Konuyu saptırıyor

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Mesela sonradan görürsen değişmen zor olur hatta imkansıza doğru yol alırsın.

Bizim fenomen dediğimiz Dilan Polat alışverişe çıktığı görüntüleri paylaşınca eleştirilmiş ve sonra demiş ki “Elim ayağım titriyor çocuklarım çıplak mı gezsin, okula gitmesinler mi?”

Ya ne alakası var...

Sana kimse alışveriş yapma demiyor ki, milletin gözüne sokma diyor...

Aynı Polat gitmiş bir de kafasına dolar taktığı görüntüleri yeniden yüklemiş sosyal medya hesabına.

İşte değişmeyecek huyu olan kişiler bunlardır.

Eski hayatını, harcadığı paraları, insanların ona ilgisini, onu konuşmalarını özleyecektir elbet.

Ve özlediği için de onu takip edenleri çileden çıkaran paylaşımlarına devam edecektir.

İzleyip görelim her geçen gün dozunu artırıp eskiye dönecek Dilan Polat.

Ama izleyip izlememek, takip edip etmemek size kalmış.

Ben etmeyin derim.

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Kirli rap

Kirli bir rap müzik dünyası var... Her yerde böyle ama ülkemizde yeni yeni popülerlik kazandığı için bir tık daha fazla kirli.

İşini iyi yapanların yanında işini rezalet şekilde yapanlar var. Ortası yok bu işin...

Bildiğimiz çocuk diyebileceğimiz yaştakiler öyle şarkı sözleri yazıyor ki, onları dinleyen ve ruh sağlığı yerinde olmayanlar o sözleri hayat felsefesi ediniyor.

Bakıyor ki bu adam alkolle ilgili sözler yazmış, alkole özeniyor, silahla ilgili bir şarkı yapmış hemen silaha koşuyor.

Aklı fikrini tamamen o şarkı sözlerine emanet edenler var.

Şu son 1-2 haftadır adını ilk kez duyduğum, rap müzik yapanların kavgalarını okuyup, dinliyorum.

Birbirlerine küfür ediyorlar ortalıkta. Üstelik kadınlar da var arasında.

E hani sizler örnektiniz?

Hani toplumsal konularda koruyucu kollayıcı görevler üstleniyordunuz?

Ne oldu?

Ah keşke

Metin Arolat’ın hayatını kaybetmesi hem kendi camiasını hem de onu sevenleri çok üzdü. Hâlâ konuşuluyor ölümü...

Maalesef sektöre az biraz uzak olanlar, “Hastalığı, rahatsızlığı olanlar ‘rider’ yani kulis ihtiyaç listesine hemşire, doktor vesaire yazdırsın. Yani bunları talep etsin” diyor.

Ama azıcık sektörün içinde olanlar bu isteklere gülüyor maalesef.

Gülmekte de haklılar.

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Çünkü bu istekler 3-5 isim dışında kimse için yerine getirilmez.

Mekân sahibi hemen ‘sana bye bye’ deyip yeni bir sanatçı arayışına girer...

Zaten onların sahne fiyatlarını kısmaya, masraflarını azaltmaya çalışan birçok mekân var günümüzde.

Ekstra doktor, hemşire masrafını üstlenmezler.

Ben içtikleri çaya kahveye karışanları biliyorum.

Ama olmalı mı?

Böyle istekler yerine getirilmeli mi?

Yüzde 100 evet.

Belki doktor olsaydı hiç o sahneye çıkmasına izin vermeyecekti Metin’in ya da hemen müdahale edip hayatını kurtaracaktı.

Birinin hayatı yapılacak masraflardan çok daha önemli.

Bunu unutmayalım.

Onlara bunu yaşatmamalıyız

Engel olunması gereken bir ‘korku’ duygumuz var.

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Geçtiğimiz gün bir arkadaşımın 13 yaşındaki kızı internetten annesine sormadan bir sipariş vermiş...

Sipariş gelince de annesine göstermiş.

Ne biliyor musunuz o sipariş?

Çakı...

Bakın artık iş bu noktalara kadar gidiyor maalesef. Biber gazından buralara geldik.

Çok dikkat etmek, özellikle genç kızlarımızın zihninden bu korkuyu, endişeyi atmamız gerekiyor.

Onlar kendilerini güvende hissetmeliler tabii ki bunu da sağlamalıyız.

Çakıydı, biber gazıydı bunları bilmemeliler...

Başka mevzularla ilgilenmeliler.

Benim umudum çok yüksek.

Onlara istedikleri ve hak ettikleri dünyayı sağlamak için çalışmalı herkes.

Enseyi karartmak yok.