Neden şimdi?

Remote İstanbul, hem sanatseverleri hem de teknoloji tutkunlarını bekliyor. ‘İpek’ adında bir yapay zeka eşliğinde katılımcıları Kadıköy sokaklarında şaşırtıcı bir tura çıkaracaklar. Cumartesi günü için düşünülebilir.

Türk mutfağı eğitimleri başlıyor. Aralarından en kapsamlı kursu seçip kayıt olabilirsiniz. 3-5 ay içinde mutfakta harikalar yaratmak elinizde.

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Niloya ve arkadaşı Tospik’in ‘Sürpriz Yumurta Müzikali’ cumartesi günü saat 12.00 ve 14.00’te çocuk seyircilerini bekliyor. Fakat bugünden bilet almanız gerekebilir.

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SPA kış aylarında girerken ayrı bir önem taşır. Gündelik yaşamın yorgunluklarından arınmak için Address İstanbul Hotel içindeki The SPA’yı deneyin. Yeni açılan yer kampanyalarla dolu.

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Kartalkaya’yı gastronomi ve eğlence anlamında doyurmak için yola çıkan Palazzo Lounge açıldı. Bu yeni buluşma noktasına yolunuz düşerse çok keyif alacaksınız.

