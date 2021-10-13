Kibariye böyle biri değildi

Yöresel yemek severseniz adresiniz Etiler’de bulunan Tepsi Et olsun. Kahramanmaraş mutfağını İstanbul’a tanıtan ender yerlerden kendileri.
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Ercüment Orkut – Alper Yılmaz bu akşam caz şarkılarıyla Zorlu ‘Touche’de sahnede olacaklar. Konser başlama saati 21.00.
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Micheal Önder’in kaleme aldığı bir komedi olan “Fanatik” bu akşam Trump Sahne’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.
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İstanbul’da şehir hayatının yeni adresi olarak açılan ‘Dekk’ konserlere başladı. Bugün ‘Dekk’te Kalben var. Biletler ‘Biletix’te.
Formula 1’de daha önce Demet Akalın’a söylettik, ‘eh işte’ dedik. Demet’inkine kötü de diyemeyiz, iyi de... Ortalama bir performanstı...
Milli maç öncesi Hadise çıkıp okudu, “Böyle iş mi olur” diye acımasızca eleştirdik.
Ama hafta sonu gerçekleşen Formula 1 öncesi Göksel, İstiklâl Marşı’nı okuyunca, sanırım ilk kez 7’den 77’ye hepimiz “helal sana” dedik.
Bu iş ses güzelliğine falan bakmıyor.
O marşı okurken hızınızı azıcık da olsa artırırsanız ya da dur ben bir yavaşlayayım derseniz tüm düzen bozuluyor.
Mask Beach konserlerini sonlandırmadı. DJ Hakan Küfündür ile Arabesk Gecesi bugün 20.30’da başlıyor.
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Tuğba Yurt’un sahne performansı çok beğenildi. Ünlü isim bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Konser bu akşam 21.00’de başlıyor.
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Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle açılan ‘Tebessüm Kahvesi’nde otizmli gençler çalışıyor. Yolunuz düşerse uğrayıp sohbet edin.
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Porselen sadece porselen demek değildir. Bunun en güzel örneğini Kütahya Porselen gösteriyor. Koleksiyonlarını inceleyin, tasarımlarına bayılacaksınız.
Son iddiasına göre “Mustafa Sandal kendini bilerek fakir gösteriyor ve mal varlığını annesinin üzerine yapıyor”MUŞ.
İyi de sen adamın tepesine vergi memuru gibi çöktün.
Evlilik birliğinin sonrasını yürütmek de bir meziyettir, bunu yapamadın.
Ne yapsın adam?
Varını yoğunu sana mı versin?
Seda’ya inanmam Okan’a inandığım kadar
Sosyal medya fenomenlerini beğenmeyebilirsin.
Tam olayı kapatacağız, aslında işin aslı şuymuş buymuş diyecekken, ne yapıyor ediyor gündemde tutuyor olayı Erbil.
En son Ece Ronay’ın erkek arkadaşıyla buluşup bir video çekti.
Biz iki erkek anlaştık mesajı verdi.
Pardon...
Ne demek mesela iki erkek anlaştık?
◊ Kız ne diyor soran var mı?
Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı “Real Love”ı ve klibini mutlaka izleyin.
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Çorba mevsimi geldi. Bağışıklık güçlendirici bir Meksika çorbası için adresiniz Meksika mutfağının iddialı ismi Ranchero olsun.
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Arnavutköy’de yeni açılan Mavra Restoran, grup olarak gelenlere ‘kendi menünü kendin yap’ seçeneği sunuyor. Bir göz atmakta fayda var.
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Özellikle Antep mutfağı mevsimsel lezzetlerde çok iddialı. Yakınınızdaki bir Antep restoranını arayıp mevsimin spesiyalini sorabilirsiniz.
Herkes birbirine savaş açmış durumda.
Hakaretler, geçmişte yaşananları açık etmeler, yaptığı mesleği küçük görmeler falan.
Şimdi aşağıda 3 olay okuyacaksınız.
Üçü de can sıkıcı, üçü de “durun yahu zaten ortalık karışık” dedirten cinsten.
Bülent Ersoy’un başı belada
◊ Orkestrası Kıbrıs’ta hapiste.
Haber olan ‘flört’ün çirkinleşmesi ve bunun ifşa boyutuna gelmesidir.
Ece Ronay yeni dönem şarkıcılarından biri. Aslında yaptığı şarkıları tutturmayı başaran da bir isim.
Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’a aylar önce yeni dönemin tabiriyle ‘DM’ den yürümüş.
Sonrasında da genç ismin klibinde oynadı. Biz sanıyoruz ki arada arkadaşlık, abi-kardeşlik var.
Öyle değilmiş.
Daha doğrusu, Mehmet Ali Erbil açısından öyle değilmiş. Açık açık ‘sarkıntılık’ yapmış Ece Ronay’a. Peki bunları nereden biliyoruz.
Kahve kokusunu mu özlediniz? Yeni kahveleri tatmak mı istiyorsunuz? İstanbul Coffee Festival yarın başlıyor. Mutlaka ziyaret edin.
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Sanatseverlerin en büyük tutkularından biri olan Contemporary İstanbul dönemi geldi çattı. Biletler kapış kapış satılıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek misafir kabul edilecek sergiyi gezin.
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Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasını en iyi anlatan otellerden olan ‘Argos in Cappadocia’ akustik konserlerine başlıyor. Ekim ayı ortası için planınızı yapın.
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Maceraseverlerin vazgeçemediği festivallerden biridir ‘Big Boyz Festival’. Hazırsanız eğer bu hafta sonu kendinizi ayarlayın ve festivale katılın.
Fransız gelsin dükkan açsın
Hepimizden bir anı barındırır Beyoğlu... Sevgilimizle caddelerinde yürüdüğümüz, kitap kafelerinde oturup flört ettiğimiz, sokak lezzetlerini tatmak için sıra beklediğimiz, akşam konserlere gittiğimiz özel bir yer orası. 3 yıldır Beyoğlu’nu yöneten Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile belediye binasında buluşup İstiklal turu yaptık.
◊ Beyoğlu ideolojiyle mi yönetiliyor?
- Beyoğlu’nda ideoloji olmaz. Bunu tartışmak bile o ilçeye ve halkına haksızlıktır. Dünyanın her kıtasından insan var burada. Beyoğlu’nda farklı inançlar, farklı kültürler, farklı yaşamlar hep var olmuş. Bugün özgürlüklerin en geniş manada yaşandığı yer Beyoğlu. İnsanlar başka semtlerde yapamadıklarını Beyoğlu’nda rahatça yapabiliyor.
◊ Neden eski ve yeni Beyoğlu diye ayrım var?
- Eski Beyoğlu’nda olup da bugün olmayan hiçbir şey yok. Beyoğlu daha da modernleşti. Kültürel bir defile alanı burası. Şu an caddeye çıkıp “Where are you from?” (Nerelisin?) diye soralım. Çok kültürlülüğü o zaman anlarız.
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Telefonunuza indirdiğiniz uygulamalar sayesinde özel spor hocanıza sahip olmak elinizde. Haydi indirin bir tane uygulama ve sağlıklı hayata adım atın.
Bugün Hayvanları Koruma Günü. Sokak hayvanlarına mama alın, evdeki dostunuzla vakit geçirin.
Müzikli komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet” yarın Trump Sahne’de. Bugünden biletinizi alırsanız iyi olur.
İstanbul’da bulunan Rus, Kore ve Hint restoranlarına gitmediyseniz bugün sevdiğiniz biriyle plan yapın.
Aynen şu ifadeleri kullandı ünlü isim:
“Influencer’ların hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan.”
Şimdi gel de ‘kısmen’ katılma Bayülgen’e...
Sosyal medyada adını duyuran arkadaşlarımız arasında işini hakkıyla yapan, içerik üreten, her gün üzerine koyarak ilerleyen isimler var. Ama onlar dışında maalesef yarısından fazlası gerçekten de ‘havadan’ para kazanıyor bu isimlerin.
Tiktok dünyasına da değindi ünlü şovmen.
‘Gerizekalı onlar’ dedi. Bir dönemin popüler uygulaması olan ‘Vine’ fenomenlerine benzetti Tiktok’çuları. Şimdi var mı ‘Vine’, yok.
Uçtu gitti.
Bolca vakit ve kabarık bir cüzdan ister.
Diyelim İstanbul’un meşhur dönercilerinden birine gitmek istediniz. Bu durumda rotanız Beykoz, Etiler ya da Fatih civarındaki dönercilerden biri olur genelde.
Hafta içi bir arkadaşım Etiler’deki Dönerci Serkan Usta’ya gitti.
Yemekler güzel, ortam temiz, garsonlar işini biliyor, müşteri kalitesi çok iyi.
Ama ben size işin ‘zor’ olan kısımlarını anlatayım.
Arabanızla Etiler’e ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama trafik felaket!
Dönercinin önüne gelip tam ‘ohh’ çekecekken kapınızı vale açıyor.
Bu modanın öncüleri, Gülşen, Hande Yener ve Hadise. Bu isimler artık sahneye iddialı kıyafetlerle çıkıyor.
Belki kendilerince ‘Bakın ben pandemi dönemini çok verimli geçirdim, herkes kendine gelsin’ tarzında bir meydan okuma.
Yaptıkları iş hem kulağa hem göze hitap etmesi gereken bir iş olduğu için, çok da güzel bir meydan okuma bu.
Modacı Raşit Bağzıbağlı bu isimlerle ilgili yorum yaptı:
“Hepsinin giydiği iç çamaşırına benziyor. Jennifer Lopez ve Rihanna’nın giydiklerinde kostüm havası var bizimkilerde yok. Kaliteyi aşağıya çekiyorlar. Belki de bütçeleri yetmediği için böyle giyiniyorlar” dedi.
Aralıksız dizi gösterimlerinden oluşan “Arkası Şimdi!” bugünden itibaren Pera Müzesi’nde ücretsiz izlenebilir. Gösterim programında bugün “Lütfen Anla Beni” adlı yapım var.
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Oktoberfest İstanbul başladı. Bomontiada The Populist’te DJ performansı, Bomontiada’nın avlusunda ise Emir Ersoy Project sahne alacak.
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Formula 1 İstanbul yarışları için geri sayım başladı. Bu sene seyircilerin de olacağı yarışları izlemek için son biletleri kapın.
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Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Turkcell Vadi’de konserlere başladı. Üzerinde çok çalışılan bu konserin biletleri çabuk tükleniyor. Biletix’ten bakabilirsiniz.
İBB Kent Orkestrası, bu akşam saat 19.15’te Caddebostan Sahili’nde açık hava konseri verecek. Konser halka açık ve ücretsiz.
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Craft Tiyatro’nun yeni oyunu “Kalp”, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Kapı açılış saati 20.00.
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Fişekhane Deniz Konserleri dev bir ismi ağırlıyor. Erol Evgin, 1 Ekim günü İstanbullulara nostaljiyi yaşatacak. Biletleri şimdiden alın.
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İstanbul’da yeni bir İtalyan açıldı. Terrazza Italia, Zorlu Center Eataly içerisinde misafirlerini ağırlıyor. İtalyan mutfağı sevenler buraya bayılacak.
Diğeri Avrupa’nın en pahalı restoranları arasında hatırı sayılır bir noktada.
Nusret’in son açtığı Londra şubesi ilk günden yoğun bir taleple karşılaştı.
Hafta sonu Londra Nusret’e futbolcu menajeri diye bilinen Muzzi Özcan gitmiş.
Yemekler yendikten ve hesap ödendikten sonra da fiyatlara isyan etti ünlü menajer.
“Hayatımda ödediğim en gereksiz hesap. Milli gururumuz dedik 3 tane hamburgere 3.600 TL ödedik” paylaşımı yaptı.
◊ Yahu Londra’da yemek yiyorsun...
◊ Sterlin olarak hesap ödüyorsun...
Oktoberfest İstanbul bugün başlıyor. Bomontiada’da gerçekleşecek festivalin ev sahibi mekanı, The Populist. 1 hafta boyunca açık havada müzik keyfi için Bomonti’ye uğrayın.
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Mehmet Âkif Ersoy’un hayatını konu alan “Âkif” filmi vizyona girdi. Sinemaseverler listelerine alabilir.
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Zeynep Bastık’ın Reynmen ile beraber söylediği “Yalan” adlı şarkı tüm dijital platformlarda. Dinleyip biraz keyiflenebilirsiniz.
Bugün itibarıyla, www.pantenealtinkelebekodulleri.com sitesine girerek 40 kategoride oy kullanabilirsiniz.
Kategorilerde aday çokluğu dikkatinizi çekebilir, şaşırmayın.
Son 1-1,5 sene içinde eser üreten herkesi aday listesine koymaya çalıştık.
8 Ekim’e kadar sürecek ilk tur oylamadan sonra ikinci ve son oylamaya geçilecek. Aday sayısı da her kategoride 10’a düşecek.
Heyecan ikinci turda daha da artacak.
Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden oluşan bir ‘Pantene Altın Kelebek jürisi’ olacak. İkinci tur oylamanın sonunda o isimler devreye girecek ve kategoriler için oy kullanacak.
İlk tur oylamada jürinin hiçbir dahli yok. İkinci turda ise halk oylamasının ağırlığı yüzde 70, jürinin yüzde 30 olacak.
Kibariye böyle biri değildi
Balçık nedir?
TDK’ya göre ‘yapışkan çamur’.
Peki çamur nedir?
TDK’ya göre ‘içine batılır duruma gelmiş toprak’.
Peki bunları neden yazıyorum?
Kibariye’nin kocası Ali Küçükbalçık eşini öyle durumların içine sokuyor ki...
Asla çıkmak mümkün değil.
Başka bir dünyada yaşıyor sanki Ali Bey. Paranın geçmediği, kendilerinin kral ve kraliçe olduğu ütopik bir dünya.
Her geçen gün eşinin markasına zarar verdiğini görmüyor.
Çiftin daha önce Almanya’ya gidip bir marketten alışveriş yaptıklarını ve tüm hesabı organizatöre ödettiğini duymuştuk. Şimdi de kuaföre gidip saçını yaptırmış Kibariye ve 4 bin 200 liralık ücreti ödememiş.
Ali Bey kuaföre “para ödemeyeceğiz bize sponsor olun” demiş.
Halbuki...
◊ Kibariye’yi kendine bıraksan hiç böyle olaylar yaşanmayacak...
◊ Yaptırdığı saçın parasını belki fazlasıyla ödeyecek...
◊ Yaptığı alışveriş sonrası bahşiş falan bırakacak hatta.
Ama önemli olan Kibariye’yi kendi haline bırakmak. Bırakın şu Kibariye’yi artık kendi haline.
Muhtarlar ayaklandı
Bizde adettendir.
Bir meslek odası ile ilgili konuşurken çok dikkat ederiz.
Çünkü ayaklanmaya çok müsaittir o meslek odaları.
Son ayaklanan ‘muhtarlar odası’ oldu.
Ataşehir’de açılan ‘The Muhtar’ adlı mekanın kapatılmasını istiyorlarmış.
Nedeni, ‘The Muhtar’ın eğlence mekanı olmasıymış.
İyi de sevgili muhtarlar.
Türkiye’nin her yerinde, ‘Kanatçı Muhtar’, ‘Kebapçı Muhtar’, ‘Tantunici Muhtar’, ‘Muhtar Ocakbaşı’ adında mekanlar var.
‘Ama onlarda eğlence yok’ falan demeyin...
Eğlence olanı, alkol satılanı, şarkı söyleneni de var bu mekanların.
Onları da mı kapattırmak istiyorsunuz?
Bırakın adınız insanların eğlendiği, şarkı söylediği, dans ettiği yerlerle anılsın, bunun ne kötülüğü var...
Ebru Yaşar bir tık haklı değil mi?
Sahnede giyilen iddialı ve mayoya benzeyen kıyafet tartışmasında tavrım belli. Yakışan, hakkını veren, çizgisi belli olan giyecek!
Burada kilit cümle ‘çizgisi belli olan’. Yani bugüne kadar farklı bir tarzda karşımıza çıkan biri, kalkıp sahnede böyle iddialı bir kıyafet giyerse, ‘ne oluyor yahuuu’ deriz.
Ebru Yaşar geçenlerde benzer bir açıklama yapmış. Atlamışım!
Aslında tam olarak da bunu söylemiş ünlü şarkıcı.
“Büyük sahnelerde güzel duruyor ama her sahnede, ufak etkinliklerde giyilince sanki bir tık özenti kalıyor” demiş.
E doğru.
Son verdiği Harbiye Açık Hava Konseri’nde hiç o toplara girmedi mesela Yaşar.
İddialı giyindi ama ‘kendince...’
Açık giyindi ama ’kendince...’
Sahne şovu yaptı ama ‘kendince...’
Her şeyin en sırıtmayanı ‘kendince’ olanıdır.
Ebru Yaşar, kazandığı parayı sahneye, kostüme, albümlerine harcıyor. 22 yıldır piyasada olduğu için sadece şarkılarıyla gündeme gelmek istiyor. Kıyafetle, dekolteyle, skandalla gündeme gelmek falan ona garip geliyor.
Empati yaparsak, bir tık haklı Ebru Yaşar...
Tamam sen ağasın, sen paşasın
Hafta sonu Formula 1 heyecanını yaşadık. Intercity Formula pistinin ‘içindeki’ her şey mükemmeldi. Ekip iyi çalışmış belli.
Ama!
Pist dışı büyük bir dertti.
Şaka değil 3-4 kilometrelik bir yolu yürümek zorunda kaldı yarışı izlemeye gelenler.
“Bittik, perişan olduk, çok yürüdük” diyenlerin isyanıyla konu kapanacakken Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak bir tweet attı.
Diyor ki Vural Ak...
◊ Sorumlu davranıp erken geleceksin paşam...
◊ Sıranı bekleyeceksin...
◊ Ederinin çok altında aldığın biletle her şeyi satın aldığını zannetmeyeceksin...
◊ Ayağına limuzin mi göndereyim...
Pes!
Siz bu kadar yukarıdan bakarsanız, seneye o değerinin altında sattım dediğiniz biletleri de satamazsınız.
İnsanlar tepkisinde haklı.
Çünkü yarışa gelen ünlüler ‘VIP lounge’ otoparkına araçlarını park edip 100 metre yürümeden girdiler içeriye.
Ama ‘VIP’ olmayanlar yürü babam yürü...
Rakamlarla Formula
◊ 3 gün boyunca İstanbul Park’a 200 bine yakın kişi geldi.
◊ Sırf pazar günü yarışı izlemeye gelenlerin sayısı 120 bindi.
◊ Formula 1 alanı Heybeliada büyüklüğünde, yani 2.22 milyon metrekare.
İşte bu kaosun nedenlerinden biri de bu rakamlar aslında.
Yoğunluk kontrolsüzlüğü getirdi.