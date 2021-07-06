Koca semte zarar veriyorlar

Kişisel gelişim kitabınıza her gün 15 dakika ayırın ve yaşam enerjiniz artırın.
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Kuruçeşme Caddesi’nde yeni açılan kafelere gidin bugün. Çalan müzikle beraber kaldırımlara kadar uzuyor kalabalık.
Harbiye Açık Hava Konserleri bu cuma Yıldız Tilbe ile başlıyor. Biletleri şimdiden alın.
Lerzan Mutlu, İrem Derici’yi aramış ama telefon açılmamış.
Mesaj atmış “müziği kıs” diye. Cevap alamamış.
Kapısını tıklatmış, açan olmamış.
Site güvenliğine falan da haber vermiş Lerzan Hanım ama nafile.
Gece yarısı müzik sesi, hele ki apartman dairesinde çevreye rahatsızlık verir, haklı Lerzan Mutlu ama beni nedense bir gülme alıyor bu olayı konuşurken.
Acaba diyorum;
Kafalar iyice karıştı.
O yüzden 1 Temmuz sonrasına ben ‘en yeni normal’ diyorum.
Şu son 8-10 ay içinde tüm dünya olarak;
◊ Normalleşmeyi denedik. Olmadı.
◊ Yeni normale geçtik. I-ııı tutmadı.
◊ Şimdi ‘en yeni’sine geçiyoruz.
Umarım devamı gelmez de kaldırırız ‘normal’in önüne gelen tüm ekleri.
Sabah yogası için televizyon karşısına değil, parka gidin.
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Jolly Joker Alaçatı temmuz programını açıklamış. Konserler birkaç gün içinde başlıyor, yerinizi ayırtın.
Zorlu PSM açık hava amfisinde ‘Büyük Ev Ablukada’ konseri var. Üstelik akustik performans. Kaçırmayın.
Sinemalar nihayet açıldı. Vizyon filmlerine bakılıp özlem giderilsin!
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Milliyet Sanat’ın temmuz sayısı çıktı. Bugün alıp hafta sonu okumayı ihmal etmeyin.
Fulya Soybaş, Hürriyet YouTube kanalında “Hürriyet Bizimle” adıyla keyifli sohbetlere imza atıyor. Bugün mutlaka seyredin.
“Saat 24.00’te müziği kapatacağız ama kulaklıklarımızı takıp eğlenmeye devam edeceğiz” diyorlar.
Meydan okuyorlar anlayacağınız. “Müziğimizi kısamazsınız” diyorlar.
“Biz bir şekilde yolunu buluruz” diyorlar.
Ama şunu anlamıyorlar:
◊ Bu karar sizin, benim, hepimizin sağlığı için alındı.
◊ Bu karar eylül ayından sonrasını rahat geçirmek için uygulanıyor.
Yaz bitiminde artık rahat edelim diye, ‘aman sabahlar olmasın’lı geceleri bir süre daha erteleyeceğiz. Bu kadar basit.
Peki IF yetkilileri;
1 Temmuz Perşembe (yarın) Bodrum’daysanız yemek ve eğlenceyi de özlediyseniz, adresiniz ‘Helia Yalıkavak’ olsun. Bodrum’un en mekanı, ‘Nixie Hotel’ içinde kapılarını açtı.
Fişekhane, kültür, sanat ve eğlence merkezi haline geldi. Üstelik tarihi yapıya hiç dokunmamışlar. Öğlen kahveniz için listeye alın.
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Datça sakinlik isteyenlerin kaçış noktasıdır. Bölgede açılan ‘Mayan Coctail&Food’ ise Datça’nın havasını Meksika esintileriyle süslemeye başlamış bile.
Haberi okurken “Hadi oradan” dedim.
İşletmecilere bir noktaya kadar hak veriyorum.
Bu arz ve talep dengesini bölgedeki manavın, pazarların, marketlerin karşılayamadığını kabul ediyorum.
Ama arkadaşlar...
◊ 4 liralık bir salatalık, nasıl bir zorlu süreçten geçiyor olabilir ki Bodrum ve Çeşme’ye gelince 60 lira oluyor?
Ya da...
◊ 125 TL’ye satılan bir kola nasıl bir yol izliyor ki yüzde bilmem kaç bin zam görüyor?
◊ 55 TL’ye satılan küçük su mesela...
Haftanın bir ya da iki günü kalsiyumu yüksek beslenmeyi seçin. Mesela bugün güne yulaf ile başlayın.
Şu özel olan ve herkesin bilmediği esnaf lokantalarına uzun zamandır gitmiyorsanız bugün uğrayın.
Türkiye’nin en büyük turizm-etkinlik fuarı başladı. Gastroshow’ları seyretmek ve workshop’lara katılmak için bugün İstanbul Fuar Merkezi’ne gidebilirsiniz.
Sabah kahve içmeye yürüyerek gidin. Bu sırada günlük yürüyüşünüzü de yapmış olacaksınız.
Sherlock Holmes merak uyandıracak yeni maceralarını öncelikle sesli kitaplar aracılığıyla kitapseverlere sunacak. ‘Storytel’de yayınlanacak yeni maceraları takip edin.
Kedi tüyüne alerjisi olanlar için ‘aktif alerjenleri’ azaltan bir mama geliştirildi. ‘Purina Pro Plan, Live Clear’ı evcil dostunuz için bir deneyin.
Siz iç mekan tasarımı yaparken kumaş tercih eder misiniz? Saat 19.00’daki workshop’a katılırsanız fikriniz değişebilir. ‘İç mekan tasarımında kumaşlar’ etkinliği için biletler Biletix’te.
Evde çok çalıştık, şimdi sıra kendimize yazlık bir çalışma ortamı seçmeye geldi. Serin kafeler, ferah restoranlar bu işe çok uygun.
Kafka’nın unutulmaz eseri ‘Dönüşüm’ bugün online sahnelenecek. Akşam 21.00’e kadar izleyebilirsiniz. Biletler, biletix’te...
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‘İncili Gastronomi Rehberi’ artık aktif olarak kullanılabilir. Mekanlar açıldı, saatler de uzuyor. Kitaptan Türkiye’nin en iyi restoran ve kafelerini seçip deneyimleyin...
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Hadi bugün İstanbul Kongre Merkezi’ne gidelim. Avrupa’nın en büyük gastronomi fuarı kapılarını açıyor...
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Film çekilecek mi?
Yoksa engel mi olacaklar?
Başrolde Serenay Sarıkaya mı oynayacak?
Yoksa Fahriye Evcen mi?
Ya da “Bergen rolü ilk bana geldi” diyen Tuğba Özay’da mı kalacak top derken, nihayet karar verildi.
Ve Bergen rolünü Demet Evgar kaptı.
Mahşer-i Cümbüş bu akşam saat 19.00’da Trump Sahne’de olacak. Tiyatroseverler için keyifli bir cumartesi etkinliği olabilir.
Moon Life dergisinde Yılmaz Parlak röportajları var. Ünlü isimlerle ilginç röportajlar yapan ismi takibe alın.
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Oteller konserlere başladı. Dalaman’da olanlar bugün Hilton Dalaman’da Göksel’i dinleyebilecekler.
‘Hamileliğini erken açıkladı, biraz daha beklemesi lazımdı’ dediler...
‘Amaaan canım Şeyma’nın ne stresi olur ki çocuk düşürecek kadar’ dediler...
Üstelik bu sözleri söyleyenlerin çoğu kadınlar! Bir kadın çocuğunu kaybediyor ama hemcinsleri bu duruma rahatça ‘yalan’ diyebiliyor.
Onlar zerre üzülmüyor bu duruma, seviniyorlar hatta.
Şeyma şimdilik sessiz tüm bu olan bitenlere. Sessizliğinin yanına bir de yalnızlık eklemiş. Yüzüğü atmış ve tek başına İbiza’ya tatile gitmiş.
Şimdi magazin dünyasında koca bir ‘acaba mı’ sorusu var.
Acaba büyük aşk bitti mi?
Cuma neydi? Yeni şarkıların dijital platformlarda çıkma günüydü. Haydi yeni müzikleri dinleyelim.
Kemerburgaz Kent Ormanı bugün Pet Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Üstelik can dostunuzla beraber Ceylan Ertem konserini de dinleyebileceksiniz.
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“Smother” 6 bölümlük bir aile draması. Küçük bir kasabada geçen hikaye zaman zaman geriyor. Bu akşam 21.00’de BBC First ekranında olacak.
Yalıkavak’taki eski marinanın ‘Ali Baba’ adlı restoranı geri döndü. Çok para vermeden kaliteli deniz ürünleri arayanlar gidebilir...
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İstanbul’da bir ‘Lacivert Restoran’ gerçeği var. Balık sevenlerin favori adresi artık Bodrum’da. Bu hafta sonu deneyin...
Plajda olayım ama lüksümden ödün vermeyeyim diyenlerdenseniz, adres yine Bodrum. Yeni açılan ‘Dozo Beach’ lükste sınırları zorluyor...
Bu açıklama sonrası bazı sanatçılar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
Sanatçılar haklı mı?
Evet, haklılar.
AMA...
Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var.
Gelin bu yanlış anlaşılmaları ve kafalardaki soru işaretlerini giderelim...
Tek başına kalan bir baba, kızını nasıl büyütür? Gülerken duygulanacaksınız. Dijital platformda yayınlanan “Bir Eksik” filmini seyredin...
Şamanizmle lgili merak ettikleriniz online bir etkinlikte anlatılıyor. 20.30’daki programın anlatıcısı tarihçi Dr. Cengiz Göncü...
Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor. Konser listesine bakıp biletleri şimdiden alabilirsiniz...
Diyarbakır’ın geleneksel lezzetlerini sevenler için ‘Fırın-ci’ İstanbul Fişekhane’de açıldı. Boş bir zaman yaratıp deneyin...
Türk Dil Kurumu’nun internet sitesini sık sık ziyaret edin. Yanlış kullandığımız kelimelerin doğrusunu hafızamıza kazımamıza büyük yardımı oluyor...
Ege ve Akdeniz’e akın var. Ama İstanbullular şanslı çünkü Adalar boşaldı. Üstelik hafta içi Adaların tadı bir başka. Bugün ya da yarın günübirlik gidilmez mi?
Kedi ve köpek sahiplendiren sosyal medya hesaplarını takip edin. Bir cana yuva olursunuz belki...
İçin ödem atın!
Akbank Sanat, “Niyetler Sergisi”ni başlattı. Sergi kapsamında kurulan çevrimiçi platformda canlı yayınlar ve serginin oluşturulma aşamaları da gösteriliyor.
Amazon’un “You Are Wanted”ı, sizi hop oturtup hop kaldıracak bir dizi. Vakit ayırırsanız favori dizilerinizden olacak.
Açık havada spor etkinlikleri başladı. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilecek “Pilates Alive”a katılabilirsiniz. Biletleri Mobilet.com’da.
Pasta yapmak zor iş evet ama öğrenmek elinizde. Bugün 17:00’de USLA’da en trend pastaların yapımı öğretilecek. Biletler Biletix’te.
Her ay için kendinize bir müzik listesi yapın. Listeye şarkı seçmesi de dinlemesi de çok keyifli oluyor.
Emir Can İğrek, “Nalan” şarkısını Arapça seslendirmiş. Türkçesi zaten çok iyiydi, yeni versiyonuna da şans verin derim.
Bugün dostlarla akşam kahvesi sohbeti için bir yer seçin. Özledik kalabalık masaları.
Fotoğraf paylaşıyor, “Yakaladıkkkkk photoshop var” deniyor.
E paylaşmıyor, “Al işte kilolarıyla başı dertte” deniyor.
Yahu ben gördüm Deniz’i...
İyi mi kötü kötü mü tartışılır ama gerçekten çok kilo vermiş ve incelmiş.
Neyse...
Hafta sonu buzdolabının önünden bir fotoğraf paylaşıp “Photoshop yok ama buz terapisi var” yazdı ünlü şarkıcı.
Gülben Ergen, İrem Derici, Demet Akalın gibi isimler de o fotoğrafa ‘seri’ yorum yaptılar.
Koca semte zarar veriyorlar
Geçen cuma günüydü.
Tam öğle saatleri...
Hava nasıl sıcak...
Biraz serinlemek isteyen gölge ve klimalı kafelere akın etmiş.
Masaya oturulunca herkesin ilk cümlesi...
◊ Sıcağa bak
◊ Böyle bir şey olabilir mi
◊ Eridim
◊ Ter içinde kaldım...
Öylesine zor bir gün yani.
Ben laptop’umla her zamanki gibi ‘Gizia Brasserie’de oturup bir yandan çalışıyorum, bir yandan etrafı seyrediyorum.
Ama bir anda herkesin keyfi kaçtı.
Bir gürültü koptu.
Daha önce bir yazımda bahsettiğim Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi’nin valeleri, bir arabanın içindeki 3 kişiye saldırmaya başladı.
Arabadakiler indi, valelerin meslektaşları ‘desteğe’ geldi.
Yumruk, tekme, boğaz sıkma, tokat atma. Hepsini dehşet içinde seyretti orada bulunanlar.
***
Arkada oluşan araba kuyruğunu, çalan kornaları, yeter artık diye bağırıp çağıranları hiç saymıyorum bile.
Mesleğini ‘vahşi batı’da yaptığını sanan bazı valeler yüzünden...
◊ Nişantaşı’nda korna sesleri hiç susmuyor.
◊ Haftada en az 5 hafif çaplı ayda en az 2 büyük çaplı kavga çıkıyor.
◊ Hastaneye yetişmesi gereken 10 kişiden 5’i valeler yüzünden yetişemiyor.
◊ 100 metrelik mesafe 30 dakikada gidiliyor. Şaka değil!
Çok acil, birinin çıkıp, valeci arkadaşları uyarması gerekiyor...
◊ İşinizi düzgün yapın.
◊ Bir arabayı teslim alırken arkada bekleyenleri düşünüp acele edin.
◊ Teslim alma alanları dışında araç almaya çalışmayın.
◊ Eğer müsait değilseniz ‘sen bekle abi biz hallederiz’ demeyin.
Ben, bir müşteriye vahşice saldıran o valelere bırakın arabamı, güneş gözlüğümü bile emanet etmem.
Size ne İbrahim ile Selin’den
Yahu yasaklar kalktı, biraz dışarı çıksanıza.
Hava alın hiç değilse.
Arkadaşlarınızla sohbet edin.
Bırakın klavyeleriniz ile nefret saçmayı bir süreliğine.
***
Selin Şekerci ile İbrahim Selim’in ilişkiye başladıkları haberini okudum geçen gün. Sonra da haklarında yazılanları gördüm.
Şöyle yazanlar vardı...
◊ Eyyy İbrahim Selim, sana yakışır mı programına çıkan kıza yan gözle bakmak...
◊ Nerede kaldı delikanlılık...
◊ Etik değerlere sahip çıkıyorduk n’oldu?
◊ Her programına çıkana sarkıyor musun...
Hahahah
Yahu ‘pes’
Nedendir bilmiyorum ama bana farklı geliyor bu iki ismin ilişkisi.
Olur gibi, devam eder gibi geliyor.
Ağustos sonlarına doğru, haziranda başlayan yaz aşklarının bittiğine şahit olacağız.
Ama İbrahim ile Selin’den öyle bir haber alacağımızı pek sanmıyorum.
Genç yaşta omuzlardaki yüke bak
Hafta sonu, bizim Kelebek’ten İsmail Bayrak imzalı haberi okudum.
Oyuncu Melisa Döngel’in başına gelen ve halen mücadele ettiği çok can sıkıcı olayları yazmış İsmail.
Aslında kulağıma gelmişti bu olanlar.
Melisa’yı da eskiden beri tanırım üstelik.
Ama ne aramak gelmişti o dönem içimden ne de bu olayları yazmak.
Çok zor...
En ufak bir şey altüst ederdi Melisa’nın hayatını.
Yıllar önce babası tarafından istismara uğruyor Melisa. Sonra annesinden ayrılıyor, tek başına yaşam mücadelesi veriyor.
Ve hayatta en çok kız kardeşini seviyor.
Onu da alıyor yanına.
Rusya’da yaşayan annesine de ısrar ediyor aslında.
“Gel burada bizimle yaşa” diyor.
Onun hayatında annesine kocaman bir yer var halen ama babasına yok!
O baba ki...
◊ İstismar ettiği kızına dava açacak yüze sahip...
◊ Kendi kızı için ‘onun hayatı kötü’ diyebilecek biri...
◊ Kardeşini ‘Melisa’nın yanından alın devlet korumasına verin’ diye bir öneri getirebilecek hadsizliğe sahip.
Geçmiş olsun bayım!
Sizi artık kimse ciddiye almaz.
Hatta bakmayın size baba dediğimize.
İnsan bile denmez aslında.
◊ Melisa’nın bu adama en güzel cevabı işiyle olacaktır.
◊ Kardeşine sahip çıktığı ve onu rahat ettirdiği her gün çıldıracaktır bu adam!
◊ Bu adam! Yarın öbür gün hapisten çıkınca ‘tekrar beni kapatın içeriye’ demek zorunda kalacaktır hatta.
Sevgisizliğin fotoğrafı
Uzun süreli ayrılıklarına son vermiş Mehmet Erdem ile Vildan Atasever. Merak edip fotoğraflarına baktım.
Sarmaş dolaş, yüzleri gülen, sohbet etmekten yorulan ağızlarla dolu bir fotoğraf bekledim.
Ama yok...
Karşıma bu kareler çıktı.
Bana ‘zoraki ne demek’, bir fotoğrafla anlat deseniz aynen böyle bir fotoğraf koyardım önünüze.
Bana ‘uff ya ne işim var burada’yı tarif et deseniz, alın bakın diye bu fotoğrafı gösterirdim.
Arkadaşlar...
◊ Siz barışmamışsınız ki...
◊ Barıştıysanız bile zorla olmuş belli...
◊ Berabersiniz ama kafalarınız başka yerde...
O yüzden bu fotoğraf kareleri bende ‘Bari yaz aylarımız boş geçmesin’ hissi yarattı.