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Altın Kelebek kırmızı halısında Damla Uğurtürk ile ben hemen diğer kırmızı halı alanımızda ise Tara de Vries ile Timuçin Güner vardı. Yayına başladığımız andan itibaren bir dakika boşluk vermedik, nefes alamadık.

Yıldızı parlayanları konuk alarak başladığımız yayında en renkli anlardan biri de Hasan Can Kaya ve Giray Altınok ile Prens ekibinin katıldığı anlardı.

Perihan Savaş ile torunu Efe de konuk oldu yayınımıza.

Kolay değil tabii Perihan Hanım ile yan yana olmak o yüzden Damla da ben de gizleyemedik o heyecanımızı...

Herkes öyle özenip hazırlanmıştı ki törene. Kırmızı halıda ayrı bir güzeldi herkes.

50’nci yıl olması nedeniyle heyecan da farklıydı bu sefer.

Gözlerden de hareketlerden de anlaşılıyordu ünlü isimlerin heyecanı.

Var mı eleştirecek bir mevzunuz

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Çok konuştular, çok eleştirdiler. Akıllarınca ‘hak etmeyen’ isimlere gidecek ödüller dediler. Saçma sapan tahminler savurdular.

Ama sonra sustular. Susmak zorunda kaldılar.

Bakın törenden hemen önce Spotify 2024 yılının müzik listelerini açıkladı. En iyi çıkış yapan listesini gördünüz mü?

İlk 4’te şu isimler vardı:

Bengü Beker, M Lisa ve Emre Fel...

Bu üç isim de bizim bu yıl ‘en iyi çıkış yapan’ kategorisinde ödül verdiğimiz isimlerdi.

Spotify’ın listesi de bizim ödül listemizde halkın tercihleriyle birebir gidiyor.

Haydi var mı bu konuda bir eleştiriniz, ey siz çok konuşanlar...

Bengü Beker, çok eski dinleyicisiyim... Çok iyi sesi vardır, çok da başarılıdır. Ki zaten görüyoruz kariyerini.

Ve bence gecenin en heyecanlı isimlerinden biriydi. Çıktı aldı ödülünü ve çok güzel bir konuşma yaptı...

En iyi dizi ödülünü İnci Taneleri adına Hazar Ergüçlü yani Dilber aldı. Ve ödül alırken o klasik sözünü söyledi “herkes yer içer hesabı Dilber öder” dedi ve 6 Şubat depremine gönderme yaptı...

Türkan Şoray...

Ne heyecanlı bir andı onu görmek, onunla yan yana durmak, aynı yerde nefes almak.

Çıktı sahneye ve kelebeğine bakıp “özlemişiz birbirimizi” dedi.

Bülent Ersoy...

50’nci yıl özel ödülü almak için sahneye çıkan Diva’nın konuşması çok etkiliydi.

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Zaten yemyeşil kıyafeti çok dikkat çekmişti ama Diva’ya yetmedi tabii. “Rakibim yok boşu boşuna yaşıyorum. Ben devrimler yapan bir reformistim” dedi.

Salih Bademci, törene en erken gelenlerden biriydi.

Saat 18.00’de telefon çaldı ve “ben geldim” dedi. hemen kuliste kendisiyle kısa bir sohbet ettikten sonra kırmızı halı yayınına koştum ben.

Zaten o da ilk sırada yer alan en iyi kadın ve erkek oyuncu ödüllerini vermek için sahnedeki yerini almak üzereydi.

Kaybettiklerimiz...

Altın Kelebek’in klasikleşen bölümü. Hazırlanan videoda, bu yıl içinde kaybettiğimiz isimleri andık. En sonda ise Narin’imizin fotoğrafıyla tüm kaybettiğimiz çocuklara bir gönderme yapıldı.

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O fotoğrafın ardından Cem Davran’ın duygu dolu konuşması sonrası salonda ağlayan birçok kişi gördüm ben.

Açılış şovu...

Dans Fabrika ekibi uzun zamandır açılış şovu için çalışıyordu. 120 dansçı 1970’lerden başlayıp günümüze kadar uzanan bir şov yaptı.

Müzikler, danslar ve en sondaki Atatürk vurgusu işin imzası niteliğindeydi.

Kulis halleri

Altın Kelebek kulisinin sponsoru Pernod Ricard’dı...

Özel hazırlıkları herkesin sohbetine renk kattı. Çünkü gecenin ilerleyen saatlerinde ve reklam aralarında kulis alanı en kalabalık yer oluyor.

Herkes orada birbiriyle karşılaşıp sohbet ediyor ve hasret gideriyor.

Oranın yaramaz çocukları bu yıl da bence MasterChef’in yıldızları Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna idi... Keyif kattılar alana...

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Simge Sağın da reklam arasında kulise gelen isimlerden biriydi. Sinan Akçıl ile hiç öyle sanıldığı gibi gerginlik yoktu yaşanmadı da...

Ve tabii ki Yeşilçam’ın efsane isimleri.

Türkan Şoray’dan Emel Sayın’a, Ediz Hun’dan İzzet Günay’a hepsi kendilerine hayran bıraktı. Düşünsenize kulistesiniz ve önünüzden bu dev isimler geçiyor.

Ne kıymetli bir an!