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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Kim Kardashian mı Kate Moss mu?
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Orkun Ün

Orkun Ün

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Kim Kardashian mı Kate Moss mu?

28 Ocak 2022

◊ Kim Kardashian vücudu mu?◊ Kate Moss vücudu mu?

Böyle bir tartışma varmış.
Hiç haberim yoktu.
Kanadalı bilim insanları uzun zamandır kadınlar üzerinde araştırma yapıyormuş.
Yeni haberim oldu.

Kim Kardashian mı Kate Moss mu

Araştırma sonucunda Kardashian vücudu yani kum saati vücut tipi sakıncalı bulunmuş.
Tüm habersizliklerim içinde çıkan bu sonuç bana “Oh be” dedirtti. Bir sürü kişi estetisyenlere gitti.
Kendi başlarına evde garip garip beslenme tarzları denedi.
Spor salonlarında kendilerini parçaladılar.
Neden?
Kardashian’a benzemek için!
Benim gördüğüm, duyduğum kadarıyla sonu hep hüsrandı böyle olayların.
Araştırma da aynı sonucu ortaya çıkarmış.

Kim Kardashian mı Kate Moss mu

O sonuca göre Kardashian’a benzemeye çalışanların hepsi günün sonunda bunalıma giriyor.
Araştırma sonucunun satır aralarında, Kate Moss tarzı ‘ince vücut’ daha makul görülmüş.
Araştırmanın böyle bir sonuca varması güzel ama gerek var mıydı derseniz...
Bana göre yoktu.
Çünkü bana göre...
◊ Sabahtan akşama kadar Kate Moss...
◊ Edirne’den Kars’a kadar Kate Moss...
Nokta.

Sakiler&Cem Yılmaz

Tıpkı Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut gibi Sakiler grubu da son dönemin parlayan isimleri arasında.
Onlarla çalışmak kazandırıyor, onlarla ortak proje halk tarafında karşılık buluyor. Ne yalan söyleyeyim ben Mustafa Ceceli’den beklerken Cem Yılmaz’dan geldi hamle.
Şimdi iki taraf da sürprizi bozmak istemiyor.
İki taraf da en ufak bir ipucu vermiyor.

Kim Kardashian mı Kate Moss mu

Ama gördüğüm, duyduğum ve anladığım kadarıyla Sakiler ve Cem Yılmaz ortaklığında bir şarkı geliyor.
Stüdyoya girildi ve şarkı provalarına başlandı bile.
Artık yeni şarkı mı olur yoksa Sakiler’in şahane cover’larından birini mi söylerler bilmiyorum.
Çok da merak etmiyorum. Bu isimlerin birlikte iş yapacak olmalarının haberi bile yeter...
Bu saatten sonra heyecanla o şarkının çıkacağı günü beklerim ben.

Yeni dönemin kazan-kazan şekli

Merve Boluğur ile işletmeci Erkan Şen’in ilişkisini büyütenler var.
“Ayrıldılar be”, “Ah vah” yapanlar var.
Siz hiç...
◊ İsim yapmak için ünlü arkadaşından faydalanan...
◊ Ünlü olmak için arkadaşından ‘bir destek’ isteyen...
◊ Ünlü arkadaş sayısını artırmak için “Bana bir destek atsana” diye ricacı olan...
◊ Mekanına müşteri çekmek için ünlüleri sık boğaz eden insanlarla...
Karşılaşmadınız mı?
Çok var onlardan ortalıkta.
Üstelik önümüzdeki dönemde daha da çok göreceğiz bu tipleri.
Yeni dönemin ‘kazan-kazan’ tarzındaki arkadaşlık biçimi bu.
Sonuçta...
◊ Ünsüz birey magazin basınında yer alır.
◊ Ünlü ama ününü kaybetmek üzere olan kişi ise tekrar aşk dedikodularıyla gündeme gelir.
Ve onlara göre iki taraf da kazanır.
Olay tamamen budur.

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Balıkçı Kahraman

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Ocak 2022
İstanbul’un en pahalı balık restoranlarının başında gelir Balıkçı Kahraman.

Mevsiminde ‘kalkan balığıyla’ meşhurdur.
Ünlü isimlerin uğrak yeri, iş toplantılarının bir numaralı adreslerindendir.
Hiç de ucuz bir yer değildir. Aksine fazla pahalıdır.
İstanbullular karla mücadele ederken, birçok kişi yolda mahsur kalmışken, arabasını bırakıp evine yürüyerek gidenler varken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Balıkçı Kahraman ziyareti eleştiriliyor.
İmamoğlu, “kar şiddetini artırınca kalkıp AKOM’a gittim. 1 saatlik yemek molası vermiştim”, karşı taraf da “E kar yağacağını günler öncesinden söylüyorlardı” diyor.
İmamoğlu, “E ama misafirim vardı”, karşı taraf da “E ama İstanbul halkı” diyor.
İmamoğlu, “Kalkan balığı da mı yemeyelim”, karşı taraf da “Tuzlama çalışmaları, kar küreme araçları” diye soruyor.

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Her kış aynı nakarat

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Ocak 2022
Şafak Sezer’in “mahsur kaldık kurtarın bizi” isyanıyla dolu videosunu seyrettim. Sadece o değil çok kişi benzer videolar çekip sosyal medyasında paylaştı.

Bizler de kısa süre sonra klasikleşmiş tartışmaya kaptırdık kendimizi;

◊ Şafak Sezer’in kaldığı yol karayollarına bağlı diyenlerle

◊ Hayır orası ‘Büyükşehir’in sorumluluğunda diyenlerin savaşı

Sonra ilerledi tartışma;

◊ Ana arter sana balı

◊ Ara arter bana bağlı

◊ Kavgaları...

Muhabirlik dönemlerimde defalarca kar haberi yaptım. Sayısız kez 1 kilometrelik mesafeyi gidemeyip mahsur kaldığım da oldu. Hep aynı isyanları işittim.

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O rol bedava bile oynanırdı

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Ocak 2022
Gülse Birsel’in 2.550 liralık elektrik faturası paylaşımına Gonca Vuslateri’den ilginç bir cevap geldi. “Ben o fiyata, Vasfiye Teyze karakterini oynadım” dedi.

Sitem etti yani geçmişte aldığı ücrete.
Nereden baksanız 10-11 sene önce o rolü oynadı Gonca.
O zamanlar asgari ücret 800 lira civarındaydı.

Yani Gonca’nın aldığı ücret haftalık 2.500 liradan aylık 10 bin lira yapıyor.
◊ E dönemin şartlarına göre iyi paraydı haftalık 2.500 lira.
◊ Aylık 10 bin lira tatmin edici bir ücretti.

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‘Ama’dan sonrası

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Ocak 2022
Birine sabahtan akşama kadar “seni seviyorum” deyin...

∆ Yaptığı işi gücü öve öve bitiremeyin...
∆ Ailesini takdir edin, duruşunu alkışlayın...
Sonrasına ‘ama’ koyduğunuz anda öncesi silinir gider.
Her zaman ‘ama’dan sonrası gerçek düşüncelerdir!
‘Ama’dan sonrası dikkate alınmalıdır.
Günlük hayatta çok sık kullanırız bu bağlacı.
∆ Ya bunun ses çok iyi ama...

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Kim ‘askı’ yapsa Seda’ya benziyor

Orkun Ün

Orkun Ün

21 Ocak 2022
Ben bu fotoğraf karesini atladım.



Üstelik “aa Seda Sayan’a bak” deyip atladım.
Fotoğraftaki iki kişiyi de Seda sandım yani. Sonra öğrendim ki iş çok farklıymış. Bir sosyal medya fenomeninin estetikli haliymiş bu fotoğraftakilerden biri.
Seda Sayan’ın “ben bile bazen kendimi tanımıyorum. Bu fotoğrafı ne zaman çektirdim” deyip geçiyorum açıklamasını duyunca “kadın bile kendini tanımıyorsa benim de tanımamam çok normal” dedim.
Fakat bir şey dikkatimi çekti.
Bu Fransız askısı işinin payı var mı bu benzerlik durumlarında?

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

21 Ocak 2022
#kedievimadoreden hashtag’ini unutmayın. Adore Mobilya yıl boyunca biriktirdiği hasarlı ve atıl malzemeleri kedi evi üretiminde kullanmış ve sokaktaki hayvanlara armağan ediyor. Destek olabilirsiniz.

Doğal ürünler deyince ‘veteriner anne’ markasını ve sosyal medya hesabını takibe alın. Ürünleri doğal ve katkı maddesiz. Şu dönemde tam da aradığımız ürünler.
***
Siz eve mezenizi söyleyin, yanında müzik listeniz de gelsin. ‘Esnaf Maslak’ bu işi halen sürdüren yerlerden biri. Sipariş için sosyal medya hesaplarına göz atın.


Cemil Kumaşçıoğlu, Ankara’da farklı işler yapmaya çalışıyor. Limon Ankara ve Köyiçi’nden sonra Alaçatı Kafası adlı mekanı Ankara’ya taşıdı. Popüler mekanı takibe alın.
***

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Ve büyük sırrı o çözdü

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Ocak 2022
Billur Kalkavan, katıldığı bir programda “Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor. Madem aldatılmak istemiyorlar, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsınlar” dedi.


Bu sözleri Billur Kalkavan değil de bir başkası yani daha ön planda olan biri söyleseydi, ortalık fena karışırdı.
Billur Kalkavan ne demek istiyor, özeti şu:
◊ Aldatan erkekleri haklı buluyor.
◊ “Kadında bir sorun var ki erkek aldatıyor” diyor.
◊ “Estetik yaptıran aldatılır” diye bir savunma yapıyor.
◊ “Kadın zeki değilse erkek herhalde aldatacak yahu, başka ne yapacaktı?” falan diyor.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Ocak 2022
Ev arıyorsanız, kafanız karışıksa ‘olayinkolayi.com’a göz atın. Kafa karışıklıklarını gideren bir siteyi aklınızın bir ucuna yazın.

Four Seaons Hotel Bosphorus kışın tadını çıkartacağınız yerlerden biri. AQUA adlı restoranlarında çok farklı isimlerle canlı müzik ve kaliteli yemek sunuyorlar. Programlarına bakın.
***
Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın bu sezon ilk konseri İş Sanat’ın YouTube kanalında sat 20.30’da.


Hem doğa yürüyüşü, hem masaj, hem de oksijen dolu bir hafta sonu planı yapın bugünden. ‘NG Sapanca’ tüm bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak.
***

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Influencer’lık madde 1: Her şeyi göze alıp dağa gitmek

Orkun Ün

Orkun Ün

19 Ocak 2022
Hafta sonu büyük bir influencer grubu Kartalkaya’daydı.

◊ Herkes nasıl iç içe...
◊ Herkes nasıl dip dibe...
◊ Herkes birbirinin Instagram paylaşımına kafasını sokup etkileşim alma derdinde...
Sonuçta yeni dönemin bu popüler meslek grubunun olmazsa olmazlarındandır ‘dağa gitmek’.
Sonraki maddeler sırasıyla...
◊ Dubai seyahati...
◊ Business uçak bileti fotoğrafı...

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Ocak 2022
Akşam Yıldız Tilbe’yi dinlemeye gidin. Jolly Joker Vadistanbul’da Yıldız konseri var.

Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı “Babamın Şarkıları” bugün Zorlu PSM’de.
***
Ortaköy Feriye yenilenen mekanlarıyla kahveden yemeğe her türlü seçeneği sunuyor. Akşam yemeğine gidebilirsiniz.


Terrazza Italia, İtalya mutfağı deyince akla gelen ilk yerlerden oldu. Tatlılarını denemek için uğrayın mekana.
***

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Bu bir eleştirilere cevap kıyafetidir

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Ocak 2022
Bazen konuşmaya, paylaşım yapıp laf sokmaya falan hiç gerek yok.

Bazen cevabını işinle verirsin.
Bakınız Gülşen...
Hafta içi boyunca yapılan kıyafet eleştirilerine karşı cevap hakkını sahneden kullandı.
Yine cesurca bir kıyafetle sahneye çıktı ve konuşturmayı başardı kendinden.
İşin ilginç yanı bu sefer hemcinsleri tarafından eleştirilmesi oldu Gülşen’in.
Ebru Polat, “Çok abarttın Gülşen, sana hiç yakıştıramadım” dedi.
Zaten merak ediyordum, İzzet Yıldızhan efektine ilk kim kendini kaptıracak diye.

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Haber değeri yok

Orkun Ün

Orkun Ün

15 Ocak 2022
.

∆ Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı:
İsterseniz 7 defa boşanın 8 kere evlenin... Hiç şaşırmıyorum, şaşırmayacağım. Nasıl ki Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4’üncü kez ayrıldılar bu hafta içi ve nasıl şaşırmadık... O yüzden size de şaşırmayacağım.
∆ Lerzan Mutlu:
Demet Akalın’a ağır sözler söyledi Lerzan Mutlu. Amaç aslında Gülşah Saraçoğlu’nun sözcülüğünü yapmaktı. Fakat olmuyor, Lerzan ne derse desin gündeme gelemiyor son dönemde.
∆ İzzet Yıldızhan:
İstediği kadar konuşsun. Bu saatten sonra alevlendiremeyecek ortalığı. Çünkü hep aynı yerden gündeme gelmek istiyor ve haliyle bu da çok iş yapmıyor.
∆ Fatih Terim:

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Bülent Hanım istese...

Orkun Ün

Orkun Ün

14 Ocak 2022
Bülent Ersoy Anıtkabir’e gitti. Görüntülerde şu var: Hava yağmurlu, Ersoy tekerlekli sandalye ile geziyor. Ersoy’u yağmurdan korumak için şemsiye taşıyan bir asker hemen yanında yürüyor.

Çok düşündüm Bülent Ersoy’un o görüntülerinin üzerinde. Acaba bir sorunu mu var Ersoy’un dedim.
Ama yoktu.
Mesela bir ara saygı duruşu için ayağa kalktı Ersoy.
Askerleri seyretti.
Sonra tekrar oturdu sandalyesine.
Dün, Milli Savunma Bakanlığı o şemsiyeyi taşıyan subay hakkında soruşturma başlattı.
O görüntüler incelenecek ve subayın bir hatası varsa ceza alacak.


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Çok acımasız bir genelleme

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Ocak 2022
Rap’çi Uzi’nin hafta sonundaki konserinde uyuşturucuyu özendirdiği için ifade verdiği konuşuluyordu. Şimdi öğreniyoruz ki evet polisler konser alanına gitmiş.Evet Uzi’nin sözlü olarak ifadesini almışlar. Ama bu ihbarın kanıtını bulamayınca da alandan ayrılmışlar.


Şimdi tartışma şu...
∆ Rap müziğe karşı bir önyargı mı var?
∆ Rap müzik bitirilmek mi isteniyor?
∆ Rap yapan isimler kolay lokma mı görülüyor?
Uzi bu iddialara, “Sadece müzik yapıyorum, konserimde uyuşturucu ile ilgili tek kelime etmedim, rap’çileri müzikten soğutmayın” dedi.
İsyan etti.

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İşin kötüsü herkes ‘muhafız’

Orkun Ün

Orkun Ün

12 Ocak 2022
Bu muhafızlığın okulu, kursu yok. Kimse ‘eğitimin nedir de bu işi yapıyorsun’ diye sormuyor.


O yüzden günümüzde en kolay işlerdendir muhafızlık, herkes yapabilir...
Yapıyor da zaten.
İzzet Yıldızhan son dönemin muhafızlarından mesela.
Çok tepki çektiği “kızlarım flört edemez” açıklamasının üzerinden henüz az bir zaman geçmesine rağmen bir tepki çekecek açıklama daha yaptı “Burası Türkiye, sahneye külotla çıkmayın” dedi.
Bu açıklamaların hedefinde sahnede sesleri kadar kıyafetleriyle de gündem olan isimler var.
Yani Hande Yener, Gülşen, Hadise, Simge.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Ocak 2022
Dans edin, yoga yapın, kahkaha atın, biraz spor ile ter atın. Daha geç değil yeni yıl alışkanlıklarına bunları mutlaka ekleyin.

Kahve Dünyası her ay mevsim lezzetleriyle hazırladığı bir dondurmayı ayın dondurması seçiyor. Ocak ayının önerisi “kestaneli dondurma.” Bir deneyin derim.

Künefe sevenler not alın. Beyzade Künefe bu işe sınıf atlatmış. Deneyince hak vereceksiniz.

Keşif tutkunuysanız, ‘Glamping’ yani konforlu bir kamp tatili seviyorsanız müjde! İğneada’ya, Sapanca’ya bugünden plan yapabilirsiniz.

Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Mannerheim’in ‘Batıdan Doğuya Asya’ fotoğraf sergisine gitmek için plan yapın. Sergi bu cumartesi ‘bomontiada’da sanatseverlerle buluşacak.

Eypio, Sefo, Bege ve Ahiyan bu akşam ‘IF performans Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Biletleri Biletix’te.

Kokteyl workshop’unun bu akşamki biletleri tükendi ama yarın ‘pizza’ workshop’una halen bilet bulabilirsiniz. ‘Eataly’nin bu eğitimlerine arkadaşlarınızla birlikte katılın.

TRT 2’de sinema kuşağı öncesi keyifli bir sohbet var. 21.00’de başlayacak ‘Tarih Söyleşileri’ni kaçırmayın.

 

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Daha ilişkinin ilk günlerinde

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Ocak 2022
Aleyna Tilki eğer rap’çi Uzi ile sevgili değilse...

◊ Çıkan onca dedikodunun hemen ardından neden konserine gidiyor?

◊ Haydi gidiyor, neden acayip keyifli şekilde dans ederken sayısız video paylaşıyor?

◊ Haydi onu da paylaşıyor, neden en önden ve özel bir yerden Uzi’yi izliyor?

Bunların hepsi kafalarda soru işareti bırakıyor.

Fakat daha mühim bir olay yaşandığı iddia ediliyor o konserde...

O iddiaya göre Uzi, şarkı arasında uyuşturucuya özendirecek cümleler kurdu.

“Bizimkiler hazır, sizin de yanınızda var mı” gibi sözler...

Onu dinlemeye gelenlerden biri bu sözleri ihbar edince, konser alanına narkotik polisi geldi...

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Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki o yere gittim

Orkun Ün

Orkun Ün

8 Ocak 2022
Ben sık sık şu cümleleri duyardım...

◊ Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki restorana gittin mi?
◊ Lokanta 1741’i mutlaka denemelisin.
◊ Yahu git hamama gir, sonra çıkıp restoranı dene.
Sonradan öğrendim ki eskiden tanıdığım Osman Yitgin, Lokal adlı barlarını, Aliye adlı meyhanesini kapatmış ve Cağaloğlu Hamamı’nın içine Lokanta 1741 adında bir mekan açmış.
Hamam içinde restoran fikri ilginç. ‘Ne alaka’ diye sorduğumda çok uzun bir cevap aldım.
Özetle şöyle gelişmiş durumlar:

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Espri piştisi

Orkun Ün

Orkun Ün

7 Ocak 2022
2019 senesiydi. Genç komedyenlerden olan Doğu Demirkol’un Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki gösterisine gitmiştim.

Cem Yılmaz’ın son gösterisini de yayına girdiği gün seyrettim.

Esprilerin arasında bir nokta dikkatimi çekti...

“Bir dakika, ben bu sözleri hatırlıyorum” dedim.

Sosyal medyada zamanında viral olan aslan videosu vardı.

İddiaya göre o aslan, “Allah” diye kükrüyordu. Bir çoğumuz ‘Allah diyen aslan görenleri şaşkına çevirdi’ başlığını görüp tıklamışızdır.

İşte Cem Yılmaz son gösterisinde o olaydan bahsediyor ve “Allah diyen aslan için mucize diyorlar, yahu aslan yeteri kadar şaşırtıcı değil mi zaten” diye seyircisine soruyor.

Aynı espriyi 2 buçuk yıl önce Harbiye’de Doğu Demirkol’un yaptığı geldi aklıma.

Hatta öğrendim ki Doğu bu espriyi zaten 4-5 senedir sık sık yapıyormuş.

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