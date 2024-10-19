Maalesef onun gibi çok var

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Çok üzüldüm, çok yazık.

Ama bunu duyurmakla da çok iyi yaptı Umut Hanım.

Ve ben bir o kadar da şahidim ki sadece o yaşamıyor bu sorunu...

Bazı gençler maalesef esiri olmuş durumda zararlı maddelerin.

Buna sebep kötü arkadaş mı dersiniz, mutsuz aile mi dersiniz, sosyal medya etkisi mi dersiniz bilemem... Durum sıkıntılı. Bu yasaklı maddelere, uyuşturucuya ulaşmak artık çok kolay.

Taksicilerden bu işi yapanlar var. Müşteri almıyor adam, çünkü kuryelik yapıyor! Motorcular var bu işi yapan. “Nasıl olsa kimse anlamaz” diye adres adres geziyor. Acilen hem taksicilerin hem motorcuların sıkı denetime girmesi, gerekirse hepsinin didik didik aranması, ani baskınlar yapılması gerekiyor.

Yoksa gençler elimizden kayıp gidecek.

Kademeli ayrılık

Çok güzel bir terim kazandık. Ben sevdim. Ama uygulanabilirliği var mı, işte ondan çok emin değilim.

Nilperi Şahinkaya ayrıldığı sevgilisi Emre Yusufi hakkında sorulan sorulara; “Biz kademli ayrılmaya karar verdik” yanıtını vermiş.

Şahane...

Peki nasıl oluyor ki bu kademeli ayrılık?

◊ Mesela önce ayrılmaya karar veriyorsunuz...

◊ Sonra görüşme sayısını azaltıyorsunuz.

◊ Birkaç gün geçiyor, eşyalarının bir kısmını alıyorsun ortak kaldığınız evden.

◊ Her gün birlikte yemek yiyorsan, bunu haftada bire düşürüyorsun.

◊ Kavga sayın zaten azalıyor bu süreçte...

◊ Tatile gitmeyi kesmek yok, ona da devam ama daha az.

◊ Sarılmak kesinlikle yasak. Kademeli ayrılıkta el ele tutuşmayı yapabiliyorsun sadece. O da belirlenen süre kadar.

Böyle böyle soğuyorsun sevgilinden.

Böyle böyle kopuyorsun ve her şeyi sıfıra indiriyorsun.

Vallahi terim güzel, mantık da idare eder ama zor...

Uygulanamaz ki bu bizim insanımızda.

Bir arıza çıkarır muhakkak bir taraf. Hele ki sevdiysen, hele ki değer verdiysen asla kopamazsın.

Kademeli ayrılık bir anda kademeli evliliğe gider ben söyleyeyim...

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Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor

Son zamanlarda ne kadar çok ölüme şahit oluyoruz. Hepsi erken, hepsi can acıtıyor, hepsi yürek sızlatıyor.

“Avrupa Yakası” ile herkesin hafızasına kazınan Vural Çelik hayatını kaybetti en son.

Ne kadar samimiydi, ne kadar halktan...

Son anına kadar da sosyal medya paylaşımlarına devam etmiş Çelik.

Hiç farkında değilmişiz ama bir sürü zorlukla mücadele ediyormuş.

İddiaya göre annesi görme engelliymiş, Vural Çelik ona bakıyormuş. Hatta “Beni Türkiye tanıyor ama annem izleyemiyor” diyormuş.

Şu cümle öyle derin, öyle içten, öyle can yakıcı ki. Bir kat daha üzüldüm bunu görünce.

Artık duymayalım, görmeyelim böyle ani ölümleri.

Kaldırmıyor bünye, bizi de eritiyor günden güne.

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Dubai çikolatası deliliği

Bir Dubai seyahatim öncesinde arkadaşlarım “Dubai çikolatası getirir misin” diye sorduğunda haberim olmuştu bu çikolatanın varlığından. Hatta orada bile siparişle veriliyor ve yok satıyordu o çikolata.

Son 2 aydır Türkiye’de de garip garip görüntüler görüyorum, mesajlar alıyorum.

Herkes Dubai çikolatası yeme telaşında.

Bu işi ilk yapan, Dubai’deki Fix Dessert adlı firma. Dönem dönem siparişleri kapatıyorlar, çünkü yoğunluğa yetişemiyorlar.

Öyle Dubai’nin her yerinde bulamıyorsunuz yani çikolatayı.

Peki içinde ne var derseniz, çikolata, fıstık kreması ve kadayıf künefe karışımı bir şey...

Evet evet, bildiğimiz kadayıfı, künefeyi falan koymuşlar çikolatanın içine ve ‘Dubai çikolatası’ adıyla satmaya başlamışlar.

Kadıköy’de bir dükkânın önünde sabahın erken saatlerinde girilen uzun kuyruğu görünce artık ‘pes’ dedim.

Üstelik ufacık çikolatayı 450-500 lira bandında satıyor o dükkân. Yani dışardan ne görsek, ne duysak, burada hemen üzerine saldırmakta dünya birincisiyiz.

Hiç tatmadım ama eminim ki alışık olmadığımız bir lezzet değil.

Bizden bir tat bence.

Tatmak ister miyim? Bu kadar popüler olup, insanları kuyruğa soktuğu için ASLA İSTEMEM.