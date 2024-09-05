Melis, Salih ve diğerleri

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Hiç torpil yok, hiç insan kayırmaca da yok... Gördüğümü söylüyorum inanın...

Bakmayın siz yersiz eleştirilere. Eleştirinin zekâ dolu olanını severiz biz, diğerlerini görmezden geliyoruz. Otomobil markası Lexus’un davetlisi olarak Venedik Film Festivali’ndeydi Melis Sezen ve Salih Bademci.

Günler öncesinden hazırlanıyor onlar festival için, çok ince elenip sık dokunuyor detaylar, kıyafetler için bir sürü alternatife bakılıyor...

Çünkü bir arena onlar için Venedik.

Melis aldı eline gülünü ve başladı halıda yürümeye. Yine kendine has pozlarını verdi, yine dikkatleri üzerine çekti.

Salih Bademci ile öyle uyumlular ki, sanırım bundan sonra nerede bir kırmızı halı görseler tek başlarına yürüyemezler, öyle bir uyum.

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Salih yine halı seremonisinin en rahat isimlerinden biriydi. Önce tek, sonra da Melis’le yaptıkları sempatik hareketler ilginç kareler çıkardı ortaya...

Tabii ki dünyaca ünlü yıldızlar geçti o halıdan, tabii ki onlar geçerken ortalık yıkıldı, bunu inkâr etmiyorum ama bizim yıldızlarımızın çok başka bir enerjisi vardı, bunu da kimse inkâr etmesin lütfen.

Vizyon meselesi

Üst üste 8’inci kez Venedik Film Festivali’nin resmi otomobil markası Lexus. Son yıllarda Türkiye’de yaptıkları atılımlar, markayı herkesin kafasına kazımaları onlara meyvelerini toplattırmaya başladı.

Ekibin başında Toyota ve Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt var.

3 günlük seyahatimiz boyunca hiç ayrılmadı yanımızdan, herkesle tek tek ilgilendi Bozkurt. Ekibi de harıl harıl çalıştı bu organizasyon için. Lexus’tan Murat Ertuğrul ve Gözde Yurtsal ile PR ajanslarının ortaklarından Eray Kınay zor operasyonun üstesinden gelmeyi başardılar yine.

Salih Bademci ile Melis Sezen de bir süredir Lexus’un Türkiye’deki marka elçisi. Tıpkı Melis ile Salih’in kırmızı halıda yakaladığı uyum gibi marka da onlarla yakaladı o kusursuzluğu.

Aile olundu yani.

O nedenle hem Lexus’un hem de bizim yıldız isimlerimizin hedeflerinden biri, seneye o kırmızı halıda ödüllü filmleriyle yürümeleri.

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İnanılmaz bir deneyim

Experience amazing yani ‘İnanılmaz deneyim’ Lexus’un sloganı.

Festivali uzaktan takip edenlere nasıl geçti bilmiyorum ama orada yaşanan, sloganla uyumlu bir tecrübeydi herkes için.

Yurtdışından oraya gelen dünyaca ünlü isimler de farklı farklı markalarla iş birliği yaparak boy gösteriyorlar Venedik’te.

Bu işler böyle oluyor zaten her yerde.

Türkiye’den de farklı markalarla gidenleri gördük.

Festival devam ediyor, ilgimi çeken olursa mutlaka onları da yazarım...

Mutlaka yapın

◊ Aman Hotel’in bahçesinde mutlaka yemek yiyin...

◊ Harry’s Dolci Cipriani’nin kıyıdaki masalarından birine oturun ve kendinizi İstanbul Boğazı’nın en şahane mekânındaymış gibi hissedin...

◊ Dünyaca ünlü otel Danieli’nin terasında mutlaka risotto’nun tadına bakın...

◊ Dünyanın ilk ‘gettosu’ Venedik’te mutlaka gezip dolaşın...

◊ La Biennale di Venezia yani Venedik Bienali’ni muhakkak ziyaret edin...

◊ Venedik’teki Hotel Metropole’nin en güzel köşesinde II. Selim’in orijinal bir tablosu var.

Gitmişken ona da bakın derim...