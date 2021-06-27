Nihayet “Bergen” için karar verildi

Mahşer-i Cümbüş bu akşam saat 19.00’da Trump Sahne’de olacak. Tiyatroseverler için keyifli bir cumartesi etkinliği olabilir.
Moon Life dergisinde Yılmaz Parlak röportajları var. Ünlü isimlerle ilginç röportajlar yapan ismi takibe alın.
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Oteller konserlere başladı. Dalaman’da olanlar bugün Hilton Dalaman’da Göksel’i dinleyebilecekler.
‘Hamileliğini erken açıkladı, biraz daha beklemesi lazımdı’ dediler...
‘Amaaan canım Şeyma’nın ne stresi olur ki çocuk düşürecek kadar’ dediler...
Üstelik bu sözleri söyleyenlerin çoğu kadınlar! Bir kadın çocuğunu kaybediyor ama hemcinsleri bu duruma rahatça ‘yalan’ diyebiliyor.
Onlar zerre üzülmüyor bu duruma, seviniyorlar hatta.
Şeyma şimdilik sessiz tüm bu olan bitenlere. Sessizliğinin yanına bir de yalnızlık eklemiş. Yüzüğü atmış ve tek başına İbiza’ya tatile gitmiş.
Şimdi magazin dünyasında koca bir ‘acaba mı’ sorusu var.
Acaba büyük aşk bitti mi?
Cuma neydi? Yeni şarkıların dijital platformlarda çıkma günüydü. Haydi yeni müzikleri dinleyelim.
Kemerburgaz Kent Ormanı bugün Pet Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Üstelik can dostunuzla beraber Ceylan Ertem konserini de dinleyebileceksiniz.
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“Smother” 6 bölümlük bir aile draması. Küçük bir kasabada geçen hikaye zaman zaman geriyor. Bu akşam 21.00’de BBC First ekranında olacak.
Yalıkavak’taki eski marinanın ‘Ali Baba’ adlı restoranı geri döndü. Çok para vermeden kaliteli deniz ürünleri arayanlar gidebilir...
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İstanbul’da bir ‘Lacivert Restoran’ gerçeği var. Balık sevenlerin favori adresi artık Bodrum’da. Bu hafta sonu deneyin...
Plajda olayım ama lüksümden ödün vermeyeyim diyenlerdenseniz, adres yine Bodrum. Yeni açılan ‘Dozo Beach’ lükste sınırları zorluyor...
Bu açıklama sonrası bazı sanatçılar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
Sanatçılar haklı mı?
Evet, haklılar.
AMA...
Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var.
Gelin bu yanlış anlaşılmaları ve kafalardaki soru işaretlerini giderelim...
Tek başına kalan bir baba, kızını nasıl büyütür? Gülerken duygulanacaksınız. Dijital platformda yayınlanan “Bir Eksik” filmini seyredin...
Şamanizmle lgili merak ettikleriniz online bir etkinlikte anlatılıyor. 20.30’daki programın anlatıcısı tarihçi Dr. Cengiz Göncü...
Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor. Konser listesine bakıp biletleri şimdiden alabilirsiniz...
Diyarbakır’ın geleneksel lezzetlerini sevenler için ‘Fırın-ci’ İstanbul Fişekhane’de açıldı. Boş bir zaman yaratıp deneyin...
Türk Dil Kurumu’nun internet sitesini sık sık ziyaret edin. Yanlış kullandığımız kelimelerin doğrusunu hafızamıza kazımamıza büyük yardımı oluyor...
Ege ve Akdeniz’e akın var. Ama İstanbullular şanslı çünkü Adalar boşaldı. Üstelik hafta içi Adaların tadı bir başka. Bugün ya da yarın günübirlik gidilmez mi?
Kedi ve köpek sahiplendiren sosyal medya hesaplarını takip edin. Bir cana yuva olursunuz belki...
İçin ödem atın!
Akbank Sanat, “Niyetler Sergisi”ni başlattı. Sergi kapsamında kurulan çevrimiçi platformda canlı yayınlar ve serginin oluşturulma aşamaları da gösteriliyor.
Amazon’un “You Are Wanted”ı, sizi hop oturtup hop kaldıracak bir dizi. Vakit ayırırsanız favori dizilerinizden olacak.
Açık havada spor etkinlikleri başladı. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilecek “Pilates Alive”a katılabilirsiniz. Biletleri Mobilet.com’da.
Pasta yapmak zor iş evet ama öğrenmek elinizde. Bugün 17:00’de USLA’da en trend pastaların yapımı öğretilecek. Biletler Biletix’te.
Her ay için kendinize bir müzik listesi yapın. Listeye şarkı seçmesi de dinlemesi de çok keyifli oluyor.
Emir Can İğrek, “Nalan” şarkısını Arapça seslendirmiş. Türkçesi zaten çok iyiydi, yeni versiyonuna da şans verin derim.
Bugün dostlarla akşam kahvesi sohbeti için bir yer seçin. Özledik kalabalık masaları.
Fotoğraf paylaşıyor, “Yakaladıkkkkk photoshop var” deniyor.
E paylaşmıyor, “Al işte kilolarıyla başı dertte” deniyor.
Yahu ben gördüm Deniz’i...
İyi mi kötü kötü mü tartışılır ama gerçekten çok kilo vermiş ve incelmiş.
Neyse...
Hafta sonu buzdolabının önünden bir fotoğraf paylaşıp “Photoshop yok ama buz terapisi var” yazdı ünlü şarkıcı.
Gülben Ergen, İrem Derici, Demet Akalın gibi isimler de o fotoğrafa ‘seri’ yorum yaptılar.
◊ Oyunculuğundan çok sosyal medyasından savurduğu hakaretlerle nasıl gündeme gelir biri? İlginizi çekiyorsa, Petekkaya’yı takip edin.
◊ Bir kişi etrafındakileri nasıl kısa sürede mutsuz eder?
Düşünüyor ama işin içinden çıkamıyorsanız, Erkan Bey’i inceleyin.
“Kırmızı Oda” dizisinde iyi işler yapıyordu Erkan Petekkaya. Ama diziye veda etti. Şaşırdık mı? Hayır.
Çok iyi biliyorum ki eğer Petekkaya o son skandalına imza atmasaydı, yeni sezonda da “Kırmızı Oda” kadrosunda olmaya devam edecekti.
Ama sosyal medya hesabından sağa sola hakaretler yağdırınca dizide ipi çekildi.
Peki tüm bu olan biten sonrasında kim kazandı, kim kaybetti?
İstanbul ve Ankara’nın yakın yerlerine turlar düzenlenmeye başladı. İnternetten araştırıp görmediğiniz bir yer için bilet alın.
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Mask Beach’e bugün giderseniz, 90’lar ve 2000’ler partisiyle karşılaşacaksınız. DJ setinin başında Hakan Küfündür var.
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“Sevdiğini Öldürmek Bizde Aile Geleneği”, bir aşk, rekabet ve cinayet hikayesi. Ece Gamze Atıcı imzalı kitabı keyifle okuyacaksınız.
Şezlong için öyle ücretler istendi ki, peki öyle olsun dedik.
Ama bu sefer hassas noktamızı yakaladılar.
Kırmızı çizgilerimizi aştılar.
Bodrum’da bir restoranda tarhana çorbası 70 TL, başka bir restoranda ise 85 TL’ydi.
Evet evet bir tas çorba...
Vay be tarhana...
◊ Hiç aklıma gelmezdi senin döner fiyatıyla yarışacağını.
Saat 22.00’de TRT 2’de Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Rüyası konseri var. Üstelik canlı!
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Seda Akipek’in yeni kitabı “Püf Çiçeğim” raflarda. Çocuklar için ideal bir hikaye.
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BeautyEurasia yani Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik fuarı kapılarını açtı. Bugün son günü. Kadınlar biraz kafa dağıtmak için ziyaret edebilir.
Evde yemek yapmaktan yorulduk. Bugün bir ev yapımı hamburgerciye uğrayın...
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Masterpiece Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da bugün ‘baykuş şeklinde saksı yapma’ atölyesi var. Evinizi renklendirin...
EKS Mutfak Akademisi, 8 haftalık bir eğitime başlıyor. ‘Tarifname Temel Aşçılık Eğitimi’ için biletix’ten bilet alın...
O dönem şezlongların aylık fiyatı 24 bin liraydı.
İsmini vermeyeceğim ama aynı otelin bu seneki şezlong fiyatlarını öğrendim.
8 bin lira zamla birlikte 32 bin lira olmuş.
Yani günlük ortalama 1000 TL.
32 bin lirayı peşin ödeyip, şezlonga sizden başka kimsenin oturmamasını ve ertesi gün siz plaja gelene kadar korunmasını sağlayabiliyorsunuz.
Milli maç günü geldi. Açık alanda izlemek isterseniz Zorlu PSM’deki amfide maçı seyredebilirsiniz.
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Murat Germen’in “Masal” adlı kişisel sergisinin bugün son günü. Bomontiada ALT’ta ücretsiz olan sergiyi gezin.
“Ne ararsan var” sloganıyla hizmet veren nalburdayim.com babalar gününe sürprizler hazırlamış. ‘Usta babalar’ için hediye arayanlar siteye bir bakabilir.
Eğlenme adabını bilen gençler geliyor artık, diyorlardı...
Eğlenene dik dik bakan, yalnız olanı rahatsız eden tiplerden arındırıldı, diyorlardı...
Doğruymuş.
Değişmiş Türkbükü. Güzelleşmiş.
Gençlik enerjisi gelmiş...
Türkbükü’ndeki adresim No:81 Otel ve onun Daze adındaki restoranı oldu.
Bulunduğu konum itibarıyla rekabetin tam ortasında No:81.
Kamp yapmayı denemediyseniz mutlaka bir kamp planı yapın. Düşündüğünüz kadar konforsuz olmayacak göreceksiniz...
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Madem yaz geldi, tatil beldelerinde lahmacun sezonu açıldı. Bugün en sevdiğimiz lahmacuncudan sipariş verelim...
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İstanbul’da fotoğraf turuna çıkın. Cep telefonunuzla bile şahane fotoğraflar çekebilirsiniz...
Sen hiç Datça bademi yedin mi...
“Bizim domatesler ne ki, sen İtalya’dakini gör”, DEME.
Sen Karacasöğüt Köyü’nün domatesini tattın mı?
Biz kendi ülkemizin hazinelerini görmüyoruz...
Söz konusu ‘biz’ olunca kötü!
Başka ülkede tadılan lezzetler olunca ‘aaaa müthiş!’
Hayır efendim...
Yolu aşktan geçen, arkadaş ihanetiyle karşılaşan, kısaca hayatının bir döneminde de olsa haksızlığa uğrayan herkes, Özdemir Asaf’a ait olduğu iddia edilen bu sözü işitmiştir.
İddia edilen diyorum, çünkü tıpkı Cemal Süreyya, Can Yücel gibi Özdemir Asaf’a ait olduğu söylenen ama onun olmayan çok şiir var piyasada.
Zaten bu konuyu da anlamış değilim. Bazı sözler çok içimize siniyor ama kısa süre sonra usta şairlerimize ait olmadığını öğreniyoruz.
Aramızda gizli Cemal’ler, Can’lar, Özdemir’ler var...
Yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam.
Neyse konumuza dönelim...
Nihayet “Bergen” için karar verildi
Milli mesele haline geldi “Bergen” filmi...
Film çekilecek mi?
Yoksa engel mi olacaklar?
Başrolde Serenay Sarıkaya mı oynayacak?
Yoksa Fahriye Evcen mi?
Ya da “Bergen rolü ilk bana geldi” diyen Tuğba Özay’da mı kalacak top derken, nihayet karar verildi.
Ve Bergen rolünü Demet Evgar kaptı.
Eğer bir aksilik çıkmazsa, yakında çekimler başlayacak.
◊ Demet Evgar bu uzun süren bilmecenin en güzel tarafı oldu.
◊ Film şehir efsanesine dönünce, daha çekimler başlamadan merak uyandırmayı başardı.
◊ “Bergen’in filmini çekmenize izin vermem” diyen bazı isimler sayesinde şimdi herkesin aklında filmi çıktığı ilk gün izlemek var.
Yani bir kriz ancak böyle fırsata çevrilebilirdi...
Bak sen laf edene!
Nasıl ki “Survivor” deyince akla güzel anlar gelse de, maalesef kötü tarafları da çıkmıyor hafızalardan. Mesela Semih Öztürk...
“Bugüne kadar yarışanlar arasında en itici kim?” diye sorsalar, sanırım listenin başında onun ismi olur.
İşte o Semih Öztürk, geçen gün kendisi gibi “Survivor”la ünlenen Serkay Tütüncü’yü hedef aldı, hakaret etmeye çalıştı kendince. “Uğursuz” dedi.
“Gevşek” dedi.
“Sen kimsin” falan dedi Serkay’a.
Sözlerinin nedenini de Serkay Tütüncü’nün “Survivor”ı beğenmemesi olarak gösterdi.
Serkay yoluna oyuncu olarak devam ediyor. Daha yolun çok başında. Hatta iyi oyuncu falan denebilecek düzeyde bile değil.
Kabul.
Ama Semih Öztürk...
Sormazlar mı adama “Peki sen ne yaptın” diye?
Antipatiklikte zirvede olan Semih kendini öyle bir ele verdi ki bu sözleriyle...
◊ “Ben Serkay’ı kıskanıyorum...”
◊ “Bu adam benden daha ünlü oldu...”
◊ “E eli yüzü de düzgün çocuğun...”
◊ “Sokakta beni tanımazlar ama Serkay’ın üzerine atlıyorlar...”
Gibi sözler ağzından çıkmadı ama çıkmış kadar oldu.
Sen ki Semih...
Birini eleştirmeden önce ayna karşısına geçmesi gereken isimlerin başında geliyorsun.
Sen ki...
Birine hakaret etsen, insanlar sırf hakaret eden sensin diye bağrına basarlar o ismi.
Sen ki...
Türk gençlerinin umudusun. “Semih bile ekrana çıkıyorsa biz neden çıkmayalım” diye kamçılayan insansın gençlerimizi.
O yüzden bırak insanlara sallamayı, derin bir nefes al ve çekil köşene...
Ne şahane bir işbirliği
Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’na az bir zaman kaldı.
Ülkemizi orada temsil edecek sporcular için Vakko, şahane kıyafetler tasarlamış.
Dün Kelebek’te yer alan haberi okurken milli duygularım kabardı. Aylardır süren çalışmalara bir de Les Benjamins markasıyla tanınan Bünyamin Aydın desteği gelmiş. Kıyafetler için sıra dışı logolar yapmış Aydın.
Sporcuların bu kıyafetleri olimpiyatlarda çok konuşulur.
Hatta olimpiyat sonrası bu kıyafetleri sokakta giyenleri görürseniz...
Les Benjamins’in tasarladığı logolara tişörtlerde falan rastlarsanız hiç şaşırmayın.
Değerini bilememişiz ‘buz’!
Yaz gelince adettendir, önce Çeşme’nin, Bodrum’un fiyatları konuşulur.
Adet bozulmadı. Bir süredir tatil bölgelerindeki fiyatları konuşuyoruz.
Aslında isteyen istediği fiyat politikasını uygulayabilir, bunun önünde bir engel yok. Her fiyatın bir müşterisi var. Alan memnun, satan memnun yani. Benim kafamda bir üst limit vardır hep.
Eğer bir ürün o limiti geçerse ‘haberdir’ bana göre.
Konuşulup tartışılmalıdır.
Mesela bir tas tarhananın 85 TL oluşu. Neyse...
Bodrum’da bu sene açılan Lucca’nın menüsüne takıldı kafam. Öyle çok uçuk şeyler değil belki ama üç ürün dikkatimi çekti:
◊ Buzda badem.
◊ Buzda salatalık dilimleri.
◊ Buzlu yeşil çay.
Bunların her birinin fiyatı 60 TL.
Yani buzlu badem ve buzda salatalık isterseniz 120 TL, yanına bir de yeşil çay içerseniz 180 TL ödüyorsunuz.
Anlamadığım şu?
Keramet hangisinde?
Buzda mı?
Yahu salatalık dediğinin kilosunu 4-5 liraya alırsın, tuzlayıp yersin.
Aradaki 55 liralık fark nereden geliyor?
Badem çok ucuz bir kuruyemiş değil ama yine bir kâsesi 60 TL etmez.
Hele ki yeşil çay için asla 60 TL ödenmez!
İddia ediyorum
◊ 15 TL’lik lahmacun, 115 TL’lik lahmacundan...
◊ Bedava girilen plajdaki anne patatesi, harcama limitiyle girilen plajdaki soslu patateslerden...
◊ 3 liralık çay, 60 liralık yeşil çaydan...
◊ 10 liralık tarhana, 85 liralık tarhanadan...
Çok ama çok daha lezzetlidir.