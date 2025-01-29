Masa ücreti meselesi

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Yani diyorlar ki 30 dakikadan fazla oturursan ve belirlenen ücretin altında bir sipariş verirsen o bizim belirlediğimiz masa ücretini hesabına yansıtırız.

Ya da hiçbir şey sipariş etmedin ama 30 dakikadan fazla oturdun yine belirlediğimiz masa ücretini ödersin...

Tamam öğrenci mekânları diye biraz anlayışlı davranılabilir ama hiçbir şey sipariş etmeden de bir mekânda oturulmaz.

Burada esnafa hak vermekle beraber sipariş verilmesine rağmen bir masa ücreti alınmasına karşıyım.

Yani ben 2 kahve içtim ama mekânın belirlediği taban ücrete yetişemedim...

Ne akla hizmet siz benim hesabımı yukarıya çekip o rakama tamamlayabilirsiniz ki?

Kafalarına göre 300-400 liralık alt limit belirliyormuş o kafeler.

Siz 2 kahve söyleyip 100 lira ödeyeceğinizi sanarken bir bakıyorsunuz hesap 2 ya da 3 katı. İşte bu olmaz.

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Kiralar fazla, elektrik şu kadar, maliyetlerim şöyle diyerek müşteriye böyle yüklenilmez. Açma o zaman kardeşim işletme biz mi zorladık seni sanki bu sektöre girmeye.

İrin mi akacak yoksa bal mı?

Hep merak ederim... Bazı insanları, bazı tanıdıklarımı...

Derim ki ufacık olsa bile sıksan, içinden irin mi akar yoksa bal mı?

Ayşe Barım tutuklandı.

Beklenen oldu.

Şimdi o ufacık bile olsa bulunan açıktan yarayı sıkma zamanı.

Sıkalım ki içinden ne akacak görelim. Ben birçok oyuncu arkadaşımdan uzun zamandır dinliyordum hikâyeleri.

“Çok önümüz kesildi” diyorlardı. Ama haklı olarak, bazı agresif oyuncuların tepkisini çekmemek için susuyorlar onlar.

Belki bir bakacağız bambaşka bir hikâye çıkacak tüm bunların altından.

Belki büyük bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıkacak. Hepsi için beklememiz gerekiyor.

Ama her iki ihtimalde de şuna çok eminim.

Biraz üzerinden zaman geçsin herkes işini yapmaya, sektör yeni isimlerini yaratmaya ve eskileri umursamamaya başlayacak.

Bu hep böyle olmuştur.

Çünkü bir süre sonra kimse yanında olmaz kaybedenlerin, suçluların, hak yiyenlerin.

Bekleyelim ve görelim.

Kulak yanar

Karşıma bir video çıktı. Görmez olaydım. O günden beri kulaklarım halen sızlıyor.

İnternet ünlüsü Murat Övüç, Ferdi Tayfur’un “İçim Yanar” şarkısını söylüyor o videoda. Katlediyor şarkıyı. Bence yasaklansın ya. Bazı isimler çıkıp da herkesin şarkısını söylemesinler.

Dikkat ettim arkada ona çalan orkestradan biri gülmemek için zor tutuyordu kendini.

Muhtemelen bitse de gitsek diyordu içinden.

Peki ya onu izlemeye gelenler, para verenler, üzerine bir de alkışlayanlar. Nasıl bir ruh hali ey halkım. Paranız mı çok ya da ruh haliniz mi yerinde değil ben anlamadım ki.

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Hav hav hav

Son dönemin popüler rap’çisi Lvbel C5 yeni bir şarkı çıkardı.

Adı ‘Hav hav hav’ evet evet adı tam olarak bu.

Şarkının nakaratında ‘hav’lıyor ünlü rapçi.

Sonra da bazıları buna şarkı diyor.

Sözler mi bitti, duygular mı tükendi de kelime bulunamıyor...

Mesela Sezen Aksu o ne düşündü acaba şarkıyı ilk duyunca. Bir kez daha ‘eskisi gibi görünür olmama’ kararı aldığına sevindi mi acaba?

Şarkı tutar tutmaz demiyorum. Artık herkesten her şeyi bekliyorum çünkü.

Neyse ya, amaaan.

Hav hav hav işte.

İşte budur!

İşte taksicilerden beklediğim samimiyet budur. Bir taksici dikiz aynasına ‘Lütfen derdinizi bana anlatmayın benimki bana yetiyor’ yazısını yapıştırmış.

Sus diyor kısaca. Ben işimi yapayım, sen gideceğin yere git, paranı öde bitsin gitsin diyor. Eskiden yolcular değil de bazı taksiciler darlardı arabasına binenleri. Bir yerden konu açar sizden de onay beklerlerdi.

Karşı bile olsanız o fikre ‘evet abi, aynen, doğru’ diyerek geçiştirirdik.

Demek işler değişmiş de yolcular başlamış artık konuşmaya.

E hal böyle olunca uyarı da şart tabii. Helal sana taksici dostumuz. Benim sizden beklediğim ‘minimum samimiyet’ işte tam da budur.