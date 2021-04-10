Kerem’i eleştirenler samimiyetsiz

İlyas Yalçıntaş ‘Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’ şarkısını akustik söylemiş. Eski günleri hatırlatan bu şarkıyı alın listenize...
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Karantinaya gireceğimiz 1 ay boyunca ‘üretmek’ için şimdiden planlama yapalım. Derhal bir hobi edinelim...
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‘Michal Bardavid’ pandemide artan çocuk hareketsizliğine çözüm olacak bir marka yarattı. ‘YAYA Play Couch’ çocukluğumuzda minderlerle kurduğumuz oyunlara çok benziyor...
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She’s Mercedes sponsorluğunda gerçekleşen ‘Çizginin Ötesinde’ sergisi NG Agency & Artworks’de ziyarete açıldı. Dolu dolu bir sergi bu...
Günün enerji depolatacak şarkısı Gizem’den ‘Tabu’ olsun.
Şarkının adı ‘Tabu’ ama siz ‘Hoppala’ da diyebilirsiniz.
Abdi İpekçi Caddesi’ndeki ‘Gizia Brasserie’de bir kahve içerseniz günün kalanını tebessümle geçirirsiniz.
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‘Salt Beyoğlu’nu ziyaret etmeye ne dersiniz? Üstelik ‘İklimcil: Mevsimler Sürüklenirken’ sergisi de çarşamba günü kapılarını açtı.
‘Linç’ kültüründen en çok etkilenen isimlerden biri olduğunu söyledi.
“‘Obez’ dediler, ‘Roberto Carlos bacaklı’ dediler, ‘çok zayıf’, ‘çok çirkinleşti’, ‘sivrisineğe döndü’ dediler. Üstelik bu sözleri bana hep kadınlar söyledi” diye bir açıklama yaptı.
Döktü içini.
Hadise neyin bedelini ödüyor bilmiyorum ama ona yapılan acımasız eleştiriler halen devam ediyor.
Kadının kadına uyguladığı psikolojik şiddete maruz kalıyor ünlü şarkıcı.
Ne olur yapmayın.
Olmuş demek...
Başarmış demek...
‘Hiçbir şey yapmamanın cazibesinden’ kurtulun bugün. Şaşırtın kendinizi ve özel bir plan yapın...
Hakan Mengüç “Gitmeli miyim Kalmalı mıyım” diye bir kitap yazmış. Etrafımızın ‘narsisizm’ ile çevrili olduğu bu günlerde okunası bir kitap olmuş...
‘Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri’ başladı. 7 gün boyunca 7 film ve söyleşiyi ‘festivalscope.com’dan seyredebilirsiniz...
Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde ‘Çarşamba Klasikleri’ günü geldi çattı. Bugün obua ve piyano resitalini dinlemeye vakit ayırın...
Probiyotikleri sofranızdan eksik etmeyin. Örneğin ‘kombucha’ çayı. Üstelik evde de kolayca yapabilirsiniz. Haydi mutfağa...
Bilen bilir, ‘Karaköy poğaçası’nın tadı başkadır. Evde yapmaya üşenirseniz fırından alın ve çay saatinizde atıştırın.
Türk resim tarihini bir profesyonelin anlatımıyla dinlemek isterseniz, ‘Türk Resim Sanatının Öncüleri’ etkinliği bu akşam saat 20.30’da. Biletix’ten katılım detaylarını öğrenebilirsiniz.
Kahve içerken keyif aldığınız bir mekana bugün muhakkak gidin. Mekanlar kapanmadan fırsatları değerlendirin.
Düşünce platformu ‘FelsefeLab’, bu ayı ‘Star Wars’ okumalarına ayırdı. Akşam 21:00’de ‘Güç Bizimle mi?’ adlı sohbete katılabilirsiniz. Adres: www.beykozkundura.com
Süleymaniye’deki ‘kuru fasulyecileri’ tek geçerim. Yakınsanız ve kuru fasulye seviyorsanız, muhakkak gidin.
Dijital platformda yayınlanan
“Nisanda Adana’da olmalısın” diyenlere “Abartmayın” derdim.
“Şehir portakal çiçeği kokuyor” diyenlere de tebessüm ederdim.
Pandemi şartları yüzünden online düzenlenen karnavala ilk kez katıldım ve “Ne çok şey kaçırmışım bunca zaman” diye söylenerek ayrıldım...
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Toyota Türkiye’nin CEO’su olan Ali Haydar Bozkurt karnavalın fikir babası.
Milliyet Sanat dergisi nisan sayısı şahane olmuş. Bugün kahvenizin yanında size eşlik etsin...
Kapadokya’yı baştan sona yaşatan ender yerlerden olan ‘Argos in Cappadocia’ için bir seyahat planlaması yapın...
Dijitalleşen iletişim dünyasının tüm yönleriyle ele alındığı bir kitap olmuş ‘İletişim Teorileri’... Werner J. Severin & James W. Tankard’ın kaleminden çıkan kitabı alın...
Tatlı yemeyi seviyoruz peki ya yapmasını?
Sosyal medyada ‘yapma Ümit abi’ paylaşımları yapılıyor.
Evlerde 2 gündür, ‘Nikah Masası’, ‘Okul Yolunda’ şarkıları çalıyor. Tüm bunların nedeni, Ümit Besen’in ekranları bıraktığı iddiası.
‘Artık yokum, çıkmayacağım ekrana’ demiş.
Ben hiç inanmadım bu işe.
Çünkü eğer doğruysa, Ümit Besen müziği de bıraktı demektir.
Hem albüm yapıp hem ekrana artık beni göremeyeceksiniz demek işin doğasına biraz aykırı çünkü.
Eğer bir menajerin hatalı açıklaması ya da Ümit Besen’in ‘gündeme gelme manevrası’ değilse bu...
Uzun süredir yurtdışındaydı.
Döndü.
Kimseye bulaşmıyor kendi halinde yaşıyordu.
E haliyle sıkıldı.
Sosyal medyaya dönüşünü sitem dolu bir mesajla duyurdu Subaşı.
Sitemin sebebi ‘detoks’ sırasında çıkan haberlerdi.
Söylenenlere göre Subaşı, estetik ameliyat yaptırmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Karavan merakı bu sene çok arttı. Peki, son modelleri merak ediyor musunuz? TÜYAP’ta ‘İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı’ Karavanist kapılarını bugün açıyor.
‘Gurmepack.com’a girip ‘Bir sofra da sen kur’ hareketine destek olun. 28 TL ödeyerek bir iftar sofrası kurabilirsiniz.
Muzikplatformu.com gönüllülerin desteğiyle kuruldu ve müzik sektörünü bir araya getirmeyi hedefliyor. Sektördeyseniz üye olun.
Tam olarak ne iş yapar bilmediğimiz fenomenlerden olan genç kız ise ‘benim ne suçum var’ diyor.
Hatta “Demet Hanım isterse parayı geri gönderebilirim” diye de ekliyor.
O fenomen bu parayı yollamaz bunu bir kere geçelim.
Ama bu işe de artık engel olmanın vakti geldi, bunu da bilelim.
Bazı sosyal medya platformlarında, canlı yayınlar sırasında ‘yayıncıya para karşılığı sembolik hediyeler gönderme’ seçenekleri var
İşte sorun buradaki denetimsizlikten kaynaklanıyor.
Karşılarındaki ufak yaşta çocukları kandırıyor bu fenomenler.
Bana
EKS Mutfak Akademisi’nde saat 15.00’te kahve ve cheesecake workshop’u düzenleniyor. Biletix’ten bilet alıp katılın...
SPA ile baharı karşılamak, cildinize iyi bakmak isterseniz ‘Grand Hyatt İstanbul’da yer alan ‘Gaia SPA’ önerimdir. Denemelisiniz!
‘Borusan Quartet’ mart ayının son konserinde sevilen yapıtları seslendirecek. 16.00’daki konser kaçmaz. Adres ‘borusansanat.tv’
Ünlü sanatçıların başarılarını biliyoruz, peki ya çocuklarının? En iyisi siz ‘Çocuk Sanatçılar’ kitabını bu hafta edinin...
İnternette bahar temizliği yapın. Şifrelerinizi değiştirin, güncelleme ve yedeklemelerinizi yapın...
“Vay be Fazıl Say’ı bile çektik magazinin içine” sohbetleriyle geçti bu hafta sonu.
Ama sevdi Fazıl Say bu magazin işini. Sanki bu ‘an’ı bekliyormuş ünlü piyanist...
10 sene önce Safiye Soyman’ın bir konserinde giydiği ilginç kıyafetin fotoğrafını bulup “Hayatımda çok elbise gördüm arkadaş. Ama böylesini ben de görmedim. Salvador Dali gibi” mesajıyla paylaştı.
Bir magazin avcısı edasıyla yaptığı bu hareket haliyle çok konuşuldu.
Benimse inceden bir gönlüm kırıldı sanki...
İçim sıkıştı biraz...
Neden be Fazıl Say?
Sen ki...
Cihangir ‘Miss Pizza’ yıllara meydan okuyor. Halen denemediyseniz acele edin derim.
Akşam 20.00’de ‘Kadınlar İçin Stil ve İmaj’ eğitimi var. Online etkinlik için ‘biletino.com’dan bilet alın.
Bir şeyi daha iyi ve hızlı yapmak için neye ihtiyacınız var? Bugünü bunu öğrenmeye ayırın.
Ufak tefek bekleyen işleriniz vardır. Bugün onları da bitirebilirsiniz.
Zeynep Sağdaş’ın “Dağılmış Taşlar” şarkısını dinlediniz mi? Yeni şarkıyla beraber yeni bir Zeynep Sağdaş var artık karşımızda.
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Akaretler’de ‘Minoa’ diye bir kitap kafe var. Kitap satın alıp bahçesinde kahvenizi için.
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Yeniköy’deki ‘Marcel Patisserie’, fırınından çıkan sıcacık lezzetleri ile fark yaratıyor.
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Düşünmeden cevap verdi güzel oyuncu.
“Burak King’in ‘Eyvallah’ şarkısını çok gizlice dinlerim” dedi. Hatta programda şarkıyı da söyledi.
¡¡¡
Şaşırmadım.
Benim bir değil birkaç tane var gizli şarkım.
Biri konusunu açtı mı bilmezden geldiğim, herkesin ortasında çalınca duymazdan geldiğim şarkılar.
Mert Fırat’ın İdil Fırat’ı aldattığı.
İddia sahibi kim?
Sosyal medyadaki ‘isimsiz’ biri.
İddiayı ortaya atan neresi?
Sosyal medyadaki bir magazin sayfası...
Yani baştan sona ‘at çamuru izi kalsın’ olayı da olabilir, ‘vay arkadaş böyle bir aldatma görülmemiş’ olayı da...
Genç kızın ‘ihbar’ niteliğindeki mesajlarını okudum.
‘Mert ile uzun zamandır görüştüklerini, evlendikten sonra Mert’in ona daha çok ilgi gösterdiğini, Mert’in kendisine ‘meleğim’ diye hitap ettiğini, İdil Fırat için çok üzgün olduğunu falan yazmış.
Cumartesi öğle yemeği için ‘Yeniköy’e atın kendinizi. Mutlaka zevkinize göre bir yer bulacaksınız.
Evde yemek yapacak olanlar; taze balık için son günler! Bu akşam sofranızda balığa yer açın.
Nova Norda’nın son single’ı ‘Cehennem’in klibi ‘iphone 12 Pro’ ile çekilmiş. İzleyince ‘yok artık’ diyebilirsiniz.
Çocuklar için saat 14.00’te ‘Sebzeler Ülkesi’ adlı online tiyatro oyunu var. Biletleri ‘biletix’ten alabilirsiniz.
Oyunculuğu kadar müzisyenliği ile de ön planda olan ‘Işıl Yücesoy’ Sezen Aksu Sokağı adlı bir albüm çıkardı. Arkada gün boyu hafif hafif çalsın.
Cumartesi günü ‘Grand Hyatt İstanbul’ adlı otelin uzun süren kahvaltılarını deneyebilirsiniz. Sonrasında belki İstanbul sokaklarında yürüyüş...
Dışarı çıkacaklar ‘çift maske’ artık çok önemli. Uflayıp puflamak yok ‘çift maske’ var...
‘Bir Ofis Gecesi Rüyası’ bu akşam 18.00’de Oda Tiyatrosu sahnesinde seyircisini bekliyor...
JoJo Sahnesi’nde Cem Adrian türkü söyleyecek. 22.00’deki online konserin biletleri ‘biletix’te...
Cuma ve cumartesi yemekleriniz için ‘Ya Sonra Ortaköy’ü denemelisiniz. Güzel meze, kaliteli yemek, huzurlu ortam...
Çerkes ve Anadolu mutfağı için ‘Fıccın’ı unutmayın. Menüye bakınca bile acıkacağınıza eminim...
Kahve ve makine birleşimi önemli. Genelde yabancı markaların makineleri tercih ediliyor ama Vestel oyuna girmiş ve ‘kahve.com’ ile bir işbirliği yapmış. Bir abonelik seçin ve 1 yıl boyunca kahve keyfinizi uzmanlara bırakın...
+1 Fest
Kerem’i eleştirenler samimiyetsiz
Kerem Bürsin’in, kafelere gidip maskelerini çıkaranlarla ilgili hakaret içerikli sözleri çok tepki çekti.
Halen de tepkiler devam ediyor.
Ama tepki gösterenlerden ‘bazıları’ sırf ‘alkış’ almak için verdi o tepkileri.
Araya kongreleri, kalabalık toplantıları sokup;
‘Eyyy Kerem, sen bunlara bir şey deme ama kafeye gidenlere laf et. Yok öyle bir dünya’ dediler.
Hakarete hakaretle karşılık verdiler...
Bu tepkiyi gösterenlerin, günümüzün kurallarına sıkı sıkıya uyan kişiler olduğunu sanmayın.
Kerem Bürsin’e ‘saldıranlar’ o kadar samimiyetsiz ki...
Ben bazılarının, evlerinde sık sık arkadaş grubunu toplayıp sazlı sözlü eğlence yaptıklarını, hatta yine o bazılarının hakkı olmadığı halde ‘çakarlı, sirenli’ arabalarla yasak falan dinlemeyip sağda solda gezdiklerini biliyorum.
Müdavimi oldukları mekanlarda gece yarılarına kadar oturup, yiyip içmeye devam ettiklerini de...
‘Ben kural tanımam ama başkaları bu kurallara uymak zorunda’ diyen tipler bunlar.
O yüzden eleştirileri de hiç ciddiye alınmıyor.
O yüzden çok komik oluyorlar birilerine ‘parmak sallamaya’ kalkınca.
Kerem’i eleştirin ama önce kendi kapınızın önünü temizleyin.
Ayrıca başıma bir şey gelmeyecekse tekrar söylüyorum, ‘hakaret’ kısmı dışında Kerem sonuna kadar haklı.
◊ Gitmeyin bir yere.
◊ Otursanıza evinizde.
◊ Çağırma arkadaşlarını.
◊ O çok iyi ‘saz’ çalan arkadaşını arayıp, bana gel diye rica etme.
◊ Bir kahvaltıdan, kahveden bir şey olmaz diye düşünüp gitme kafeye.
‘Ti’ye böyle alınır
Hakarete hakaret ile cevap verenler bir yana, Behzat Uygur gibi gülümseten bir şekilde Kerem’i ‘ti’ye alanlar bir yana.
Kerem Bürsin’i akıl dolu bir video ile ‘eleştirdi’ Behzat Uygur.
Maskesi takılıyken kahve içmeye çalıştı. Baktı olmuyor hesap isteyip kalktı...
Mizah böyle olur.
Eleştiri böyle keyif verir.
Örnek alalım lütfen...
Süleyman Çakır dönüyor mu?
Bu iş her sene daha çılgınca bir hal alıyor.
Her sene biraz daha unutulacağına, özlem her sene artıyor.
Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin dizide ölmesinin üstünden tam 17 sene geçmiş.
Dizinin sıkı fanları da sosyal medyada organize olup, Süleyman Çakır’ı Twitter’da en çok konuşulan başlıklar arasına sokmuşlar. ‘Rahmetle anmışlar’ Süleyman Çakır’ı...
Tabii Oktay Kaynarca da, sabah uyanır uyanmaz olan biteni öğrendi ve bir video çekip hayranlarına teşekkür etti.
“Acaba bu kadar özlenen bir adam, Süleyman Çakır bir yerden çıkıp gelse ve bu hasret bitse mi” diye sordu.
Kafa karıştırdı.
Kesinlikle Oktay Kaynarca’nın kafasında Süleyman Çakır’lı bir film projesi var.
Önceden yoksa bile ‘artık’ var.
O yüzden yakın zamanda
Süleyman Çakır’ın gençliğinin konu alındığı bir proje duyarsanız hiç şaşırmayın.
Ayrılmak başka, boşanmak başka
Manken Elif Ece Uzun son dönemin ‘şanssız’ isimlerinden.
Kendisi de bir açıklama yaptı ve “son 2 yılımı unutmak istiyorum” dedi.
Haklı.
Önce çocuğunu düşürdü, sonra da babasını kaybetti başarılı isim.
Son olarak da eşiyle yaşadığı sorunlara dayanamadı ve araya 6-7 aylık bir ayrılık süreci girdi.
İşte geçen o aylardan sonra, eşine geri dönmüş Elif Ece.
Yani ‘barışmışlar.’
Tamam bir boşanma davası açıldı. Tamam ortada müthiş şiddetli bir geçimsizlik vardı.
Evet ortada aylarca görüşmeyen iki insan da vardı...
Ama ‘boşanma’ yoktu.
Belli ki Uzun’un, “İmam nikahımızı tazeledik” sözleri kafaları karıştırmış.
Dün bizim ‘Kelebek’ dışında hangi gazeteye baksam ‘yeniden evlendiler’ yazıyordu.
Sevgili meslektaşlar, boşanmak çok başka bir şeydir ayrılıp tekrar barışmak çok başka.
‘MESAM’ paraları otellere saçıyor
Müzisyenler zor durumda diyoruz. Meslek birlikleri sahip çıksın diyoruz.
Ama sadece diyoruz.
Bu hafta içi ‘MESAM’ yani ‘Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ üyelerine bir mesaj gönderdi. O mesajda ‘9 Nisan Cuma saat 10.00’da önemli bir toplantı ve kahvaltı programı gerçekleştireceğiz’ yazıyordu.
Bazı müzisyenler de telefon açarak, bu neyin toplantısı diye sormuşlar.
Aldıkları cevap ‘anlaşıldı, siz karşı taraftansınız’ olmuş.
Siz ne garip insanlarsınız.
Daha hepinizin ‘aynı gemide’ olduğunu anlayamamışsınız.
Siz şu dönemde o otel konaklamasına, otelin toplantı odasına, bilmem kaç kişilik kahvaltıya vereceğiniz parayı üyelerinize dağıtsanıza.
Ya da yok yok.
Siz de en iyisi bırakın gidin.
Çünkü siz de sınıfta kaldınız.