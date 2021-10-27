Laf ola beri gele

Haftaya burç yorumlarınızı okuyarak ve sizi neler beklediğini görerek devam edin. Herkesin güvendiği bir burç yorumcusu ya da astrolog muhakkak vardır.
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Bu akşam 20.30 için plan yapın. “Tomris” adlı tiyatro oyunu Trump Sahne’de olacak.
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TRT 2 sinema kuşağında bugün “Fırtınadan Sonra” (After the Storm) olacak. Hafta içi için biraz geç saatte, 22.00’de ama fırsat bulursanız kaçırmayın.
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Milli Saraylar’a bağlı Ihlamur Kasrı’nda çay içmeye gidin. İstanbul’un tarihi ve yeşil yerlerinden olan Ihlamur Kasrı çok keyif veriyor.
Üstüne “bir süredir aşk yok hayatımda” demiş. “Aşkı bulamıyorum ama arıyorum” demiş.
Hatta “Aşk dediğin şey kavuşamamaktır” falan gibi beylik laflar etmiş. Ya gel de gülme...
Evet evet aşk kavuşamamaktır tamam, hadi öyle olsun senin için ama...
Kimse niye sormamış “E İrem Derici?” diye? Niye ısrar etmemişler “Siz bu kadınla birlikte değil miydiniz” diye?
İleride bu röportajını ‘keşke yapmasaydım’ diye hatırlayacaktır Cem Belevi...
Çünkü yaşattığı travma sonrası bir özür dilemesi ya da yaşadığı güzel günlere ithafen bir selam çakması gerekirdi İrem’e...
Sanatçı selam vermek zorunda mıdır?
Perşembe akşamı Sarıyer’deki Balıkçı Kahraman’da baş başa yemek yediler.
Zorunlu bir yemeğe gittiğim mekanda sohbet eder gibi gözüküp telefona indirdiğim ‘Exxen’ uygulamasından Fenerbahçe’nin Antwerp maçını da izliyordum.
Moraller bozuldu, alacığımız maçı verdik derken, Samyeli ve Bilgili’yi gördüm...
İki isim gayet samimi bir şekilde sohbet ediyordu.
Şimdi sormaya hakkınız var...
◊ “Arkadaşça görüşemezler mi?” diye.
Halen aşıya destek kampanyalarına devam ediyor.
İyi de yapıyor. Katıldığı bir programda kendisini eleştirenlere çok güzel cevap verdi ünlü isim...
Aynı firmanın ürettiği bir cinsel güç artırıcı hapın adını vererek, “Bu şirket eğer bir yere çip koyacak olsa o ilacın içine koyar, aşıya değil” dedi.
E çok doğru... Sonra da, “Biz birbirimizin buzdolabından hap alan insanlarız, şimdi bu insanlar kalkmışlar aşının içinde ne var diye soruyorlar” dedi.
E bu da çok doğru.
Haklı yahu adam.
25’inci İstanbul Tiyatro Festivali yarın başlıyor. Festival kapsamında toplam 24 program var. Birine mutlaka gitmeye çalışın.
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Yapı Kredi bomontiada World Akustik’te birbirinden ünlü isimler sahneye çıkmaya devam ediyor. Sevilen grup ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ bomontiada Avlu’da bugün konser verecek.
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Doğanın ve kadının sömürülüşüne karşı bireysel bir mücadeleyi simgeleyen “Bir Gün” temalı Leman Okyay sergisi cumartesi günü açılıyor.
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Tütsü ile birlikte satılan biblolar son dönemde çok moda. İnternetten bir tane sipariş verip evinizin havasını değiştirin.
Bu artık çok net.
Bunlar da oyuncu mu...
Siz bir de eskilere bakın...
Bu cümleleri derhal unutmamız lazım. Eğer unutmazsak bizim onlara göstermediğimiz değeri başkaları göstermeye hazır.
Örneğin Latin Amerika.
Bizim genç oyuncuları bizden çok seviyor Latin Amerikalılar...
Özetle Tarkan çok sağlam dönüyor.
Bugün gözünüze mutlaka çarpacaktır... Trendyol ile uzun soluklu bir anlaşmaya imza attı Megastar. Önce reklam filmlerinde oynayacak, hemen ardından farkındalık projelerinin yüzü olacak.
Peki merak edilen şu:
Ne kadara imza attı Tarkan?
Hemen söyleyeyim...
Tarkan Trendyol’dan tam 15 milyon TL alacak.
Moralimiz bozulur, düzenimiz altüst olur falan.
Ama herkesin mi aynı anda olur?
Coşkun Sabah, Özdemir Erdoğan, Selçuk Ural, Mustafa Keser, Bülent Ersoy ve şimdi de Hakkı Bulut...
Yıllar sonra Tarkan’ın Sezen Aksu’ya, Sezen’in Yıldız Tilbe’ye, Yıldız’ın Hadise’ye, Aleyna Tilki’nin Edis’e salladığını düşünün.
Aynı şey...
Hakkı Bulut çıkmış “Arabeskin babası benim, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur benden daha aşağıdalar. Bana çok darbe vurdular” diyor.
Mümkün değil.
Tarihi yarımadanın büyüleyici güzelliği eşliğinde yemek için adres Rahmi Koç Müzesi’ndeki ‘Halat by Divan’ olmalı.
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Anadolu’nun birçok yöresindeki türkülere olan hakimiyetiyle önemli bir sanatçıdır Ahmet Aslan. Bugün solo konseri olacak. Trump Sahne’deki konser saati 20.30.
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Türkiye Yapay Zeka Haftası başladı. Online etkinlik 22 Ekim’e kadar devam edecek. ‘www.turkiye.ai’ sayfasını ziyaret edin.
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DasDas’ta “Tiyatro Haftası” başladı. Programınıza uygun bir oyunu seçin ve bu hafta tiyatroya gidin.
Ilıcalı’yı tanıyan biri olarak çok şaşırdım son paylaşımlarına.
Ürktüm, “Ben olsam asla yapamazdım” dedim.
Tanzanya’ya tatile giden Ilıcalı’nın ilk durağı, Mara Nehri oldu. Nehir vahşi yaşamıyla biliniyor, Ilıcalı da o hayvanların arasına girip birbirinden ilginç çekimler yaptı.
Mesela hemen önünde bir timsah, antiloba saldırdı. Sonrasında karşısına bir aslan çıktı...
Ama en güzel fotoğrafı, ağacın tepesine uzanan leopar verdi.
Saatte 60-70 kilometre hızla koşabiliyor leopar. Yani canı istese Ilıcalı’nın olduğu yere ulaşması 5 saniyesini almaz.
Ama Katar’da yaşayan iş insanı Uçar’ın Türkiye’de bir adresi yok...
O yüzden ailesinin üzerine kayıtlı olan Büyükçekmece’deki villa için alındı haciz kararı...
Ne gerek vardı peki?
Bir erkek, çocuğunun annesini neden bu duruma mecbur bırakır?
Ece Erken’in Serkan Uçar’dan 6 yaşında bir oğlu var.
Zaten nafaka kararının alınma nedenlerinden biri de çocuklarının olması.
İlişkileriyle magazin gündemini meşgul eden iki çift var son günlerde. Biri Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, diğeri de Şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek...
İki çift de ayrılığın eşiğinde.
Yakındır bir imzayla yollarını ayırmaları.
Ama günümüzde o ayrılık imzasını atana kadar sosyal medyadan çok yol kat ediyor çiftler. Paylaşımlar yapılıyor, göndermeli fotoğraflar atılıyor, emoji’lerle ‘sen anladın’ falan denmek isteniyor...
Bakın mesela Bensu Soral yaptı benzer bir hareket.
Bir fotoğraf paylaşarak altına şu yazıyı yazdı:
“Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi.”
“La Casa de Papel” dizisinin Berlin’i Pedro Alonso, İstanbul’u çok sevdi. Yine geldi. Yarın CVK Bosphorus Hotel’de, cumartesi günü D&R Akasya’da hayranlarıyla buluşacak. Planınızı bugünden yapın.
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Suşi yapmak zor mu sanıyorsunuz? Peki bir öğreten olsa dener misiniz? MSA’da bugün suşi atölyesi var. Biletler Biletix’te.
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Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Yeni Türkü’yü dinlemek isterseniz, bu akşam 20.30’da parka gidin.
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Beyoğlu’nda sokak müzisyenleri için yapılan alanları keşfettiniz mi? Bugüne bir Beyoğlu turu yakışır.
Yöresel yemek severseniz adresiniz Etiler’de bulunan Tepsi Et olsun. Kahramanmaraş mutfağını İstanbul’a tanıtan ender yerlerden kendileri.
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Ercüment Orkut – Alper Yılmaz bu akşam caz şarkılarıyla Zorlu ‘Touche’de sahnede olacaklar. Konser başlama saati 21.00.
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Micheal Önder’in kaleme aldığı bir komedi olan “Fanatik” bu akşam Trump Sahne’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.
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İstanbul’da şehir hayatının yeni adresi olarak açılan ‘Dekk’ konserlere başladı. Bugün ‘Dekk’te Kalben var. Biletler ‘Biletix’te.
TDK’ya göre ‘yapışkan çamur’.
Peki çamur nedir?
TDK’ya göre ‘içine batılır duruma gelmiş toprak’.
Peki bunları neden yazıyorum?
Kibariye’nin kocası Ali Küçükbalçık eşini öyle durumların içine sokuyor ki...
Asla çıkmak mümkün değil.
Formula 1’de daha önce Demet Akalın’a söylettik, ‘eh işte’ dedik. Demet’inkine kötü de diyemeyiz, iyi de... Ortalama bir performanstı...
Milli maç öncesi Hadise çıkıp okudu, “Böyle iş mi olur” diye acımasızca eleştirdik.
Ama hafta sonu gerçekleşen Formula 1 öncesi Göksel, İstiklâl Marşı’nı okuyunca, sanırım ilk kez 7’den 77’ye hepimiz “helal sana” dedik.
Bu iş ses güzelliğine falan bakmıyor.
O marşı okurken hızınızı azıcık da olsa artırırsanız ya da dur ben bir yavaşlayayım derseniz tüm düzen bozuluyor.
Mask Beach konserlerini sonlandırmadı. DJ Hakan Küfündür ile Arabesk Gecesi bugün 20.30’da başlıyor.
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Tuğba Yurt’un sahne performansı çok beğenildi. Ünlü isim bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Konser bu akşam 21.00’de başlıyor.
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Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle açılan ‘Tebessüm Kahvesi’nde otizmli gençler çalışıyor. Yolunuz düşerse uğrayıp sohbet edin.
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Porselen sadece porselen demek değildir. Bunun en güzel örneğini Kütahya Porselen gösteriyor. Koleksiyonlarını inceleyin, tasarımlarına bayılacaksınız.
Son iddiasına göre “Mustafa Sandal kendini bilerek fakir gösteriyor ve mal varlığını annesinin üzerine yapıyor”MUŞ.
İyi de sen adamın tepesine vergi memuru gibi çöktün.
Evlilik birliğinin sonrasını yürütmek de bir meziyettir, bunu yapamadın.
Ne yapsın adam?
Varını yoğunu sana mı versin?
Seda’ya inanmam Okan’a inandığım kadar
Sosyal medya fenomenlerini beğenmeyebilirsin.
Tam olayı kapatacağız, aslında işin aslı şuymuş buymuş diyecekken, ne yapıyor ediyor gündemde tutuyor olayı Erbil.
En son Ece Ronay’ın erkek arkadaşıyla buluşup bir video çekti.
Biz iki erkek anlaştık mesajı verdi.
Pardon...
Ne demek mesela iki erkek anlaştık?
◊ Kız ne diyor soran var mı?
Laf ola beri gele
A’dan Z’ye” programıyla hafızalara kazınan sunucu Esra Ceyhan, Bergüzar Korel’in “Squid Game’i çocuklar seyretmesin” çıkışına tepki gösterdi.
Korel’e bir zamanlar oynadığı “Binbir Gece” dizisi üzerinden yüklendi ve “Sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun. Bu saçma diziler zamanında izlendi. Şimdi o kadın oyuncu çıkmış ahkam kesiyor” dedi.
İyi ama Bergüzar Korel’in oynadığı o dizi gerçek hayatta çok kez karşımıza çıkan olaylarla örülüydü.
Kimse “Böyle şeyler yaşanmıyor” diyemez.
Yaşandı, yaşanıyor ve maalesef yaşanacak.
“Squid Game”e gelince...
Tamamen kurgu.
Metaforlarla dolu bir dizi “Squid Game”. Yani iki diziyi bir tutmak pek mantıklı değil.
Herhalde sonradan “ben ne yaptım” demiş olacak ki, bir açıklama daha yaptı Esra Ceyhan. Keşke yapmasaydı.
Çark etti.
Keşke etmeseydi...
Dedi ki, “Ben Bergüzar Korel’i kastetmedim. İsim vermedim, kimseyi hedef almadım.”
Aklımızla dalga geçti yani.
Tamam isim vermemiş ama tepeden tırnağa Bergüzar Korel’i tarif etmiş. Bağıra bağıra “Bergüzar Korel” diyor aslında.
Sokağa çıkalım ve “Esra Ceyhan bu açıklamasında kime gönderme yapıyor?” diye soralım. 100 kişinin 99’u “Bergüzar Korel” der.
“Bilmiyorum” diyen bir kişi de turist falan olur muhtemelen.
O yüzden zekamızla alay etmeyin Esra Hanım.
Bu kurduğunuz cümleler, a’dan z’ye Bergüzar Korel için kurulmuş cümleler.
O bahsettiğiniz dizi de a’dan z’ye “Binbir Gece”.
“Ahkam kesen kadın oyuncu” diye alay ettiğiniz kişi, a’dan z’ye Bergüzar Korel...
Kalite ayağa düştü
Hande Sarıoğlu’nu YouTube programından dolayı eleştirmiştim. Halen arkasındayım sözlerimin.
Ben daha ileriye gitmez derken o mantıksızca meydan okumalarına devam ediyor.
Son programında partnerine ayaklarını yıkattı Sarıoğlu. Cidden yaptılar bunu.
Almışlar ortalarına bir leğen ve garip garip hareketler yapıyorlar.
Adamcağız bir yandan ayaklarını yıkıyor Hande’nin, bir yandan türkü okuyor. Sonra bir krem alıyor Hande’den ve başlıyor ayaklarını kremlemeye.
Bu Hande gibiler...
- Madem ayak masajım konuşuldu, yıkatayım o da konuşulsun...
- Krem sürdüreyim gündem olsun...
- Biraz daha çirkin hareketler yapayım, akıllarda yer edineyim diye düşünüyorlar. Ve maalesef iyi bir ruh halinde değiller.
İzleyenlerin midesi bulanıyor ama umurlarında değil.
Ben mükemmel kariyer planlaması diye buna derim Hande.
Üniversitelerde ders vermelisin.
“Nasıl antipati kraliçesi olunur” üzerine tez yazmalısın.
Tarihi gönderme
Semiramis Pekkan, kardeşi Ajda Pekkan’a ‘tarihi’ bir gönderme yaptı.
3. Selim’in bir fotoğrafını bulup hemen yanına Ajda’yı ekleyip paylaştı. Takipçilerine “nasıl” diye sordu. Aslında teknik olarak başarılı bir photoshop olmuş.
Ama günümüzde bu göndermeye olay çıkaracak çok abla-kardeş var.
Şimdi Ajda çıkıp...
- Sen bana “Tarihten kalmasın” mı diyorsun?
- Beni kıskanıyor musun?
- Ben geçmiş zaman kadını mıyım dese...
Al sana abla kardeş kavgası...