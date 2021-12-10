Meslektaşını öven kaç kişi kaldı?

En sonda yazacağımı ilk başta yazıyorum: Bu bir ‘İbrahim Tatlıses’i savunma’ yazısı değildir. Asla değildir!

Bu, bir tespit ve yakın geçmişe ışık tutma yazısıdır.

Altın Kelebek’te İbrahim Tatlıses’e ‘yaşam boyu onur ödülü’ verilmesi tartışması birkaç gündür devam ediyor.

Pek bilgi sahibi olmadığını anladığım kişilere şunu hatırlatmak isterim...

◊ Sene 2012... İbrahim Tatlıses, Kral TV Müzik Ödülleri’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’nün sahibi oluyor. Ödülü Orhan Gencebay veriyor.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk kez sahneye ayak basan Tatlıses, orada elindeki bastonu yere fırlatıyor. Salonda bir alkış tufanı kopuyor. Tüm müzik dünyası o gece orada Tatlıses’i ayakta alkışlıyor. Aralarında şimdi yapılan Altın Kelebek ödül törenini eleştirenler de var.

◊ Sene 2018... Tatlıses bu kez 55’inci Altın Portakal Film Festivali’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’ alıyor. Üstelik Ömer Vargı, Ferzan Özpetek, Cem Yılmaz gibi isimlerle birlikte. 3-5 gündür Altın Kelebek’i eleştirenler nedense Altın Portakal sonrasında hiç ses etmemişti...

O dönem konuşmayan zat-ı muhteremler neden şimdi saldırıyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz doğrusu.

O isimler, neden günlerdir anlamsız bir linç kampanyası yürütüyor, çok ama çok ilginç buluyorum açıkçası.