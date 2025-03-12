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Neden sessizler?

#Orkun Ün#Kelebek#Yazar

Belgrad Ormanı’nda bulunduktan sonra hayatını kaybeden Ece Gürel’in iş yerinde yaşadıkları belki de birçok kişinin yaşadığı ama sessiz kaldığı bir durum.

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Kıza neler yapmışlar! Her işi layık görmüşler ona.
“Git, tuvaletleri temizle” demişler.
“Git, çayımızı, kahvemizi yap. Bir de ayağımıza getir” demişler.
“Bak ofisin yerleri de kirli, e şuraları bir paspastan geçir” de demişler.
Sonra biriktirmiş içinde ve patlama noktasına gelmiş.
Tazminatsız gönderilmiş işten.
Ne yapıyor o şirketin patronu ya da onun yöneticisi?
Nerede o?
Neden hiç sesi çıkmıyor?
Kızın girdiği çıkmazdan, depresyondan sorumlu değiller mi.

Böyle teknikler yok!

Psikiyatrist Prof. Dr Arif Verimli’nin görüşlerine önem veririm. Herkes de vermeli.
Hoca, “Ormanda bağırmakmış, inzivaymış böyle bir tedavi tekniği yok.
Bunlar zihninizi değiştirici şeyler, doğal şeyler gibi gözüküyor ama uyuşturucu etkileri var” demiş.
Çok da doğru söylüyor.
Bunları yapanlar ağzı laf yapan, samimi gözüken insanlar aslında.
Arif Hoca’da söylemiş kişinin eğitim durumuna göre dolandırılma tarzı da değişiyor.
Mesela “sana cin girmiş” diye eğitimsizleri kandırıyorlar.
Beyaz yakalıları ise biraz daha süslü cümlelerle ürkütüyorlar.
Bunun adı açık açık ‘spitirüel istismar’.
Neden istismar, biliyor musunuz?
En başta şu saçma sapan fiyatlara ve yapılan işlemlere bakın...
◊ Ağlama seansı:
110 bin TL
◊ Uyanış buluşması:
100 bin TL
◊ Uzay çağrısı:
40 bin TL
Bunlar ne işe yarar, nasıl yapılır fikrim yok inanın.
Ama lütfen kanmayın.
Bildiklerimiz kadar bilmediğimiz de bir sürü şey dönüyor ortalıkta.

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Hayatınız baştan sona değişecek

Endişe etmeyin emin olun yılda 3-5 kere aynı başlıkları görüyoruz, aynı haberleri okuyoruz.
2-3 gün sonra ‘kanlı ay tutulması’ olacakmış.
Bazı burçlar acayip etkilenecekmiş.
Ama dikkat ettiniz mi?
‘Acayip’ lafı önemli
Sürekli gerçekleşen şu olayları ilk kez olacakmış gibi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar.
Ben çok gülüyorum.
Birçok kez yaşadım bu tutulmaları hiç de bir şey olmadı ben söyleyeyim.
Siz çalışın, didinin, koşturun, alın teri dökün olacak olan olur yahu zaten.

Aynen sıfır estetik

Neden sessizler

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Çocukluğumdan hatırlıyorum Azeri kızı Günel vardı. Ufaktı mufaktı ama sesi yanıktı. Bakın kalmış aklımda.
Neyse duydum ki “Sadece burun ve dudak estetiğim var onun dışında hiçbir şeyim yok” demiş.
‘Before-after’ fotoğrafını görün istedim. Ama bu kadar da göze soka soka yalan söylenmez ki kardeşim.
Amacım yadırgamak değil. Estetik olsun. Günümüzde varsa bu fırsatlar değerlendireceksin...
Ama inkar etmeyeceksin. Ayıp mı? Günah mı? Yaptır yahu ne olacak.

#Orkun Ün#Kelebek#Yazar
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