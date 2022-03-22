Lüks araba bu mu?

Anlaşmalı boşandı iki isim. Yani hazırlanan protokole imza atıp ‘sorunsuz’ bitirdiler ilişkilerini.
Belli ki Hamdi Alkan da, Selen Görgüzel de beraber geçen yılların hatrı var deyip, ‘aman ağzımın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey’ sloganıyla yola çıkmışlar.
Hatta protokolün şartlarını da Hamdi Alkan belirlemiş.
Bir ev ve araba vermiş Selen’e.
Hafta sonu bizim haberlerin de manşeti buydu.
‘Lüks araba ve New York’ta bir daire’ yazıyordu.
Evet araba lüks ama 17 sene öncesinin lüksü.
Bahsi geçen ve Selen Görgüzel’e verilen araba 2005 model bir Peugeot 206...
Günümüzdeki maddi değeri 90 bin lira.
Haydi diyelim, siz tatlı bir dille, iyi bir pazarlamayla, ünlüden ikinci el sloganıyla 100 bin liraya satın.
Fazlası mümkün değil.
Şimdi tamamen mahcup bir merakla soruyorum;
◊ Neredeyse 10 yıllık evlilikten sonra...
◊ Paylaşılan iyi kötü sayısız anıdan sonra...
◊ Hastalıkta sağlıkta omuz omuza verdikten sonra...
Bu biraz ayıp olmamış mı?
Maddi durumun yoktur, tek bir ‘dal’ veremeyecek durumda olursun anlarım ama ortada böyle bir durum yokken, sahip olduğun en kötü arabayı vermek, gayrimenkullerin arasındaki en değersiz daireyi vermek reva mıdır?
Değildir değil mi?
Değildir...
Kulağa küpe olmalık bir hikaye
Selen Görgüzel’e de birkaç sözüm var...
Bir memnuniyetsizliği var mı bilmiyorum.
Belki o halinden çok memnun, haberim yok.
Ama...
Sen protokol hazırlanırken...
◊ Karışmazsan...
◊ ‘Bir bakayım ne yazmışsın’ diye sormazsan...
◊ ‘Benim ona güvenim tam’ dersen...
Ve
◊ Günün sonunda lüks araba diye ‘hurda’ denebilecek bir arabaya layık görüldüysen...
Ne üzülmeye, ne kızmaya, ne de ‘bu ne kardeşim’ demeye hakkın var. Geçmiş olsun...
Whatsapp artık delil ol(a)mayacak
Whatsapp sessiz sedasız yeni bir özelliğini devreye soktu.
Artık uygulamanın ‘süreli mesajlar’ seçeneği var.
Eğer bu seçeneği aktif ederseniz karşı tarafa gönderdiğiniz mesajlar 24 saat içinde tamamen yok oluyor.
Ortada geçmiş yazışmalarınızdan bir iz kalmıyor.
Özellik yeni.
O yüzden çok yaygınlaşmadı.
Fakat yaygınlaşırsa en çok ‘dava dosyalarını’ etkileyecek gibi duruyor.
Günümüzde Whatsapp yazışmaları birçok hakaret ve boşanma davasında delil olarak kullanılıyor.
Yeni özellikle beraber bu durum ortadan kalkabilir.
Yani karşı taraf mesajların ‘yok olma’ özelliğini aktif ettiyse ertesi sabah baktığınızda hiçbir yazışmayı göremeyeceksiniz.
O yüzden ‘ekran görüntüsü’ candır...
Bence komikler...
Demet Akalın, Berfu-Eser Yenenler çifti için...
◊ Gündemde kalmak istiyorlar...
◊ Sıfır komikler...
◊ Nasıl bunlara gülebiliyorsunuz dedi...
Berfu Yenenler de ‘beynini kullan’ yazılı dekoratif bir ürün üzerinden Demet Akalın’a gönderme yaptı.
Demet’e göre onlar hiiiiiç komik değil ama bana göre sırf bu gönderme bile komik.
Şu dönemde...
◊ İlişkilerini düzgünce
yaşayan...
◊ Kendileriyle müthiş ‘geyik’ yapmayı bilen...
◊ Arada sırada takipçilerini gülümseten bir çift bulmuşsun, üzerinde tepineceğine takdir etsene onları.
Sosyal medya canavarlarının önüne atacağına bu özgüvenlerini alkışlasana...
Yukarıda da yazdım, bir daha yazayım...
Bence çok komikler.
Zamanında çok çekmişler
Pazar günleri Kelebek’te Eda Solmaz’ın ‘Şimdi Ne Yapıyorlar’ adında bir köşesi var.
Bu hafta arabesk deyince akla gelen ilk isimlerden olan, ‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısına ses veren ‘Tüdanya’ ile röportaj yapmış Eda.
Öyle yüz yüze ya da telefon konuşmasıyla yapılan bir röportaj sanmayın.
Tüdanya sorulara, torunu aracılığıyla yazılı olarak cevap vermiş.
Çünkü o ‘şahane’ ses artık yok.
Gırtlak kanseri olduğu için konuşamıyor Tüdanya.
O röportajı okurken, ‘arabeskin çilekeş kadınları’ diye başlık attım kafamda.
Ne çekmişler zamanında...
Bergen, Esengül, Tüdanya...
Dönemin arabesk dünyasında erkekler kazanmış kadınlar kaybetmiş.
◊ Tüdanya 14 yaşında evlenmiş, 15 yaşında ise anne olmuş. Çocuğu açlıktan ölmüş.
◊ Bergen’in hikayesini artık hepimiz biliyoruz.
◊ Esengül ise daha 25 yaşındayken ‘soru işaretleriyle dolu’ bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kadın olmak her dönem zordur.Ama onların yaşadığı dönemde daha da zormuş.
Hele ki arabesk söyleyen bir kadınsan ‘hayatta kalmak’ bile meseleymiş... Bir hayal etsenize;
◊ Bu üç ismin de şu an sahnelerde olduğunu, tekrar moda olan gazino sahnelerinde assolist olduklarını...
Ne güzel olurdu...
Lüks araba bu mu?
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 8 yıllık evliliğini cuma günü sonlandırdı.
Anlaşmalı boşandı iki isim. Yani hazırlanan protokole imza atıp ‘sorunsuz’ bitirdiler ilişkilerini.
Belli ki Hamdi Alkan da, Selen Görgüzel de beraber geçen yılların hatrı var deyip, ‘aman ağzımın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey’ sloganıyla yola çıkmışlar.
Hatta protokolün şartlarını da Hamdi Alkan belirlemiş.
Bir ev ve araba vermiş Selen’e.
Hafta sonu bizim haberlerin de manşeti buydu.
‘Lüks araba ve New York’ta bir daire’ yazıyordu.
Evet araba lüks ama 17 sene öncesinin lüksü.
Bahsi geçen ve Selen Görgüzel’e verilen araba 2005 model bir Peugeot 206...
Günümüzdeki maddi değeri 90 bin lira.
Haydi diyelim, siz tatlı bir dille, iyi bir pazarlamayla, ünlüden ikinci el sloganıyla 100 bin liraya satın.
Fazlası mümkün değil.
Şimdi tamamen mahcup bir merakla soruyorum;
◊ Neredeyse 10 yıllık evlilikten sonra...
◊ Paylaşılan iyi kötü sayısız anıdan sonra...
◊ Hastalıkta sağlıkta omuz omuza verdikten sonra...
Bu biraz ayıp olmamış mı?
Maddi durumun yoktur, tek bir ‘dal’ veremeyecek durumda olursun anlarım ama ortada böyle bir durum yokken, sahip olduğun en kötü arabayı vermek, gayrimenkullerin arasındaki en değersiz daireyi vermek reva mıdır?
Değildir değil mi?
Değildir...
Kulağa küpe olmalık bir hikaye
Selen Görgüzel’e de birkaç sözüm var...
Bir memnuniyetsizliği var mı bilmiyorum.
Belki o halinden çok memnun, haberim yok.
Ama...
Sen protokol hazırlanırken...
◊ Karışmazsan...
◊ ‘Bir bakayım ne yazmışsın’ diye sormazsan...
◊ ‘Benim ona güvenim tam’ dersen...
Ve
◊ Günün sonunda lüks araba diye ‘hurda’ denebilecek bir arabaya layık görüldüysen...
Ne üzülmeye, ne kızmaya, ne de ‘bu ne kardeşim’ demeye hakkın var. Geçmiş olsun...
Whatsapp artık delil ol(a)mayacak
Whatsapp sessiz sedasız yeni bir özelliğini devreye soktu.
Artık uygulamanın ‘süreli mesajlar’ seçeneği var.
Eğer bu seçeneği aktif ederseniz karşı tarafa gönderdiğiniz mesajlar 24 saat içinde tamamen yok oluyor.
Ortada geçmiş yazışmalarınızdan bir iz kalmıyor.
Özellik yeni.
O yüzden çok yaygınlaşmadı.
Fakat yaygınlaşırsa en çok ‘dava dosyalarını’ etkileyecek gibi duruyor.
Günümüzde Whatsapp yazışmaları birçok hakaret ve boşanma davasında delil olarak kullanılıyor.
Yeni özellikle beraber bu durum ortadan kalkabilir.
Yani karşı taraf mesajların ‘yok olma’ özelliğini aktif ettiyse ertesi sabah baktığınızda hiçbir yazışmayı göremeyeceksiniz.
O yüzden ‘ekran görüntüsü’ candır...
Bence komikler...
Demet Akalın, Berfu-Eser Yenenler çifti için...
◊ Gündemde kalmak istiyorlar...
◊ Sıfır komikler...
◊ Nasıl bunlara gülebiliyorsunuz dedi...
Berfu Yenenler de ‘beynini kullan’ yazılı dekoratif bir ürün üzerinden Demet Akalın’a gönderme yaptı.
Demet’e göre onlar hiiiiiç komik değil ama bana göre sırf bu gönderme bile komik.
Şu dönemde...
◊ İlişkilerini düzgünce
yaşayan...
◊ Kendileriyle müthiş ‘geyik’ yapmayı bilen...
◊ Arada sırada takipçilerini gülümseten bir çift bulmuşsun, üzerinde tepineceğine takdir etsene onları.
Sosyal medya canavarlarının önüne atacağına bu özgüvenlerini alkışlasana...
Yukarıda da yazdım, bir daha yazayım...
Bence çok komikler.
Zamanında çok çekmişler
Pazar günleri Kelebek’te Eda Solmaz’ın ‘Şimdi Ne Yapıyorlar’ adında bir köşesi var.
Bu hafta arabesk deyince akla gelen ilk isimlerden olan, ‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısına ses veren ‘Tüdanya’ ile röportaj yapmış Eda.
Öyle yüz yüze ya da telefon konuşmasıyla yapılan bir röportaj sanmayın.
Tüdanya sorulara, torunu aracılığıyla yazılı olarak cevap vermiş.
Çünkü o ‘şahane’ ses artık yok.
Gırtlak kanseri olduğu için konuşamıyor Tüdanya.
O röportajı okurken, ‘arabeskin çilekeş kadınları’ diye başlık attım kafamda.
Ne çekmişler zamanında...
Bergen, Esengül, Tüdanya...
Dönemin arabesk dünyasında erkekler kazanmış kadınlar kaybetmiş.
◊ Tüdanya 14 yaşında evlenmiş, 15 yaşında ise anne olmuş. Çocuğu açlıktan ölmüş.
◊ Bergen’in hikayesini artık hepimiz biliyoruz.
◊ Esengül ise daha 25 yaşındayken ‘soru işaretleriyle dolu’ bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kadın olmak her dönem zordur.Ama onların yaşadığı dönemde daha da zormuş.
Hele ki arabesk söyleyen bir kadınsan ‘hayatta kalmak’ bile meseleymiş... Bir hayal etsenize;
◊ Bu üç ismin de şu an sahnelerde olduğunu, tekrar moda olan gazino sahnelerinde assolist olduklarını...
Ne güzel olurdu...