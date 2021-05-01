Nereden nereye...

O yüzden ‘bu işte bir şey var’cılar tarafındaydım.
Bunu derken aslında ‘bildiklerim’ olduğunun sinyallerini de veriyordum. Geçen gün ikilinin önce el ele fotoğraflarının hemen sonrasında da Kerem Bürsin’in romantik paylaşımlarını gördük.
Ama dikkat ettiniz mi ortada yine ‘net’ bir açıklama yok.
‘Bu saatten sonra’ sevgili olamazlar mı? Olabilirler...
Ama aylarca süren o ‘bilinmezliğe’ kimse aşklarını gizlice yaşıyorlardı cevabını vermesin. Dediğim gibi bir şey varsa ‘bu saatten’ sonra var.
Neden mi?
Oscar’a damgasını vuran ‘Nomadland’i seyretmek için bugün vakit ayırabilirsiniz.
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Önümüzdeki evlere kapanma dönemi için sağlıklı beslenme planı yapın.
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Bir ‘hurma’ atın ağzınıza ve bunu alışkanlık haline getirin. Tok tutacak, bağışıklığı güçlendirecek ve baş ağrısına karşı etkisini kısa sürede gösterecek.
Pandemi döneminin en yeni restoranı açıldı. Sheraton İstanbul City Center’da konuklarını ağırlayacak olan ‘The Souq’un menüsünde Osmanlı mirası lezzetler var.
Oscar ödülleri sahiplerini buldu. İzlemediyseniz bugünden başlayıp seyredin. Sonra da arkadaşlarınızla eski Oscar kazanan filmleri kıyaslayın.
Çok Güzel Hareketler 2’yi canlı seyretmek isterseniz bugün 16.00’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde olacaklar. Biletler ‘biletix’te.
Usandık!
Usandırdılar!
Ama olay artık farklı bir boyuta gidiyor.
Nasıl bir aşk ki...
◊ Nazar değmesin diye bunca zamandır gizlenmeye çalışılıyor.
◊ İki isim birbirine bakarken sürekli gülümsüyor.
◊ Cümle alemin önünde birbirlerine ettikleri iltifatlar göz yaşartıyor.
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Tüm zararlı besinlerden uzak durun ve 1 haftalık sağlıklı yaşam kampına girin. Vücudunuz ‘yenilenecek’. Adres ‘Vitalica Wellness’.
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Eğitmen Gönenç Sılay eşliğinde ‘Düzenli Yoga Pratikleri’ bu akşam saat 19.30’da. Eğitime katılmak için ‘mobilet.com’u ziyaret edebilirsiniz.
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Eylül ayı için kendinize bir mektup yazın! Ama zamanı gelmeden açıp okumak yok. Bakalım eylül geldiğinde hedeflerinizin kaçını gerçekleştirmiş olacaksınız.
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Bu yaz için karavan kiralama fikriniz mi var? Acele etmelisiniz. Hatta belki bugünden rezervasyon yaptırmalısınız. Karavana talep bu sezon da çok arttı.
Şarkıcı Çağatay Akman’ın “Nasıl Çağatay Akman Oldum” kitabı...
Murat Övüç’ün “Yanık Görümce”si...
Çağrı Taner’in “Hüzünlü bir Ponçik”i...
Ve şimdi de Barış Murat Yağcı’nın ‘Her Şeye Rağmen’ adlı kitabı...
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Türk edebiyatında çok ilginç bir süreçten geçiyoruz.
Şimdi de ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer adlı yeni dijital Tosuncuk benzer işler yapıyor.
“Türkiye’ye döneceğim, ortaklık görüşmeleri için yurtdışına çıktım” falan diyor. Tıpkı Mehmet Aydın gibi kaçtı gitti Fatih Özer.
Kimden akıl alıyorsa böyle açıklamalarla ortamı soğutmaya, olayı unutturmaya çalışıyor.
Thodex Türkiye’de faaliyetlerine başladığı zaman müthiş bir ‘PR’ çalışması yapmış, şarkıcısından oyuncusuna, mankeninden sosyal medya fenomenlerine kadar birçok kişi markayı tanıtmak için kamera karşısına geçmişti.
Uyanık Fatih Özer bu reklam yüzleriyle ‘güven’ kazanmaya çalıştı.
Başardı mı, evet...
Şehrin Meksikalısı ‘Ranchero’ online markası ‘Ranchito’yu yarattı. ‘Evinizdeki Meksikalı’ mottosuyla yola çıkan restorandan hafta sonu için yemek siparişi verebilirsiniz.
Pedagog onaylı tek perde, müzikli çocuk oyunu Erik Çekirdeği ‘Lev Tolstoy’un aynı adlı öyküsünden uyarlandı. Bugün saat 15.00’te başlayacak online oyun için ‘Biletix’ten bilet alın.
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Jojo Live sahnesinde akşam 22.00’de Ufuk Beydemir var. Online konserin biletleri 28 TL’den başlıyor.
İftar sonrası hafif tatlı tercihiniz ‘dondurma’ olsun. Diyetisyenler dondurmayı şerbetli tatlılara göre daha masum görüyor.
İstanbul Cevahir ‘Kukuli’ ile çocuklara bayram şenliği yaşatacak. Saat 14.00’te dans figürlerinin öğretileceği etkinlik ‘Kukuli’ ve ‘Cevahir’ sosyal medyadan takip edilebilir.
Zeynep Bilgehan imzalı ‘Hey Gidi Yıllar’ Hürriyet Kitap’tan çıktı. 28 isim ve 28 hikaye yakın tarihimize ışık tutuyor.
Akşam 21.30’da TRT 2’yi açalım, ‘Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında’ adlı filmi kaçırmayalım.
Dijital platformda gösterime giren
Çocuklar hazır olsun. Türkiye’nin ilk yerli çizgi film karakteri ‘Niloya’ yarından itibaren hafta içi her gün 09.35’te TRT Çocuk ekranında olacak...
‘Pera Müzesi’nin internet sayfasına girin. Artık müzenin ev sahipliği yaptığı kalıcı ve süreli sergiler üç boyutlu gezilebiliyor. İsterseniz sanal gerçeklik gözlüğü ile de evden sergi gezebilirsiniz...
Dünya Dans Günü’ne az kaldı. Bugün internetten hızlandırılmış bir ‘dans programı’na kayıt olabilirsiniz...
‘pahabicilemezistanbul.com’ sitesinde çocukların çizdikleri resimlerle oluşturulan sanal resim sergisini ziyaret edin. Hatta çocuğunuzun çizdiği resimleri de sisteme yükleyebilirsiniz...
Hepimiz bu kurala uyduk.
Ama kısa bir süre uyduk.
Havalar ısınmaya başlayınca, bahar coşkusu, yaz neşesi kana karışınca işler değişti.
Bizler hep birlikte gel-al’ı, gel-‘kal’ a çevirdik.
***
İstanbul’un sırlarını bir tarihçiden dinlemek isteyenler bugün ‘İstanbul’da Kutsal Emanetler’ online etkinliğini kaçırmasın. Biletler ‘biletix’te...
Online Çocuk Festivali büyük bir coşkuyla başlıyor.
Ünlü YouTuberlar, espor ve oyun dünyasının marka isimleri bugün ‘bebetococukfestivali.com’da...
Tatil alışkanlarımız değişti. Kişiye özel programlarla bedeninizi arındırmak için ‘sağlık tatilini’ tercih edebilirsiniz. Hafta sonu için bir ‘detoks tatili’ planı yapın...
Koçluğunu ünlü tasarımcı Dilek Hanif’in üstlendiği ‘Doku Kumaş Tasarım’ yarışmasına başvurular başladı. Adres ‘dokusundasanatvar.org’
Ekşi mayalı ekmeklerini, paskalya çöreğini, el yapımı çimdik mantısını ‘Cüneyt Abay’ın elinden denemediyseniz bugün ‘bifirinekmek.com’u ziyaret edin.
Havuç ve domates ramazanda tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Sahur ya da iftar sofrası, tercih sizin.
İşte bu arkadaşımız, geçen gün Nişantaşı’nda yürüyüşe çıkıyor.Çıkmışken de bir alışveriş merkezine gireyim diyor. AVM’lere HES kodu ile girildiğini artık bilmeyen yok.
Girişte kendisine ‘HES’ kodu sorulunca, “Ben o uygulamayı kullanmıyorum, siz beni tanımıyor musunuz?” diyor.
Güvelik görevlileri de “tanımıyoruz” diye kapıdan çeviriyor bu genç kızımızı.
Ya ilahi Merve Boluğur!
Ne demesini bekliyordun güvenlik arkadaşların sana?
◊ Aa hoş geldiniz, sizi tabii ki tanıyoruz. Buyurun lütfen ‘HES’ koduna gerek yok.
◊
Feyyaz Yiğit’in 12 bölümlük “Gibi” dizisini bugün seyredin. Son dönemde yapılan en başarılı işlerden biri.
Günde 10 dal maydanoz özellikle kahvaltıda ihmal edilmemeli. Uzmanlar yağ yakmak için öneriyor.
Bu akşam saat 21.00’de “Aslı Kotaman ile Sanatla Terapi” etkinliği var. Sanatın iyileştiren yanını keşfetmek için Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Derya Türkan ki;
kemençe deyince ustaların ustası konumunda...
Öyle güzel bir üçlü olmuşlar, öyle başarılı bir iş çıkarmışlar ki, dinlemeye doyulmuyor.
Türkü gibi türkü çıkmış ortaya.
Ama yine ‘birileri’ çıktı ve Oğur ile Türkan’ı eleştiri yağmuruna tuttu.
Yok efendim;
Zeynep Tosun’un 14.45’te online defilesini seyretmeyi unutmayın. Kadınlar ve onların hikayelerinden ilham alan Tosun’un koleksiyonları ‘Fashionweek.istanbul’ adresinde olacak.
İzmir’in meşhur ‘Balmumu Lokantası’ ramazanda evlere servise devam ediyor. Sadece günün taze malzemelerinden yapılan yemeklerle iftar sofranızı donatın.
Selen Uçer’in tek kişilik oyunu ‘Güle Güle Diva!’ bu akşam DasDas Online’da. ‘Mobilet.com’dan bilet alabilirsiniz.
Nereden nereye...
Bundan 45 sene öncesi...Takvim yaprakları 1976’yı gösteriyor.Ve fotoğraftaki o detay, “Nereden nereye” dedirtiyor.
Tam kapanma öncesi yaşanan şehirlerarası göçün en büyük mağduru Bodrum oldu. Bölgenin nüfusu 500 bine çıktı. Rakam, bu mevsim için ‘olağanüstü’.
Hem de öyle böyle değil, tedbir gerektirecek, panik yaptıracak cinsten bir durum bu.
Eminim gidenlerin büyük kısmı yaz sonuna kadar dönmeyecek.
Bu yüzden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras isyan etti. “Dolduk, taştık, yeter!” dedi.
Kısa süre sonra da belediyenin sosyal medya hesabından çok ‘imalı’ bir paylaşım yapıldı.
Nüfusun 6 bin olduğu dönemden Kadir İnanır’lı bir fotoğraf paylaşıldı.
Kadir İnanır, Türkan Şoray’la birlikte oynadığı “Bodrum Hakimi” filmi için ilçe girişinde poz vermiş.
Elleri cepte, gömleği ise son düğme kalana kadar açık.
Nasıl da yakışıklı...
Nasıl da güler yüzlü...
Ve arkasında koca bir ‘BODRUM’ tabelası.
Nüfus 6 bin...
O zamanlar ters orantı varmış Bodrum’da.
Nüfus az ama huzur bir o kadar fazlaymış.
Eskiyle yeni kıyaslaması yapınca en can acıtan karelerin sahibidir şüphesiz Bodrum.
Öyle hızlı ‘beton istilası’na uğramıştır ki, kimse ne olduğunun farkına varamadan eskinin üstü çizilmiştir.
O yüzden Kadir İnanır’lı bu fotoğraf, eskilere pek takılıp kalmayan beni bile hüzünlendirdi.
Bu büyülü yerin o dönemlerini görmemiş, yaşamamış olsam da, çok isterdim Bodrum’un eskisi gibi olmasını.
Seviyorum böyle fotoğrafları
Uzun aradan sonra tekrar ortaya çıkan fotoğraflardan biri de Ahmet Kaya’nın gençliğine ait.
Çok değişmiş Ahmet Kaya...
Gençliği ile yaş aldıktan sonraki hali arasında büyük fark var.
Fotoğrafın nerede, ne zaman çekildiği bilgisi yok.
Ama muhtemelen 17-18’li yaşlarda o zaman sanatçı. Yüzündeyse ‘inceden’ bir tebessüm...
Nedendir bilmem ama bu hafta karşıma çıkan en güzel iki şey oldu Kadir İnanır ve Ahmet Kaya’nın fotoğrafları.
Tersine beyin göçü
Fransa’da aldığı eğitimden sonra orada kurduğu düzeni bırakıp Türkiye’ye geldi Özlem Posbaşoğlu.Fransa’da aldığı eğitimden sonra orada kurduğu düzeni bırakıp Türkiye’ye geldi Özlem Posbaşoğlu.“Bildiklerimi ülkemde uygularım, bir işe yarayacaksam ülkemin insanının işine yararım” dedi. Ve ‘Imperial’ markasını kurdu.Kimseyi tanımıyordu, şimdi çevresi en geniş insanlardan biri.Türkiye’deki sektöre çok uzaktı, şimdi sektörün önde gelen isimlerinden biri.Bir şubesi bile yoktu, şimdi, Türkiye’nin farklı noktalarına yavaş yavaş yayılıyor.Zayıflama konusunda öyle ince eleyip sık dokudum, öyle fazla sabrettim ki...Sonunda dayanamadım ve Özlem Hanım’la tanıştım.Özlem Posbaşoğlu, yeni nesil bir zayıflama yöntemi uyguluyor; vücuttaki yağları buzla kırıyor. “Öyle şey mi olur, hani egzersiz, hani diyet” demeyin.Siz seans sonunda ‘santim santim’ inceliyorsunuz evet ama yiyip içtiklerinize dikkat etmezseniz giden yağları kısa sürede geri alırsınız.Yani egzersiz yine önemli.Diyet yine gerekli.Ama kabul edelim, birçoğumuzun o gitmesi zor olan yağlarla başı belada. İşte Özlem Hanım burada giriyor devreye. Yarın öbür gün bir kitap yazacak olsa, “İstersen Olur”, “İşine dört elle sarıl”, “Tek başına da yaparsın”, “Siz hepiniz ben tek” gibi isimlerden birini koymalı Posbaşoğlu...
Otellere akın
Otellerin çoğu tam kapanma için kampanyalar yaptı.
Bu kampanyaların en revaçta olanı “fazla kal az öde” tarzı indirimler.
Yani ‘18 gün kalıp 15 gün’ ücreti ödemek gibi.
Fakat bazı oteller bu kampanyaları öyle çok gözümüze soktu ki, gidecek olan bile inanın vazgeçti.
◊ 18 gün kalıp 15 gün ödeyelim tamam ama abartma...
◊ Yarım pansiyon fiyatına ultra her şey dahil konaklayalım anlaştık ama sakin ol...
Bu reklamlar her yerde karşımıza çıkınca; “Parası olana kapanma yok” gibi sözler duydum sağda solda.
E haksızlar mı?
Kampanyalarını insanların gözlerine sokmayan oteller, şu an çok kârlı bir dönem geçiriyor.
Çünkü tanıtımlarını akıllıca yaptılar. Örneğin Antalya ve Sapanca’da otelleri bulunan NG Hotels. Grubun Sapanca’daki NG Enjoy adlı otelini ziyaret ettim geçenlerde.
Öyle tatil için falan değil.
1 gece kalıp döndüm sessizce.
Yani ne uçsuz bucaksız ormanlık alanında yürüyüş yapabildim ne de o ünlü masajlarından faydalandım.
Ama güvenli ve lüks bir otel
inşa etmiş Erkan Güral.
Lobide maskesiz gezme şansınız yok.
Çünkü görevliler sık sık maske uyarısı yapıyor. Kalabalıkla haşır neşir olma gibi bir durum da söz konusu değil. Çünkü geniş alanda pek fazla insanla yan yana gelme şansınız yok. Eğer göç edenlerden olsaydım, şu dönemde ne Antalya’yı ne Bodrum’u, muhtemelen Sapanca’yı tercih ederdim.