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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Mahalle yanıyor arkadaşlar!
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Orkun Ün

Orkun Ün

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Mahalle yanıyor arkadaşlar!

3 Haziran 2021

İçtenlikle, gururla, mutluluktan havalara uçarak tam olarak şöyle yazmak isterdim:

Müzisyenlerin zor günler geçirdiğinin geç de olsa farkına varan, Candan Erçetin’in başkanı olduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) müzisyenler için büyük bir destek kampanyası başlattı!
Büyük bir üzüntüyle, şaşkınlıkla ve “Pes artık!” diyerek tam olarak şunu yazıyorum: Müzisyenlerin üyesi olduğu hiçbir birlik kılını kıpırdatmıyor, olanı biteni görmezden gelmeye devam ediyorlar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müzisyenler için başlattığı kampanyaya meslek birlikleri dahil olmadı mı diyeceksiniz?
Oldular. Toplantılara katıldılar.
Bakanlığa üye listelerini verdiler.
Fikirlerini söylediler.
AMA...
İş hiç bu noktaya gelmeden “Hadi durumu iyi olan üyelerimiz, konser başına 80 bin, 100 bin lira alan sanatçılarımız havuza para atsın” deseydi, süreç biraz daha sancısız geçmez miydi?
İsyanım buna.
Kızgınlığım bir şey yapıyormuş gibi gözüküp aslında hiçbir şey yapmayanlara.
Müzisyenlerin meslek birliklerinin internet sitelerini karıştırdım...
Örneğin MESAM’ın açılış sayfasında ne yazıyor biliyor musunuz?
“Müzik için varız” yazıyor...
“Haklarınızı koruyoruz” yazıyor...
Ben sayfayı görünce bastım kahkahayı...
Candan Erçetin’in “Elbette” diye muhteşem bir şarkısı vardır.
O şarkıda “Elbette bugün ağlıyorsam yarın güleceğim” der Erçetin...
Anlaşılan o ki bu “Elbette” felsefesinden çıkamamış meslek birlikleri...
◊ Elbet güzel günler gelir diyorlar...
◊ Elbet bugün ağlayanlar gülecek diyorlar...
◊ Elbet şimdi bize kızanlar yarın alkışlayacak diyorlar...
◊ Evet! Güzel günler gelir...
◊ Evet! Belki bugün zor durumda olanlar yarın bir şekilde toplar kendilerini...
◊ Ama şu günlerde yapmadıklarınızı görenler sizi asla alkışlamayacak...
◊ Yahu müzisyenler ayaklanmışken bir meslek birliği de çıkıp bir açıklama yapmaz mı? Yapmadılar. Mahalle yanıyor, bunlar umursamıyor.
Çok ilginç...

Candan Erçetin’e öneriler

Madem maddi bir destek vermiyorsunuz, maneviyatınızı gösterin. Böyle zor zamanlarda ‘eli omuza koymak’ nasıl iyi gelir biliyor musunuz?
A pardon, bilmiyorsunuz...
Sosyal medyanızdan canlı yayınlar yaparak bu konuyu sürekli gündemde tutun. Ne harika olur farkında mısınız?
Ups, değilsiniz...
Bir albüm yapın mesela. Gelirini de dağıtın. Tek kuruş almayın. Tamam mısınız?
Hımm değilsiniz...
Peki üyeleriniz, meslektaşlarınız zor durumda anlıyor musunuz?
Tabii ki anlamıyorsunuz!
E o zaman o koltukta halen neden oturuyorsunuz?
“Neden Candan Erçetin?” diyenlere...
◊ Çünkü yapacak potansiyeli var.
◊ Geçtim potansiyeli, gücü var gücü.
◊ Önemli bir grubun başında.
◊ Seveni çok...
◊ Arkasından gelecek takipçisi çok.
İşte bu yüzden “Candan Erçetin” diyoruz...
Bir şeyler değişecekse Candan Erçetin önderliğinde değişir diye ona sesleniyoruz...

Müzik birliklerimizi ihraç ettiler

Dünya çapında içerik üreticilere hizmet veren ‘CISAC’ adında bir kuruluş var. Tam açılımı Uluslararası Meslek Birlikleri Konfederasyonu...
Geçen hafta aldıkları kararla MESAM ve MSG’yi geçici olarak üyelikten ihraç ettiler.
Dediler ki:
İki kuruluş, arasındaki sorunları düzeltsin, sonra bize gelsin.
Şaka değil, gerçekten bunu söylediler. Yani “Aranızdaki kavgalarınızdan biz bile bıktık. Önce gerçekten ‘birlik’ olun, sonra gelin birliğimize katılın” dediler.

Daha güzel anlatılamazdı

Hakan Altun, normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından, eğlence ve müzik sektörünün beklentilerinin karşılanmamasına tepkisini udunun tellerini keserek gösterdi. Sosyal medyada paylaştığı videonun altına da “Bilmem anlatabildim mi?” diye yazdı.
◊ Videosunda konuşmadı ama çok şey anlattı.
◊ Şarkı söylemedi ama söylemiş kadar oldu.
◊ Slogan atmadı ama en baba slogandan daha etkili oldu.
Enstrüman, bir sanatçının hayatı demek.
Altun, udunun tellerini keserek mesaj veriyor. Ud ile ‘müzisyenler’ diyor, ‘ekmek’ diyor.
Makası göstererek yaşadıkları sürecin zorluğunu gözümüze sokuyor.
Ve telleri keserek “Tamam, artık bittik” diyor.
Birçok meslektaşı da Altun’un bu videosuna destek verdi.
Bir akım başlattı aslında Hakan Altun.
Gitarının, kemanının, bağlamasının tellerini kesip video paylaşıyor müzisyenler şimdi.
“Sesimizi duyun” diyorlar.
Hani sormuş ya Hakan Altun “Bilmem anlatabildim mi?” diye...
Anlattın Hakan,
hem de çok iyi anlattın.

Çok şey mi istiyorum

◊ Ben bıktım dijital ortamda müzik dinlemekten, canlı canlı dinlemek istiyorum müzisyenleri.
◊ Orkestranın girizgâhlarına hasret kaldım, dakikalarca çalsınlar istiyorum.
◊ Konser bitiminde kulise dönen sanatçı için ‘bir daha, bir daha’ diye tempo tutmak istiyorum.
◊ Ortalık alkıştan yıkılsın istiyorum.
Çok şey mi istiyorum?

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Haziran 2021
Cem Yılmaz sahne şovlarına başlıyor. Biraz gülelim yahu. Biletler internette satışta.

Bugün yürüyüş sonrası kahvaltıyı dışarıda yapabiliriz. Mekan tercihi size kalmış. Uzun zamandan sonra çok iyi gelecektir.
***
Salt Online YouTube kanalında ‘Anlatı Düğümleme’ atölyesi var. Olaylar ve odak noktası arasındaki etkileşimi anlatacaklar.
***
Hazır Atiye’nin üçüncü sezonu yaklaşmışken son sezonu tekrar izleyebilirsiniz bugün.
***
Haziran geometrik formdaki çantaların satışa çıkma ayı oldu. Tasarımcı Mine İnce’nin ‘Geomi’ koleksiyonuna göz atın.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

1 Haziran 2021
Yeni döneme yeni kararlarla başlayalım. Uyanır uyanmaz 4-5 bin adımlık bir yürüyüşe ne dersiniz?

Enginar ve avokado bu hafta sofranızdan eksik olmasın.

Hem sağlıklı hem doyurucu yemekler yapabilirsiniz.

“Bench Cinema” (Sinema Tezgahı) adlı film bu akşam TRT 2’de olacak. Ailece geçin ekran karşısına.

Hem heyecan verici hem de çocuk haklarına dikkat çeken bir kitap arıyorsanız, Mehmet Erkan’ın “Kaju Adası Kardeşliği” raflardaki yerini aldı.

Yaklaşık 35 eserin yer aldığı karma sergi 15. Contemporary İstanbul bugün Galeri Diani’de başlıyor.

‘MUBI’ uygulamasında Nuri Bilge Ceylan seçkileri var. Bir akşamınızı ayırabilirsiniz.

Eskişehirspor önemli bir kampanya başlattı.

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Mesele ‘koltuk’ değil

Orkun Ün

Orkun Ün

1 Haziran 2021
Ortalık acayip karıştı.

Ama kim karıştırdı derseniz bilmiyorum.

Ortalık daha da karışacak.

Ama kimler dahil olacak derseniz inanın hiçbir fikrim yok.

Olaylar nasıl son bulacak, intikam alınacak mı diye sorarsanız...

En sürprizli dizinin son sezonunu bekler gibi bekliyorum.

Olay şu...

Demet Akalın ile Alişan’ın televizyon programı yeni sezonda olmayacak, yerine Seda Sayan olacakmış.

Televizyonculuk dünyasında

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

31 Mayıs 2021
Online etkinlikler sona eriyor. İş Sanat bugün sezonu kapatıyor. Çoğunluğunu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu topluluk ‘İstanbul Ensemble’ bugün saat 20.30’da YouTube’da.

Rahatına düşkün olanlar
@spongeseat instagram hesabına bir göz atsınlar.
***
Evde forma girmek isteyenler için ‘Fitify Apps’ çıktı. İndirin ve talimatları uygulayın yeter...
***
Düğün sezonu için Kelebek Mobilya evlilik paketleri yapmış. İnternet sitelerine göz atarsanız pahalı mobilya algınız değişebilir...

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Sapanca’dan Antalya’ya

Orkun Ün

Orkun Ün

30 Mayıs 2021
Bir otel, kafalardaki Antalya Kemer algısını değiştirebilir mi? Bir otel, “Bodrum mu Antalya mı” diye kıyaslatabilir mi?



Bir otel, “E burası da ev gibiymiş” dedirtebilir mi?
Dedirtiyormuş.
Her hafta otel yazdığımı göremezseniz.
Göremeyeceksiniz de...
Ne kıymeti kalır ki bu köşeyi her yazıda bir otelle süslesem...

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Altüst olduk resmen

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Mayıs 2021
Pandemi öncesi nisan, mayıs ayları kışın alınan kiloların verildiği ve fit bir görünüme kavuşulan aylardı.

Ama işler değişti.
Bu pandemi var ya...
İyice ayarlarımızı bozdu.
Hande Doğandemir, Demet Özdemir, Saba Tümer, Aslı Bekiroğu gibi ünlü isimler muhtemelen ‘amaaaan’ diyerek havlu attılar.
Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mine Tugay tayfası ise kalenin son koruyucuları.
***
Birini kilo almış-kilo vermiş diye eleştirmem.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Mayıs 2021
45’lik severler... Plaklarda kalmış şarkıları yeniden hayata geçiren “Bir Zamanlar 6” albümü çıktı. Tam hafta sonu dinlemelik.

Akıllı saati aratmayan özellikleriyle öne çıkan “HONOR Band 6” piyasaya çıktı. Daha düşük bütçeli ama kullanışlı akıllı bileklik isteyenlere önerimdir.
***
Euro 2020 için son günler. Milli forma siparişi vermek için halen geç değil. Takımımızı formalarla destekleyelim.
***
Adidas’ın “Creators Club” programında özel hediyeler var. Beckham imzalı tişört ya da Şampiyonlar Ligi’nde oynanmış maç topu. Bugün çekiliş için son gün. Katılın.


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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

28 Mayıs 2021
Bu hafta sonu için planınızı şimdiden yapın. Vitalica Wellness’in düzenlediği Biohacking&Bootcamp başlıyor. Bir çeşit “Survivor” ve sağlıklı yaşam kampı gibi düşünün.

“Gülinler ile Bir Masada Oturduk” bu akşam mini bir konserle evlerimize konuk olacak. Zorlu PSM YouTube kanalındaki konser saat 20.00’de.



Bilkent Center’da açık havada alışveriş etkinliği için bugün son gün. Ankaralılar kaçırmasın.
***
Yaz boyunca Club Marvy hem tatil yaptıracak hem de sanata doyuracak. “Yeşilmişik” karma sergisi bugün Atelier Marvy’de açılıyor.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Mayıs 2021
British Council’in geliştirdiği yenilikçi çevrim içi sergi platformu ‘Duvarları Olmayan Müze’ bugün beşinci sergisini açıyor. Online ziyaret edin.

Akşam saat 17.00’de Türkiye’nin ‘mantar’ uzmanı Jilber Barutçiyan, Öğretmen Akademisi’nin YouTube kanalına konuk olacak. Mantar dünyası çok ilginç. Kaçırmayın.
***
Açık hava konserleri başlıyor. Antalya, Konya, Diyarbakır, Bodrum... Sevdiğiniz sanatçının biletini bugünden alın.


Zorlu PSM’de bugün tiyatro günü. Sahnede ‘Eylül’ adlı oyun olacak.
***

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Kanıtlar olayın yönünü değiştirdi

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Mayıs 2021
Zamanında çok konuştuk. Çok eleştirdik.


Başta ben...
‘Eyy Sermiyan Midyat’ ile başlayan eleştiri cümleleri kurdum.
Aynı yerde oturmamıza, zaman zaman aynı kafeye gitmemize rağmen söyledim ona bu sözleri.
İnandığım bir olayı bu köşede yazarken tanıdık olması beni pek ilgilendirmez çünkü.
Zaman geçti.
Ve Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat davası sonuçlandı.

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Özledik mi Eurovision’u?

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Mayıs 2021
Bir Naim Süleymanoğlu halter kaldırırken heyecanlanmıştım, bir de Sertab Erener Eurovision’da birinci olduğunda...

Bir Semih Şentürk, uzatmaların da uzatmasında Hırvatistan ağlarını havalandırdığında sevinçten zıplamıştım, bir de Hadise Eurovision’a katılıp göbek attığında...

‘Z kuşağı’ pek hatırlamaz ama diğer kuşaklar için çok önemliydi Eurovision...

Tıpkı Naim Süleymanoğlu’nun halter kaldırması gibi bir şeydi bizler için.

Evlerde toplanılır, çay, kahve, pasta, börek eşliğinde yarışma seyredilirdi.

Oylama kısmına zaten kalp dayanmazdı.

Öyle bir heyecan yani...

Sonra siyasi ittifaklar, kültürel yakınlıklar oylamada etkili olmaya başladı. İyi şarkı prim yapmıyordu artık. Biz de ülke olarak çıktık Eurovision’dan. Tam 8 sene olmuş Türkiye ‘ben gidiyorum’ diyeli...

Ama dönüş vakti geldi sanki.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Mayıs 2021
15 günde bir evde kendi detoksunuzu uygulayın. Hafiflediğinizi hissedeceksiniz.

Yemek yerken ‘çok güzel, çok lezzetli’ gibi düşünceleri aklınızdan atın. Bu düşünceler yemeği hızlı ve çok yememize neden oluyor.

Kirkor Sahakoğlu’nun Zamansız’ adlı kişisel sergisi bugün kapılarını açıyor. Galeri 77’deki sergi online da gezilebilecek.

Bir Türk kahvesi sonrası arkadaşınıza fal baktırsanıza bugün.

BTS gençlerin en sevdiği müzik gruplarından biri. Yeni şarkıları ‘Butter’ı dinleyin.

Hotel Caeli dünyanın en iyi otelleri arasında gösteriliyor. Eceabat’taki otele hafta sonu için rezervasyon yapabilirsiniz.

Polisiye tutkunları ‘Riga’nın Köpekleri’ kitabını bugün sipariş versinler. Kurt Wallender’in macerası çok heyecan verici.

Alışveriş yapmak mutluluk veriyor. 2021 plaj modası kataloglarına bakın. Belki beğendiğiniz bir şeyler olur.

Bodrumculara müjde! Göltürkbükü’ndeki Divan Otel baştan aşağıya yenilendi ve sezon açıldı.

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Yazın provasını gördük

Orkun Ün

Orkun Ün

23 Mayıs 2021
19 Mayıs uzun bir aranın ardından ilk sınavımızdı.



◊ Sokağa çıkmak serbestti.
◊ Hava güzeldi.
◊ Tatil günüydü.
Yani bir arada olmasını dilediğimiz her şey yan yanaydı.
¡¡¡

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Mayıs 2021
Metin Zakoğlu, pandemi döneminin ara vermeyen tiyatrocularından. Şimdi de Bodrum’daki evinin bahçesini tiyatroya çeviriyor. İlk oyun 4 Haziran’da, adı “Komik Gazino”... Bahçede tiyatronun biletleri ‘biletix.com’da

‘Kalben’ dün bir single çıkardı. ‘Şanssız Mücadeleci’ şarkısını dinleyin.
****
‘Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’ bugün açılıyor. Ayrıntılı sergi turunu İKSV YouTube kanalından seyredin.
***
‘İstanbul Modern Sinema’ çevrim içi programlarında “Bahar Nöbeti” günleri başladı. Bugünün filmi, 2020 yapımı ‘Şeytan Yoktur’, İran’da gizlice çekilen bu filmi kaçırmayın.
***

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

21 Mayıs 2021
Beslenmenizde ‘küçük porsiyonlar’ deneyin. Büyük porsiyon tehlike demek, obeziteye giden yol demek.

Yemek yerken ‘3D’ kuralını uygulayın. Dur, düşün, davran... Hızlı yemek yiyenlerin kurtarıcısı olacak.
***
20 yıllık İngilizce öğretmenliği ve eğitim danışmanlığı tecrübesi olan Ebru Doğdu çok kıymetli bir iş yapıyor. Televizyon programıyla öğrencilere ve velilere yol gösteriyor. Takip edin.



İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü ‘Gaming’ eğitimlerine başladı. Oyun dünyasında yazılım dışındaki her şeyi bu eğitimle öğrenin.

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Dağılmanız birleşmenize sebep olsun

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Mayıs 2021
Müzik ve yeme-içme sektöründeki dostlarıma önerilerim var.


Ben bu iki sektörden birinde olsaydım, pandemi sonrası yapacağım ilk şey meslektaşları toplayıp yeni bir dernek kurmak olurdu.
Hani yaza çize kıllarını kıpırdatamadığımız müzik sektörü temsilcileri var ya...
Hani müzisyenlerin aidat falan ödediği...
Hani telif haklarının toplandığı yerler...
İşte onun yerine yeni bir oluşum mesela.
Çok iyi olmaz mı?

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Mayıs 2021
Bu hafta 19 Mayıs’ı yaşayalım. Samsun Belediyesi’nin sayfasından ‘Bandırma Vapuru’nu sanal olarak gezin.



Her gün ‘5 ceviz, 5 badem’ yiyelim. Fazlasına gerek yok. Uzmanlar bu sayının yeterli olduğu görüşünde.
***
Nefes egzersizi, güne enerjik başlatıp gece yatarken rahat uyumamızı sağlıyor. Hadi burundan nefes alıp ağızdan vererek egzersize başlayın.
***
‘Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları’, Devlet Tiyatroları tarafından haziran ayı itibariyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Programa şimdiden bakıp biletlerinizi alın.

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