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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Mesele ‘koltuk’ değil
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Orkun Ün

Orkun Ün

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Mesele ‘koltuk’ değil

1 Haziran 2021

Ortalık acayip karıştı.

Ama kim karıştırdı derseniz bilmiyorum.

Ortalık daha da karışacak.

Ama kimler dahil olacak derseniz inanın hiçbir fikrim yok.

Olaylar nasıl son bulacak, intikam alınacak mı diye sorarsanız...

En sürprizli dizinin son sezonunu bekler gibi bekliyorum.

Olay şu...

Demet Akalın ile Alişan’ın televizyon programı yeni sezonda olmayacak, yerine Seda Sayan olacakmış.

Televizyonculuk dünyasında normal bir değişim bu.

Ama arkadaşlık, dostluk varsa işin içinde ‘anormal’ bir değişim...

Eğer arkadaşınızın koltuğunu devralacaksanız şu adımları izlersiniz:

◊ “Teklif var, ne diyorsun” diye sorarsınız.

◊ “Size haber geldi mi, yerinize beni istiyorlar” dersiniz.

◊ Yalandan da olsa “ben bunu yapamam, etik olmaz, sen ne diyorsun” dersiniz.

Şunları hiç yapmazsınız...

◊ Programlarının bittiği gün “yerinize ben geliyorum” diye haber yollamazsınız.

◊ Bu haberi mesaj atarak yapmazsınız...

Hadi oldu bir şeyler diyelim...

Sonrasında sosyal medyadan açıklama yapmazsınız.

Mesele ‘koltuk’ değil

Bir işe Nihat Doğan karışırsa

Seda Sayan’a sahip çıkmış Nihat Doğan.

“Seda kimsenin ekmeğiyle oynamaz” demiş. Böyle başladığı cümleleri Sayan’a övgü, karşı tarafa hakaret sözcükleriyle bitirmiş.

Yahu adama demezler mi...

◊ Size ne oluyor Nihat Bey...

◊ Yoksa programa partner aranıyor da acaba oraya mı oynuyorsunuz...

Ben onu bunu bilmem ama şunu bilirim...

Eğer bir işe Nihat Doğan karışırsa...

◊ Sempatik taraf anında antipatik olan tarafa dönüşür.

◊ Haklı taraf saniyesinde haksız olur.

◊ ‘Acaba haklı mı ya’ soruları kafalarda dönerken ‘aman aman uzak dur’ düşünceleri dönmeye başlar.

◊ Altın madalya alan bir sporcuya destek verirse, altın bronza dönüşür.

O yüzden Seda Sayan acilen şöyle okkalı bir ‘sana ne Nihat!’ mesajı paylaşmalı.

Mesele ‘koltuk’ değil

Örnek almayın

Özcan Deniz ve kız arkadaşının sosyal medyadan birbirlerine yazdığı sevgi sözcüklerini okudum.

Hani ‘beynim yandı’ derler ya.

Öyle oldu işte.

Özcan Deniz, “Vicdansın, baharsın, denizsin, dünyaya kafa tutanımsın, inatsın, sabırsın, nadide bir ‘var’sın” demiş.

Samar Dadgar adlı hanımefendi ise, “Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebek uçuşturan, nefesimi kesen adamım, gamzelerimin anlamı, çok şey öğrendiğim” gibi kelimelerle karşılık vermiş.

Okuyanlar lütfen unutsun bu ‘sevgi’ sözcüklerini.

Ben kimsenin bana‘Dünyaya kafa tutanım’ diye seslenmesini, beni ‘Karnımın içindeki kelebekleri uçuran adamım’ diye sevmesini falan istemem.

Şunu da anladım ki, söz konusu aşk olunca Özcan Deniz sözcükleri yerine Sıla sözcüklerini yüz kere bin kere tercih ederim.

Sıla hiç değilse ‘bildiğimiz yerden’ çıkıyor karşımıza.

◊ ‘Canımın canısın’ diyor.

◊ ‘Konu sen olunca afili olan kalbim’ diyor.

Bize bizim gibi sesleniyor.

Ne öyle ‘İnadımsın, sabrımsın, nefesimi kesenimsin...’

Normal neydi?

Ülke olarak yaklaşık 15-16 aydır hep aynı şeyleri yaşıyoruz. E alıştık haliyle. 16 ay önce ne yaptığımızın pek bir önemi yok şu an...

Şimdi ciddi ciddi normalleşmeye geçiyoruz.

Ama neydi normal?

◊ Mesela, restorana girerken ateş ölçtürmek mi normaldi, ölçtürmemek mi?

◊ Masaya oturur oturmaz dezenfektanı elimize boşaltmak normal miydi?

◊ Uçak bileti alırken HES kodumuzu vermek ve uçakta maske takmak normalimiz miydi mesela?

◊ Bir arkadaşımızı
görünce yumruk tokuşturmak mıydı normal olan, yoksa sarılmak mı?

◊ Yemekten kalkıp, müzik dinlemeye gitmek sonra güneşi bir kulüpte doğurmak çok mu anormaldi?

◊ Vize alırken “Aşıların tamam mı?” sorusuna yanıt vermek normallerimiz arasında mıydı?

Sahi neydi normal olan?

Abartmayın

◊ Instagram’da fotoğrafını beğendiği için hemen ‘DM’ yağmuruna tutmak...

◊ Asansörde “Günaydın” dedi diye “Acaba mı?” demek...

◊ Sosyal medyadan hikayenize ‘emoji’ gönderdi diye ‘zafer çığlıkları’ atmak...

Zorunda değilsiniz. Abartmayın.

Kızlar neden bizi kandırıyorsunuz?

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo uçak kapattı ya...

Kapatmaz olaydı.

Şimdi millet birbiriyle yarışıyor ‘nasıl yapsam da sevgilim için uçak kapatsam’ diye. Çıtayı çok yükseltti Meedo.

Genç oyuncular Bahar Şahin ve Nilsu Aktaş bu duruma özenmiş olacak ki pazar günü bindikleri İzmir-Antalya uçağından bir video paylaştı.

Videoda, boş bir uçak içinde koşturan kızlar ve ‘Eniştemiz sağ olsun’ mesajı vardı.

Sanıldı ki gizemli bir sevgili uçak kapattı. Ama işin aslı çok başkaymış.

Sokağa çıkma yasağı olduğu gün uçağa binen genç oyuncuların şansına uçakta yolcu yokmuş. Yolcular Bahar, Nilsu ve arkadaşlarıymış. Onlar da bunu fırsat bilip ‘uçak kapattırdık’ mesajı vermek istemişler. Ah kızlar ah...

 

 

 

 

 

 

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

1 Haziran 2021
Yeni döneme yeni kararlarla başlayalım. Uyanır uyanmaz 4-5 bin adımlık bir yürüyüşe ne dersiniz?

Enginar ve avokado bu hafta sofranızdan eksik olmasın.

Hem sağlıklı hem doyurucu yemekler yapabilirsiniz.

“Bench Cinema” (Sinema Tezgahı) adlı film bu akşam TRT 2’de olacak. Ailece geçin ekran karşısına.

Hem heyecan verici hem de çocuk haklarına dikkat çeken bir kitap arıyorsanız, Mehmet Erkan’ın “Kaju Adası Kardeşliği” raflardaki yerini aldı.

Yaklaşık 35 eserin yer aldığı karma sergi 15. Contemporary İstanbul bugün Galeri Diani’de başlıyor.

‘MUBI’ uygulamasında Nuri Bilge Ceylan seçkileri var. Bir akşamınızı ayırabilirsiniz.

Eskişehirspor önemli bir kampanya başlattı.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

31 Mayıs 2021
Online etkinlikler sona eriyor. İş Sanat bugün sezonu kapatıyor. Çoğunluğunu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu topluluk ‘İstanbul Ensemble’ bugün saat 20.30’da YouTube’da.

Rahatına düşkün olanlar
@spongeseat instagram hesabına bir göz atsınlar.
***
Evde forma girmek isteyenler için ‘Fitify Apps’ çıktı. İndirin ve talimatları uygulayın yeter...
***
Düğün sezonu için Kelebek Mobilya evlilik paketleri yapmış. İnternet sitelerine göz atarsanız pahalı mobilya algınız değişebilir...

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Sapanca’dan Antalya’ya

Orkun Ün

Orkun Ün

30 Mayıs 2021
Bir otel, kafalardaki Antalya Kemer algısını değiştirebilir mi? Bir otel, “Bodrum mu Antalya mı” diye kıyaslatabilir mi?



Bir otel, “E burası da ev gibiymiş” dedirtebilir mi?
Dedirtiyormuş.
Her hafta otel yazdığımı göremezseniz.
Göremeyeceksiniz de...
Ne kıymeti kalır ki bu köşeyi her yazıda bir otelle süslesem...

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Altüst olduk resmen

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Mayıs 2021
Pandemi öncesi nisan, mayıs ayları kışın alınan kiloların verildiği ve fit bir görünüme kavuşulan aylardı.

Ama işler değişti.
Bu pandemi var ya...
İyice ayarlarımızı bozdu.
Hande Doğandemir, Demet Özdemir, Saba Tümer, Aslı Bekiroğu gibi ünlü isimler muhtemelen ‘amaaaan’ diyerek havlu attılar.
Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mine Tugay tayfası ise kalenin son koruyucuları.
***
Birini kilo almış-kilo vermiş diye eleştirmem.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Mayıs 2021
45’lik severler... Plaklarda kalmış şarkıları yeniden hayata geçiren “Bir Zamanlar 6” albümü çıktı. Tam hafta sonu dinlemelik.

Akıllı saati aratmayan özellikleriyle öne çıkan “HONOR Band 6” piyasaya çıktı. Daha düşük bütçeli ama kullanışlı akıllı bileklik isteyenlere önerimdir.
***
Euro 2020 için son günler. Milli forma siparişi vermek için halen geç değil. Takımımızı formalarla destekleyelim.
***
Adidas’ın “Creators Club” programında özel hediyeler var. Beckham imzalı tişört ya da Şampiyonlar Ligi’nde oynanmış maç topu. Bugün çekiliş için son gün. Katılın.


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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

28 Mayıs 2021
Bu hafta sonu için planınızı şimdiden yapın. Vitalica Wellness’in düzenlediği Biohacking&Bootcamp başlıyor. Bir çeşit “Survivor” ve sağlıklı yaşam kampı gibi düşünün.

“Gülinler ile Bir Masada Oturduk” bu akşam mini bir konserle evlerimize konuk olacak. Zorlu PSM YouTube kanalındaki konser saat 20.00’de.



Bilkent Center’da açık havada alışveriş etkinliği için bugün son gün. Ankaralılar kaçırmasın.
***
Yaz boyunca Club Marvy hem tatil yaptıracak hem de sanata doyuracak. “Yeşilmişik” karma sergisi bugün Atelier Marvy’de açılıyor.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Mayıs 2021
British Council’in geliştirdiği yenilikçi çevrim içi sergi platformu ‘Duvarları Olmayan Müze’ bugün beşinci sergisini açıyor. Online ziyaret edin.

Akşam saat 17.00’de Türkiye’nin ‘mantar’ uzmanı Jilber Barutçiyan, Öğretmen Akademisi’nin YouTube kanalına konuk olacak. Mantar dünyası çok ilginç. Kaçırmayın.
***
Açık hava konserleri başlıyor. Antalya, Konya, Diyarbakır, Bodrum... Sevdiğiniz sanatçının biletini bugünden alın.


Zorlu PSM’de bugün tiyatro günü. Sahnede ‘Eylül’ adlı oyun olacak.
***

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Kanıtlar olayın yönünü değiştirdi

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Mayıs 2021
Zamanında çok konuştuk. Çok eleştirdik.


Başta ben...
‘Eyy Sermiyan Midyat’ ile başlayan eleştiri cümleleri kurdum.
Aynı yerde oturmamıza, zaman zaman aynı kafeye gitmemize rağmen söyledim ona bu sözleri.
İnandığım bir olayı bu köşede yazarken tanıdık olması beni pek ilgilendirmez çünkü.
Zaman geçti.
Ve Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat davası sonuçlandı.

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Özledik mi Eurovision’u?

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Mayıs 2021
Bir Naim Süleymanoğlu halter kaldırırken heyecanlanmıştım, bir de Sertab Erener Eurovision’da birinci olduğunda...

Bir Semih Şentürk, uzatmaların da uzatmasında Hırvatistan ağlarını havalandırdığında sevinçten zıplamıştım, bir de Hadise Eurovision’a katılıp göbek attığında...

‘Z kuşağı’ pek hatırlamaz ama diğer kuşaklar için çok önemliydi Eurovision...

Tıpkı Naim Süleymanoğlu’nun halter kaldırması gibi bir şeydi bizler için.

Evlerde toplanılır, çay, kahve, pasta, börek eşliğinde yarışma seyredilirdi.

Oylama kısmına zaten kalp dayanmazdı.

Öyle bir heyecan yani...

Sonra siyasi ittifaklar, kültürel yakınlıklar oylamada etkili olmaya başladı. İyi şarkı prim yapmıyordu artık. Biz de ülke olarak çıktık Eurovision’dan. Tam 8 sene olmuş Türkiye ‘ben gidiyorum’ diyeli...

Ama dönüş vakti geldi sanki.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Mayıs 2021
15 günde bir evde kendi detoksunuzu uygulayın. Hafiflediğinizi hissedeceksiniz.

Yemek yerken ‘çok güzel, çok lezzetli’ gibi düşünceleri aklınızdan atın. Bu düşünceler yemeği hızlı ve çok yememize neden oluyor.

Kirkor Sahakoğlu’nun Zamansız’ adlı kişisel sergisi bugün kapılarını açıyor. Galeri 77’deki sergi online da gezilebilecek.

Bir Türk kahvesi sonrası arkadaşınıza fal baktırsanıza bugün.

BTS gençlerin en sevdiği müzik gruplarından biri. Yeni şarkıları ‘Butter’ı dinleyin.

Hotel Caeli dünyanın en iyi otelleri arasında gösteriliyor. Eceabat’taki otele hafta sonu için rezervasyon yapabilirsiniz.

Polisiye tutkunları ‘Riga’nın Köpekleri’ kitabını bugün sipariş versinler. Kurt Wallender’in macerası çok heyecan verici.

Alışveriş yapmak mutluluk veriyor. 2021 plaj modası kataloglarına bakın. Belki beğendiğiniz bir şeyler olur.

Bodrumculara müjde! Göltürkbükü’ndeki Divan Otel baştan aşağıya yenilendi ve sezon açıldı.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

24 Mayıs 2021
Diyetler bugün bir kenara bırakılsın. ‘USLA’da burger workshop’u var. Biletleri Biletix’ten alabilirsiniz.

‘Çizgi Film Gurmeleri’ bugün itibarıyla Cartoon Network Türkiye YouTube kanalında başlıyor. Çocuklarınızla seyredin.

Bugün dışarı çıkıp elektrikli scooter turu yapılmaz mı? Yapılır.

İtalyan sanatçı Gian Maria Tosatti’nin enstalasyon sergisi bugün Tarlabaşı’nın tam ortasında yer alan bir binada açılıyor.

Kalben ‘Şanssız Mücadeleci’ diye bir şarkı çıkardı. Ama ne şarkı! Bugün muhakkak dinleyiniz efendim.

21.30’da TRT 2’yi açın. Film kuşağında ‘Marie Curie’ var. Ünlü fizikçinin hayatını keşfe çıkacaksınız.

Yeni dünya düzeninde insan odaklı olmak çok önemli. Dr. Melik Karabıyıkoğlu’nun ‘Müşteriyi Yakalamak’ kitabı sadece iş insanlarını değil herkesi ilgilendiriyor.

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Yazın provasını gördük

Orkun Ün

Orkun Ün

23 Mayıs 2021
19 Mayıs uzun bir aranın ardından ilk sınavımızdı.



◊ Sokağa çıkmak serbestti.
◊ Hava güzeldi.
◊ Tatil günüydü.
Yani bir arada olmasını dilediğimiz her şey yan yanaydı.
¡¡¡

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Hangisi gerçek Gökçe?

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Mayıs 2021
Olay filmlere konu olacak türden. Adına ister gerilim deyin ister dram, hatta biraz da aksiyon katın.



◊ Ortada bir kimlik ‘araklaması’ var...
◊ Ortada sahte itibar yüklemesi var...
◊ Ortada başkasının emeğinin üzerine ‘çökmek’ var....
Var da var...
Sene 2007...

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Mayıs 2021
Metin Zakoğlu, pandemi döneminin ara vermeyen tiyatrocularından. Şimdi de Bodrum’daki evinin bahçesini tiyatroya çeviriyor. İlk oyun 4 Haziran’da, adı “Komik Gazino”... Bahçede tiyatronun biletleri ‘biletix.com’da

‘Kalben’ dün bir single çıkardı. ‘Şanssız Mücadeleci’ şarkısını dinleyin.
****
‘Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’ bugün açılıyor. Ayrıntılı sergi turunu İKSV YouTube kanalından seyredin.
***
‘İstanbul Modern Sinema’ çevrim içi programlarında “Bahar Nöbeti” günleri başladı. Bugünün filmi, 2020 yapımı ‘Şeytan Yoktur’, İran’da gizlice çekilen bu filmi kaçırmayın.
***

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

21 Mayıs 2021
Beslenmenizde ‘küçük porsiyonlar’ deneyin. Büyük porsiyon tehlike demek, obeziteye giden yol demek.

Yemek yerken ‘3D’ kuralını uygulayın. Dur, düşün, davran... Hızlı yemek yiyenlerin kurtarıcısı olacak.
***
20 yıllık İngilizce öğretmenliği ve eğitim danışmanlığı tecrübesi olan Ebru Doğdu çok kıymetli bir iş yapıyor. Televizyon programıyla öğrencilere ve velilere yol gösteriyor. Takip edin.



İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü ‘Gaming’ eğitimlerine başladı. Oyun dünyasında yazılım dışındaki her şeyi bu eğitimle öğrenin.

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Dağılmanız birleşmenize sebep olsun

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Mayıs 2021
Müzik ve yeme-içme sektöründeki dostlarıma önerilerim var.


Ben bu iki sektörden birinde olsaydım, pandemi sonrası yapacağım ilk şey meslektaşları toplayıp yeni bir dernek kurmak olurdu.
Hani yaza çize kıllarını kıpırdatamadığımız müzik sektörü temsilcileri var ya...
Hani müzisyenlerin aidat falan ödediği...
Hani telif haklarının toplandığı yerler...
İşte onun yerine yeni bir oluşum mesela.
Çok iyi olmaz mı?

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Mayıs 2021
Bu hafta 19 Mayıs’ı yaşayalım. Samsun Belediyesi’nin sayfasından ‘Bandırma Vapuru’nu sanal olarak gezin.



Her gün ‘5 ceviz, 5 badem’ yiyelim. Fazlasına gerek yok. Uzmanlar bu sayının yeterli olduğu görüşünde.
***
Nefes egzersizi, güne enerjik başlatıp gece yatarken rahat uyumamızı sağlıyor. Hadi burundan nefes alıp ağızdan vererek egzersize başlayın.
***
‘Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları’, Devlet Tiyatroları tarafından haziran ayı itibariyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Programa şimdiden bakıp biletlerinizi alın.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Mayıs 2021
Güne iyi bir kahvaltı ile başlamak şart. ‘Soya filizi salatası’ hazırlayın evde. Kalorisi yok denecek kadar az ve çok doyurucu.

Ters kurgu tekniğini ustaca  kullanıp farklı bir romana imza atana Hasan Hayyam’ın eseri ‘Hiyerofant’ raflarda. Farklı bir ‘zaman’ kavramı sizi bekliyor.

Türk kahvenizin yanına bir lokum ya da çikolata koyabilirsiniz. Hazırlaması bile heyecanlı.

Sahur alışkanlığınız gece yeme alışkanlığına dönmesin. Bunun için eğitimler var. YouTube’dan bugün seyredin.

Ren Sourcing ‘Online Moda ve Tekstil Eğitimleri’ veriyor. Moda meraklıları bugün eğitime katılabilirler. Biletler Biletix’te.

Günlük yaşantınızda ‘kullandığınız sözcükleri özenli’ seçin ve hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın. Bu da bir çeşit ‘terapi’ aslında.

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La havle!

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Mayıs 2021
Sabrım zorlandı.

Ufak bir tükenmişlik hissettim.

Neden biliyor musunuz?

La Casa De Papel’ yüzünden...

Meşhur soygun filmi ‘La Casa De Papel’ 5’inci sezonuyla final yapacak.

Çekimler tamamlandı.

Yakında yeni seriyi izleriz.

Her geçen sezon bir öncekini aratsa da, “Yok ya eski tadı kalmadı” dedirtse de birçok kişinin dizi bağımlılığına ilk adım atışıdır ‘La Casa De Papel’.

Neyse...

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