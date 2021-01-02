Ne diyorsun Deniz Akkaya

Selda Bağcan’ı çok severim.

Tarzıyla, sesiyle, yıllardır hiç bozmadığı çizgisiyle örnektir.

Her müzik listemde en az bir Selda Bağcan şarkısı mutlaka vardır.

Size de öneririm.

Neyse...

Bir röportajında “ben sol muhafazakârım, sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor’ diyen Selda Bağcan’ı eleştirenler olunca kendisini aradım dün.

“Ne demek istediniz” diye sordum;

“Meğer herkes ne trol’müş yahu! (Gülüyor) Müzikal anlamda rakibim olamayacak insanlar bile bana laf ettiler. Meğer ne kıskanıyorlarmış yahu!” diye yanıt verdi.

Şebnem Bozoklu da sizi eleştiren bir mesaj paylaştı ve çok konuşuldu, dedim...