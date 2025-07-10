Lopez’in odası

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Daha önceki Regnum konserinde Crown Villa adı verilen odayı seçmişti Jennifer Lopez. Bu kez ‘Cave’ yani mağara odada kalacak.

O oda tam 3 bin 500 metrekare ve aynı anda 14 kişi konaklayabiliyor.

Kadınlar için, hele ki sahne şovu yapanlar için mühim olan bir detaydır giyinme odası. Tam 6 giyinme odası var mağara odada.

Adı mağara olduğu için doğal olarak içinde bir mağarası var. Swim-up bar yani havuz üstü bir barı, saunası, özel sinema alanı ve şöminesiyle öne çıkıyor oda.

Odanın içinde Jennifer Lopez’in adının baş harflerinin işlendiği özel nevresim ve bornozlar da olacak. Hepsi onun için tasarlandı.

Ben fotoğraflara düştüm.

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Dedim ki bu bir otel odasıysa bizim yaşadığımız şehirlerde barındığımız ve ‘ev’ dediğimiz yerler ne?

Ama gerçekten de öyle.

Lopez’in yerinde olsam bitiririm konseri, uzatırım tatili, kafa dinlerim burada.

36’ncısı olur mu bilemem!

Jennifer Lopez, 23 Temmuz’daki Antalya konserinde 35 şarkı söyleyecek. Artık sahneden indikten sonra ‘once again’ ya da ‘please come back’ sloganlarına cevap verir ve geri gelip de 36’ncı şarkıyı söyler mi bilemem. Neyse...

85 kişilik bir ekiple gelecek ünlü isim.

Sahnede 50 dansçıyla birlikte şovunu yapacak.

Antalya konserinin koreografisine de 42 kişiyle çalışıyor. O 42 kişi ile günlük 8 saatlik bir mesai yapıyor Lopez. Notlarımda bir de günde 6 saatlik ekip provaları yapıldığı yazıyor.

Yani hem o hem ekibi saatlerce mesai harcıyor konser için. Her yere aynı hazırlıkları yapıyordur diyebilirsiniz. O işler bence onlarda öyle olmuyor. Yenilik insanı onlar. O yüzden her gittikleri yere ayrıca önem verirler. Lopez, Antalya’ya zaten o önemi veriyor.

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Bakalım 23 Temmuz’da bizi neler bekliyor...

Nefes alma yeri yapmışlar

Bodrum’un güzelliklerinden de bahsetmek lazım arada. Hep mi eleştiri, hep mi isyan olacak? Asla!

Mesela o güzelliklerden biri Palazzo Lounge...

Ben bilmiyordum, yeni keşfettim.

Kaya Palazzo Bodrum’un içinde konumlanan Palazzo Lounge, bölgenin en rafine gastronomi ve eğlence merkezi olmuş bile.

İster otelde konaklayın, isterseniz rezervasyonla Lounge alanına giriş yapın fark etmez. O deneyimi tercih etmeniz yeter.

Bazı yerlerdeki kalabalıktan, garip kitlelerden, rahat edememekten şikâyetçi olanlar beni ve buranın değerini anlayacaktır.

Develi restoranları ile Palazzo’ların bir dayanışması var. O iş birliği burada da sürüyor.

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Mesela gündüz dünya mutfağı ve Develi lezzetleri sunuluyor menüde. Bunlar Develi dokunuşuyla bölgeye özel hazırlanmış menüler.

Akşam ve devamında ise değişen bir atmosfer görüyorsunuz.

Bir anda DJ performanslarının ve zaman zaman canlı müziğin olduğu bir alan haline geliyor orası.

Özetle yaz boyunca iyi yemek, iyi müzik ve seçkin ortam arayanların adresi olacak orası, çok belli.

Kadınlaşan erkekler erkekleşen kadınlar

Ortalık başlıktaki tiplerle doldu. Sıcakların artmasıyla sayıda artış var. Uzmanlar korunmayı öneriyor ama nasıl korunulacağını asla açıklayamıyorlar.

Bir hanımefendi ile konuşuyorsunuz ve tanışıklığınızı ilerletiyorsunuz.

Sonra kulaklarınıza inanamıyorsunuz. Resmen değişmiş, resmen evrim geçirmiş. “Her işimi ben yaparım” diyor. “Arabam mı bozuldu, o iş bendeeee... Hesap mı ödenecek, hallederizzz. Tatil planı mı yapılacak, bana bırakkkk” diyor.

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“Elini sıcak sudan soğuk suya sokmam erkeğimin” demediği kaldı bir.

Öte yandan bir beyefendi görüyorsunuz.

Başlıyorsunuz sohbete. Neler diyor, şoke olursunuz!

“Vallahi abicim yatarım, keyfime bakarım. Bir yere gidilecekse teklif beklerim” diyor.

“Ne olacak hepimiz eşitiz, kız teklif etsin” diyor.

“Şimdi kim arabasını çıkaracak otoparktan, gelsin alsın beni kız” diyor.

E diyorsun ki; “Madem öyle, o zaman evde yemekleri sen hazırlıyorsun değil mi?”

“Yok yahu” diyor, “O kadar da değil, ben erkeğim sonuçta!”

Hahahah...

Daha neler göreceğiz bakalım...