Maskesiz bineriz ceza neyse öderiz

Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...
Ama ne itiraflar.
O koltuğa oturan, asla söylemeyeceği şeyleri bir bir itiraf ediyor.
CNN TÜRK’te yeni başlayan, Merve Şahin’le Melis Özcan’ın sunduğu “Sorgu Sual” ve Armağan Çağlayan ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın kendi sosyal medya kanallarından yayınladıkları programlar en çok takip edilenler.
Konuklar simsiyah bir odaya girip, kendilerine ayrılan koltuklara oturuyor.
Normalde geçiştirilecek ya da
O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.
Pandemi durgunluğunu fırsat bilen bazı uyanıklar, bu güzelim lokasyonda kumarhane işletmeye başladı.
Bu yasa dışı mekanlar tespit edildiği anda polis tarafından yapılan baskınlarla mühürleniyor.
Ama o kadar sık yer değiştiriyorlar ki.
Arnavutköy’ün tercih edilme sebebi, bu kadar yoğunluğun olduğu yerde gizlice bu mekanları açık tutabileceklerini düşünmeleri.
Kumarhaneye gelenler önce kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürüme mesafesindeki kumarhaneler dolup taşıyor.
Dışarıdan bakıp ‘burası kumarhane’ denmesinin imkansız olduğu yerlere konuşlanmış Arnavutköy’deki bu tip yerler.
Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...
Ateş deseniz yok...
Belirti deseniz o da yok...
Ama virüsü taşıyor...
Ve yayıyorlar...
Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.
Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.
“Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Verdiği cevapla şoke oldum. Öğrendim ki yanındakiler, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü
saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...
950 liraya arkadaşlık
Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;
◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması
◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Kabul, 1 milyona yakın kişinin ekmek yediği sektörde, artık geçimini sağlayamayanlar var.
Yüzde yüz kabul, bir çözüm yolu bulunmalı...
Kafam bunlarla dolu sokakta yürürken, birçok mekanın işletmecisi olan Tayfun Topal ile karşılaştım.
Tayfun Topal, bitmek üzere olan canlı müzik piyasasını açtığı mekanlarla tekrar canlandırmış bir isim... Ama çok kırgınmış...
Yeni normal ile birlikte restoranlar açılmaya başlayınca, kapattığı People adlı mekanını kısa bir süreliğine tekrardan açmak istemiş. Sanatçı menajerleriyle görüşmeler yapmış. İşte isyanı da bu noktada başlamış.
“Hem sektöre destek olsun diye hem de para kazanamadığımız günlerin ardından biraz iş yapmak için sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bir tanesi bile fiyatında indirim yapmadı. Bırakın indirimi, 6 ay önceki fiyatlarının üzerine zam yapmışlar.
İnanamadım.
Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?
Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.
Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Arkadaşlarımı görmedim.
Evime kimseyi sokmadım.
Maskemi bir an olsun çıkarmadım.
Ama açık havada yemek yediğim bir mekanda virüse yakalandım.
Üstelik masada sadece üç kişiydik.
***
Ama bu sene bir farklı özeniyorum Harbiye sahnesine.
Çünkü dünyanın başına bela olan koronavirüs Harbiye sahnesine giremiyor!
İçeri girerken kapıda bıraktığınız virüsü çıkışta teslim alıyorsunuz...
Pazartesi günü Hürriyet’in de manşetinde yer alan yukarıdaki fotoğrafı görmüşsünüzdür.
Mabel Matiz konserinde binlerce kişi yan yana, maskesiz, tedbirsiz oturuyor.
Sadece bu fotoğraf karesi değil, konser gecesiyle alakalı sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntüler de aynı, hatta daha beterdi.
Bir akşam Bebek’te yemek yerken bir bakmışsınız ertesi gün Bodrum’da sürat teknesiyle koyları geziyor.
Akşam yemeğine Çeşme’de mi olması lazım, teknesiyle 45-50 dakika içinde Bodrum’dan Çeşme’ye gidiyor.
Bu tempoyu çok seviyor Acun Ilıcalı...
Tüm bu koşturmaca arasında sessiz sedasız büyük bir işe imza attı ünlü televizyoncu. Kuracağı dijital platform için tüm hazırlıkları tamamladı.
Projeler netleşti, hatta ünlü isimlerle anlaşmaya bile varıldı.
¡¡¡
“Survivor 2020” yıldızları, Acun Ilıcalı’nın dijital platformunun da yıldızı olmaya adaylar. O isimlerin başında son şampiyon Cemal Can geliyor.
Acun Ilıcalı ve Cemal Can geçtiğimiz gün bir araya gelmiş ama iki isim de o buluşmanın detaylarını açıklamamıştı.
Maskesiz bineriz ceza neyse öderiz
Her İstanbullunun hayatında en az bir kez taksiyle imtihanı olmuştur.
Ne olacak bu taksilerin hali diye sohbetlerin ortasına düştüğümüz de çok olmuştur.
Öyle görünüyor ki...
Bizim imtihanımız da, “ne olacak bu haller” diye sohbetlerimiz de daha uzun süre bitmeyecek.
Neden mi?
Taksilere maskesiz binmeye çalışan bir ‘güruh’ var etrafta...
Yanlarında maske taşımadan sağda solda geziyorlar.
Evet, sayıları az belki ama var.
Bu hafta başında Dolmabahçe’de dört kişilik bir grupla karşılaştım.
Maskesiz grup inatla taksi durdurup binmeye çalışıyor, taksiciler onları almayınca da bağırıp çağırıyorlardı.
Onları almayan taksilerden birine ben bindim.
Taksiciyle başladık sohbete...
“Abi maskesiz binmeye çalışıyorlar, inin diyorum, ceza yeriz diyorum, cezayı öderiz diye cevap veriyorlar” dedi.
E iyi de dedim, bunlar nereye gitmek istiyor?
Boğaz hattında bir mekanın adını söyledi taksici.
E peki dedim; hadi taksiye bindiler, o gidecekleri mekana nasıl girecekler maskesiz?
Bu kafa karıştırıcı 1 dakikalık sohbet sırasında, maskesiz grup taksi buldu.
Gidip maske falan satın almadılar.
O halde kendilerini alan taksiye binip yollarına gittiler.
Öğrendim ki bunu yapan taksicilerin sayısı da hiç az değilmiş.
- Aynı maskeyi haftalar boyunca takan mı...
- Polis görünce maskeyi çekip, polisi geçince indiren mi...
- Arabaya binen yolculara, ‘arabam temiz ben takmıyorum siz de takmayın’ diyen mi...
Ne ararsanız varmış.
Her duyduğuma inanmak olmaz diye Taksiciler Odası’ndan birkaç kişiyle görüştüm.
“Biz de zaman zaman böyle şikayetler alıyoruz” cevabını duyunca...
Eyvah dedim...
Eğer denk gelebilirseniz sayıları gün geçtikçe artan kabinli taksileri tercih etmeniz en mantıklı yol bu dönemde...
Vantilatörlü parti
Geçtiğimiz hafta sonu Yeniköy’de ünlü isimlerin bir araya geldiği doğum günü partisinin detayları ortaya çıktı.
Bir iş insanının villasındaki partiyi polis basmış, bazı isimler polis baskınından sonra evden ayrılmıştı.
Evde kalmaya devam eden ve kapıya gelen polislere “Tamam dağılıyoruz” diyen partici ekip, ‘müthiş yaratıcı’ bir yöntem bulup o gece partiye devam etti... Şeyma Subaşı’nın da aralarında olduğu grup dışarıya ses gitmesin diye ilk önce evin en kuytu odasına kendilerini kapatmış. Klima olmayan odayı serinletmek için ise vantilatör bulup odaya getirmişler.
Ufak bir odada vantilatörlü parti sabah 6 civarında son bulmuş...
‘İlla eğlenilecek O müzik hiç susmayacakKorona mı? Amaaan canım koronanın bu evde, bu partide işi ne’
Tiyatroya büyük destek
Şehir tiyatrolarında tüm hazırlıklar tamamlandı ve perde yeni oyunlarla açıldı.
Bu sene hiç olmadığı kadar zor günler geçiren sektörde benzeri görülmemiş kayıplar yaşandı.
Bazı özel tiyatrolar kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.
İstanbul Şehir Tiyatroları bu sezona büyük bir jestle damga vuracak.
Zor günler geçiren, ayakta kalmaya çalışan özel tiyatrolara kapılarını açacak.
Ekim ayı boyunca, 50 özel tiyatro 50 oyunla şehir tiyatrolarının sahnelerine konuk olacak.
Bu, hem tiyatrolar için büyük bir destek hem de tiyatroseverler için bol oyunlu günler anlamına geliyor.
İşte ben buna “bomba aşk” derim
Ajda Pekkan’ın yaşı yok...
Öyle bir kadın benim gözümde. Hakan Altun ise 48 yaşında...
Daha oldukça genç yani.
Bu iki isimin aşk yaşadığı iddiasını duyunca herkes gibi ben de şaşırdım.
Ama nedenlerim çok farklı. Yaş farkına falan takılmadım.
O çok ufak bir detay.
Kafalar anlaşıyorsa,
Gözler parıldıyorsa
Yaş maş önemsiz...
Tam da iki isim hakkındaki bu iddialar konuşulurken, ‘acaba doğru mu?’ diye düşünülürken, Hakan Altun’un menajeri bir açıklama yaptı.
“İki isim de Bodrum’da yaşadığı için sık sık bir araya geliyorlar yakında birlikte halk konseri verecekler” dedi.
Hakan Altun’un menajerinin bu garip açıklamasından sonra, aşk iddiaları daha da güçlenecektir.
Benden söylemesi..
Rekor fiyatla geliyor
Bu oyun işinin yaşı yok.
Konsol tutkunları arasında genci de var yaşlısı da...
İşte 7’den 70’e bu topluluk heyecanla PlayStation 5’i bekliyordu.
O heyecan bitti, tadımız kaçtı.
Heves falan kalmadı artık.
Çünkü kasım ayının ortasında Türkiye’de satışa sunulacak PlayStation 5’in öyle bir fiyatı var ki...
Süresi uzatılan gümrük vergisiyle birlikte oyun konsolunun satış fiyatı 9 bin lirayı bulacak.
Bunun aksesuvarları var, oyunları var.
Onları da hesaba katarsak daha da uçuk bir fiyat çıkıyor karşımıza.
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