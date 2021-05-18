Ters kurgu tekniğini ustaca kullanıp farklı bir romana imza atana Hasan Hayyam’ın eseri ‘Hiyerofant’ raflarda. Farklı bir ‘zaman’ kavramı sizi bekliyor.
Türk kahvenizin yanına bir lokum ya da çikolata koyabilirsiniz. Hazırlaması bile heyecanlı.
Sahur alışkanlığınız gece yeme alışkanlığına dönmesin. Bunun için eğitimler var. YouTube’dan bugün seyredin.
Ren Sourcing ‘Online Moda ve Tekstil Eğitimleri’ veriyor. Moda meraklıları bugün eğitime katılabilirler. Biletler Biletix’te.
Günlük yaşantınızda ‘kullandığınız sözcükleri özenli’ seçin ve hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın. Bu da bir çeşit ‘terapi’ aslında.
Soner Arıca bir Karadeniz türküsünü seslendirmiş. “Esmesin Ayrılık”, Arıca’nın o ‘duru’ sesine çok iyi gitmiş. Dinleyin...
Mutfaktaki atıkları değerlendirip çeşitli yemekler hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Bugün deneyin...
Gerçek olaylardan esinlenilen “Bütün Kızlar Adına” dijital platformda yayında. Pes etmeyen bir dedektifin macerası, seyredin...
Faruk Sabancı ve Norm Ender’in yeni şarkısı “Bulamazdım”ı dinlerseniz güne enerji dolu başlarsınız...
İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson’ın bugün PSM Online sahnesinde konseri var. ‘Online.zorlupsm.com’ dan biletlerinizi alabilirsiniz...
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nin eğitimlerini takip edin. Hatta belki birine katılmak bile isteyebilirsiniz...
22’nci Adana Tiyatro Festivali 24 Mayıs’ta başlıyor. Bilet satışları bugün başladı. 18 oyunun seyirciyle buluşacağı festival için bilet alın...
Artık normalleşme haftasındayız. Bu hafta sonu için keyifli bir plan yapın. Mesela bir otelden kendinize yer ayırtabilirsiniz...
Geçen seneyi değil ama önceki senenin yaz sezonundaki fiyatlarını çok iyi biliyordum.
Bu sene öğrendiğim fiyatlar tüm bildiklerimi unutturdu.
Yeni bir sayfa açtırdı bana.
Canımı sıktı.
Diyelim sezonda 1 aylık müstakil bir ev kiralamak istiyorsunuz.
Tercihiniz de lüksten yana oldu...
Lokasyon olarak, Cennet Koyu’nu seçerseniz 5+1 villa için aylık 800 bin lira, Yalıkavak’ı seçerseniz 6+1 için aylık 600-700 bin lira, Türkbükü’nde 3+2 bir villa için ise aylık 350-400 bin lira ödemeniz gerekiyor.
“Lüks olmasın, uyumadan uyumaya geleceğim” diyenler için eskiden günlüğü 400-500 liraya tutulan dairelerden artık eser yok.
“Yeni nesil çok başarılı müzisyenler var. Hazırladığım ‘best of’ta onlara el vereceğim” dedi...
Gençlerle ‘best of’ işi ilginç.
“Ee ne var, bu yeni mi sanki” ya da “Tutmaz bu iş geç” diyebilirsiniz.
Ama illa mesleğe yıllarını vermiş isimlerin şarkılarını yine aynı seviyedeki isimler mi seslendirecek?
Sadece Deniz Seki için değil best of hazırlığındaki diğer isimler için de düşündüm.
‘Yeni nesil müzisyenlerden kimler bu işin hakkını verir’ diye kafa patlattım.
Irmak Arıcı: Düetlerin aranılan ismi olmaya aday. Şimdiden birçok isim onunla düet yaptı. Spotify, Apple Music gibi platformlarda olmayan şarkılar YouTube’da en çok dinlenenler arasında.
Kim Bu Reyhan
Akbank Sanat Evinizde kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Bugün “Gölgelerden Rengarenk Resimler” aktivitesi var. Çocuğunuzla vakit geçirmek için çok ideal...
Detoks için vakit ayırın bu hafta sonu. 1-2 günlük detoks bayram yorgunluğunu atmanıza yardım edecek...
Aposto uygulamasını indirin ve mail adresinizi girin. Her sabah faydalı okuma listeleri mailinize gelecek...
Telefonlarınızın uygulama mağazasından “TRT Bil Bakalım” bilgi yarışmasını indirin. Çok ama çok keyifli anlar geçireceksiniz sevdiklerinizle...
Karadeniz türküsü sevenler için Şevval Sam yeni bir tekli çıkardı. “Kopsun Bir Fırtına” sakin bir hafta sonunun şarkısı olsun...
Detoks yapacağım ama sonra diyorsanız ve halen İstanbul–Levent’teki ‘Asır Tantuni’yi denemediyseniz. Hadi!
Bazı arkadaşlar hayatımızda ‘gereksizler’, onlar enerjimizi alıyorlar. Uzaklaşın!
Uyku arası bilinçsiz yemek yeme semptomu
Yoganın her türlüsünü denediniz mi bu süreçte? Peki ya ‘kahkaha yogası’nı... YouTube’dan bir ders alsanıza...
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Bayram tatlılarınızı hafifletmek isterseniz yapımında rafine şeker yerine ham bal kullanabilirsiniz. Uzmanlar deneyin diyor...
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Fropie’nin chia ve keten tohumlu kefirlerini bugünden deneyin derim. Eğer kefir sevmiyorsanız 1 adet probiyotik barları, 2 bardak kefire eşit...
“Orkun biliyor musun; önceki sezonlarda Bodrum’un 10 bin sandalye kapasitesi vardı. Şimdi bu sayı 100 bine çıktı” dedi.
Sandalye kapasitesi onların dilinde ağırlanacak müşteri sayısı demek oluyor.
Hemen hızlıca bir hesap yaptım.
◊ 10 bin sandalye varken hangi mekan ne kadar doluyordu?
◊ Kim sezon sonu hanesine kâr yazıyordu?
◊ Zarar edenlerin temel sorunu neydi?
Yaptığı cover’lar ile adından söz ettiren Deniz Tekin konseri var. 21.00’de başlayacak konser ‘PSM Online’dan ücretsiz izlenebilecek.
40’ıncı İstanbul Film Festivali çevrim içi tam gaz devam ediyor. Bu akşam ‘Kralların Gecesi’ filmini seyredin. Biletler ‘passo.com.tr’de.
Bayram için ağzımızı tatlandıralım. Osmanlıdan günümüze geleneksel bir tatlı olan ‘lokum’ için sipariş vermekte geç kalmayın.
Sevdiklerinizi aramak için bayramı beklemenize gerek yok. Bugünden başlayın. Bir telefon mutlu eder!
Haydi tiyatroya destek olalım. Mobilet.com’dan bilet alırsak ‘Karanlıkta Komedi’ oyununu seyredebiliriz.
Ev dekorasyonunuzu gözden geçirin belki profesyonel bi destek de alabilirsiniz.
O fotoğrafın altına da ‘kahramanım’ notunu düştü.
Beren ile Kenan’ın ilişkisini, onlardan daha çok düşünen bir kitle var.
O kitleden hemen sesler yükseldi;
Kenan! Uyuma eşin neler yapıyor baksana...
Kenan! Bu ‘erkek adama’ yakışmaz...
Kenan! Hemen Beren’e gereken cevabı ver lütfen...
Pardon ama...
SİZE NE?
Pera Film’in “Zevk Meselesi” sergisinden ilham alındı ve “Dijital Duygular” başlığıyla bir film seçkisi hazırlandı. Bugün ‘Özgür Kuş’ gösterimde. Adres ‘peramuzesi.org.tr’...
Tiyatro seçeneğimiz de var. Ayçe Aybana’nın yönettiği Veronika’nın Dünyası evimize konuk oluyor. 20.30’daki oyunun biletleri ‘biletix’de...
Bu haftanın kitap önerisi gerilim sevenlere. Polisiye roman “Kiracı” Katrine Engberg’e uluslararası bir şöhret kazandırdı. Sipariş verin...
Mutfak Sanatları Akademisi bayram için ziyafet kitleri hazırladı. Sofra kurmakla uğraşmak istemeyenler 11.00’e kadar sipariş verirse yemekleri gün içinde sofrada olacak...
YouTube’da
Ev dekorasyonu için uygun bir hafta. Eşyanızın yerlerini değiştirin, kışlıkları şöyle bir kenara koyun bugün.
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Bugün ‘Dünya Sağlık için Hareket Et’ günü. Dışarı çıkamasak da evde tempolu yürüyüşler yapalım.
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‘Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars’ bugün özel bir performansla sahnede. Adres ‘online.zorlupsm.com’.
Güzel bir müzikle süslenen, üzerinde çalışılmış o dansları... Birkaç kıvrak harekete ‘vay be’ demeye ne hasretmişiz...
Önce Elçin Sangu’nun dans performansını gördüm sosyal medyada. Tek başına dans eden güzel oyuncu, sempatik hareketleriyle 15 saniyede hayran bıraktı kendine.
Kaç kere izlediğimi sormayın...
Sonra Demet Özdemir çıktı sahneye.
Arkasında bir dans ekibi vardı.
Müziği Elçin Sangu’ya göre daha etnikti.
Bağlar tamamen koptu mu?
Yoksa arada sadece ‘kırgınlık’ mı var.
Anlayacağınız, Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi şu anda büyük bir ‘muamma’.
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Kaan Yıldırım geçen gün Etiler’de magazinci arkadaşlarımızla karşılaştı. Hadise’yle ilişkileri soruldu ünlü oyuncuya.
‘İlişki devam mı Kaan Bey?’ sorularına cevap vermedi.
Yürümeye devam etti.
Hadi anneniz için hayallerinizi zorlayın. ‘Sharpie Fine’ kalemlerle her yüzeye kalıcı çizimler yapabilirsiniz. Siz çizin anneniz kullansın.
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‘Proti Adası’nın Esrarı’ her yaştan okura hitap ediyor. Zeynep Bugay’ın kitabı yazarken esinlendiği ‘Anne’ isimli ilk öyküsü de NFT teknolojisi ile satılan ilk Türk edebiyat eseri oldu.
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Japonya Kyoto’ya ‘Dünyanın en güzel şehri’ diyorlar. Merak edenler için sanal şehir turu bugün 21.00’de başlıyor. Adres ‘biletix.com’.
Doğru Gıda Rahat Nefes felsefesini benimseyin. Sebze tüketmeye başlayın ve günlük 1 çay kaşığı tuzdan fazlasını tüketmeyin.
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Mutluluk garantili bir hediye kutusu için ‘Vanilla Rococo’nun Instagram sayfasını ziyaret edin ve çılgın hediye kutularından sipariş verin.
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Bu yıl online alışveriş yüzde 65 arttı. Anneler Günü için hediye arayanlara ‘Altınbaş’ın internet sitesinde bugün özel indirimler var. Küpe, bileklik, yüzük... Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz.
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Cumanın yenisi Cem Belevi’den geldi. ‘Bilmez’ adlı şarkı Belevi’nin ilk deep house tarzındaki şarkısı.
Yaptığı paylaşım, kısa süre sonra Instagram tarafından ‘topluluk kurallarına aykırı’ olduğu ve ‘yanlış bilgi içerdiği’ gerekçesiyle kaldırıldı.
Salkım’ın hedefinde Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve dolaylı yoldan kural koyucular vardı.
Ne dedi Salkım, hadi çözümleyelim:
Yeşim Salkım: Yaklaşık 1 buçuk senedir insanları mağdur ettiğiniz için...
Yanıtım:
Kim kimi mağdur ediyor? ‘Virüs’ yahu bizleri mağdur eden...
Yeşim Salkım: Bu küresel oyuna dahil olduğunuz, sahte düzene ve Bill Gates’e uyduğunuz için...
Orhan Veli Kanık’ın ‘Dalgacı Mahmut’ şiiri, renkli çizimlerle kitaplaştırıldı ve minik okurlar için raflardaki yerini aldı. Bugün sipariş verirseniz hafta sonuna kadar elinizde olur...
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E madem Anneler Günü geliyor, akıllı robot süpürgeler ile annenizi sevindirebilirsiniz. ‘Tefal’ piyasadaki en ince robotu çıkarmış. Bir göz atın derim...
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Bu yaz sadelik moda olacak. Koleksiyonlar satışta. Mağazaya gidemiyoruz ama evden sipariş vermeye vakit ayırabiliriz belki...
Twitter’ın Spaces adını verdiği sohbet odası resmi olarak kullanımda. İlginizi çeken odalarda sohbetlere katılın...
Anton Çehov’un ünlü eseri “Martı” bu akşam saat 20.30’da İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda olacak. YouTube’dan seyredin...
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Adım adım sonuca götüren bir çalışma kılavuzu şeklinde tasarlanan ‘Numeroloji Kitabı’ çıktı. Doğum tarihi ve adınızın hayatınıza etkisini anlatan kitabı okuyun...
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‘History Channel’ geri döndü. Heyecanla takip ettiğimiz kanal artık ‘D-Smart’ ekranlarında...
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Suzan Kardeş festival tadında bir ‘Hıdırellez’ kutlaması hazırladı. Keyifli konser bu akşam ‘JoJo’ sahnesinde olacak. Biletix’ten biletlerinizi alabilirsiniz...
21.00’de ‘FelsefeLab’ın geçen ay başlattığı ‘Star Wars’ okumalarının sonuncusu var. ‘İyi bir Jedi Nasıl Yaşar?’ adlı konuşma ‘beykozkundura.com’dan canlı yayınlanacak...
‘Asri Turşucu’ Cihangir’de adrese teslim siparişleri almaya devam ediyor. Faydalarını bir kenara bırakıyorum sırf tadı için bile bugün tercih edin derim...
Yaza fit girmek için Dr. Ayça Kaya’nın ‘Sayarak Beslen’ mutfağından evinize sağlıklı yemek siparişleri verin...
La havle!
Sabrım zorlandı.
Ufak bir tükenmişlik hissettim.
Neden biliyor musunuz?
‘La Casa De Papel’ yüzünden...
Meşhur soygun filmi ‘La Casa De Papel’ 5’inci sezonuyla final yapacak.
Çekimler tamamlandı.
Yakında yeni seriyi izleriz.
Her geçen sezon bir öncekini aratsa da, “Yok ya eski tadı kalmadı” dedirtse de birçok kişinin dizi bağımlılığına ilk adım atışıdır ‘La Casa De Papel’.
Neyse...
Gelelim bana ‘ya sabır’ çektiren habere.
Bizimkiler ‘La Casa De Papel’den ilham almış.
Yok yok... Çekim teknikleri, aksiyon sahneleri, yaratıcı senaryonun püf noktalarını falan ilham almamışlar.
İsminden ilham almışlar ve serinin Türk versiyonunu çekmeye karar vermişler.
Hatta çekimler başlamış.
İş ciddi yani.
Filmin Türk versiyonunun adı ‘La Hay de Maske’.
Adından da belli komedi filmi.
Orijinal versiyonda karakterlere verilen şehir isimlerini de değiştirmiş bizimkiler.
İstanbul, İzmir, Sivas, Yozgat gibi şehirlerin adını vermişler karakterlere.
Hem çeken için
Hem oyuncular için
Hem de film bitince izleyecek olanlar için koca bir zaman kaybı...
Çünkü...
◊ ‘La Casa De Papel’den bir komedi filmi çıkmaz.
◊ Hadi çıktı diyelim, komedinin uyarlaması olmaz.
Ancak şöyle olur:
Bu ‘La Hay de Maske’ filmini tek bir ‘cast’ (oyuncu kadrosu) kurtarır.
Sivas – Hadise
Konya – Aleyna Tilki
Yozgat – Duygu Özaslan
İstanbul – Şeyma Subaşı
Adana – Nihat Doğan
Bayburt – Merve Boluğur
Ver bu isimleri.
Kur bu kadroyu.
Bak o zaman olur bir şansınız.
Bizim de belki neşemiz yerine gelir.
Türkiye’den Hindistan’a dost eli
indistan koronavirüs salgını yüzünden çok zor günler geçiriyor. Ülke halen rahatlamış değil.
Bilmiyordum, Türkiye’de bir ‘Hindistan Dostları Derneği’ varmış...
Derneğin başkanlığını ise Dr. Koshlendra Pratap yapıyormuş.
Bütünsel zihin ve beden tıbbı alanında uzman olan Dr. Pratap yıllardır Türkiye’de yaşıyor. Ülkesine yardım için derneğini harekete geçirmiş.
Türk yardımseverlerin bağışlarıyla oksijen jeneratörleri alınıp ‘Oman Air’in desteği ile ücretsiz bir şekilde Hindistan’a ulaştırılmış.
Bizler fark etmedik ama Hindistan’a ülkemizden, sponsor firmalar ve yardımseverler aracılığıyla çok ciddi yardım gittiğini gösteriyor bu.
Türkiye’de toplasınız 700-800 Hintli yaşıyor. Sayıları 1000’i bulmuyor yani.
Hintli nüfusunun en az olduğu ülkelerden biriyiz.
O yüzden çok değerli bu destek.
Tırşik
Gülü seven dikenine katlanır derler ya... İşte bu atasözüne çok uyuyor ‘tırşik’.
Bilmeyenler için hemen söyleyeyim.
Tırşik (tirşik) bir bitki.
Üstelik hayli zehirli bir bitki.
Yılan pancarı da deniyor adına.
Çiğ olarak yerseniz zehirliyor.
Yemeğini geleneksel usüllerde yapmazsanız ağzınızı yara yapıyor.
Yani dert üstüne dert.
Ben Diyarbakırlı bir dostumdan duydum ‘tırşik’ bitkisini.
Batman’da, Osmaniye’de, Maraş’ta...
Birçok yerde yapılıyormuş aslında yemeği.
Ama Diyarbakır usulü bir başka oluyor.
Bizim bildiğimiz ‘türlü’ gibi bir şey aslında.
Soğanı, biberi, patlıcanı, salçası kavruluyor ve ortaya nefis bir lezzet çıkıyor.
Fırsat bulursanız deneyin.
İsmiyle zaten hafızlarda yer ediyor ‘tırşik’.
Hatta üç – beş kere söylerseniz, gün boyu dilinize dolanıyor.
Plaj = Yaşam alanı
Çeşme’de, Bodrum’da, Kemer ve Belek’te ‘benzer şeyler’ oluyor. Bu sene yemek keyfi, beş çayı, akşam eğlencesi, dar ve sıkışık alanlardan çıkıp geniş alanlara taşınıyor.
Birçok plaj bu düzene geçti.
Denize girip çıktıktan sonra kısa bir molayı da aynı yerde veriyorsunuz, öğlen yemeğini de aynı yerde yiyorsunuz.
E biraz müzik dinleyeyim diyorsanız, zaten plajlar bunun için dizayn edildi.
Aslında plajlar bu sene tüm günü geçirebileceğimiz bir yaşam alanı haline geliyor.
Sadece hazırlıklı gitmeniz, kıyafetlerinizin yanınızda olması ya da plaja yürüme mesafesinde bir yerde kalmanız yeterli.
Her öğünde başka mekana geç, girişte sıra bekle, masa var mı, yok mu? Yoksa beni araya sıkıştır dönemi bu sene olmayacak gibi.
Polemik olur
Moda yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan’ın “beynimin dörtte birini kullanıyorum” açıklamasına biri çıkıp, ‘Hayır Bahar hayır... Katılmıyorum. Sen beyninin dörtte birini değil, tamamını kullanıyorsun’ dese?
Soruyorum sadece...
Dese biri böyle bir şey.
Çok güzel polemik çıkmaz mı?
Her şey normale döndüğünde
◊ Sarayburnu’nda bir bardak çay için.
◊ Kuzguncuk’ta kahvaltı yapın.
◊ Eminönü’nde kalabalığa karışın, yürümekte zorlanın.
◊ Kabataş, Setüstü’nde bir taşın üzerine oturup Boğaz’ı seyredin.
◊ Maçka Parkı’nda anlamsızca yürüyün.
◊ Nişantaşı ve Cihangir kafelerinde aylaklık yapın.