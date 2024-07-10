Nazan Öncel’in yeni şarkısı

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Tempolu bir şarkı.

Ama daha çıkmadan öyle bir tartışmayla gündeme geldi ki...

Bence o istemezdi böyle anılmak, konuşulmak...

Çünkü Ahmet Kaya’nın ‘Gel Haydi Gel’ şarkısıyla benzerliği tartışılıyor şarkının...

Dinledim Öncel’in şarkısının tanıtımını...

Vallahi yalan yok benziyor şarkı.

Ama ben esinlenme de diyemem buna...

Bildiğiniz aynı yahu. İnanın bakmadım söz kimin müzik kimin...

Belki de Öncel dinlemiş bir gün Ahmet Kaya’yı, kalmış kulağında bir şeyler...

Sonra da ‘aynısını’ yapmış...

İşin ilginç kısmı bu benzerliğe Ebru Polat dikkat çekti...

“Ahmet Kaya ince çizgimdir” dedi.

Ve iki şarkıyı da paylaştı.

Hiç Ebru Polat’a hak vereceğim aklıma gelmezdi benim.

Ama verdim vallahi.

Söz konusu Nazan Öncel olunca daha da dikkat çekiyor...

Sanırım en güzel sözler, en güzel besteler geçmişte yapıldı.

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Bizler bundan sonra sadece tekrara düşüyoruz...

Hiç ciddiye alamıyorum seni

Gülben Ergen yeni şarkısı ‘Nanik’ için saçlarını rasta yapmış.

E ezeli düşmanı Seren Serengil de “Afrika seyahatimde saçlarımı örgü yaptırmıştım... Sen hayatın boyunca ne yaptıysam taklit ettin, alışığım ama bu saçlar o koca kafana olmamış” mesajını paylaştı.

Hahahaha...

Ya seviyeyi aşağıya çekmek budur işte...

Söz konusu Seren Serengil olunca seviyeyi zaten aşağılarda bekliyoruz. Vallahi ikisini de tanımam fakat o kadar kötü bir enerjisi var ki Serengil’in...

Ne derse desin hiç geçmiyor bana, hiç ciddiye alamıyorum onu. Hatta saldırdığı insanı kucaklayasım geliyor.

Kim kimi taklit ediyor bilemem...

Ama burnuma kıskançlık kokusu geliyor onu çok iyi bilirim...

Yoruldum

Aleyna Tilki’nin konser kıyafetine sallamış Sevda Türküsev...

Tilki’nin “bana artık eleştiriler taciz gibi geliyor” sözlerini alıp “ne tacizi be bu kıyafeti erkekler giyse, sokakta böyle dolaşsa kadınları taciz ediyor diye linç edilir.

Ama aynı şeyi kadın yapınca kıyafet diyorlar adına” dedi...

Yani aslında, “kadınlar böyle giyinerek erkekleri tahrik ediyor” demeye getairiyor.

Yani ben yoruldum Sevda hanıma laf yetiştirmekten...

Saygı duymakla beraber katılmadığımı bir kez daha söylemek istiyorum...

Sanatçıların, özellikle kadınların sahne kıyafetine karışmayalım.

Çünkü onlar sesleri kadar görsellikleriyle de hitap ediyorlar seyircilerine.

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Hesaba bak

Jeff Bezos dünyanın en zengin adamlarından biri...

Amazon’un sahibi...

Datça’ya gelmiş teknesiyle.

Datça’da arkadaşlarıyla bir restoran gitmişler.

20 kişi falanlarmış.

Ve o restoranda

100 bin euro hesap ödemişler.

Bu yazıyı yazarken kendimi “bu hesap acaba normal mi” diye sorarken buldum...

Sonra dedim ki “Orkun yahu sen normal misin...”

3 buçuk milyon lira gelmiş hesap.

Tamam kalabalıklar, fakat 3 buçuk milyon lira nedir yahu!

Ne yediler demeyeceğim, hiçbir yemek o kadar etmez ama ne içtiler acaba...

Çünkü kimse öyle bir isme hesap oyunu yapmaya kalkmaz, cesaret edemez.

Muhtemelen en pahalı şarapları, şampanyaları içtiler.

Vallahi ben burada Türkiye turizmi kazandı diye sevinir geçerim...