Ne anlama geliyor “iki kişilik bir şey”

Çağatay Ulusoy’un yaratıcı yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği ‘Kağıttan Hayatlar’ beni fazlasıyla tatmin etmişti aslında. Sonra kafamı bir şeyler kurcaladı ve dost tavsiyesi ile Umut Evirgen’in yazıp yönettiği ‘Ben Bir Denizim’ filmini seyrettim.

AMAN TANRIM!

‘Kağıttan Hayatlar’da kağıt toplayan genç Mehmet’in hikayesi anlatılıyor.

‘Ben Bir Denizim’ filminde de ne tesadüftür ki kağıt toplayan genç Deniz’in hikayesi var.

Hatta bir kez daha ‘ne tesadüftür ki’ kağıt toplayıcılarının gün sonunda uğradıkları depo, ‘Kağıttan Hayatlar’da da, ‘Ben Bir Denizim’de de sık sık gösteriliyor.

Kağıt toplama araçlarıyla yarışma sahneleri, dükkan dekorları, filmin geçtiği mekanlar, kasadan para alınması...

Gibi gibi gibi...



