‘Ne olursa olsun’ deyip çıktılar ortaya

Daha önce Mehmet Dinçerler ile birlikte olan Hande Erçel, Kaan Yıldırım’la birlikte görüntülenmiş.
Kimdir Kaan Yıldırım?
Şu an Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’nin eski erkek arkadaşıydı geçen seneye kadar.
Bir garip ilişkiler ağı yani.
Neyse...
Konumuz Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın...
◊ Yakalandılar!
◊ Yakayı ele verdiler!
◊ Patlayan flaşlar karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar haberleri...
İkili Emirgan’daki o meşhuurrrr mekana gidip gece yarısına kadar eğleniyor.
Hande’yi tuvalete bile Kaan götürüp getirmiş.
Öyle bir birliktelik yani.
E şimdi sen o mekanda böyle samimi hareketler sergilersen, el ele göz göze durursan (ki haklarıdır istedikleri gibi davranabilirler) bu işin ortaya çıkmasını da göze almış olman lazım.
O yüzden Kaan ile Hande’nin ilişkisi bir “yakalanmayla” ortaya çıkmamıştır.
İkili “artık ne olursa olsun” deyip kendini magazincilerin önüne atmıştır.
Sokak hayvanları
◊ Her insan tipinin duygularını uçlarda yaşayanı var.
◊ Her savunucunun ‘kendi görüşünün aksini beyan edeni suçlu ilan edeni’ var.
Ve onlar meseleleri asla mesele etmiyorlar.
Bakın mesela sokak hayvanları konusu.
Son olarak 10 yaşındaki Mahra hayatını kaybetti. Bir sokak köpeğinden kaçarken kamyonun altında kaldı Mahra.
Daha 2 gün önce Mersin’de bir kadın, az kalsın yolun ortasında eziliyordu.
Sayısız örnek veririz bu tip olaylara.
Kendilerine “hayvansever” diyen, işin özünde asla bir canlıyı sevecek nitelikte olmayan ‘bazı’ tiplere göre suçlu, insanlar.
Hayvanseverlerlikse konu, ben en çok seveninizim!
Bunu nasıl ölçeceğiz mesela?
O yüzden...
◊ “Hayvanlar yüzde 100 haklıdır, hata insanlarda” demeyi bırakmak...
◊ “Çocuk onu korkutmazsa köpek saldırmaz” düşüncesinden kurtulmak...
◊ “Köpek başka bir şeyden korkmuştur, o yüzden sokaktakilere saldırmıştır” savunmasını değiştirmek...
◊ En önemlisi tartışmaya açık olmak lazım.
Yetkililerin de...
◊ Çarenin sokak hayvanlarını uyutmak olmadığını anlamaları...
◊ Onları rahat ettirecek barınakları hızlıca inşa etmeleri...
◊ O ‘can’ları barınaklara götürürken evlat şefkatiyle yaklaşmaları...
◊ Ve barınaklara atıp orada unutmamaları lazım.
Yoksa bu iş büyüyecek. Hayvanseverler bile kendilerinin bir kesim tarafından ‘hayvan düşmanı’ ilan edildiğini görecek.
Altı üstü bir ‘iddia’ydı
Hafta başından beri Cüneyt Arkın’ın yazdığı kitap konuşuluyor. O kitapta Kemal Sunal’la bir anısını anlatmış Cüneyt Arkın ve sevmedikleri bir arabeskçiden bahsetmiş.
O ismi verilmeyen ‘sevilmeyen arabeskçinin’ Orhan Gencebay olduğu iddia edildi.
Ortalık yangın yerine döndü bu iddiadan sonra.
Orhan Gencebay çıktı, “Yalan” dedi.
Eşi Sevim Emre çıktı “Yalan. Dava açacağız, kitabı toplattıracağız” dedi.
E sakin olsanıza yahu.
Ortada ne isim var, ne başka bir şey.
Adı üstünde ‘iddia’.
Birileri ortaya “O arabeskçi Orhan Gencebay” diye çıktı, siz de oltaya geldiniz belki.
Şu olan bitende iki garip nokta var...
İlki...
Orhan Gencebay’la ilgili olumsuz her olaya Sevim Emre’nin dahil olması.
İkincisi...
Orhan Gencebay’ın ekranlarda kendini savunup, gayet şiddetli bir şekilde “Yalan, böyle bir şey asla olamaz, Cüneyt Arkın üzerimden reklam yapmasın” demesi.
E madem sizinle alakası yok, siz tıpkı dediğiniz gibi hiç karşılaşmadınız Kemal Sunal’la... Açıklama bile yapmaya gerek yok ki.
Siz sussaydınız, konu da kapanır giderdi.
Sabancı’dan Will Smith’e gönderme
Will Smith’e tepkisini yüksek perdeden gösteren de var.
İnce göndermelerle attığı tokadı eleştiren de.
Hacı Sabancı olayı ‘ince’ görenlerden biri oldu.
Will Smith ile çektirdiği eski bir fotoğrafını paylaştı...
Fotoğrafın altına da;
“Sen de ben de çok değiştik be Will” yazdı.
Yani diyor ki...
◊ Sen dayakçı oldun, ben fit bir adam.
◊ Benim hayatımda agresiflik falan yok, sen her şeye çabuk sinirlenir oldun.
◊ Ben kilo olarak zayıfladım, sen karakter olarak zayıfladın.
‘Ne olursa olsun’ deyip çıktılar ortaya
Baksanıza şu tesadüfe...
Daha önce Mehmet Dinçerler ile birlikte olan Hande Erçel, Kaan Yıldırım’la birlikte görüntülenmiş.
Kimdir Kaan Yıldırım?
Şu an Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’nin eski erkek arkadaşıydı geçen seneye kadar.
Bir garip ilişkiler ağı yani.
Neyse...
Konumuz Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın...
◊ Yakalandılar!
◊ Yakayı ele verdiler!
◊ Patlayan flaşlar karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar haberleri...
İkili Emirgan’daki o meşhuurrrr mekana gidip gece yarısına kadar eğleniyor.
Hande’yi tuvalete bile Kaan götürüp getirmiş.
Öyle bir birliktelik yani.
E şimdi sen o mekanda böyle samimi hareketler sergilersen, el ele göz göze durursan (ki haklarıdır istedikleri gibi davranabilirler) bu işin ortaya çıkmasını da göze almış olman lazım.
O yüzden Kaan ile Hande’nin ilişkisi bir “yakalanmayla” ortaya çıkmamıştır.
İkili “artık ne olursa olsun” deyip kendini magazincilerin önüne atmıştır.
Sokak hayvanları
◊ Her insan tipinin duygularını uçlarda yaşayanı var.
◊ Her savunucunun ‘kendi görüşünün aksini beyan edeni suçlu ilan edeni’ var.
Ve onlar meseleleri asla mesele etmiyorlar.
Bakın mesela sokak hayvanları konusu.
Son olarak 10 yaşındaki Mahra hayatını kaybetti. Bir sokak köpeğinden kaçarken kamyonun altında kaldı Mahra.
Daha 2 gün önce Mersin’de bir kadın, az kalsın yolun ortasında eziliyordu.
Sayısız örnek veririz bu tip olaylara.
Kendilerine “hayvansever” diyen, işin özünde asla bir canlıyı sevecek nitelikte olmayan ‘bazı’ tiplere göre suçlu, insanlar.
Hayvanseverlerlikse konu, ben en çok seveninizim!
Bunu nasıl ölçeceğiz mesela?
O yüzden...
◊ “Hayvanlar yüzde 100 haklıdır, hata insanlarda” demeyi bırakmak...
◊ “Çocuk onu korkutmazsa köpek saldırmaz” düşüncesinden kurtulmak...
◊ “Köpek başka bir şeyden korkmuştur, o yüzden sokaktakilere saldırmıştır” savunmasını değiştirmek...
◊ En önemlisi tartışmaya açık olmak lazım.
Yetkililerin de...
◊ Çarenin sokak hayvanlarını uyutmak olmadığını anlamaları...
◊ Onları rahat ettirecek barınakları hızlıca inşa etmeleri...
◊ O ‘can’ları barınaklara götürürken evlat şefkatiyle yaklaşmaları...
◊ Ve barınaklara atıp orada unutmamaları lazım.
Yoksa bu iş büyüyecek. Hayvanseverler bile kendilerinin bir kesim tarafından ‘hayvan düşmanı’ ilan edildiğini görecek.
Altı üstü bir ‘iddia’ydı
Hafta başından beri Cüneyt Arkın’ın yazdığı kitap konuşuluyor. O kitapta Kemal Sunal’la bir anısını anlatmış Cüneyt Arkın ve sevmedikleri bir arabeskçiden bahsetmiş.
O ismi verilmeyen ‘sevilmeyen arabeskçinin’ Orhan Gencebay olduğu iddia edildi.
Ortalık yangın yerine döndü bu iddiadan sonra.
Orhan Gencebay çıktı, “Yalan” dedi.
Eşi Sevim Emre çıktı “Yalan. Dava açacağız, kitabı toplattıracağız” dedi.
E sakin olsanıza yahu.
Ortada ne isim var, ne başka bir şey.
Adı üstünde ‘iddia’.
Birileri ortaya “O arabeskçi Orhan Gencebay” diye çıktı, siz de oltaya geldiniz belki.
Şu olan bitende iki garip nokta var...
İlki...
Orhan Gencebay’la ilgili olumsuz her olaya Sevim Emre’nin dahil olması.
İkincisi...
Orhan Gencebay’ın ekranlarda kendini savunup, gayet şiddetli bir şekilde “Yalan, böyle bir şey asla olamaz, Cüneyt Arkın üzerimden reklam yapmasın” demesi.
E madem sizinle alakası yok, siz tıpkı dediğiniz gibi hiç karşılaşmadınız Kemal Sunal’la... Açıklama bile yapmaya gerek yok ki.
Siz sussaydınız, konu da kapanır giderdi.
Sabancı’dan Will Smith’e gönderme
Will Smith’e tepkisini yüksek perdeden gösteren de var.
İnce göndermelerle attığı tokadı eleştiren de.
Hacı Sabancı olayı ‘ince’ görenlerden biri oldu.
Will Smith ile çektirdiği eski bir fotoğrafını paylaştı...
Fotoğrafın altına da;
“Sen de ben de çok değiştik be Will” yazdı.
Yani diyor ki...
◊ Sen dayakçı oldun, ben fit bir adam.
◊ Benim hayatımda agresiflik falan yok, sen her şeye çabuk sinirlenir oldun.
◊ Ben kilo olarak zayıfladım, sen karakter olarak zayıfladın.