Kim haklı kim haksız

Ya da sırtını dönerlerdi bir ödeme yapacakları zaman.
Yüzü kızarırdı çünkü insanların, çekinirlerdi paralarını göstermeye.
Bakın oradan ne hale geldik şimdi...
Reynmen, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
O fotoğrafta pahalı bir saat ve yüzbinlerce euro’luk banknotlarını gösterdi.
Sonrasında bir fotoğraf daha attı.
“Tüccarım ben” yazıyordu o fotoğrafta.
O hikayenin çıkış noktası ‘2. Sayfa’ programını sunan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’e gelen bir istihbarattı.
İstihbarata göre ünlü bir isim, oyuncu eşini, adı ‘Gizli Kalsın’ olan mekanda aldatmış.
Müge ve Gülşen, “haberimizin arkasındayız” deyip isimleri vermediler ama sosyal medya ahalisi kısa sürede çözdü bahsi geçen isimleri.
Şimdi şunları diyenler var...
◊ Çok şaşırdım...
◊ 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi...
İşin komiği, iki isme de zerre benzemiyor. Belli ki biri bu çocuğa, “Yürü be!” demiş. “Sen ismini değiştir, biz de seni haber yapalım, 3-5 gün konuşulursun, sonra belki meşhur olursun” diye vermiş gazı.
Kimse çıkıp gerçekleri söylememiş... Ben söyleyeyim;
- Sen artık 3-5 gün büyük ‘dalga’ konususun.
- En geç hafta başı itibarıyla ismini değiştirdiğine pişman olursun.
- Kıvanç ve Burak ile yan yana gelme, tanışma hayallerini bu hareketinle çöpe attın.
Madem Türkiye’yi iyi biliyorsun, iyi tanıyorsun buradaki ünlüleri, bak mesela Bülent Serttaş’a, nasıl da benziyor George Clooney’ye...
Adamın hakkı olmasına rağmen bir gün olsun çıkıp “İsmimi George C. Serttaş yapacağım” diyor mu?
Bahsi geçen ‘ünlüler tarikatının’ kontrolünün Ankaralı bir profesörde olduğu söyleniyor.
Profesörün kendi aralarındaki ismi Baba.
Kadir Doğulu, tarikatın önde gelen isimlerinden ve ‘Baba’ tarafından ‘Derviş’lik mertebesine yükseltilmiş.
İddiaya göre Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve sunucu Tansel Öngel gibi isimler de tarikat üyeleri arasında. Murat Dalkılıç’ın tarikat adı Keremcan, Tansel Öngel’in ise Fethican.
Kadir Doğulu ise kendi ismini kullanmaya devam ediyor ama zaten ona ‘Derviş’ diye sesleniyorlar.
Hatta iddia o ki, Neslihan Atagül geçtiğimiz sene oynadığı diziyi ‘Baba’nın isteği ile bırakmış.
İş hayatına müdahale deseniz var.
◊ Pandemi yüzünden seyahat edemiyorum. İstanbul-Miami-Londra arasında yaşıyorum.
◊ Güzel kadın olmak çok zor.
◊ Türk lirasının değer kaybetmesini istemezdim.
Bu maddeleri Şevval Şahin’in röportajından çıkardım...
◊ Tedirginliğiyle tedirgin oldum...
◊ Seyahat edememesi, sıkıştığı o üçgen çok canımı sıktı...
Hayatının didik didik edilmesi, evinin bahçesine kadar girilip fotoğraflarının çekilmesi, rahatsız edici olsa da maalesef normal artık.
Bir de Dinçerler’in aile şirketinin 130 milyon liralık borcu ve o borç varken alınan 40 bin dolarlık nişan yüzüğü iddiası var tabii.
Sosyal medyadan çokça tepki aldı Dinçerler...
◊ Öde borcunu...
◊ Borç varken yüzük alınmaz...
◊ 40 bin doları yüzüğe vereceğine borcunun taksidini yatırsaydın...
Böyle mesajlar gelince dayanamadı ve sosyal medya hesabını kapadı.
14 Şubat’a şurada ne kaldı ki? Sayısız seçeneklere göz atmaya başlayın.
***
Burak Akkul yani namıdiğer ‘Çok Gezenti’ seyahat hikayelerine ‘Bizim Ora’ kitabıyla devam ediyor. Kitabı okuyunca ‘oradaymışçasına’ keyif almak garanti.
***
Çocuklar için seçenek çok bu hafta. Renkli ve fantastik bir dünyanın kapılarını açan ‘Alis Harikalar Diyarında’ oyunu için bilet alabilirsiniz.
***
Balat Oyuncak Müzesi’nde ‘maske boyama atölyesi’ var. Atölyeye katılanlar hayal güçlerini kullanıp kendilerine özel görseller yapabilecek. Biletler ‘biletix’te.
“Şöyle iyi, böyle iyi diyorsunuz, sonrasında bir AMA koyup içinizdeki kini döküyorsunuz.”
Hiç bunlar söylenmemiş gibi Işın Karaca ne yaptı?
“Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı AMA ben de kız çocuğu annesiyim, bu ülkeye göre hareket etmeli” dedi.
Zaten bir süredir ufak ufak sataşıyordu Işın Karaca, Gülşen’e...
Her tartışmanın altındaki yorumlarda mutlaka vardı.
Bu son açıklamayla ünlü isimlerin de tepkisini çekti...
Işın Karaca hızlıca şunu fark etmeli...
Bu dört isimin başı son günlerde ‘takıntılı hayranlarla’ dertte. Bu sadece ünlülerin problem değil tabii.
Herkesin hayatına zaman zaman böyle takıntılı tipler giriyor.
Onlardan kurtulmanın yolu yordamı da yok üstelik.
Adı üstünde takıntılı...
Ne yapsanız vazgeçmiyor...
◊ Tutkusundan...
Böyle bir tartışma varmış.
Hiç haberim yoktu.
Kanadalı bilim insanları uzun zamandır kadınlar üzerinde araştırma yapıyormuş.
Yeni haberim oldu.
Araştırma sonucunda Kardashian vücudu yani kum saati vücut tipi sakıncalı bulunmuş.
Mevsiminde ‘kalkan balığıyla’ meşhurdur.
Ünlü isimlerin uğrak yeri, iş toplantılarının bir numaralı adreslerindendir.
Hiç de ucuz bir yer değildir. Aksine fazla pahalıdır.
İstanbullular karla mücadele ederken, birçok kişi yolda mahsur kalmışken, arabasını bırakıp evine yürüyerek gidenler varken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Balıkçı Kahraman ziyareti eleştiriliyor.
İmamoğlu, “kar şiddetini artırınca kalkıp AKOM’a gittim. 1 saatlik yemek molası vermiştim”, karşı taraf da “E kar yağacağını günler öncesinden söylüyorlardı” diyor.
İmamoğlu, “E ama misafirim vardı”, karşı taraf da “E ama İstanbul halkı” diyor.
İmamoğlu, “Kalkan balığı da mı yemeyelim”, karşı taraf da “Tuzlama çalışmaları, kar küreme araçları” diye soruyor.
Bizler de kısa süre sonra klasikleşmiş tartışmaya kaptırdık kendimizi;
◊ Şafak Sezer’in kaldığı yol karayollarına bağlı diyenlerle
◊ Hayır orası ‘Büyükşehir’in sorumluluğunda diyenlerin savaşı
Sonra ilerledi tartışma;
◊ Ana arter sana balı
◊ Ara arter bana bağlı
◊ Kavgaları...
Muhabirlik dönemlerimde defalarca kar haberi yaptım. Sayısız kez 1 kilometrelik mesafeyi gidemeyip mahsur kaldığım da oldu. Hep aynı isyanları işittim.
Sitem etti yani geçmişte aldığı ücrete.
Nereden baksanız 10-11 sene önce o rolü oynadı Gonca.
O zamanlar asgari ücret 800 lira civarındaydı.
Yani Gonca’nın aldığı ücret haftalık 2.500 liradan aylık 10 bin lira yapıyor.
◊ E dönemin şartlarına göre iyi paraydı haftalık 2.500 lira.
◊ Aylık 10 bin lira tatmin edici bir ücretti.
∆ Yaptığı işi gücü öve öve bitiremeyin...
∆ Ailesini takdir edin, duruşunu alkışlayın...
Sonrasına ‘ama’ koyduğunuz anda öncesi silinir gider.
Her zaman ‘ama’dan sonrası gerçek düşüncelerdir!
‘Ama’dan sonrası dikkate alınmalıdır.
Günlük hayatta çok sık kullanırız bu bağlacı.
∆ Ya bunun ses çok iyi ama...
Üstelik “aa Seda Sayan’a bak” deyip atladım.
Fotoğraftaki iki kişiyi de Seda sandım yani. Sonra öğrendim ki iş çok farklıymış. Bir sosyal medya fenomeninin estetikli haliymiş bu fotoğraftakilerden biri.
Seda Sayan’ın “ben bile bazen kendimi tanımıyorum. Bu fotoğrafı ne zaman çektirdim” deyip geçiyorum açıklamasını duyunca “kadın bile kendini tanımıyorsa benim de tanımamam çok normal” dedim.
Fakat bir şey dikkatimi çekti.
Bu Fransız askısı işinin payı var mı bu benzerlik durumlarında?
Doğal ürünler deyince ‘veteriner anne’ markasını ve sosyal medya hesabını takibe alın. Ürünleri doğal ve katkı maddesiz. Şu dönemde tam da aradığımız ürünler.
***
Siz eve mezenizi söyleyin, yanında müzik listeniz de gelsin. ‘Esnaf Maslak’ bu işi halen sürdüren yerlerden biri. Sipariş için sosyal medya hesaplarına göz atın.
Cemil Kumaşçıoğlu, Ankara’da farklı işler yapmaya çalışıyor. Limon Ankara ve Köyiçi’nden sonra Alaçatı Kafası adlı mekanı Ankara’ya taşıdı. Popüler mekanı takibe alın.
***
Bu sözleri Billur Kalkavan değil de bir başkası yani daha ön planda olan biri söyleseydi, ortalık fena karışırdı.
Billur Kalkavan ne demek istiyor, özeti şu:
◊ Aldatan erkekleri haklı buluyor.
◊ “Kadında bir sorun var ki erkek aldatıyor” diyor.
◊ “Estetik yaptıran aldatılır” diye bir savunma yapıyor.
◊ “Kadın zeki değilse erkek herhalde aldatacak yahu, başka ne yapacaktı?” falan diyor.
Four Seaons Hotel Bosphorus kışın tadını çıkartacağınız yerlerden biri. AQUA adlı restoranlarında çok farklı isimlerle canlı müzik ve kaliteli yemek sunuyorlar. Programlarına bakın.
***
Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın bu sezon ilk konseri İş Sanat’ın YouTube kanalında sat 20.30’da.
Hem doğa yürüyüşü, hem masaj, hem de oksijen dolu bir hafta sonu planı yapın bugünden. ‘NG Sapanca’ tüm bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak.
***
◊ Herkes nasıl iç içe...
◊ Herkes nasıl dip dibe...
◊ Herkes birbirinin Instagram paylaşımına kafasını sokup etkileşim alma derdinde...
Sonuçta yeni dönemin bu popüler meslek grubunun olmazsa olmazlarındandır ‘dağa gitmek’.
Sonraki maddeler sırasıyla...
◊ Dubai seyahati...
◊ Business uçak bileti fotoğrafı...
Kim haklı kim haksız
Alişan ve Buse Varol’dan önce Whatsapp gruplarının haberi oldu çiftin boşanma iddialarından....
Mahkemeden önce karar gruplarda verildi.
Şunlar konuşuldu...
∆ Buse haklı. “Ben bu yası daha ne kadar tutabilirim” dedi ve pes etti.
∆ Alişan haklı. Adam “bizler göz önünde insanlarız, ünlüyüz. Kızgınlığını, kırgınlığını belli etme. Milletin gözüne sokma” dedi.
∆ Buse haklı. “Benim de çocuklarım var, onlarla hiç ilgilenmiyorsun Alişan” dedi belki ve ipleri kopardı.
∆ İki tarafın da haklı yanları var. Ama biz zaten Alişan’ın kaybı sonrası bu iş biter demiştik.
Böyle konuştu Whatsapp jürileri...
Alişan kardeşini kaybettikten sonra bizim gördüğümüz kadarıyla çok zor günler geçirdi.
Muhtemelen bizim görmediğimiz kadarında daha da zor günler geçirdi, geçiriyor...
Ev hayatına bunun ne kadarını yansıttı, Buse ile ilişkisi ne yöne gitti bilinmez ama evlilik böyle bir şey değil mi?
Böyle durumlarda dik durma, sevdiğinin yanında olma becerisi değil miydi evlilik?
Yani bu açıdan bakarsak Alişan haklı.
Fakat Alişan içine düştüğü bu durumdan hiç çıkamayacak imajı çizdiyse, kaybının travmasını ömür boyu evine yansıtacakmış gibi davranıyorsa...
Bu noktada işler biraz karışabilir.
Yani eğer durum böyleyse Buse haklı.
Böyle ayrılıklar öyle karışıktır ki...
Haklısı da haksızı da birdir.
İki taraf da düşman olamaz birbirine.
“Canı sağ olsun” der geçer.
“Olması gerekiyormuş” deyip susar.
“Engel çıktı önümüze ama atlayamadık engelden” der kabullenir durumu.
Sanırım şu an tam da böyle bir durumda Alişan ile Buse Varol çifti.
Bu olay çok içime oturdu
Hep sosyal medya ahalisine kızacak değiliz, arada takdir de etmek gerekiyor.
Çok zeki, verilen ipucunu hemen anlayan, olayları saniyesinde analiz etme yeteneğine sahip bir sosyal medya kitlesi var.
Geçen hafta ‘gizli kalması’ gereken mekanda yaşanan o ihanet olayındaki isimleri hemen yakadılar mesela.
Verilen bir iki ipucundan eşini aldatan ismin Ali Atay olduğunu dakikalar içinde çözdüler.
Sonra da Twitter’da en çok konuşulanlar listesinin tepesine yerleştirdiler onu.
Hata yapan iki tip insan vardır.
1- Yaptığı hatayla büyük hayal kırıklığı yaşatanlar.
2- Hata yapmadığı zaman şaşkınlıkla karşılananlar.
İlk maddenin insanı Ali.
Çizdiği o düzgün imaj nedeniyle, o şahane aile babası duruşuyla üzdü sevenlerini.
Zaten olayın sonrasında bir panik havası sardı etrafı.
Olayı nasıl kapatırım telaşına kapıldı Ali tarafı.
Belki şimdi kısmen örttü de hatasının üzerini.
O gece, o kulüpte ne yaptıysa, hangi kadın ile yakınlaştıysa belli ki pişman.
Çok sert geldi 2022.
Olmaz denen ilişkiler başladı, bitmez denen evlilikler bitti. Ama bu hikayeden bir hüzün çıkmasın n’olur.
Bu hakikaten fazla olur.
Ertesi gün atılan ‘story’ler
Birçok kişi gittiği mekanı ya gece bittikten sonra ya da ertesi gün paylaşıyor.
Aslında buna mecbur bırakılanlar var aramızda.
Bakınız gidilen mekanın ertesi gün paylaşılmasının çok geçerli nedenleri var...
O nedenlerin başında ‘bazı rahatsız edici sorular’ geliyor...
∆ Neredesin?
∆ Kiminlesin?
∆ Aa oranın yemekleri çok güzeldir, beraber mi gitsek?
∆ Çıkışta bir şeyler yapalım (saat o sırada 23.45 falan).
∆ Dur bekle, geliyorum!
Ya da yanınıza bir garson yanaşıyor ve “Efendim bu size bilmem kimin ikramı... Afiyet olsun” deyip sıvışıyor.
Vallahi bunlar oldukça ‘ertesi gün story’cilerinin sonuna kadar arkasındayım.
Kalabalıkta efelik edenin tenhada özrü kabul olmaz
Adını hayatına giren kadınlarla duyurdu Gökhan Göz. Önce Gülşah Saraçoğlu sonra başka isimler...
Belki çok başarılı bir iş insanı, belki düzgün bir aile adamı, belki gerçekten parmakla gösterilecek biri.
Ama sorun şu ki, bilmiyoruz.
Şimdi de polislere davranışıyla gündem oldu.
Videoyu seyrettim.
Bir restoranda silahını gösterdiği iddiasıyla ihbar ediliyor Gökhan Göz.
O da olay yerine gelen polislere resmen zulmediyor.
Silahını sallıyor, bağırıyor, alay ediyor...
Bir de arkadaşına o anları videoya çektiriyor.
Elindeki silahı polise verirken yere atıp, polisin yerden almasını seyrediyor.
Olacak şey değil.
N’apsın oraya gelen gencecik polisler?
Gökhan Göz olaydan sonra sosyal medyasından bir açıklama yapıp “yanlış anlaşıldım” dedi.
Oldu mu? Olmadı!
Çünkü, ‘kalabalıkta efelik edenin tenhada özrü kabul olmaz.’
Sporun ‘Oscar’larına kadın damgası
Türkiye’nin en büyük, dünya spor tarihinin ise en uzun soluklu spor organizasyonlarının başında gelen ‘Spor Ödülleri’nin 68’incisi için geri sayım başladı.
Gillette & Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’ne biz aslında ‘Sporun Oscarları’ diyoruz.
7 kategoride belirlenen 42 aday için oylama sürecinin bitmesine bir buçuk ay kaldı.
Bu seneki rekabetin en güzel tarafı 42 adayın 16’sının kadın sporculardan oluşması.
Mesela Tokyo Olimpiyatları’nda Türk boksunu zirveye taşıyan Busenaz’larımızın ikisi de aday...
Ödüller 30 Mart’ta sahiplerini bulacak.
Haydi siz de oylamaya katılın, sevdiğiniz sporcuları üst lige taşıyın...