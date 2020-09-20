Ne haftaydı ama!

Komşusunu döven şarkıcımız bizleri yine ikiye böldü. Karantinadan kaçtığı iddia edilen YouTuber’ımız büyük tepki çekti. Bir başka uslanmaz YouTuber ise yasa dışı yollardan elde ettiği üçüncü maymun nedeniyle gözaltına alındı. Survivor Yasin de şarkıcı oldu...
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Soru: “Bugüne kadar kaç filmin yapımcılığını yaptınız?”
Cevap: “Hiç.”
Teşekkürler...
Kaçtı mı kaçmadı mı?
Bir taraf diyor ki; YouTuber Enes Batur karantinada olması gerekirken evinden çıktı...
Diğer taraf diyor ki; Enes hiç evden çıkmadı.
“Mağdurum” diye açıklama yapan Enes Batur’dan çok çevresindekilerin onu savunması bizi şüpheye düşürse de umarım genç YouTuber karantinasını bozmamıştır.
Kaldı ki Enes artık bir süre gönderildiği yurttan dışarı çıkamayacak.
Nereden nereye, 2 dönümlük evden 20 metrekarelik yurt odasına.... Genç YouTuber için hayli zor olsa gerek...
Bu çocuk uslanmıyor
Meriç İzgi adlı sosyal medya fenomenini yasa dışı yollardan elde ettiği maymunlar sayesinde tanıdık. Daha önce iki kez maymunları elinden alınan İzgi uslanmadı ve ne yaptı etti bir maymun daha buldu.
Cuma günü gözaltına alınan 24 yaşındaki fenomen, emniyetten çıkışı sırasında habercilerin sorularına cevap verirken bile YouTube kanalının reklamını yaptı. Tam üç defa “Cevabı YouTube kanalımdan vereceğim” dedi.
İzgi’nin ‘Koko’ adını verdiği tatlı maymunu ise hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.
Artık para kazanma, ünlü olma hırsı olan birinin elinde oyuncak olmayacak...
Şimdi kafalardaki soru şu; üç kez aynı suçu işleyen dördüncü kez aynı hatayı yapar mı? Bir kez daha maymun bulmaya çalışır mı? Yapar mı yapar.
O yüzden sorunun kaynağına gidip bu hayvan ticaretini engellemek şart.
Survivor’dan rap dünyasına
“Kafanda hızlı bir mermi gibiyim
Sana baktığımda şeker kız Candy gibisin
Bana isyan ettiren vergi gibisin
Ama kalkınca perdesi gel pisi pisi”
Bu sözler Survivor Yasin’in yazdığı rap şarkısına ait.
Geçtiğimiz hafta içinde “Ala” adında bir rap şarkısı çıkardı Yasin.
Şarkı kısa sürede YouTube trendler listesinde 1 numaraya yükseldi.
Bu yazıyı yazarken 4.5 milyon kişi izlemişti Yasin’in klibini.
Peki bu sözler nerede yazılmış olabilir? Belki Dominik’te adadayken...
Sonuçta aç susuz kalınca böyle cümlelerin dökülmesi çok normal...
Aslında fazla bir mesai harcamaya da gerek yok, eli kalem tutan herkes benzer sözler yazabilir.
Ama nasıl oluyor da
5 milyona yakın kişi izliyor, nasıl oluyor da en çok izlenen video oluyor anlamadım...
Anlamıyorum...
Anlamayacağım...
İstanbul’un yükselen değerleri: Ocakbaşları
Öyle bir yer ki Kevok Ocakbaşı, ocakbaşındaki sandalyeleri, bazı köşe masaları hep aynı isimlere rezerve. Bir giden bir daha bırakmıyor yani mekanı.
En lüks restoranlara taş çıkarıyor lezzetleri. Fonda çalan müziğinden ocağın başındaki İrfan Usta’ya kadar her şey dört dörtlük Kevok’ta...
Ufak bir not: Doğum gününüzü kutlayacaksanız, pastanız Ahmet Kaya’nın ‘Doğum Günün Kutlu Olsun’ şarkısı eşliğinde masanıza geliyor.
Pürtelaş
Cihangir havasını yansıtan yeni bir ocakbaşı Pürtelaş. Sokaklara kadar taşan masa sandalyelerde oturup Cihangir’in ünlü simalarını görmeniz mümkün.
Mezede çılgınca işler yapıyorlar. Hatay’ın, Antep’in, Adana’nın yöresel lezzetlerini harmanlayıp meze olarak menüye koymuşlar.
Cabbar Ocakbaşı
Nişantaşı’nın en yenisi Cabbar Ocakbaşı. Mekanın sahibi Serkan Koca işin içinde yetişmiş bir isim, haliyle almış ocakbaşını lüks ile birleştirmiş. Mekanın içi başka, bahçesi bambaşka bir havada. Çok da iyi iş çıkarıyorlar. Mardinli ustaları etler üzerinde öyle yorumlamalar yapıyor ki “hayır” denecek gibi değil. Bir de meşhur tatlıları var. Adı ‘Ararsam Açma’. Tatlıyla arası olmayana bile bir çatal attırıyor.
Ne haftaydı ama!
Komşusunu döven şarkıcımız bizleri yine ikiye böldü. Karantinadan kaçtığı iddia edilen YouTuber’ımız büyük tepki çekti. Bir başka uslanmaz YouTuber ise yasa dışı yollardan elde ettiği üçüncü maymun nedeniyle gözaltına alındı. Survivor Yasin de şarkıcı oldu...
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Soru: “Bugüne kadar kaç filmin yapımcılığını yaptınız?”
Cevap: “Hiç.”
Teşekkürler...
Kaçtı mı kaçmadı mı?
Bir taraf diyor ki; YouTuber Enes Batur karantinada olması gerekirken evinden çıktı...
Diğer taraf diyor ki; Enes hiç evden çıkmadı.
“Mağdurum” diye açıklama yapan Enes Batur’dan çok çevresindekilerin onu savunması bizi şüpheye düşürse de umarım genç YouTuber karantinasını bozmamıştır.
Kaldı ki Enes artık bir süre gönderildiği yurttan dışarı çıkamayacak.
Nereden nereye, 2 dönümlük evden 20 metrekarelik yurt odasına.... Genç YouTuber için hayli zor olsa gerek...
Bu çocuk uslanmıyor
Meriç İzgi adlı sosyal medya fenomenini yasa dışı yollardan elde ettiği maymunlar sayesinde tanıdık. Daha önce iki kez maymunları elinden alınan İzgi uslanmadı ve ne yaptı etti bir maymun daha buldu.
Cuma günü gözaltına alınan 24 yaşındaki fenomen, emniyetten çıkışı sırasında habercilerin sorularına cevap verirken bile YouTube kanalının reklamını yaptı. Tam üç defa “Cevabı YouTube kanalımdan vereceğim” dedi.
İzgi’nin ‘Koko’ adını verdiği tatlı maymunu ise hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.
Artık para kazanma, ünlü olma hırsı olan birinin elinde oyuncak olmayacak...
Şimdi kafalardaki soru şu; üç kez aynı suçu işleyen dördüncü kez aynı hatayı yapar mı? Bir kez daha maymun bulmaya çalışır mı? Yapar mı yapar.
O yüzden sorunun kaynağına gidip bu hayvan ticaretini engellemek şart.
Survivor’dan rap dünyasına
“Kafanda hızlı bir mermi gibiyim
Sana baktığımda şeker kız Candy gibisin
Bana isyan ettiren vergi gibisin
Ama kalkınca perdesi gel pisi pisi”
Bu sözler Survivor Yasin’in yazdığı rap şarkısına ait.
Geçtiğimiz hafta içinde “Ala” adında bir rap şarkısı çıkardı Yasin.
Şarkı kısa sürede YouTube trendler listesinde 1 numaraya yükseldi.
Bu yazıyı yazarken 4.5 milyon kişi izlemişti Yasin’in klibini.
Peki bu sözler nerede yazılmış olabilir? Belki Dominik’te adadayken...
Sonuçta aç susuz kalınca böyle cümlelerin dökülmesi çok normal...
Aslında fazla bir mesai harcamaya da gerek yok, eli kalem tutan herkes benzer sözler yazabilir.
Ama nasıl oluyor da
5 milyona yakın kişi izliyor, nasıl oluyor da en çok izlenen video oluyor anlamadım...
Anlamıyorum...
Anlamayacağım...
İstanbul’un yükselen değerleri: Ocakbaşları
Öyle bir yer ki Kevok Ocakbaşı, ocakbaşındaki sandalyeleri, bazı köşe masaları hep aynı isimlere rezerve. Bir giden bir daha bırakmıyor yani mekanı.
En lüks restoranlara taş çıkarıyor lezzetleri. Fonda çalan müziğinden ocağın başındaki İrfan Usta’ya kadar her şey dört dörtlük Kevok’ta...
Ufak bir not: Doğum gününüzü kutlayacaksanız, pastanız Ahmet Kaya’nın ‘Doğum Günün Kutlu Olsun’ şarkısı eşliğinde masanıza geliyor.
Pürtelaş
Cihangir havasını yansıtan yeni bir ocakbaşı Pürtelaş. Sokaklara kadar taşan masa sandalyelerde oturup Cihangir’in ünlü simalarını görmeniz mümkün.
Mezede çılgınca işler yapıyorlar. Hatay’ın, Antep’in, Adana’nın yöresel lezzetlerini harmanlayıp meze olarak menüye koymuşlar.
Cabbar Ocakbaşı
Nişantaşı’nın en yenisi Cabbar Ocakbaşı. Mekanın sahibi Serkan Koca işin içinde yetişmiş bir isim, haliyle almış ocakbaşını lüks ile birleştirmiş. Mekanın içi başka, bahçesi bambaşka bir havada. Çok da iyi iş çıkarıyorlar. Mardinli ustaları etler üzerinde öyle yorumlamalar yapıyor ki “hayır” denecek gibi değil. Bir de meşhur tatlıları var. Adı ‘Ararsam Açma’. Tatlıyla arası olmayana bile bir çatal attırıyor.