Kremi kullandım namaza başladım

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En çok ceza yenen paylaşımları sıralamışlar o konferansta. Mesela:

◊ Ödem atar.

◊ Anne sütü yerine geçer.

◊ Sırt ağrılarıma çok iyi gelen bir yastık.

◊ Bu kremi kullanınca namaza başladım...

İşte bu tür ifadeleri kullananlar büyük ceza yemiş.

Bir dakika ya, “Bu kremi kullanınca namaza başladım” mı?

Pes artık!

Bunu diyeni açıklasınlar da bir suratına karşı kahkaha atalım.

880 bin lira ceza kesilmiş o ifadeye.

Kaldı ki bence onu paylaşan kadar ona inanıp o kremi alanlara da ceza kesilmeli.

Yani cezalarla biter mi bu saçmalıklar. Hâlâ görüyorum o tür paylaşımları.

İçin kilo verin diyorlar, yiyin yağlar hop erisin diyorlar, yutun uçun diyorlar.

Bizleri aptal sanıyorlar. Böyle paylaşım yapanları acilen ‘block’layın lütfen.

E ne olacaktı ki?

Dünyaca ünlü rap’çi Kanye West’e otizm teşhisi konulmuş.

Daha önce de bipolar teşhisi koyulan West “kontrolü kaybettiğimi hissediyorum” diyerek açıklamış yeni hastalığını.

E iyi de bunu zaten biliyorduk.

Allah aşkına şöyle bir poz veren kişi normal olabilir mi?

Bu basit bir ilgi çekme çabasından daha fazlasıydı zaten.

En son Grammy Ödül Töreni’ne alınmamıştı Kanye ve Bianca çifti.

İnsan hiç davetli olmadığı yere gider mi...

Orada eşini neredeyse çıplak şekilde kameraların çekmesine izin verir mi...

Normal bir insan hayat arkadaşını milyonların önüne öylece yem olarak atar mı...

Şöhret zehirlenmesinin tıbbi bir adı varsa onu yaşıyor bence bu çift. Bunun sonu da uçurum.

Daha büyük skandallara imza atacaktır görün bakın.

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Baştan sona deneyim

Ben bunca yıldır 2 kez gittim Cahide Palazzo’ya.

En sonuncusu da geçen aydı sanırım.

Yani tamamen bir müşteri olarak bu hisleri taşıyorum inanın.

Bunu da söylüyorum ki başkaları gibi davetli falan değildim.

Daha Cahide’nin içine girmeden müşteri deneyimini başlatıyorlar.

Sağa sola bakarak, o devasa ve çok para harcandığı belli olan heykelleri inceleyerek giriyorsunuz içeriye.

Sonra sizi gayet kibar güvenlikler karşılıyor.

Günümüzde mühim bu güvenlik meselesi.

Ardından ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’na gelmişçesine masanıza doğru gidiyorsunuz.

Dünyanın dört bir yanından esinlenilmiş şovları izliyorsun.

Boşluk bırakmıyorlar.

Senin için ‘sözde’ önemsiz olan dakikaları çok değerli ve kaliteli bir vakit haline getiriyorlar.

O yüzden dört dörtlük eğlencelere tanıklık etmiş biri olarak böyle mekanların artması dileğiyle.

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Yazık pis adamlar!

Aslında TikTok değil sizlerin kapatılması gerekiyor.

İzmir Seferihisar’da akıl almaz ama gerçekten akılların almayacağı bir olay yaşandı.

Belediyede görevli 3’ü müdür 5 personel TikTok’taki kolonya yakma akımını yapmak istemişler.

Engelli kadrosunda memur olarak çalışan bir personeli hedef seçmişler ve üzerine kolonya döküp ateşe vermişler.

Bu da yetmemiş tüm olan biteni kaydetmişler.

E personelin yüzünde vücudunda yanıklar oluşmuş hastanelik olmuş.

Şimdi ne ceza alsanız az size!

Size yazıklar olsun!

Umarım bundan sonra ne iş bulursunuz ne huzur.

Yaşattığınızı da yaşarsınız hatta!