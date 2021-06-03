Mahalle yanıyor arkadaşlar!

Bugün yürüyüş sonrası kahvaltıyı dışarıda yapabiliriz. Mekan tercihi size kalmış. Uzun zamandan sonra çok iyi gelecektir.
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Salt Online YouTube kanalında ‘Anlatı Düğümleme’ atölyesi var. Olaylar ve odak noktası arasındaki etkileşimi anlatacaklar.
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Hazır Atiye’nin üçüncü sezonu yaklaşmışken son sezonu tekrar izleyebilirsiniz bugün.
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Haziran geometrik formdaki çantaların satışa çıkma ayı oldu. Tasarımcı Mine İnce’nin ‘Geomi’ koleksiyonuna göz atın.
Enginar ve avokado bu hafta sofranızdan eksik olmasın.
Hem sağlıklı hem doyurucu yemekler yapabilirsiniz.
“Bench Cinema” (Sinema Tezgahı) adlı film bu akşam TRT 2’de olacak. Ailece geçin ekran karşısına.
Hem heyecan verici hem de çocuk haklarına dikkat çeken bir kitap arıyorsanız, Mehmet Erkan’ın “Kaju Adası Kardeşliği” raflardaki yerini aldı.
Yaklaşık 35 eserin yer aldığı karma sergi 15. Contemporary İstanbul bugün Galeri Diani’de başlıyor.
‘MUBI’ uygulamasında Nuri Bilge Ceylan seçkileri var. Bir akşamınızı ayırabilirsiniz.
Eskişehirspor önemli bir kampanya başlattı.
Ama kim karıştırdı derseniz bilmiyorum.
Ortalık daha da karışacak.
Ama kimler dahil olacak derseniz inanın hiçbir fikrim yok.
Olaylar nasıl son bulacak, intikam alınacak mı diye sorarsanız...
En sürprizli dizinin son sezonunu bekler gibi bekliyorum.
Olay şu...
Demet Akalın ile Alişan’ın televizyon programı yeni sezonda olmayacak, yerine Seda Sayan olacakmış.
Televizyonculuk dünyasında
Rahatına düşkün olanlar
@spongeseat instagram hesabına bir göz atsınlar.
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Evde forma girmek isteyenler için ‘Fitify Apps’ çıktı. İndirin ve talimatları uygulayın yeter...
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Düğün sezonu için Kelebek Mobilya evlilik paketleri yapmış. İnternet sitelerine göz atarsanız pahalı mobilya algınız değişebilir...
Bir otel, “E burası da ev gibiymiş” dedirtebilir mi?
Dedirtiyormuş.
Her hafta otel yazdığımı göremezseniz.
Göremeyeceksiniz de...
Ne kıymeti kalır ki bu köşeyi her yazıda bir otelle süslesem...
Ama işler değişti.
Bu pandemi var ya...
İyice ayarlarımızı bozdu.
Hande Doğandemir, Demet Özdemir, Saba Tümer, Aslı Bekiroğu gibi ünlü isimler muhtemelen ‘amaaaan’ diyerek havlu attılar.
Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mine Tugay tayfası ise kalenin son koruyucuları.
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Birini kilo almış-kilo vermiş diye eleştirmem.
Akıllı saati aratmayan özellikleriyle öne çıkan “HONOR Band 6” piyasaya çıktı. Daha düşük bütçeli ama kullanışlı akıllı bileklik isteyenlere önerimdir.
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Euro 2020 için son günler. Milli forma siparişi vermek için halen geç değil. Takımımızı formalarla destekleyelim.
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Adidas’ın “Creators Club” programında özel hediyeler var. Beckham imzalı tişört ya da Şampiyonlar Ligi’nde oynanmış maç topu. Bugün çekiliş için son gün. Katılın.
“Gülinler ile Bir Masada Oturduk” bu akşam mini bir konserle evlerimize konuk olacak. Zorlu PSM YouTube kanalındaki konser saat 20.00’de.
Bilkent Center’da açık havada alışveriş etkinliği için bugün son gün. Ankaralılar kaçırmasın.
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Yaz boyunca Club Marvy hem tatil yaptıracak hem de sanata doyuracak. “Yeşilmişik” karma sergisi bugün Atelier Marvy’de açılıyor.
Akşam saat 17.00’de Türkiye’nin ‘mantar’ uzmanı Jilber Barutçiyan, Öğretmen Akademisi’nin YouTube kanalına konuk olacak. Mantar dünyası çok ilginç. Kaçırmayın.
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Açık hava konserleri başlıyor. Antalya, Konya, Diyarbakır, Bodrum... Sevdiğiniz sanatçının biletini bugünden alın.
Zorlu PSM’de bugün tiyatro günü. Sahnede ‘Eylül’ adlı oyun olacak.
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Başta ben...
‘Eyy Sermiyan Midyat’ ile başlayan eleştiri cümleleri kurdum.
Aynı yerde oturmamıza, zaman zaman aynı kafeye gitmemize rağmen söyledim ona bu sözleri.
İnandığım bir olayı bu köşede yazarken tanıdık olması beni pek ilgilendirmez çünkü.
Zaman geçti.
Ve Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat davası sonuçlandı.
Bir Semih Şentürk, uzatmaların da uzatmasında Hırvatistan ağlarını havalandırdığında sevinçten zıplamıştım, bir de Hadise Eurovision’a katılıp göbek attığında...
‘Z kuşağı’ pek hatırlamaz ama diğer kuşaklar için çok önemliydi Eurovision...
Tıpkı Naim Süleymanoğlu’nun halter kaldırması gibi bir şeydi bizler için.
Evlerde toplanılır, çay, kahve, pasta, börek eşliğinde yarışma seyredilirdi.
Oylama kısmına zaten kalp dayanmazdı.
Öyle bir heyecan yani...
Sonra siyasi ittifaklar, kültürel yakınlıklar oylamada etkili olmaya başladı. İyi şarkı prim yapmıyordu artık. Biz de ülke olarak çıktık Eurovision’dan. Tam 8 sene olmuş Türkiye ‘ben gidiyorum’ diyeli...
Ama dönüş vakti geldi sanki.
Yemek yerken ‘çok güzel, çok lezzetli’ gibi düşünceleri aklınızdan atın. Bu düşünceler yemeği hızlı ve çok yememize neden oluyor.
Kirkor Sahakoğlu’nun ‘Zamansız’ adlı kişisel sergisi bugün kapılarını açıyor. Galeri 77’deki sergi online da gezilebilecek.
Bir Türk kahvesi sonrası arkadaşınıza fal baktırsanıza bugün.
BTS gençlerin en sevdiği müzik gruplarından biri. Yeni şarkıları ‘Butter’ı dinleyin.
Hotel Caeli dünyanın en iyi otelleri arasında gösteriliyor. Eceabat’taki otele hafta sonu için rezervasyon yapabilirsiniz.
Polisiye tutkunları ‘Riga’nın Köpekleri’ kitabını bugün sipariş versinler. Kurt Wallender’in macerası çok heyecan verici.
Alışveriş yapmak mutluluk veriyor. 2021 plaj modası kataloglarına bakın. Belki beğendiğiniz bir şeyler olur.
Bodrumculara müjde! Göltürkbükü’ndeki Divan Otel baştan aşağıya yenilendi ve sezon açıldı.
◊ Sokağa çıkmak serbestti.
◊ Hava güzeldi.
◊ Tatil günüydü.
Yani bir arada olmasını dilediğimiz her şey yan yanaydı.
¡¡¡
‘Kalben’ dün bir single çıkardı. ‘Şanssız Mücadeleci’ şarkısını dinleyin.
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‘Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’ bugün açılıyor. Ayrıntılı sergi turunu İKSV YouTube kanalından seyredin.
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‘İstanbul Modern Sinema’ çevrim içi programlarında “Bahar Nöbeti” günleri başladı. Bugünün filmi, 2020 yapımı ‘Şeytan Yoktur’, İran’da gizlice çekilen bu filmi kaçırmayın.
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Yemek yerken ‘3D’ kuralını uygulayın. Dur, düşün, davran... Hızlı yemek yiyenlerin kurtarıcısı olacak.
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20 yıllık İngilizce öğretmenliği ve eğitim danışmanlığı tecrübesi olan Ebru Doğdu çok kıymetli bir iş yapıyor. Televizyon programıyla öğrencilere ve velilere yol gösteriyor. Takip edin.
İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü ‘Gaming’ eğitimlerine başladı. Oyun dünyasında yazılım dışındaki her şeyi bu eğitimle öğrenin.
Ben bu iki sektörden birinde olsaydım, pandemi sonrası yapacağım ilk şey meslektaşları toplayıp yeni bir dernek kurmak olurdu.
Hani yaza çize kıllarını kıpırdatamadığımız müzik sektörü temsilcileri var ya...
Hani müzisyenlerin aidat falan ödediği...
Hani telif haklarının toplandığı yerler...
İşte onun yerine yeni bir oluşum mesela.
Çok iyi olmaz mı?
Her gün ‘5 ceviz, 5 badem’ yiyelim. Fazlasına gerek yok. Uzmanlar bu sayının yeterli olduğu görüşünde.
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Nefes egzersizi, güne enerjik başlatıp gece yatarken rahat uyumamızı sağlıyor. Hadi burundan nefes alıp ağızdan vererek egzersize başlayın.
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‘Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları’, Devlet Tiyatroları tarafından haziran ayı itibariyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Programa şimdiden bakıp biletlerinizi alın.
Mahalle yanıyor arkadaşlar!
İçtenlikle, gururla, mutluluktan havalara uçarak tam olarak şöyle yazmak isterdim:
Müzisyenlerin zor günler geçirdiğinin geç de olsa farkına varan, Candan Erçetin’in başkanı olduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) müzisyenler için büyük bir destek kampanyası başlattı!
Büyük bir üzüntüyle, şaşkınlıkla ve “Pes artık!” diyerek tam olarak şunu yazıyorum: Müzisyenlerin üyesi olduğu hiçbir birlik kılını kıpırdatmıyor, olanı biteni görmezden gelmeye devam ediyorlar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müzisyenler için başlattığı kampanyaya meslek birlikleri dahil olmadı mı diyeceksiniz?
Oldular. Toplantılara katıldılar.
Bakanlığa üye listelerini verdiler.
Fikirlerini söylediler.
AMA...
İş hiç bu noktaya gelmeden “Hadi durumu iyi olan üyelerimiz, konser başına 80 bin, 100 bin lira alan sanatçılarımız havuza para atsın” deseydi, süreç biraz daha sancısız geçmez miydi?
İsyanım buna.
Kızgınlığım bir şey yapıyormuş gibi gözüküp aslında hiçbir şey yapmayanlara.
Müzisyenlerin meslek birliklerinin internet sitelerini karıştırdım...
Örneğin MESAM’ın açılış sayfasında ne yazıyor biliyor musunuz?
“Müzik için varız” yazıyor...
“Haklarınızı koruyoruz” yazıyor...
Ben sayfayı görünce bastım kahkahayı...
Candan Erçetin’in “Elbette” diye muhteşem bir şarkısı vardır.
O şarkıda “Elbette bugün ağlıyorsam yarın güleceğim” der Erçetin...
Anlaşılan o ki bu “Elbette” felsefesinden çıkamamış meslek birlikleri...
◊ Elbet güzel günler gelir diyorlar...
◊ Elbet bugün ağlayanlar gülecek diyorlar...
◊ Elbet şimdi bize kızanlar yarın alkışlayacak diyorlar...
◊ Evet! Güzel günler gelir...
◊ Evet! Belki bugün zor durumda olanlar yarın bir şekilde toplar kendilerini...
◊ Ama şu günlerde yapmadıklarınızı görenler sizi asla alkışlamayacak...
◊ Yahu müzisyenler ayaklanmışken bir meslek birliği de çıkıp bir açıklama yapmaz mı? Yapmadılar. Mahalle yanıyor, bunlar umursamıyor.
Çok ilginç...
Candan Erçetin’e öneriler
Madem maddi bir destek vermiyorsunuz, maneviyatınızı gösterin. Böyle zor zamanlarda ‘eli omuza koymak’ nasıl iyi gelir biliyor musunuz?
A pardon, bilmiyorsunuz...
Sosyal medyanızdan canlı yayınlar yaparak bu konuyu sürekli gündemde tutun. Ne harika olur farkında mısınız?
Ups, değilsiniz...
Bir albüm yapın mesela. Gelirini de dağıtın. Tek kuruş almayın. Tamam mısınız?
Hımm değilsiniz...
Peki üyeleriniz, meslektaşlarınız zor durumda anlıyor musunuz?
Tabii ki anlamıyorsunuz!
E o zaman o koltukta halen neden oturuyorsunuz?
“Neden Candan Erçetin?” diyenlere...
◊ Çünkü yapacak potansiyeli var.
◊ Geçtim potansiyeli, gücü var gücü.
◊ Önemli bir grubun başında.
◊ Seveni çok...
◊ Arkasından gelecek takipçisi çok.
İşte bu yüzden “Candan Erçetin” diyoruz...
Bir şeyler değişecekse Candan Erçetin önderliğinde değişir diye ona sesleniyoruz...
Müzik birliklerimizi ihraç ettiler
Dünya çapında içerik üreticilere hizmet veren ‘CISAC’ adında bir kuruluş var. Tam açılımı Uluslararası Meslek Birlikleri Konfederasyonu...
Geçen hafta aldıkları kararla MESAM ve MSG’yi geçici olarak üyelikten ihraç ettiler.
Dediler ki:
İki kuruluş, arasındaki sorunları düzeltsin, sonra bize gelsin.
Şaka değil, gerçekten bunu söylediler. Yani “Aranızdaki kavgalarınızdan biz bile bıktık. Önce gerçekten ‘birlik’ olun, sonra gelin birliğimize katılın” dediler.
Daha güzel anlatılamazdı
Hakan Altun, normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından, eğlence ve müzik sektörünün beklentilerinin karşılanmamasına tepkisini udunun tellerini keserek gösterdi. Sosyal medyada paylaştığı videonun altına da “Bilmem anlatabildim mi?” diye yazdı.
◊ Videosunda konuşmadı ama çok şey anlattı.
◊ Şarkı söylemedi ama söylemiş kadar oldu.
◊ Slogan atmadı ama en baba slogandan daha etkili oldu.
Enstrüman, bir sanatçının hayatı demek.
Altun, udunun tellerini keserek mesaj veriyor. Ud ile ‘müzisyenler’ diyor, ‘ekmek’ diyor.
Makası göstererek yaşadıkları sürecin zorluğunu gözümüze sokuyor.
Ve telleri keserek “Tamam, artık bittik” diyor.
Birçok meslektaşı da Altun’un bu videosuna destek verdi.
Bir akım başlattı aslında Hakan Altun.
Gitarının, kemanının, bağlamasının tellerini kesip video paylaşıyor müzisyenler şimdi.
“Sesimizi duyun” diyorlar.
Hani sormuş ya Hakan Altun “Bilmem anlatabildim mi?” diye...
Anlattın Hakan,
hem de çok iyi anlattın.
Çok şey mi istiyorum
◊ Ben bıktım dijital ortamda müzik dinlemekten, canlı canlı dinlemek istiyorum müzisyenleri.
◊ Orkestranın girizgâhlarına hasret kaldım, dakikalarca çalsınlar istiyorum.
◊ Konser bitiminde kulise dönen sanatçı için ‘bir daha, bir daha’ diye tempo tutmak istiyorum.
◊ Ortalık alkıştan yıkılsın istiyorum.
Çok şey mi istiyorum?