değerlendirirsek:
◊ Vallahi iyi para vermiş...
◊ Daha yeni başlayan bir oyuncu için fazla bile denebilir.
O kendisine üzülecek bir kalabalık beklerken tonla eleştiriye maruz kaldı.

Haklıyken haksız olmaya açık bir örnek
Tiyatro oyunu için Malatya’ya giderken gözaltına alındığı haberleri çıktı Sermiyan Midyat’ın...
O da hemen bir açıklama yaparak, “Vergi dairesine harç parası yatmamış o yüzden ufak bir sorun çıktı, hallettik” dedi.
Buraya kadar tamam.
Ama sonrası iletişim hatası...
Dalga geçti kendisiyle ilgili gözaltı haberlerini yapanlara.
Peki madem Sermiyan hakkında çıkan haberlerin art niyetli olduğunu düşünüyor.
Madem kendince haklı sebepleri de var.
O zaman önce avukatı çıkacak ve işin doğrusunu belgeleriyle açılayacak.
Bunu yapmayıp da...
◊ Gazetecilere hakaret...
◊ Hakkında yapılan haberlerle dalga geçme...
◊ Milleti aşağılama...
◊ Kelime oyunlarıyla sempatik görünmeye çalışma hamleleri...
Yapınca olmuyor...
Ne yani, polis eşliğinde uçaktan indirileceksin ve bu haber olmayacak öyle mi...

Gizli kalacağını düşünmek mi?
Meşhur ‘gizli kalsın’ adlı mekan son dönemde yine konuşuluyor. Çünkü içeride ne yaşansa mutlaka dışarıya haber uçuyor.
Adı Gizli Kalsın olan bir mekandan...
◊ Haber çıkmamasını beklemek...
◊ Gizli kalacağını düşünmek...
◊ Ne yaparsam yapayım üçüncü kişi bunu öğrenmeyecek demek komik değil mi?

Teşekkür etmeyin 
Yaya şeridinde bir araç durunca, karşıya geçen yaya mutlaka elini kaldırıp bir teşekkür hareketi yapıyor şoföre.
İyi ama neden? 
Etmeyin teşekkür falan.
Bu, bir AVM girişindeki otomatik kapı açılınca dönüp kapıya teşekkür etmekle aynı şey. Yol hakkı zaten sizin. 
O araba durmak zorunda. 
Siz teşekkür ettikçe yol veren sürücüler lütfettiklerini sanıyor.

Coşkun Sabah’a hak verdim 
Aşk ve ilişkiler üzerine kimler yorum yapmasın listemin üst sıralarındaydı Coşkun Sabah. “2. Sayfa” programında “Aşkta heyecan bitince karşındaki kişiyi teyze kızı olarak görüyorsun” dedi.
Hürriyet’in YouTube kanalı için yaptığımız ‘Ne Diyorsun’ programının çekimleri sırasında Fulya Soybaş çat diye Coşkun Sabah’ı aradı.
“Niye böyle dediniz Coşkun Bey” diye sordu. Coşkun Sabah, “Heyecan kalmıyor, ilk hevesi mumla arıyorsunuz. Teyze kızı örneğini bu yüzden verdim” dedi. Söylemek istediği şeyde hemfikiriz, sadece başlıkları çok süslü cümlelerden seçiyor.
O süslü cümleler de başına dert açıyor.

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‘Ama’dan sonrası

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Ocak 2022
Birine sabahtan akşama kadar “seni seviyorum” deyin...

∆ Yaptığı işi gücü öve öve bitiremeyin...
∆ Ailesini takdir edin, duruşunu alkışlayın...
Sonrasına ‘ama’ koyduğunuz anda öncesi silinir gider.
Her zaman ‘ama’dan sonrası gerçek düşüncelerdir!
‘Ama’dan sonrası dikkate alınmalıdır.
Günlük hayatta çok sık kullanırız bu bağlacı.
∆ Ya bunun ses çok iyi ama...

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Kim ‘askı’ yapsa Seda’ya benziyor

Orkun Ün

Orkun Ün

21 Ocak 2022
Ben bu fotoğraf karesini atladım.



Üstelik “aa Seda Sayan’a bak” deyip atladım.
Fotoğraftaki iki kişiyi de Seda sandım yani. Sonra öğrendim ki iş çok farklıymış. Bir sosyal medya fenomeninin estetikli haliymiş bu fotoğraftakilerden biri.
Seda Sayan’ın “ben bile bazen kendimi tanımıyorum. Bu fotoğrafı ne zaman çektirdim” deyip geçiyorum açıklamasını duyunca “kadın bile kendini tanımıyorsa benim de tanımamam çok normal” dedim.
Fakat bir şey dikkatimi çekti.
Bu Fransız askısı işinin payı var mı bu benzerlik durumlarında?

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

21 Ocak 2022
#kedievimadoreden hashtag’ini unutmayın. Adore Mobilya yıl boyunca biriktirdiği hasarlı ve atıl malzemeleri kedi evi üretiminde kullanmış ve sokaktaki hayvanlara armağan ediyor. Destek olabilirsiniz.

Doğal ürünler deyince ‘veteriner anne’ markasını ve sosyal medya hesabını takibe alın. Ürünleri doğal ve katkı maddesiz. Şu dönemde tam da aradığımız ürünler.
***
Siz eve mezenizi söyleyin, yanında müzik listeniz de gelsin. ‘Esnaf Maslak’ bu işi halen sürdüren yerlerden biri. Sipariş için sosyal medya hesaplarına göz atın.


Cemil Kumaşçıoğlu, Ankara’da farklı işler yapmaya çalışıyor. Limon Ankara ve Köyiçi’nden sonra Alaçatı Kafası adlı mekanı Ankara’ya taşıdı. Popüler mekanı takibe alın.
***

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Ve büyük sırrı o çözdü

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Ocak 2022
Billur Kalkavan, katıldığı bir programda “Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor. Madem aldatılmak istemiyorlar, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsınlar” dedi.


Bu sözleri Billur Kalkavan değil de bir başkası yani daha ön planda olan biri söyleseydi, ortalık fena karışırdı.
Billur Kalkavan ne demek istiyor, özeti şu:
◊ Aldatan erkekleri haklı buluyor.
◊ “Kadında bir sorun var ki erkek aldatıyor” diyor.
◊ “Estetik yaptıran aldatılır” diye bir savunma yapıyor.
◊ “Kadın zeki değilse erkek herhalde aldatacak yahu, başka ne yapacaktı?” falan diyor.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Ocak 2022
Ev arıyorsanız, kafanız karışıksa ‘olayinkolayi.com’a göz atın. Kafa karışıklıklarını gideren bir siteyi aklınızın bir ucuna yazın.

Four Seaons Hotel Bosphorus kışın tadını çıkartacağınız yerlerden biri. AQUA adlı restoranlarında çok farklı isimlerle canlı müzik ve kaliteli yemek sunuyorlar. Programlarına bakın.
***
Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın bu sezon ilk konseri İş Sanat’ın YouTube kanalında sat 20.30’da.


Hem doğa yürüyüşü, hem masaj, hem de oksijen dolu bir hafta sonu planı yapın bugünden. ‘NG Sapanca’ tüm bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak.
***

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Influencer’lık madde 1: Her şeyi göze alıp dağa gitmek

Orkun Ün

Orkun Ün

19 Ocak 2022
Hafta sonu büyük bir influencer grubu Kartalkaya’daydı.

◊ Herkes nasıl iç içe...
◊ Herkes nasıl dip dibe...
◊ Herkes birbirinin Instagram paylaşımına kafasını sokup etkileşim alma derdinde...
Sonuçta yeni dönemin bu popüler meslek grubunun olmazsa olmazlarındandır ‘dağa gitmek’.
Sonraki maddeler sırasıyla...
◊ Dubai seyahati...
◊ Business uçak bileti fotoğrafı...

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Ocak 2022
Akşam Yıldız Tilbe’yi dinlemeye gidin. Jolly Joker Vadistanbul’da Yıldız konseri var.

Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı “Babamın Şarkıları” bugün Zorlu PSM’de.
***
Ortaköy Feriye yenilenen mekanlarıyla kahveden yemeğe her türlü seçeneği sunuyor. Akşam yemeğine gidebilirsiniz.


Terrazza Italia, İtalya mutfağı deyince akla gelen ilk yerlerden oldu. Tatlılarını denemek için uğrayın mekana.
***

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Bu bir eleştirilere cevap kıyafetidir

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Ocak 2022
Bazen konuşmaya, paylaşım yapıp laf sokmaya falan hiç gerek yok.

Bazen cevabını işinle verirsin.
Bakınız Gülşen...
Hafta içi boyunca yapılan kıyafet eleştirilerine karşı cevap hakkını sahneden kullandı.
Yine cesurca bir kıyafetle sahneye çıktı ve konuşturmayı başardı kendinden.
İşin ilginç yanı bu sefer hemcinsleri tarafından eleştirilmesi oldu Gülşen’in.
Ebru Polat, “Çok abarttın Gülşen, sana hiç yakıştıramadım” dedi.
Zaten merak ediyordum, İzzet Yıldızhan efektine ilk kim kendini kaptıracak diye.

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Haber değeri yok

Orkun Ün

Orkun Ün

15 Ocak 2022
.

∆ Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı:
İsterseniz 7 defa boşanın 8 kere evlenin... Hiç şaşırmıyorum, şaşırmayacağım. Nasıl ki Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4’üncü kez ayrıldılar bu hafta içi ve nasıl şaşırmadık... O yüzden size de şaşırmayacağım.
∆ Lerzan Mutlu:
Demet Akalın’a ağır sözler söyledi Lerzan Mutlu. Amaç aslında Gülşah Saraçoğlu’nun sözcülüğünü yapmaktı. Fakat olmuyor, Lerzan ne derse desin gündeme gelemiyor son dönemde.
∆ İzzet Yıldızhan:
İstediği kadar konuşsun. Bu saatten sonra alevlendiremeyecek ortalığı. Çünkü hep aynı yerden gündeme gelmek istiyor ve haliyle bu da çok iş yapmıyor.
∆ Fatih Terim:

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Bülent Hanım istese...

Orkun Ün

Orkun Ün

14 Ocak 2022
Bülent Ersoy Anıtkabir’e gitti. Görüntülerde şu var: Hava yağmurlu, Ersoy tekerlekli sandalye ile geziyor. Ersoy’u yağmurdan korumak için şemsiye taşıyan bir asker hemen yanında yürüyor.

Çok düşündüm Bülent Ersoy’un o görüntülerinin üzerinde. Acaba bir sorunu mu var Ersoy’un dedim.
Ama yoktu.
Mesela bir ara saygı duruşu için ayağa kalktı Ersoy.
Askerleri seyretti.
Sonra tekrar oturdu sandalyesine.
Dün, Milli Savunma Bakanlığı o şemsiyeyi taşıyan subay hakkında soruşturma başlattı.
O görüntüler incelenecek ve subayın bir hatası varsa ceza alacak.


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Çok acımasız bir genelleme

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Ocak 2022
Rap’çi Uzi’nin hafta sonundaki konserinde uyuşturucuyu özendirdiği için ifade verdiği konuşuluyordu. Şimdi öğreniyoruz ki evet polisler konser alanına gitmiş.Evet Uzi’nin sözlü olarak ifadesini almışlar. Ama bu ihbarın kanıtını bulamayınca da alandan ayrılmışlar.


Şimdi tartışma şu...
∆ Rap müziğe karşı bir önyargı mı var?
∆ Rap müzik bitirilmek mi isteniyor?
∆ Rap yapan isimler kolay lokma mı görülüyor?
Uzi bu iddialara, “Sadece müzik yapıyorum, konserimde uyuşturucu ile ilgili tek kelime etmedim, rap’çileri müzikten soğutmayın” dedi.
İsyan etti.

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İşin kötüsü herkes ‘muhafız’

Orkun Ün

Orkun Ün

12 Ocak 2022
Bu muhafızlığın okulu, kursu yok. Kimse ‘eğitimin nedir de bu işi yapıyorsun’ diye sormuyor.


O yüzden günümüzde en kolay işlerdendir muhafızlık, herkes yapabilir...
Yapıyor da zaten.
İzzet Yıldızhan son dönemin muhafızlarından mesela.
Çok tepki çektiği “kızlarım flört edemez” açıklamasının üzerinden henüz az bir zaman geçmesine rağmen bir tepki çekecek açıklama daha yaptı “Burası Türkiye, sahneye külotla çıkmayın” dedi.
Bu açıklamaların hedefinde sahnede sesleri kadar kıyafetleriyle de gündem olan isimler var.
Yani Hande Yener, Gülşen, Hadise, Simge.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Ocak 2022
Dans edin, yoga yapın, kahkaha atın, biraz spor ile ter atın. Daha geç değil yeni yıl alışkanlıklarına bunları mutlaka ekleyin.

Kahve Dünyası her ay mevsim lezzetleriyle hazırladığı bir dondurmayı ayın dondurması seçiyor. Ocak ayının önerisi “kestaneli dondurma.” Bir deneyin derim.

Künefe sevenler not alın. Beyzade Künefe bu işe sınıf atlatmış. Deneyince hak vereceksiniz.

Keşif tutkunuysanız, ‘Glamping’ yani konforlu bir kamp tatili seviyorsanız müjde! İğneada’ya, Sapanca’ya bugünden plan yapabilirsiniz.

Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Mannerheim’in ‘Batıdan Doğuya Asya’ fotoğraf sergisine gitmek için plan yapın. Sergi bu cumartesi ‘bomontiada’da sanatseverlerle buluşacak.

Eypio, Sefo, Bege ve Ahiyan bu akşam ‘IF performans Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Biletleri Biletix’te.

Kokteyl workshop’unun bu akşamki biletleri tükendi ama yarın ‘pizza’ workshop’una halen bilet bulabilirsiniz. ‘Eataly’nin bu eğitimlerine arkadaşlarınızla birlikte katılın.

TRT 2’de sinema kuşağı öncesi keyifli bir sohbet var. 21.00’de başlayacak ‘Tarih Söyleşileri’ni kaçırmayın.

 

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Daha ilişkinin ilk günlerinde

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Ocak 2022
Aleyna Tilki eğer rap’çi Uzi ile sevgili değilse...

◊ Çıkan onca dedikodunun hemen ardından neden konserine gidiyor?

◊ Haydi gidiyor, neden acayip keyifli şekilde dans ederken sayısız video paylaşıyor?

◊ Haydi onu da paylaşıyor, neden en önden ve özel bir yerden Uzi’yi izliyor?

Bunların hepsi kafalarda soru işareti bırakıyor.

Fakat daha mühim bir olay yaşandığı iddia ediliyor o konserde...

O iddiaya göre Uzi, şarkı arasında uyuşturucuya özendirecek cümleler kurdu.

“Bizimkiler hazır, sizin de yanınızda var mı” gibi sözler...

Onu dinlemeye gelenlerden biri bu sözleri ihbar edince, konser alanına narkotik polisi geldi...

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Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki o yere gittim

Orkun Ün

Orkun Ün

8 Ocak 2022
Ben sık sık şu cümleleri duyardım...

◊ Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki restorana gittin mi?
◊ Lokanta 1741’i mutlaka denemelisin.
◊ Yahu git hamama gir, sonra çıkıp restoranı dene.
Sonradan öğrendim ki eskiden tanıdığım Osman Yitgin, Lokal adlı barlarını, Aliye adlı meyhanesini kapatmış ve Cağaloğlu Hamamı’nın içine Lokanta 1741 adında bir mekan açmış.
Hamam içinde restoran fikri ilginç. ‘Ne alaka’ diye sorduğumda çok uzun bir cevap aldım.
Özetle şöyle gelişmiş durumlar:

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Espri piştisi

Orkun Ün

Orkun Ün

7 Ocak 2022
2019 senesiydi. Genç komedyenlerden olan Doğu Demirkol’un Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki gösterisine gitmiştim.

Cem Yılmaz’ın son gösterisini de yayına girdiği gün seyrettim.

Esprilerin arasında bir nokta dikkatimi çekti...

“Bir dakika, ben bu sözleri hatırlıyorum” dedim.

Sosyal medyada zamanında viral olan aslan videosu vardı.

İddiaya göre o aslan, “Allah” diye kükrüyordu. Bir çoğumuz ‘Allah diyen aslan görenleri şaşkına çevirdi’ başlığını görüp tıklamışızdır.

İşte Cem Yılmaz son gösterisinde o olaydan bahsediyor ve “Allah diyen aslan için mucize diyorlar, yahu aslan yeteri kadar şaşırtıcı değil mi zaten” diye seyircisine soruyor.

Aynı espriyi 2 buçuk yıl önce Harbiye’de Doğu Demirkol’un yaptığı geldi aklıma.

Hatta öğrendim ki Doğu bu espriyi zaten 4-5 senedir sık sık yapıyormuş.

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Umut kırıcı bir gelişme... Uzi ile birlikteymiş Aleyna Tilki

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Ocak 2022
İlişkisini noktalayıp nefes alanlar kervanına katıldı Aleyna Tilki. Haldun Demirhisar sevgilisi mi arkadaşı mı derken bambaşka bir isim çıktı ortaya: Rap’çi Uzi...

Aleyna ile Uzi’nin 2 haftadır birlikte olduğu söyleniyor. Üzülenler, canı sıkılanlar oldu bu haberi okuyunca, farkındayım.

Ama üzülmeyin...

Hani bazı ilişkilerin ömrünü ilk bakışta tahmin edersiniz ya...

Bu ilişki de öyle işte.

Eğer doğruysa...

Ömrü uzun değil...

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Ocak 2022
Bir bir kapanıyor esnaf lokantaları. Semtinize yakın bir tanesine uğrayın ve öğle yemeğinizi orada yiyin.

Felsefe seminerleri düzenleniyor. Hiç öyle sıkıcı falan da değiller. Birine mutlaka katılın.

Güne bir şarkı bırakmak istiyorsanız, 1971’e uzanın ve Ayla Algan’ın “Aşk Hikayesi” şarkısını çalıp çalıp durun bugün.

Sosyal medya gündemini takip etmek istiyorsanız, bu Instagram hesaplarını takibe alın: 2.sayfaofficial, tazemagazin, vovturkmagazin, ayakligazeteofficial.

Maksimum Uniq, ocak ayı etkinlik takvimini yayınladı. Bu akşam Fatih Erkoç & İstanbul Superband sahnede olacak. Daha fazlası için takvime göz atın.

“Tapas yemek için Barselona’ya gitmem lazım” demeyin, Euro’yu falan kafanıza takmayın. Tapas’ı evinizde de yapabilirsiniz. Hadi lezzetli atıştırmalıklar için internetten derslere başlayın.

“Göbeklitepe Muhafızı” kitabının yazarı Yonca Eldener’in yeni kitabı “İstanbul’un Hayaletleri” keyifle okunacak bir kitap olmuş.

Saat 22:00’de TRT 2’de film saatidir. Bugünün filmi “Journeyman”. Yine ailece izlenebilecek bir film.

Cazseverler Zorlu PSM içindeki

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Herkes mi Covid olur arkadaş

Orkun Ün

Orkun Ün

5 Ocak 2022
Aralık ayının son 10 günü iki gece düzenlendi. Biri ödül töreni, diğeri erken yılbaşı kutlamasıydı. Eminim o geceleri yapanlar şimdi “Keşke erteleseydik, keşke daha önce, daha sakin bir dönemde yapsaydık” diyorlardır.

Çünkü şu anda ünlüler camiası koronavirüsle boğuşuyor. O gecelere katılanların bu virüsü yayma işindeki paylarını atlamayalım.

Daha geçen akşam usta isim Erdal Özyağcılar bir video ile koronaya yakalandığını duyurdu.

Hande Erçel, Kerem Bürsin çifti, ünlü oyuncu Ebru Şahin’in erkek arkadaşı basketbolcu Cedi Osman da şu anda korona ile mücadele ediyor.

Çok seyredilen dizilerin çekimlerine ara verilme sebebi de koronavirüs. “Yargı” dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ve erkek arkadaşı Yiğit Kirazcı’nın testleri pozitif çıkınca çekimlere ara verildi.

“Kardeşlerim” dizisinin oyuncuları Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran da virüse yakalandı. “Üç Kuruş” dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, “Erkek Severse” dizisinden Alperen Duymaz da testi pozitif çıkıp kendini karantinaya alan isimler arasında.

Her gün, her saat yeni bir isim korona olduğunu açıklıyor. Mesela oyuncu Başak Parlak, Hazar Motan ve Tolga Sarıtaş da şu anda karantinada.

Bir de sahneye çıkan, konser takvimleri yoğun olan isimler var virüse yakalanan.

Onlar sessiz sedasız virüsü atlatmayı bekliyorlar.

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