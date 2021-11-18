O okula mutlaka git Sefo

Ara tatilde çocuklarınızı ihmal etmeyin. Maksimum Uniq bugün ‘Dans ve Hareket Atölyesi’ ile ‘Kitap Temelli Ebeveyn’ atölyeleri düzenleyecek.
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Akaretler’deki W Hotel, akşamları yemek ve müzik için alternatifler sunuyor. Programlarına bir göz atmakta fayda var.
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Dronemarket Akademi’de MEB onaylı İHA-1 eğitimleri var. Kasım ayında hafta sonları devam eden etkinliklere katılıp bu eğlenceli işi öğrenin.
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Çin restoranı deyince Shang Palace akla gelir. Mekan, Shangri-La Bosphorus’ta misafirlerini ağırlamaya başladı.
Magazinciler gecenin bir yarısı Kaan Yıldırım’ı kız arkadaşıyla görüntüleyip, soru sormak istemiş.
Ama adı bundan sonra hep “Kaan Yıldırım’ın şoförü” olarak kalacak kişi onları görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Şoförlük mesleğini her önüne gelene verirseniz olacağı budur. Bu önemli işi yapmak için sadece araba kullanmayı bilmek yetmiyor. Burada iki nokta mühim bana göre...
◊ Kaan Yıldırım’ın şoförü kraldan çok kralcı mı?
◊ Yoksa yaşanan her şey Kaan Bey’in talimatı mı?
İlk sözüm Kaan Yıldırım’a...
Eğer size soru sorulmasını istemiyorsanız, sorulduğu zaman gerekli sabrı gösteremiyorsanız, bu işi yapmayacaksınız.
Yerleşin bir sahil kasabasına, keyfinize bakın.
Bir diğer sözüm ise Kaan Yıldırım’ın şoförüne...
Nadide bir sesi var Tan’ın.
Bunun kanıtını bu sene Harbiye Açıkhava’da gördük. Pazar akşamı, Tan’ın 16’ncı ve son konserine gittim.
Önemli bir gündü. O gün sahneye çıkarak Tarkan’ın 15 konserlik Harbiye rekorunu kırdı Tan.
Aylar süren konser maratonu yormuş Tan’ı, çok hastaydı.
Sağlıkçılar kapıda bekliyor, Tan’ı sahneye hazırlamak için çaba harcıyorlardı. Konserin ilk bölümünde belliydi o rahatsızlık.
Fakat ikinci bölüm bambaşka bir Tan çıktı sahneye. Hiç belli etmedi hastalığını. Çok saygılıydı seyircisine.
2.5 saatlik konserin her dakikasında büyük bir minnetle baktı onu izlemeye gelenlere. Kolay iş değil, arka arkaya verilen konserlerde Harbiye gibi büyük bir alanı herkes dolduramaz.
Sanırım bu işin büyüsü, Tan’ın sahnede, kendi yazdığı şarkılar dışında başka bir şarkı söylememesi. Aslında buna gerek duymama ‘keyfi’.
Çocukların ilk ara tatili başladı. Maksimum Uniq, sahnesini bu hafta çocuklara ayırmış. Bu sabah çocuk tiyatrosuyla başlayan eğlence, matematik oyunları ve dil gelişim atölyesi gibi etkinliklerle devam edecek.
Türkiye-Kore kardeşlik hikayesini pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler bugün Galata Kulesi’nde olacak. Galata’daki ‘videomapping’ gösterisi bu akşam 20:00’de. Beyoğlu turu yaparken uğrayın.
Tolga Çevik ile Tolgshow gülmek isteyenler için iyi bir seçenek. Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’ndeki gösteri için halen bilet bulabilirsiniz.
Çocuklarınızla bugünden hafta sonu planı yapmanız gerekebilir. Animasyon dizisi “Kukuli”, 20 Kasım’da Trump Sahne’de, 21 Kasım’da ise Moi Sahne’de çocukları bekleyecek.
DasDas’ın haftalık etkinlik listesine göz attınız mı? Tiyatro sahnesinde bugün “Zengin Mutfağı”, yarın ise “Vahşet Tanrısı” var.
Museum of Illusions
Ama öncesinde yaşadığınız sarsıntı canınızı sıkmaya yetiyor. Öyle kolay gülüp geçemiyorsunuz.
Flash TV’de yayınlanan programın daimi konuklarından biri olan Bahar Candan’ı kandırmak istemiş yapım ekibi ve canlı yayına ‘güya’ Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı bağlamışlar.
Telefona bağlanan kişi, bakan Elvan’ın taklidini yaptı ve bakanlıkta Candan’a görev vermek istediğini falan anlattı.
Bu saf kızcağız da “elimi taşın altına koymaya hazırım sayın bakanım” dedi.
Vay be...
Zeka dolu, inanılmaz yaratıcılık barındıran şu televizyonculuk şakasına bakar mısınız?
Espri tamam, gülmek eğlenmek çok hoş ama böyle değil.
9 yaşında bir çocuk şu dönemde bunu dert edip, “Anne neden kimse birbirine mektup yazmıyor” diye soruyorsa tek bir şey söylerim Tuba’ya; ‘Ne güzel, ne duyarlı bir çocuk yetiştirmişsin.’
Neden yazmıyor söyleyeyim ben...
◊ İki kelimeyi bir araya getirme yetisi çok azaldı...
◊ Türkçe dağarcığı denen tanım bazı gençlerde kalmadı...
◊ Kağıdı unutan çok kişi var. Onlar için ‘beyaz sayfa’ tablette açtıkları ‘word’ ekranı...
◊ ‘Whatsapp’tan sesli mesaj göndermek varken mektup yazmak da neymiş’ diyenlerle dolu etraf...
Pritt ve TOÇEV çocuklar için işbirliği yaptı. “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi kapsamında katılımcılardan 7 farklı hayvan şablonunda figürler oluşturmaları istendi. Her paylaşım için de TOÇEV’e bağış yapıldı. Yapılan paylaşımlara göz atmak isterseniz, sosyal medya hesaplarını karıştırın.
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Oya Başar ve Ebru Kural “Plastik Aşklar” oyunuyla bu akşam 20:30’da Trump Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Herkes bu oyunda kendinden bir parça bulacak.
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Şimdi ellerimiz cebinizde sonbaharı yaşamanın tam zamanı! Hadi gün batmadan bir doğa yürüyüşüne çıkalım...
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Hiç olmamış, anlamsız, basit, yakışıksız bir video çıkmış ortaya.
Haliyle çok tepki geldi YouTuber’a.
O da gelen tepkiler sonrasında videoyu yayından kaldırdı ve bir açıklama yaptı.
YouTube’un en eski isimlerinden biri Orkun Işıtmak. Yani neyin izleneceğini çok iyi bilen biri ama maalesef neyin tepki çekeceğini bilen biri değil.
Son dönemdeki “amaaan çekeyim gitsin, tepki gelirse daha çok izlenirim” furyasına kaptırmış kendini.
Çok eleştirilince, hakkında soruşturma açılacağı konuşulmaya başlanınca videoyu kaldırdı ve bir de açıklama yaptı Orkun.
Herkes Bülent Ersoy’un hayatı belgesel olacak diye konuşurken onlar Bülent Ersoy’a ulaşmış ve işin aslını sormuş.
İşin aslını sormak önemlidir.
Magazin Masası ekibi bunu iyi yapıyor.
Ersoy “Benim hayatım için 2 buçuk milyon dolar nedir ki? Ben neler yaşadım, o yüzden daha fazlasını istedim, cevap bekliyorum” demiş.
Çok net bir şey var ki o da herkesin hayatının belgesel olmayacağı.
Peki Bülent Ersoy’un olur mu? Mis gibi olur.
Oysa herkesi imrendirecek tecrübeleri var. Taklit eden değil taklit edilen isimler onlar oysa.
Mesela Gülden Karaböcek.
Bir dönem herkes onu konuşur, herkes onu dinlemek isterdi.
Son zamanlarda canlı müzik yapan mekanlarda birkaç kez sahneye çıktı.
Zamanında Çakıl Gazinosu’nda Zeki Müren’e şarkı söyleyen, onunla beraber düet yapan biri için son dönemin eğlence hayatına ayak uydurmak zor iş.
Gülden Hanım 68 yaşına bastı geçen hafta sonu.
Eve alacağınız ufak tablolar ruh halinizi değiştirecek. Hemen internetten sipariş verip dekorasyon işine el atın.
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Dizüstü bilgisayar arıyorsanız ve kafanız karışıksa HuaweiMateBook 14s ön satışa açıldı. Yazmayı önemseyenler için kaçırılmaması gereken bir bilgisayar olmuş.
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Başarılı komedyenden olan Mesut Süre Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde sahneye çıkıyor. Eğlenmek, gülmek istiyorsanız bugün bilet alın.
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Şekersiz tatlı olur mu? Olur... EKS Mutfak Akademisi’nde bugün workshop ile işin detaylarını öğrenebilirsiniz. Biletix’ten bilet alın.
Öyle böyle takmamış kafayı ‘burç’ konusuna. Kızının Akrep burcu olmasını istemiyor.
Ben anlamadım bunu, hatta “olur mu öyle saçma şey” diye düşünürken, bir bilene sordum.
Kelebek’in astroloji yazarı Aygül Aydın’ı aradım...
Meğer haklıymış Özge.
İnsanlar 1-2 günün hesabını yapıp “az daha kalayım hastanede, yeter ki Akrep burcu doğmasın çocuğum” falan diyormuş.
Anlamlandıramadığım için üzerine basa basa ‘neden’ diye sordum Aygül Aydın’a;
“Akrep kadını önce hayatı yorar sonra da bir güzel kendini yorar, tutkusu çok fazladır. Yani üzülür Akrep kadını, üzüldüklerini de teker teker içine atar” dedi.
Bu iş büyürse hiçbir polemiğe benzemez.
Ortalık karışır.
Çünkü Hande Yener’in kimlere gönderme yaptığı aslında açık. Kendisi gibi iddialı giyinen Hadise’ye, sahnede göz kamaştıran Gülşen’e ve adının sık sık yan yana geldiği Demet Akalın’a...
E şimdi kim sahnede şarkılarını vokallerine söyletiyor?
Şöyle de bir gerçek var, bu isimlerin hepsi sektöre yıllarını vermiş isimler. Vokallerine söyletselerdi, ağızlarını oynatsalardı, “ver müziği yüksek, benim sesim kısık kalsın” deselerdi bu kadar yol alamazlardı.
O yüzden Hande Yener’in, Hülya Avşar’dan polemik dersi alması gerekiyor.
Şimdi Linet konuşuluyor:
“İsrail’i Eurovision’da temsil edecek.”
Yapmayın!
Eurovision bizin kırmızı çizgimizdir.
Sanatçılarımızın başka ülke adına yarışmaması lazım.
Çünkü o sahneye çıkmak milli formayı giymek gibidir.
Silivri’de Danamandıra Tabiat Parkı var. Fırsat yaratıp günübirlik gidebilirsiniz.
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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu akşam Zorlu PSM’de “Büyük Resme Bakmak” adlı bir konser verecek.
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MSA Mutfak kasım ayı programından kendinize bir gün seçin ve workshop’lara katılın. Bu ay ekmek ve hamur işlerinin tüm inceliklerini öğretecekler.
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Kapadokya mevsimi başladı. Sevdiğiniz bir otele yer ayırtıp hafta içi kaçamağı yapın. Mesela Argos in Cappadocia Hotel’de sanatsal aktiviteler var.
Şimdi yine, yeniden “Biraz kilo ver abla”, “Sana yakışmıyor Esra Hanım” diyorlar.
O da kendi üslubuyla “Ben böyle kalsam olmaz mı? Bebek gibiyim, zayıflamayacağım” dedi.
Ne istersiniz insanların zayıflığından, ne alıp vermediğiniz var insanların kilolarıyla?
Ne yaşadınız da bu kadınların kilolarıyla dalga geçiyorsunuz?
Nasıl mutsuzsunuz da kilosuna bakarak gülüyorsunuz bu kadınların?
Her şey uzun süredir görmediğimiz bir insana ilk karşılaşmada “sen çok kilo almışsın” demekle başlıyor.
İyi kokteyl deyince akla gelen yerlerden biridir ‘Kült’. Ortaköy Feriye’de misafirlerini ağırlamaya başladı. Manzara da lezzetler de çok iyi.
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İstanbul Sanat ve Antika Fuarı bugün özel gösterim, yarın ise herkes için açılıyor. Adres Lütfi Kırdar Kongre Merkezi.
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Haftanın bir gününü tiyatroya ayırın. ‘DasDas’ farklı oyunları izlemek isteyenler için haftalık tiyatro programlarını sık sık yeniliyor. Programlarına göz atın.
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Feriköy’ün o meşhur organik pazarı Akasya AVM’ye geliyor. Artık AVM’nin en alt katında haftanın bir günü organik pazar kurulacak.
◊ Gerçek hayatta çizdiğin profil sahnedekiyle örtüşmeyebilir.
◊ Gerçek hayatta yaparsan eleştirileceğin bir hareket, sahnede alkışlanabilir.
Adı üstünde şov dünyası bu gerçek hayatla kıyaslanması abesle iştigaldir.
Edis ile Zeynep Bastık geçen ay, sahne ve gerçek hayat ayrımını yapamayanlar tarafından çok sert eleştirilere maruz kaldı.
◊ Sen evlisin Zeynep...
◊ Kendine gel Zeynep...
◊ Ayıp değil mi Zeynep...
◊ Kuryeci madem Tarkan’ı gördü neden bir ‘öz çekim’ yapmadı?
◊ Kurye adrese giderken Tarkan’a gittiğini bilmiyor muydu?
◊ O nasıl bir rezidans ki kurye güvenlikten geçmeden, resepsiyona geldiği daireyi söylemeden pat diye Tarkan’ın dairesine çıktı?
E Gonca haklı
Gonca Vuslateri film setinden dönerken çektirdiği bu kareyi paylaştı. Uyurken çekilen fotoğrafta Türk bayrağı detayı dikkat çekiyor.
O okula mutlaka git Sefo
◊ Biraz pozitiflik aşılamak istiyorsanız kendinize...
◊ Pozitifliğin yanında keyif gözyaşı dökmek istiyorsanız...
◊ “İşte şu neşenin birazı bile bize yeter” diyeceğiniz bir itici güç arıyorsanız...
İnternette Küçükçekmece’deki bir okulun teneffüsünde yaşananları izleyin. Ben o 45 saniyelik videoya kalbimi bıraktım.
Yaşları 7 ila 9 arasında olan ilkokul öğrencileri teneffüsteyken, okulun bahçesindeki hoparlörlerden bangır bangır Sefo’nun “Bilmem mi” şarkısı çalıyor.
Çocukları görmeniz lazım.
Şarkıya hep bir ağızdan eşlik edip dans ediyorlar.
Videoyu tekrar tekrar izlemek gelecek içinizden.
Ben her defasında başka sahnelerle karşılaştım.
◊ Bazı çocuklar zıplıyor...
◊ Hemen yanındakiler Latin dansı figürlerini yapmaya çalışıyor...
◊ O sırada başka arkadaşları koşarak aralarından geçiyor...
◊ El ele tutuşup büyük bir çember olan öğrenciler var mesela...
◊ Sefo’nun o meşhur elleri havaya kaldırıp yaptığı dansı taklit edenler de çarpıyor gözünüze...
“Bilmem mi” kısmı çalmaya başlayınca hepsi çığlık çığlığa şarkıyı söylüyor.
Her köşede başka bir eğlence, tablo gibi video...
Sefo da bir paylaşım yaptı sosyal medyadan ve “Bu okulda konser vermek için kimden izin alabiliriz?” diye sordu.
İzin işi hallolur, sen şarkını bu kadar iyi ve neşeyle seslendiren o çocukların yanına muhakkak git Sefo...
Muhtemelen...
Çocukların bu neşeli görüntüsünden, “Okul yönetimini linç etmek isteyenler”, “Öğrencilere ve velilere hesap sormaya kalkan klavye delikanlıları”, “Derslerini çalışsınlar dans edeceklerine” diyenler çıkacaktır muhtemelen.
Aman diyeyim, yapmayın!
Bu öyle bir şey değil.
Mimiklerin kralı olmaya aday
Bazı isimlerin ev hallerini merak edersiniz ya, benim için o isimlerin başında Berfu-Eser Yenenler çifti geliyor.
İki çocuğu olan çiftin acayip eğlenceli bir hayatları olabilir.
Berfu, henüz 1 yaşına girmeyen oğlu Mete’nin bir fotoğrafını paylaştı.
◊ Oğluna kalemle kalın kaşlar yapmış.
◊ Bıyık çizmiş.
◊ Sağ yanağına koca da bir ben kondurmuş.
Birinin yanağında ben görünce hemen “oooo İzzet Altınmeşe’ esprisini yapıştıran bir milletiz biz.
Fotoğraf altına da benzer yorumlar yapılmış. Ama yorumlardan çok Mete’nin mimikleri ilgi çekici.
Çocuk sanki baba mesleğini devam ettirmek için dünyaya gelmiş.
Annesinin onu boyayarak soktuğu karaktere bürünmüş.
◊ Gülüyor...
◊ Sert bakıyor...
◊ Ciddi oluyor...
Türlü türlü suratlar.
Sanırım Berfu kendini biraz suçlu hissetmiş olacak ki, fotoğrafın altına oğlu için “Ergenliğinde bunun hesabını benden soracaksın biliyorum” diye not bırakmış.
“Anne ne hale getirdin beni” diye sitem ederse haklı ama çocuk...
Danilo Zanna Türkçesi
Bana mı öyle geliyor yoksa Masterchef Danilo Zanna’nın Türkçesi son 1 senede geriye mi gitti?
Garip geliyor, çünkü Türkçeyi ilerletmek varken geriye götürmek zor iştir...
Kedi kapanı
Korkunç bir kelime ‘kapan’. Bu kelimenin kedilerle yan yana gelmesi, olayın vahametini daha da ürkütücü bir hale getiriyor.
Son zamanlarda kedi kapanı vakalarını çok duyar oldum.
Maalesef Fulya’da oturduğum Selenium adlı sitenin otoparkında da kedi kapanı gördüm.
Ben görevimi yapıp site yönetimine “derhal kaldırmalısınız” mesajımı ilettim. Takipçisi olacağım.
Fakat gözden kaçan yerlerde o kapanlardan çok olduğunu biliyorum.
Savunmaları genelde şöyle oluyor bu kapanları kuranların...
◊ “Kediler kapalı yerlerden kendileri çıkamıyor, o yüzden kapanla çıkarıyoruz.”
◊ “Onların daha mutlu olması için dışarıya çıkarmak istiyoruz.”
◊ “Benim de kedim var, hayvanları çok severim, onlara hiç zarar verir miyim?”
Bıdı bıdı bıdı...
◊ Kediler kapalı yerlere nasıl girdilerse öyle de çıkmasını bilirler.
◊ Onlara zararlı olan hiçbir yere yaklaşmazlar.
◊ Nerede huzurlu olacaklarsa orayı arayıp bulurlar.
Siz merak etmeyin!
O yüzden onları kafeslere, vahşi bir hayvanmışçasına kapatmayın.
O kafeste hayvanı 2 gün unutsanız, açlıktan, susuzluktan ölecek, bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.
Kaç kişisiniz?
Restorana gidip masanıza oturdunuz. Diyelim, iki kişisiniz. Masanıza birileri gelir veya gelmez, henüz bilmiyorsunuz. Hemen yanınıza bir garson yanaşıp “Kaç kişisiniz?” diye soruyor.
Siz cevabı bilmediğiniz için çok havada bir şeyler söylüyorsunuz. 1 dakika geçmeden bir başka garson “Efendim kaç kişi olacaksınız?” diyor. Yahu bilmiyorum, bilmiyorum. Ne diyeyim ben şimdi?
Bitti mi, hayır...
Bu kez dolaylı yoldan “Kaç kişisiniz?” sorusuna maruz kalıyorsunuz. Siparişi alacak kişi “Beklediğiniz misafiriniz var mı?” diye soruyor.
Belki iki kişi devam edeceğiz, belki üç olacağız, belki ilerleyen dakikalarda dört, beş... Bilmiyorum.
Sormayın şu itici soruyu lütfen.