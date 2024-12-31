Neler konuştuk neler

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Koca bir yıl. E ülkemizin de maşallahı var, bitmiyor tartışması, kaosu, sallantılı, çalkantılı gündemi...

Yazıp çizerek naçizane doğrularımızı anlatmaya çalıştık.

Dokunduysak zihinlere, bazen de kalplere, ne mutlu.

Neyse...

Dedim ya şöyle bir baktım.

Yıla Dilan-Engin Polat çiftinin haberleri damga vurmuş. Ve ben çok eminim, seneye de devam edecek bu sözde fenomenlerin konuşulmaları.

Çünkü yaptıkları yanlarına kâr kaldı gibi algılanıyor şu anda.

Keşke yeni yılda boş insanların boş muhabbetlerini yapmasak. Haberin konusu ne olursa olsun onlar isminin geçmesinden mutlu oluyor.

Tıpkı Nihal ve Bahar Candan kardeşler gibi. Onlar da üst sıralarda yer almışlar 2024’te.

Bizim aşkı meşki seven meraklı toplum, Mert Demir ile Serenay Sarıkaya’nın aslında ‘balon’ olan aşkını da konuşmuş. Binlerce kez arama yapılmış, on binlerce kez haber olmuşlar.

Ahh ahhh...

Son düzlükte meşhur ikili girmiş devreye...

Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç listede üst sıraları zorlamış.

Bir de kadınların birbirleri hakkında atıp tutmalarını çok konuştuk. Açık açık yapılan hakaretlerin, kuyu kazmaların yanında masalarda birbiri hakkında konuşanlara da şahit oldu bu kulaklar.

Meğer yüzlerine gülüp ne işler çeviriyorlarmış arkalarından.

E tabii ki sahnedeki isimlerin kıyafetleri... Moda uzmanı olan toplumun belli bir kesimi, onları da diline doladı. Malum sahneye çıkanların yarısından fazlası artık çok iddialı giyiniyor.

O yüzden ahlâk bekçileri de çokça mesai yaptı bu sene.

Bakalım 2025’te bir şey değişecek mi...

Sanmam ama yine de bir umut yahu.

Avukata bak!

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Narin’in cansız bedenini taşıyan, onu dere kenarına bırakan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, mahkeme başkanının kararları açıklamasının ardından bir tweet attı ve “Adalet yerini buldu, birlikte başardık” dedi.

Kusura bakma ama ben sende vicdan kırıntısı bile göremiyorum.

Türkiye’nin içini sızlatan Narin duruşmasında en büyük şüphelilerden biri 4 küsur yıl ceza alıyor ve sen sevinç naraları atıyorsun.

Ayıptır.

Kaldı ki bana göre tıpkı aile üyeleri gibi o da biliyor ama susuyor, onun da söylemediği şeyler var.

Her şeyi geçtim, bu adam o ufak Narin’in cansız bedenini aldı taşıdı.

Sonra 19 gün boyunca sustu, sakladı.

Sen bir avukat olarak nasıl bu adamı savunursun?

Nasıl “başardık, kazandık” dersin?

Amacın bundan sonra böyle davalar alıp, para kazanmak mı?

Amacın reklam yapmak, ismini duyurmak mı?

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Kabak tadı verdi

İnternette önüme astrolog Nuray Sayarı’nın katıldığı bir programdaki sözleri düştü.

“Parasız erkek gereksiz erkektir. Güçlü kadınlar için para önemli. Ne yapayım ben çulsuz adamı” demiş.

Bir erkeğin çalışıp para kazanması gerektiğini her zaman söylerim.

Öyle yan gel yat yok tabii ki.

Ama bir kadının böyle çirkin bir cümle kurmasını da kusura bakmayın kaldıramam!

Bu tip açıklamalar yapanlara ve böyle düşünenlere şöyle sorularım var:

◊ Paralı erkekler sizi ne yapsın?

◊ Sen yan gel yat, o adam sana neden baksın?

◊“Güçlü kadınım” derken tam olarak kastın nedir?

◊ Parayı neden bu kadar kutsuyorsun?

◊ Mesela tam olarak ne kadar parası olması lazım bir erkeğin?

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Ooo anneye bak

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan nişanlanmış.

Haberden sonra annesi, müstakbel gelinini yerden yere vurmuş.

“Bizim tercih etmediğimiz biri. Kıyafetleri bize uygun değil, ayrıca oğlumdan 10 yaş büyük. Buldu tabii pırlanta gibi çocuğu hiç kaçırır mı” demiş.

Ya kusura bakmayın ama ben bu art arda yapılan açıklamalara çok güldüm.

Ama evlenen sen değilsin ki, oğlun.

Demek ki mutlu, demek ki seviyor, istiyor.

Böyle müdahalelerin dönemi geride kalmadı mı ya?

Ben genç kızın yerinde olsam, kendi ruh sağlığım ve mutlu bir ilişki için kayınvalideyle asla bir araya gelmem.