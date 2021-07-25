Kurtlar sofrasında bir kadın patron

Bir gün boyunca da orada kaldı Hadise’nin fotoğrafı.
Parasıyla değil mi, ben versem parayı benim de reklamım çıkar.
Sorun orada değil...
Sorun Hadise’nin açıklamalarındaki aforizmalarda...
Times Meydanı’ndaki reklamının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı...
“Benim adım Hadise” ile başlayan cümleler kurdu...
“Yaşamak istediklerimi yaşıyorum, korkmuyorum. İstediğimi konuşuyorum. Kadınların daha çok sesi çıkacak” falan dedi.
‘Hay hay’ Hadise...
Beyoğlu’nun yenisi Le Cuistot Bistro Fransız mutfağının seçkin lezzetlerini sunuyor. Deneyin...
Beyoğlu–Asmalımescit’te bulunan ‘Kevok Ocakbaşı’ rakiplerinden fazlasıyla önde. Halen denemediyseniz bugün uğrayın...
Bir barınağı ziyaret edin bugün. Öyle tatlı ve sevgiye muhtaçlar ki... Aklınızda yokken bile bir kedi ya da köpek sahiplenebilirsiniz...
Caz severler için günün adresi Zai Bodrum. Elif Çağlar bugün Zai sahnesinde olacak...
Alaçatı Jolly Joker sahnesinde Levent Yüksel sahneye çıkacak. 90’ları özleyenler koşun...
Daha önce hiç resim yapmayanların bile yeteneklerini keşfedeceği bir etkinlik var. ‘Resim Workshop–Çiçekli Kız’ İstanbul Ankaworkshop’ta...
Onun söylemediklerini ama benim anladıklarımı...
Hiç girmediğimiz konularla ilgili hissettiklerimi...
Acun Ilıcalı’nın belki de sürpriz yapmak adına henüz anlatmak istemediklerini...
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Fenerbahçe:
Ben bu kadar çılgın bir takım taraftarı olup da karşı takımlara aynı derecede saygısı olan çok az taraftar gördüm.
Bodrum’da gündüz partileri başlıyor. ‘Folie Restaurant & Sea’nin geniş alanında gündüzden başlayıp akşama kadar sürecek partiler için yerinizi ayırtın.
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Gündoğan’daki Mivara Luxury Resort müzikli geceler başladı. Yarın sahnede genç isim Pınar Arpınar olacak. Rezervasyon şart.
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Topkapı Sarayı tarifinden esinlenen Karaköy Güllüoğlu ‘yaz baklavası’ yaptı. Denemediyseniz bayram sofranızda yerini acilen almalı.
◊ Şu an bulunduğumuz Alaçatı’daki bu evin sizin için ayrı bir anlamı var sanırım...
- Bu evde yeni bir düzenleme yaptım. Kullanılmayan alanlara üç yeni misafir odası yaptırdım. 11 odalı oldu artık. Hayatta en mutlu olduğum şey dostlarımın evimde olması. Rahmetli anne ve babamla yaşadığım günlerde de misafirlerimiz günlerce evimizde ağırlanırdı. Herhalde oradan içimde kaldı.
◊ Kalabalığı seviyorsunuz. Peki eski bayramlarınız nasıl geçerdi? Kalabalık yemek masaları kurulur muydu?
- Çocukluğumda bütün aile fertlerini gördüğüm çok özel günlerdi bayramlar. Bizim bayramımız şimdiki gibi “İlk gün nereye kaçalım” değildi. İlk iki gün herkes buluşur, yemek yer, sonraki günlerde bir yere gidilecekse gidilirdi. Şimdilerde o ilk iki günü kaybettik.
◊ El öpüp harçlık alır mıydınız?
Küs olduğunuz biri varsa bayramını kutlayın. İlk adımı siz atıp barışın.
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Bodrum’da olanlar Türkbükü’nde yeni açılan ‘Galia Sea Food’a giderlerse çok farklı bir deneyim yaşayacaklar. Mekan hem tasarımı hem de yemek ve müzikleriyle bir adım önde.
Alaçatı Jolly Joker’de bayramın ilk günü Yeni Türkü-Cem Adrian ve Emir Can İğrek sahnede olacak.
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Türkiye’nin ilk açık hava heykel parkı bugün açılıyor. Loft Art Sculptville adı verilen park Bodrum Loft’ta.
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Evgeny Grinko yaz turnesi kapsamında bugün Marmaris Amfi Tiyatro’da olacak. Rus müzisyenin konserine gidebilirsiniz.
Apple Music, “Yaz Notaları” listesini güncelledi. Tatil hiç bitmesin diyenlerdenseniz, başa sarıp sarıp dinleyin.
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◊ İyi bir sahne şovunun olması...
◊ Sanatçının sesiyle sahnesini ‘ağlatması’...
◊ Kendi tarzı dışındaki şarkılardan birkaç tane ‘patlatması’...
◊ “Ne bitmek tükenmek bilmez enerjisi varmış” diye fısıltılara neden olması...
◊ Dinlemeye gelenlerin heyecanını saniyesinde anlaması...
◊ İlk konseriymiş gibi heyecanla o sahnede yerini alması...
Gibi ufak ama önemli detaylar gerekir.
Side’deki ‘Paloma Finesse’ dünyaca ünlü şefleri ağırlıyor. Chef’s Kitchen’ı bugün ünlü restoran 7 Mehmet’in şefi Mehmet Akdağ yönetecek.
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İstanbul’da ‘Çocuk Tiyatro Festivali’ sürüyor. Bugün Sultanbeyli Gölet Parkı ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda çocuk tiyatroları sahnelenecek.
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Çocuğunuz için mobil eğitim uygulaması ‘Da Vinci Kids’i akıllı cihazınıza indirin.
Gündeme gelmek için klavye kıranlar hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
O talihsiz tepkiler yeni bir akım başlattı.
O akımın adı:
“Sana ne ne giyeceğimden!”
Bu sezon besbelli bu akımın önüne geçilemeyecek.
Artık sahne öncesi yapılan “İlk hangi şarkıyla çıkacak” tartışmalarının yerini “Acaba sahnede ne giyecek” tartışmaları alacak.
Ve “Esas unsur aldığın mal değil, komşundur (yani yanında hangi ünlü isimlerin olduğu)” diye eklemiş.
Evet, bazı mekanlarda lahmacun fiyatı zaten yıllardır belli. İsteyen gider istemeyen gitmez, katılıyorum. Ancak her sezon üç-beş mekan daha ortaya çıkıyor ve onlar da kafalarına göre fiyatlandırıyorlar lahmacunu.
Ben buna karşıyım. Çünkü onlar böyle yaptıkça, biz normal vatandaşların hareket alanı azalıyor.
10-20 liraya lahmacun yiyecek yer bulamıyorsun.
Hadi lahmacunu geçelim...
Ama su da mı Hıncal Abi? 8 litre suya 960 TL yazılır mı? Ben suya 960 TL verdikten sonra...
‘Two Tenors’ iki tenörün müzikal düellosu için biletinizi aldınız mı? Müzikal bu akşam 20.00’de Trump Sahne’de...
***
Soner Arıca bu akşam Hayal Kahvesi Kocaeli’de sahneye çıkacak. Biletler, ‘Biletix’te...
İstanbul’da ise Kenan Doğulu yılın ilk konserini veriyor. Maximum Uniq Açıkhava’daki konser 21.00’de başlıyor...
“Heidi Live Show” adlı çocuk müzikali Bornova Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Çocuklarınız için değerlendirebilirsiniz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa... Her yerde konserler var. Biri mutlaka size göredir.
Yeşilliğe ayak basabiliyorsanız şanslınız. Bugün çıkarın ayakkabınızı ve kötü enerjinizi toprağa bırakın.
Sakıp Sabancı Müzesi bugün kapılarını çocuklu ailelere açıyor.
“Müzede Şekil Avı” adlı atölyede aileler ve çocukları keyifli vakit geçirecek.
Küçükçiftlik Bahçe konserleri başladı. Bu akşam sahnede Yok Öyle Kararlı Şeyler, Can Oflaz ve Bağzıları olacak.
Starbucks bağımlılık yaratacak bir ürün çıkardı. Dondurmalı kahveyi ilk gördüğünüz yerde deneyin.
Adı Aygün Aydın...
Hakkında alınan koruma kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırıldı Aydın.
Hiç eleştirmeyin bu kararı. Sonuna kadar doğru çünkü...
Aynı tacizleri...
Aynı rahatsızlıkları...
Aynı utanmazlıkları...
Bir erkek yapsa sokakta yürüyemeyecek hale gelirdi.
Ne güzel hayat değil mi?
Açık hava toplantısı...
Açık hava konseri...
Bunların hepsini biliriz.
Peki ya açık hava diskosunu?
***
Eğer açık hava diskosu görmek ve deneyimlemek istiyorsanız, bir akşam Kadıköy Caferağa ya da Beyoğlu Cihangir’e gitmeniz lazım.
Hafta içi o civarlarda dolaşırken beklemediğim bir manzara gördüm.
Meğer Cennet Koyu’nun bir arka kapısı varmış...
‘Arka kapısı’ diyorum çünkü koyun tadını çıkaran ve para ödemeyen yüzlerce kişiyle karşılaştım.
Sağlı sollu park eden arabalar kilometrelerce uzamıştı.
Adım atacak yer yoktu.
Arabasına park yeri bulan, kendisini denizin hemen kenarındaki yeşil alana atmış ve çadırını kurmuştu.
Eleştirmiyorum, bu güzellikten faydalanmak herkesin hakkı.
Piknik yapmayı özlediyseniz tam havası değil mi? Şöyle hafif esen bir yer bulup arkadaşlarınızla pikniğe gidin bugün.
***
Deniz ve güzel yemek sonrası DJ Suat Ateşdağlı’yı dinlemek isterseniz Yalıkavak’ın en yenisi ‘Helia Yalıkavak’ı listenize alın.
İBB Kültür Merkezleri’nde oyun gösterimleri başladı. Hafta sonu için kendinize en yakın kültür merkezini seçin.
***
The Marmara Bodrum, yaz sezonunu başlattı. ‘The Good Fellas’ geceleri için yerinizi şimdiden ayırtın.
Lezzetin yanına eğlenceyi arayanlar için güzel haber. Türkbükü’nde ‘Kuum Hotel&Beach’ içindeki Galia Sea Food ile son dönemin en merak edilen mekanı.
Eyüpsultan Belediyesi, ‘El Emeği Ürünleri Festivali’ düzenliyor. Ev kadınlarının ürettikleri ürünler 3 gün boyunca festival alanında olacak.
KüçükÇiftlik Park, kapılarını bugün açıyor. İlk sahne Duman’ın.
Caz festivali heyecanı da başladı. 28. İstanbul Caz Festivali, biletleri bugün ‘passo.com.tr’de satışa çıkıyor. Acele etmezseniz geç kalabilirsiniz.
Korku filmi sevenler sinema salonlarına... ‘Korku Seansı: 3’ sinemalarda.
Mekanlar açılınca İncili Gastronomi Rehberi’nin değeri çok daha iyi anlaşıldı. Mekan seçiminiz için rehber olan kitabı yanınızdan ayırmayın.
Önümüze bakarken geride bıraktıklarımız vardır.
◊ Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var.
◊ Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.
Ama su bu su!
Bildiğimiz su!
Hem de 0.33’lük.
Tanesine 40 TL yazmışlar.
◊ Hiç utanmamışlar.
Kurtlar sofrasında bir kadın patron
Nurçe Erben henüz 26 yaşında.Bodrum ve Çeşme’de aile otelleri var.
Yalıkavak’ta Elementa Otel’i açtı bu sene.
Açtı diyorum çünkü kışın inşaatın başında durdu, otel bahçesindeki heykelleri kendi seçti, bahçedeki çiçekleri kendi elleriyle dikti.
Genç bir de ortağı var...
Adı Mina Gök.
O da 20’li yaşlarında.
Düşünsenize bu yaşta koca bir otel operasyonunun başında iki genç kız.
Gel de etkilenme, gel de dinleme hikayelerini, gel de alkışlama onları.
Nurçe Erben aileden turizmci, dedesi Ünsal Tülbentçi Türkiye’de turizmin öncülerinden biriydi.
Ailenin turizm işini sürdürmek için Londra’daki iş hayatını bırakıp apar topar Türkiye’ye dönmüş Nurçe.
Bir yandan otel yaparken diğer yandan bambaşka işlerle de uğraşıyor.
Söz yazıp beste yapıyor.
Ara sıra albüm çıkarıyor.
Ben bunu duyunca ‘zaten önüne gelen şarkı yapıyor arkadaş’ dedim içimden...
Ama Nurçe’yi dinleyince işler değişti.
Farklı bir sesi var.
Alışılmışın dışında.
O bu özelliklerini Yalıkavak’taki Elementa’ya da taşımış. Otelin yemeklerinden müziklerine, hepsine ‘alışılmışın dışında’ bir dokunuş yapmış.
Bir yerlerde sahneye çıkıp şarkıcılık kariyerini mi sürdürür yoksa otelcilik daha mı ağır basar bilmiyorum...
Bence o da henüz bilmiyor.
Ama Nurçe Erben’i fırsat bulup dinlemenizi, hatta Bodrum’da denk gelirseniz oturup bir sohbet etmenizi ve taşından toprağına her detayıyla ilgilendiği sanat dolu otelini görmenizi çok öneririm.
Seda ile Demet bu konuda kıyaslanmasın
Alişan, kardeşini kaybettikten sonra tüm arkadaşlarından büyük destek gördü. Belki yaşadığı acıyı hafifletmeyecek ama günün sonunda çok kıymetli bir destek bu.
O, bu durumdayken Seda Sayan ve Demet Akalın kıyaslaması yapıldı. Hoş olmadı.
Neymiş efendim;
- Seda Sayan 40 gün boyunca konserlerini iptal etmiş.
- Demet Akalın ise sözleşmesi olduğu için konserleri iptal edememiş.
Peki şimdi Seda Sayan’ı alkışlayıp Demet Akalın’ı yerin dibine mi sokacağız?
Ya da tam tersini mi yapacağız?
Hayır efendim! İkisini de yapmayacağız.
Çünkü böyle bir kıyaslama olmayacak.
Bunu hemen unutacağız.
İş bu yahu.
İsteyen işine gücüne devam eder, acısını da sahne sonrası yaşar.
İsteyen iptal eder yas tutar.
Kime ne!
Sosyal zorbalık
◊ Gittiği mekanda flaş açıp video çeken...
◊ Sahnedeki şarkıcıdan bağırarak şarkı isteyen...
◊ Garsonlara emir kipiyle konuşan...
◊ Hesap sonrası garsonlara, mekan çıkışı valelere bir teşekkür bile etmeyen...
◊ Plajda sağı solu insan doluyken puro içen...
Bana göre ‘sosyal zorba’dır...
“Sahibime bağışlasın” kafası diye bir şey var
Modacı Gülşah Saraçoğlu “Allah beni sahibime bağışlasın bir an önce” diye bir mesaj paylaştı. Güzel mesaj, tatlı bir teslimiyet!
Ama bu mesaj beni ilişkiler üzerinde düşünmeye sürükledi.
Neden bilmem...
¡¡¡
Allah beni sahibime bağışlasın mantığıyla yola çıkarsan...
İlişkide bir süre sonra yolda kalırsın...
‘Beyim ne derse o’ kafasındaysan...
Dikiş tutturamazsın
Benim fikirlerimin bir önemi yok diye düşünürsen...
Değersizleşirsin...
Sağlam ilişkilerde...
◊ Fikir çatışması olmalı...
◊ Takdir ettiğin kadar eleştirmeli...
◊ Yanında olduğun kadar ‘olmayabileceğini’ de hissettirmelisin...
Aksi takdirde biz erkekler maalesef çok rahat ve umursamaz davranabiliyoruz...
Save Bodrum
Acilen sloganımız Save Bodrum (Bodrum’u Koru) olmazsa kaybedeceğiz!
Altyapısı düzelmezse, her önüne gelen şekilsiz binalar dikerse eğer, bir bardak su içeceğiz Bodrum’un arkasından.
Tüm bunları görmeyip halen ‘Bodrum il olsun’ diye ısrar edenler var.
Bodrum neden il olsun yahu?
Olmasın...
Böyle kalsın.
Koruma altına alınsın.
Doğası bozulmasın.
Güzelim ‘köy’ ne hale geldi, bir de il olursa vay Bodrum’un haline...