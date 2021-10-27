Laf ola beri gele

İrem Derici ile bir ilişki yaşayan sonra ‘aldattığı’ için ilişkisi biten Cem Belevi’nin röportajını okudum. Söyledikleri değil ama söylemedikleri ilgi çekiyor Belevi’nin.Mesela İrem’den hiç bahsetmemiş.



Üstüne “bir süredir aşk yok hayatımda” demiş. “Aşkı bulamıyorum ama arıyorum” demiş.

Hatta “Aşk dediğin şey kavuşamamaktır” falan gibi beylik laflar etmiş. Ya gel de gülme...

Evet evet aşk kavuşamamaktır tamam, hadi öyle olsun senin için ama...

Kimse niye sormamış “E İrem Derici?” diye? Niye ısrar etmemişler “Siz bu kadınla birlikte değil miydiniz” diye?

İleride bu röportajını ‘keşke yapmasaydım’ diye hatırlayacaktır Cem Belevi...

Çünkü yaşattığı travma sonrası bir özür dilemesi ya da yaşadığı güzel günlere ithafen bir selam çakması gerekirdi İrem’e...

Sanatçı selam vermek zorunda mıdır?