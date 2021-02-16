Koronaya meydan okuyan okuyana

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Ahmet Kaya’dan dinlediğimiz “Dardayım” şarkısını Eypio, YouTube kanalında akustik söylüyor. Fevkalade olmuş.
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Kurabiye karda yapılır demişler. Evde ‘unsuz lorlu kurabiye’ yapabilirsiniz.
Kar yağıyor diye dışarıda kitap okumayacak mıyız yani? Alın kitabınızı, oturun bir parkta, kitap keyfi yapın.
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Frida’nın hayat hikayesini, Diego ile destansı aşkını öğreneceğiz bugün. Bu özel etkinliğin biletleri Biletix’te.
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Evinizde otururken ‘origami’ sanatına başlayabilirsiniz. Dikkat dağınıklığını tedavi etmede müthiş etkili bir yöntem.
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Zamandan bol neyimiz var ki şu sıralar? ‘Çiçek’ yetiştirip onlara biraz vakit ayıralım.
Çok çabalıyor, ona buna sataşıyor ama yine de istediğini elde edemiyor. Hafta içi Cem Yılmaz ve Tarkan’ı doladı diline Morgül.
“Cem ile Tarkan sosyal medyada yaptığım canlı yayınları gizli gizli takip ediyor” dedi.
Geçenlerde şarkı söylediği bir videoyu paylaşan Cem Yılmaz’a da “Şarkıları katlediyor, şarkı söylemesin artık” diye mesaj yolladı.
Yani Morgül’e göre, Tarkan her akşam sosyal medyaya girip, Yılmaz Morgül bugün ne yapmış diye merak ediyor.
Eğer Morgül’ü göremezse efkârlanıp gözyaşı döküyor.
Cem Yılmaz, gece gündüz Yılmaz Morgül canlı yayın yapacak mı diye sabırsızlanıyor.
Elinde telefon “Yılmaz Morgül canlı yayına başladı’ yazan bildirimin gelme umuduyla yaşıyor.
İlahi Yılmaz Morgül...
“Testiniz pozitifse ‘merhaba’ dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır günahtır” dedi. Belli ki virüsün eşine yanlarına gelen arkadaşlarından geçtiğini düşünüyor ünlü şarkıcı.
Bunu bilmek çok zor tabii.
Böyle etkinlikler içine girince, Covid pozitif olmanız çok normal. O yüzden birilerini suçlamak çok doğru gelmiyor bana.
O yüzden maalesef, sıkıcı hayatlarımıza hiç heyecan aramadan devam etmek zorundayız.
Ya hep haklıysa Demet Akalın
Esra Balamir ile Demet Akalın’ın dostlukları malum... Hatta Esra Balamir son zamanlarda Akalın’ın yanındaki tek arkadaşıydı.
Salep tam bu havaya yakışan içecek değil mi? Kahvaltı sonrası bir salep içelim.
Kestanesiz kış günü mü olurmuş. Hafta sonu filminizi izlerken kestanenizi de pişirin.
Sevdiğimiz sanatçıların eski konserlerini internetten açıp izleyelim. Eski günlere özlemle...
Hava buz olacak buz. İşe gitmiyorsanız girin battaniye altına, geçin televizyon karşısına.
Neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı yıldızı Ólafur Arnalds, bu akşam 21.00’de Zorlu PSM’nin online sayfasında.
Acaba sevgilimize ya da kendimize bir ‘Lego’ seti mi hediye etsek? Yaşı yok bu Lego işinin...
Eski okul arkadaşlarımızla bugün görüntülü konuşma yapalım. Konuşacak çok konu birikmiştir.
Sokak hayvanlarını beslemek ve dans etmek kanıtlanmış mutluluk nedenleri...
İlişki resmi olarak sona ermiş ama Sıla da Hazer Amani de sosyal medya hesaplarındaki mutlu aile fotoğraflarını kaldırmamışlardı. Ben de ‘bakalım ilk kimin eli gidecek, kim silecek’ diye bir yazı yazmıştım.
İlk adımı Sıla attı.
Sildi eski eşi ile olan tüm fotoğraflarını.
Peki Hazer Amani cephesinde durum ne?
Sanırım durumlar pek iyi değil. Çünkü tüm fotoğraflar, tüm o mutlu anlar halen duruyor ünlü şefin sayfasında.
Bir mevzu bitmişse bitmiştir.
Fazla koşmamak lazım peşinden. Kafaya hiç takmamak lazım. Sıla besbelli o defterin sayfasını çevirmiş.
Akaretler’den aşağıya kendimizi bıraksak, denizi görsek. Kahve alıp biraz yürüyüş yapsak. Ne iyi gelir karantina öncesi...
Sanatı herkes için ulaşılabilir kılan ‘Ars.Ist Sauna’, ‘Sanat Pazaryeri’ teması ile hafta içi her gün 12.00–19.00 saatleri arasında UNIQ Expo’da...
“Çok Güzel Hareketler 2” ekibinin yer aldığı ‘Çok Güzel Doğaçlamalar’ Beşiktaş Sahne’de saat 17.00’de...
Önümüzdeki 2 yılın ‘tarihini yazacağımız bir haftadayız’.
Hayatsal enerjimizi başlatacak bu haftada dileklerimize dikkat edelim.
Yaz gibi şubatın son günleri. Bugün egzersizi dışarıda yapıp, en sevdiğimiz kafeden bir tost yaptırıp eve dönelim.
Virüs ve bakteriye karşı etkili cam ev eşyası olur mu? Yapılmış.
Üstelik yerli. “V-Block” ürün serisi Paşabahçe’de satışta (İyi bir Sevgililer Günü hediyesi değil mi?)
‘Martı’lı bir sosyalleşme yaşanıyor sahil kenarlarında. Sohbet ede ede geziyor iki-üç kişi.
Banklarda otururken Martı bir köşeye park ediliyor, sonra aynen devam.
Acaba diyorum, sadece yasak günlerinde Martı kullanmanın önüne geçilebilir mi?
Ya da uygulamada yapılacak teknolojik bir hamleyle sadece sokağa çıkma izni olan çalışanların kullanması sağlanabilir mi? Soruyorum sadece.
Olsa nasıl olur diye düşünmekten alamıyorum kendimi. Hem insan kalabalığını azaltmış oluruz böylece.
Tabii ki suç sadece scooter’larda değil.
Ayağını yerden kesmek istemeyen, soluğu sahildeki spor aletlerinin yanında alıyor. Ama yasaktan yasağa yapıyor sadece sporunu.
Bir başkası kahve kuyruğuna giriyor.
Kendinizi gaza getirin. Sağlıklı beslenmek için sadece 3 gün sabredin. Bakın görün, alışacak mideniz yeni düzene.
Saat 11.00’de rehber eşliğinde Van’ı geziyoruz. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Peki ya, ‘Louvre Müzesi Antik Mısır Bölümü’ne gitmeye ne dersiniz. O da saat 21.00’de.
Zihninizi durdurun. Kendiniz dinleyin ve cevaplar verin...
Bir sevdiğinize ‘nostalji’ yaşatmaya ne dersiniz? Arayın, mesaj atın eskileri konuşun...
‘MYK Gastro Arena’yı duydunuz mu? Şef Mehmet Yalçınkaya ve çırakları sizi mutfak ustası yapmak için bekliyor...
Suat Suna bizim yaş grubu için ‘aşk’ demek... “Unutulmaz sözler ve besteler” demek... 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir konser verecek Suat Suna. Biletler, ‘biletix’te...
Son 15 günde 4, ocak ayı içerisinde de 13 paylaşımı var Tarkan’ın.
Belli ki sıkılmış o da.
Belli ki hayranlarıyla etkileşime girmeyi özlemiş.
Bazen gülümserken ‘selfie’ yapıp atıyor.
Bazen de sahnedeki anılarını paylaşıyor. Tabii ki her paylaşımı haber oluyor.
Çünkü alışık değiliz.
Bu işten en çok da Tarkan hayranları memnun. Önceden Tarkan’a hasret kalan sosyal medya kullanıcıları şimdi ne zaman açsalar Tarkan ile karşılaşıyorlar.
İngilizce öğrenme tekniklerini merak edenler Instagram’dan ‘ingilizcebank’ hesabını takibe alsın.
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Selim Çiprut’un fantastik kitabı “Sana Bir Sır Vereceğim” Potink Kitap’tan çıktı. Akıl almaz hikayeleri sevenler elinden bırakamayacak.
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Sezen Aksu sen ne yaptın öyle? Son şarkısı “Affet”i dinlemelisiniz.
Son dönemde sık sık gördüğümüz, kadının kadına düşmanlığının en çirkin örneklerinden birini yaşıyor çünkü.
Ve biliyor musunuz...
Haklı Hadise. Sonuna kadar haklı.
Sunucu Bircan Bali televizyon programında “Hadise Eurovision’da 4’üncü olduğu gün ‘özel günündeydi’ yani muayyen günüydü” dedi. Sonra bunun üzerinden kısa bir geyik yaptı masadakiler.
İsimlere takılmayalım, bunu bir başkası da diyebilirdi.
Biz yine aynı tepkiyi gösterirdik.
Word Akustik serisinin konuğu ise Athena... Adres Yapı Kredi Bomontiada’nın Instagram hesabı...
Bugün yurdun büyük bölümünde güneş var. O halde evlere kapanmadan en yakın parkta biraz yürüyüş yapıp etrafı seyredelim.
El maharetine dayanan ‘makrome işine’ bir kendinizi bırakın. Zaten bir kere girince çıkamayacaksınız.
38’inci yaşın sana mutluluk, huzur getirsin.
Sağlıklı ol!
AMA...
◊ Milyonlarca insan evinde otururken...
◊ Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmazken...
◊ Mekanlar kapalıyken...
◊ Maskesiz sokağa adım atılmazken...
Başarının sırrı devamlılıktır! O yüzden öğrenme rutininizi oluşturun, bıkmadan, usanmadan kafa yorun bir konuya...
Öğlen saatlerinde şöyle bir dondurmayla kendimizi mutlu etmenin tam da günü. Herkesin bir dondurmacısı vardır elbet...
‘Aşka Kalpten Bağlıyız’ mesajıyla Sevgililer Günü’ne hazırlanan Divan’ın, şu pastalarından mı sipariş etsek. Fotoğrafı bile acıktırıyor...
Türk kahvesi ile güne başlayanlar için ‘közde kahve’ tadında kahveler yapan bir makine çıkmış. Ufak canavarın adı ‘Homend Pottoman’...
Kapadokya planı yaptıysanız önce bölgeyi sanal bir turla gezmeye ne dersiniz? ‘biletix.com’da biletler var.
‘Love my body’ diye yola çıktılar. Kadınlar için şık, rahat ve dekolte detaylarıyla dolu eşofmanlar ürettiler. Malum evde şık olmak önemli.
Gıda fiyatları yüksek evet ama mahallenizdeki markete en son ne zaman gittiniz? Bugün bir uğrayıp fiyat karşılaştırması yapın.
Koronaya meydan okuyan okuyana
Çok ilginç bir hafta sonuydu. İrem Derici parkta piknik yaparken yakalanınca bir ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ edasıyla utanmadan, sıkılmadan gazetecilere tepki gösterdi. Derici’ye destek vermek isteyen ‘sözde astrolog’ kendine güldürdü. Murat Dalkılıç koronaya meydan okudu, partici gençler yine Rumeli Hisarı’nda toplandı.
‘Son yasak delici’ Murat
Biz de hepimiz evde oturuyoruz sanıyorduk.
Oysa Antalya’dan gelen görüntüler durumun hiç de öyle olmadığını gösterdi.
5 yıldızlı bir otelde ‘yemekli Sevgililer Günü’ konseri yapıldı.
Sahneye de Murat Dalkılıç çıktı.
Ben artık işletmeleri, otelleri eleştirmekten yoruldum. Onlar yine günün sonunda bildiklerini okuyor.
Benim sözüm Murat Dalkılıç’a.
Daha önce 29 Ekim konseri için Mersin’deydi ünlü şarkıcı.
Tedbirsiz, mesafesiz bir halk konseri vermişti.
Sonra çok eleştirildi ama pek umursamadı.
Aradan geçen 4 ay sonrasında, benzer bir etkinlikte yine sahnede Murat Dalkılıç’ın olması çok garip değil mi? Demek ki ‘yasak delme’ konseptli konserlerin aranılan ismi artık Dalkılıç.
Millet ne der, yasak var, insanların sağlığını tehlikeye atar mıyız gibi sorulara hiç kafayı yormadan gelen teklifleri kabul ediyor demek ki.
Hiç iyi bir şöhret değil bu.
Murat Dalkılıç’ın bundan sonra;
- “Bu dönemde işsiz kalan meslektaşlarım adına çok üzgünüm”
- “Geçinemeyecek duruma geldik. Konser vermeyi özledik”
- “Restoran ve kafeler açılsın sektör kan ağlıyor”
- “Pandeminin en çok vurduğu kişilerin başında ben geliyorum” gibi açıklamalardan kaçınması gerekiyor.
Çünkü Murat Dalkılıç;
- Meslektaşlarına haksızlık yaptı.
- İşletmeci dostlarını hiç düşünmediğini ortaya koydu.
- Parayı halkın sağlığından daha çok önemsediğini kanıtladı.
Hafta sonunun kaybedenleri
İstanbul’un bazı gençleri var. Özellikle korona döneminde çok ön plana çıkmaya başladılar.
Çevreleri tarafından;
‘Sorumsuzlar’
‘Korona particileri’
‘Kural tanımazlar’
‘Cahiller’ gibi isimlerle anılıyorlar.
Özellikle insan kalabalığının olmadığı yasak günlerinde sıcak yuvalarından çıkıp, evlerde bir araya gelip partiliyorlar.
Her zaman yakalanmıyorlar ama yakalandıkları zaman da çok hırçınlaşıyorlar.
En son örneği bu hafta sonu yaşandı.
Kalabalık, Rumeli Hisarı’ndaki meşhur parti villasında toplandı.
Evden önce bir kız grubu çıktı.
Onları Kanal D Magazin muhabiri Akif Yaman karşıladı.
Soruları cevapsız bırakan kızlardan biri “I don’t speak Turkish” yani “Türkçe bilmiyorum” dedi.
Yer mi Akif, “Hep aynı yalanı söylüyorsunuz” diye verdi cevaplarını.
Sonrası sessizlik.
Kısa süre sonra içeriden bir ‘fedai’ çıktı.
İsmi cismi belli aslında. Tekstil ile uğraşan bir arkadaşımız.
Kapıdaki magazincilerin üzerine yürüdü.
“Çekme” dedi.
“Kapat o kamerayı hemen” gibi saçma talimatlar verdi.
Tabii sonunda kendisi rezil oldu.
Ne kamera kapandı ne de magazinci arkadaşlarımız oradan ayrıldı.
Şimdi uzunca bir süre arkadaş ortamlarında ‘sohbet eğlencesi’ olacaksınız.
Değer miydi?
Dünyadan haberi yok
Bu yazıyı paylaşan, bir astrolog.
İrem Derici ve arkadaşlarının parkta otururken çekilen görüntüsünden sonra paylaştı bunu.
Hakaret ile başladığı mesajını derin bir cehaletin içinde olduğunu ispatlarcasına devam ettirdi.
Paylaşımında; “Bir kere açık yerdesiniz” diyor. Açık yerde virüs geçmiyor sanıyor.
“Antikorluyum diyorsunuz, herif anlamıyor” diyor.
Herif dediği haberci bir meslektaşımız.
Herhalde gezegendi, yıldızlardı derken gündemi takip etmeyi unutmuş.
Antikorlu birinin virüsü bulaştırabilme ihtimali olduğundan haberi yok. En basit kuralları bilme, sonra onca insana astroloğum diye tavsiyelerde bulun. Ne güzel iş.
Kediniz sizden bıktı mı?
Yapılan bir araştırma karantina döneminde kedilerin insanlardan bıktığını ortaya koymuş.
Haberi okudum ve benim minik Tomris’i bir gün boyunca takip ettim.
◊ Tırmalama tahtasına yarım saatte bir anlamsız hareketler yaparak saldırdığını
◊ Aşırı yemek yediğini
◊ Artık benimle karşılaşmamak için uyuma numaraları yaptığını
◊ Kendisini sürekli yaladığını
◊ Evdeki eşyalarımı tırmalayama başladığını
◊ “Git artık” dercesine sokak kapısı önünde oturma eylemi yaptığını
FARK ETTİM.
Ve tüm bunlardan sonra anladım ki ‘onlar haklı’, kedilerimiz bizden bıkmış. Pankartlarla, “özel hayatımız kalmadı” diye yakında sokağa dökülürlerse hiç şaşırmayın.
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