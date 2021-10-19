Ne oluyor bu eskilere

Tarihi yarımadanın büyüleyici güzelliği eşliğinde yemek için adres Rahmi Koç Müzesi’ndeki ‘Halat by Divan’ olmalı.
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Anadolu’nun birçok yöresindeki türkülere olan hakimiyetiyle önemli bir sanatçıdır Ahmet Aslan. Bugün solo konseri olacak. Trump Sahne’deki konser saati 20.30.
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Türkiye Yapay Zeka Haftası başladı. Online etkinlik 22 Ekim’e kadar devam edecek. ‘www.turkiye.ai’ sayfasını ziyaret edin.
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DasDas’ta “Tiyatro Haftası” başladı. Programınıza uygun bir oyunu seçin ve bu hafta tiyatroya gidin.
Ilıcalı’yı tanıyan biri olarak çok şaşırdım son paylaşımlarına.
Ürktüm, “Ben olsam asla yapamazdım” dedim.
Tanzanya’ya tatile giden Ilıcalı’nın ilk durağı, Mara Nehri oldu. Nehir vahşi yaşamıyla biliniyor, Ilıcalı da o hayvanların arasına girip birbirinden ilginç çekimler yaptı.
Mesela hemen önünde bir timsah, antiloba saldırdı. Sonrasında karşısına bir aslan çıktı...
Ama en güzel fotoğrafı, ağacın tepesine uzanan leopar verdi.
Saatte 60-70 kilometre hızla koşabiliyor leopar. Yani canı istese Ilıcalı’nın olduğu yere ulaşması 5 saniyesini almaz.
Ama Katar’da yaşayan iş insanı Uçar’ın Türkiye’de bir adresi yok...
O yüzden ailesinin üzerine kayıtlı olan Büyükçekmece’deki villa için alındı haciz kararı...
Ne gerek vardı peki?
Bir erkek, çocuğunun annesini neden bu duruma mecbur bırakır?
Ece Erken’in Serkan Uçar’dan 6 yaşında bir oğlu var.
Zaten nafaka kararının alınma nedenlerinden biri de çocuklarının olması.
“La Casa de Papel” dizisinin Berlin’i Pedro Alonso, İstanbul’u çok sevdi. Yine geldi. Yarın CVK Bosphorus Hotel’de, cumartesi günü D&R Akasya’da hayranlarıyla buluşacak. Planınızı bugünden yapın.
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Suşi yapmak zor mu sanıyorsunuz? Peki bir öğreten olsa dener misiniz? MSA’da bugün suşi atölyesi var. Biletler Biletix’te.
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Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Yeni Türkü’yü dinlemek isterseniz, bu akşam 20.30’da parka gidin.
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Beyoğlu’nda sokak müzisyenleri için yapılan alanları keşfettiniz mi? Bugüne bir Beyoğlu turu yakışır.
İlişkileriyle magazin gündemini meşgul eden iki çift var son günlerde. Biri Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, diğeri de Şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek...
İki çift de ayrılığın eşiğinde.
Yakındır bir imzayla yollarını ayırmaları.
Ama günümüzde o ayrılık imzasını atana kadar sosyal medyadan çok yol kat ediyor çiftler. Paylaşımlar yapılıyor, göndermeli fotoğraflar atılıyor, emoji’lerle ‘sen anladın’ falan denmek isteniyor...
Bakın mesela Bensu Soral yaptı benzer bir hareket.
Bir fotoğraf paylaşarak altına şu yazıyı yazdı:
“Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi.”
Yöresel yemek severseniz adresiniz Etiler’de bulunan Tepsi Et olsun. Kahramanmaraş mutfağını İstanbul’a tanıtan ender yerlerden kendileri.
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Ercüment Orkut – Alper Yılmaz bu akşam caz şarkılarıyla Zorlu ‘Touche’de sahnede olacaklar. Konser başlama saati 21.00.
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Micheal Önder’in kaleme aldığı bir komedi olan “Fanatik” bu akşam Trump Sahne’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.
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İstanbul’da şehir hayatının yeni adresi olarak açılan ‘Dekk’ konserlere başladı. Bugün ‘Dekk’te Kalben var. Biletler ‘Biletix’te.
TDK’ya göre ‘yapışkan çamur’.
Peki çamur nedir?
TDK’ya göre ‘içine batılır duruma gelmiş toprak’.
Peki bunları neden yazıyorum?
Kibariye’nin kocası Ali Küçükbalçık eşini öyle durumların içine sokuyor ki...
Asla çıkmak mümkün değil.
Mask Beach konserlerini sonlandırmadı. DJ Hakan Küfündür ile Arabesk Gecesi bugün 20.30’da başlıyor.
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Tuğba Yurt’un sahne performansı çok beğenildi. Ünlü isim bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Konser bu akşam 21.00’de başlıyor.
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Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle açılan ‘Tebessüm Kahvesi’nde otizmli gençler çalışıyor. Yolunuz düşerse uğrayıp sohbet edin.
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Porselen sadece porselen demek değildir. Bunun en güzel örneğini Kütahya Porselen gösteriyor. Koleksiyonlarını inceleyin, tasarımlarına bayılacaksınız.
Formula 1’de daha önce Demet Akalın’a söylettik, ‘eh işte’ dedik. Demet’inkine kötü de diyemeyiz, iyi de... Ortalama bir performanstı...
Milli maç öncesi Hadise çıkıp okudu, “Böyle iş mi olur” diye acımasızca eleştirdik.
Ama hafta sonu gerçekleşen Formula 1 öncesi Göksel, İstiklâl Marşı’nı okuyunca, sanırım ilk kez 7’den 77’ye hepimiz “helal sana” dedik.
Bu iş ses güzelliğine falan bakmıyor.
O marşı okurken hızınızı azıcık da olsa artırırsanız ya da dur ben bir yavaşlayayım derseniz tüm düzen bozuluyor.
Son iddiasına göre “Mustafa Sandal kendini bilerek fakir gösteriyor ve mal varlığını annesinin üzerine yapıyor”MUŞ.
İyi de sen adamın tepesine vergi memuru gibi çöktün.
Evlilik birliğinin sonrasını yürütmek de bir meziyettir, bunu yapamadın.
Ne yapsın adam?
Varını yoğunu sana mı versin?
Seda’ya inanmam Okan’a inandığım kadar
Sosyal medya fenomenlerini beğenmeyebilirsin.
Tam olayı kapatacağız, aslında işin aslı şuymuş buymuş diyecekken, ne yapıyor ediyor gündemde tutuyor olayı Erbil.
En son Ece Ronay’ın erkek arkadaşıyla buluşup bir video çekti.
Biz iki erkek anlaştık mesajı verdi.
Pardon...
Ne demek mesela iki erkek anlaştık?
◊ Kız ne diyor soran var mı?
Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı “Real Love”ı ve klibini mutlaka izleyin.
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Çorba mevsimi geldi. Bağışıklık güçlendirici bir Meksika çorbası için adresiniz Meksika mutfağının iddialı ismi Ranchero olsun.
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Arnavutköy’de yeni açılan Mavra Restoran, grup olarak gelenlere ‘kendi menünü kendin yap’ seçeneği sunuyor. Bir göz atmakta fayda var.
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Özellikle Antep mutfağı mevsimsel lezzetlerde çok iddialı. Yakınınızdaki bir Antep restoranını arayıp mevsimin spesiyalini sorabilirsiniz.
Herkes birbirine savaş açmış durumda.
Hakaretler, geçmişte yaşananları açık etmeler, yaptığı mesleği küçük görmeler falan.
Şimdi aşağıda 3 olay okuyacaksınız.
Üçü de can sıkıcı, üçü de “durun yahu zaten ortalık karışık” dedirten cinsten.
Bülent Ersoy’un başı belada
◊ Orkestrası Kıbrıs’ta hapiste.
Kahve kokusunu mu özlediniz? Yeni kahveleri tatmak mı istiyorsunuz? İstanbul Coffee Festival yarın başlıyor. Mutlaka ziyaret edin.
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Sanatseverlerin en büyük tutkularından biri olan Contemporary İstanbul dönemi geldi çattı. Biletler kapış kapış satılıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek misafir kabul edilecek sergiyi gezin.
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Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasını en iyi anlatan otellerden olan ‘Argos in Cappadocia’ akustik konserlerine başlıyor. Ekim ayı ortası için planınızı yapın.
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Maceraseverlerin vazgeçemediği festivallerden biridir ‘Big Boyz Festival’. Hazırsanız eğer bu hafta sonu kendinizi ayarlayın ve festivale katılın.
Haber olan ‘flört’ün çirkinleşmesi ve bunun ifşa boyutuna gelmesidir.
Ece Ronay yeni dönem şarkıcılarından biri. Aslında yaptığı şarkıları tutturmayı başaran da bir isim.
Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’a aylar önce yeni dönemin tabiriyle ‘DM’ den yürümüş.
Sonrasında da genç ismin klibinde oynadı. Biz sanıyoruz ki arada arkadaşlık, abi-kardeşlik var.
Öyle değilmiş.
Daha doğrusu, Mehmet Ali Erbil açısından öyle değilmiş. Açık açık ‘sarkıntılık’ yapmış Ece Ronay’a. Peki bunları nereden biliyoruz.
Fransız gelsin dükkan açsın
Hepimizden bir anı barındırır Beyoğlu... Sevgilimizle caddelerinde yürüdüğümüz, kitap kafelerinde oturup flört ettiğimiz, sokak lezzetlerini tatmak için sıra beklediğimiz, akşam konserlere gittiğimiz özel bir yer orası. 3 yıldır Beyoğlu’nu yöneten Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile belediye binasında buluşup İstiklal turu yaptık.
◊ Beyoğlu ideolojiyle mi yönetiliyor?
- Beyoğlu’nda ideoloji olmaz. Bunu tartışmak bile o ilçeye ve halkına haksızlıktır. Dünyanın her kıtasından insan var burada. Beyoğlu’nda farklı inançlar, farklı kültürler, farklı yaşamlar hep var olmuş. Bugün özgürlüklerin en geniş manada yaşandığı yer Beyoğlu. İnsanlar başka semtlerde yapamadıklarını Beyoğlu’nda rahatça yapabiliyor.
◊ Neden eski ve yeni Beyoğlu diye ayrım var?
- Eski Beyoğlu’nda olup da bugün olmayan hiçbir şey yok. Beyoğlu daha da modernleşti. Kültürel bir defile alanı burası. Şu an caddeye çıkıp “Where are you from?” (Nerelisin?) diye soralım. Çok kültürlülüğü o zaman anlarız.
◊
Telefonunuza indirdiğiniz uygulamalar sayesinde özel spor hocanıza sahip olmak elinizde. Haydi indirin bir tane uygulama ve sağlıklı hayata adım atın.
Bugün Hayvanları Koruma Günü. Sokak hayvanlarına mama alın, evdeki dostunuzla vakit geçirin.
Müzikli komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet” yarın Trump Sahne’de. Bugünden biletinizi alırsanız iyi olur.
İstanbul’da bulunan Rus, Kore ve Hint restoranlarına gitmediyseniz bugün sevdiğiniz biriyle plan yapın.
Aynen şu ifadeleri kullandı ünlü isim:
“Influencer’ların hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan.”
Şimdi gel de ‘kısmen’ katılma Bayülgen’e...
Sosyal medyada adını duyuran arkadaşlarımız arasında işini hakkıyla yapan, içerik üreten, her gün üzerine koyarak ilerleyen isimler var. Ama onlar dışında maalesef yarısından fazlası gerçekten de ‘havadan’ para kazanıyor bu isimlerin.
Tiktok dünyasına da değindi ünlü şovmen.
‘Gerizekalı onlar’ dedi. Bir dönemin popüler uygulaması olan ‘Vine’ fenomenlerine benzetti Tiktok’çuları. Şimdi var mı ‘Vine’, yok.
Uçtu gitti.
Bolca vakit ve kabarık bir cüzdan ister.
Diyelim İstanbul’un meşhur dönercilerinden birine gitmek istediniz. Bu durumda rotanız Beykoz, Etiler ya da Fatih civarındaki dönercilerden biri olur genelde.
Hafta içi bir arkadaşım Etiler’deki Dönerci Serkan Usta’ya gitti.
Yemekler güzel, ortam temiz, garsonlar işini biliyor, müşteri kalitesi çok iyi.
Ama ben size işin ‘zor’ olan kısımlarını anlatayım.
Arabanızla Etiler’e ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama trafik felaket!
Dönercinin önüne gelip tam ‘ohh’ çekecekken kapınızı vale açıyor.
Ne oluyor bu eskilere
Belli dönemlerde ‘psikolojik olarak’ sarsılabiliriz.
Moralimiz bozulur, düzenimiz altüst olur falan.
Ama herkesin mi aynı anda olur?
Coşkun Sabah, Özdemir Erdoğan, Selçuk Ural, Mustafa Keser, Bülent Ersoy ve şimdi de Hakkı Bulut...
Yıllar sonra Tarkan’ın Sezen Aksu’ya, Sezen’in Yıldız Tilbe’ye, Yıldız’ın Hadise’ye, Aleyna Tilki’nin Edis’e salladığını düşünün.
Aynı şey...
Hakkı Bulut çıkmış “Arabeskin babası benim, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur benden daha aşağıdalar. Bana çok darbe vurdular” diyor.
Mümkün değil.
Bakın net bir şekilde, “mümkün değil”
Tamam sektörde adı var Hakkı Bulut’un ama bu “ad” Orhan ve Ferdi’nin yanına gelince “bir dakikaaaa” derler insana.
Zaten bu açıklamaları, anca durumun farkında olan, daha geride kaldığını iyi bilen biri yapar. Orhan Gencebay’dan, Ferdi Tayfur’dan, Sezen Aksu’dan böyle sözler duyamazsınız.
Yani Hakkı Bulut’un açıklamaları daha pazartesi gününden “haftanın en gereksiz çıkışı” oldu.
Taksi olayı
Geçenlerde bir rehber yazmıştım. “İstanbullunun taksilerden korunma rehberi”ydi adı. Geçenlerde bir rehber yazmıştım. “İstanbullunun taksilerden korunma rehberi”ydi adı. Orada son dönemin ulaşım teknolojilerinden örnekler verip, taksi çilesi yaşamak istemiyorsanız bu önerileri dikkata alın demiştim. Kendim de tecrübe ettim bazılarını ve şimdi pişmanım.İşte uygulama aracılığıyla saatlik araba kiralayabildiğimiz bazı şirketlerle ilgili tespitlerim...
Tiktak
Şirketin hemen her yerde arabası var. Dakikası 1.30 TL’den başlayan fiyatlarla bu araçları kiralayabiliyoruz. Fakat çok önemli bir sorun var: Hijyen.
Temizlikten tabii ki kullanıcılar sorumlu, şirket bir yere kadar müdahale edebiliyor ama buna bir çare bulunmalı. Taksi bulamadınız, toplu taşımaya binmek istemiyorsunuz ve saatlik araba kiraladınız. İçeri giriyorsunuz, kullanılmış maskeler, yarım içilmiş su şişeleri, yemek artıkları ne ararsanız var.
Zipcar
Aynı mantıkla çalışan bir uygulama daha. Eskiden kiraladığınız aracı sadece aldığınız noktaya bırakabiliyordunuz, şimdi istediğiniz yere bırakabilirsiniz.
Fakat aynı sorun Zipcar’da da var. Yahu sigara içilmiş, külleri koltuklarda, dışarıdan bakınca sağı solu kırılıp çizilmiş bir araba, şoför mahalline geçince size “offf” dedirtecek bir sürü sorun...
Yoyo
Şirket rakiplerine göre daha eski aslında. Hatta son dönemde yeni bir yapılanmaya girmişler.
Belki o yüzdendir bilmiyorum ama görüp de dokunamamak hissini yaratan bir firma Yoyo... Asla araba bulamıyorsunuz.
Kiralayayım diyorsunuz, “ilk kiralamanız şu saatten önce olmalıdır” diyor.
“Yakınımda araba var” diyorsunuz “En az 3 saat kiralayın yoksa olmazzzz” diyor. “Her şeye tamam” diyorsunuz, bu sefer de “Araç dezenfekte ediliyor” uyarısı karşınıza çıkıyor.
Yani orada bir ‘yoyo’ var aslında ama asla ulaşamıyorsunuz. Garip.
Harbiye, Tan’ın evi oldu
Tan Taşçı’nın ilk Harbiye konseri sonrası şaşırmıştım. Nasıl oluyor da dolduruyor Tan bu sahneyi, bu işin altında bir iş var demiştim. Utandım...
Önceki gün 8’inci konserini verdi Harbiye’de Tan...
Ve o konserde şöyle bir açıklama yaptı: “Ölecek miyim acaba? Her şey benim için o kadar güzel gidiyor ki.”
Ona öyle demeyelim Tan.
Biz ona “Başarı geç de olsa hak edeni buluyor” diyelim.
Huzurlu bir hafta sonu için
Yoğun bir kapanma dönemi sonrası herkes sokakta. Hafta sonları trafik neredeyse iptal. Mekanlarda ise yer bulmak çok zor.
Yolda yürüyüş yapayım desen araba gibi insanları yürüyerek sollamak zorunda kalıyorsun.
Bu durumdan kurtulmanın yolları var...
◊ Gittiğiniz mekandan saatler gece yarısını geçene kadar kalkmayın...
◊ Erken kalkmanız gerekiyorsa, uygulama üzerinden taksi çağırın. Ama “taksiniz geliyor” uyarısına sakın kanmayın. Çünkü ilk eşleştiğiniz taksi asla sizin olmayacak ve taksi şoförü mutlaka o çağrıyı iptal edecek. O yüzden kapı önüne taksi gelmeden hesabı istemeyin...
◊ Eğer ikinci bir mekana geçecekseniz iki mekan arasının yürüyüş mesafesi olmasına dikkat edin...
◊ “Hafta sonu sahilde yürüyüş yapmam lazım” diyenlerdenseniz, sabah 6-8 arası en uygun saat olacaktır...
◊ Yemeğe gitme cesaretini gösterdiyseniz arabasız gidin...
◊ Arabanızla çıktıysanız park için macera aramayın ve mekan valelerine teslim olun...
Gelen gideni...
Son günlerin paylaşılamayan erkeği Oğulcan Engin sayesinde yeni bir terim kazandı ilişki hayatımız. Kısa süreli bir ilişki yaşadığı Ala Tokel, Oğulcan’ın Miray Daner’le ilişkisini öğrenince “Gelen gideni görüntülü arattı” diye bir paylaşım yaptı.
Yani şair burada “Benden sonra ilişki yaşadığı kişiye bak, benim yanımdan geçemez” demek istiyor.
Çok iyi.
Son günlerin...
◊ En “kıskançlık” içeren..
◊ En “ego” barındıran...
◊ En “hazımsızlık” dolu
◊ Ve aynı zamanda da en kalıcı cümlesi
oldu bu.