Kendi ipini çekti

Haberin Devamı

Komedyen Vural Çelik’in hayatını kaybetmesinin ardından sessizliğini koruyordu Gülse Birsel. Bozdu pazar gecesi ama keşke yapmasaydı.

Çelik ile ilgili anılarını anlatayım derken eleştiri sınırlarını da aştı bence.

“Herkese küsen biriydi” dedi.

“Barışmak için de hepimizden hediyeler isterdi” dedi.

Okurken devamında ne gelecek diye merak ettim ve daha ağır sözler geldi maalesef...

“Seti bırakarak yanlış karar verdi, yaptığı hatalarını yanlışlılarını buradan anlatmak istemiyorum” diye de ekledi.

Ve Gülse belki de ona bu satırları yazdıran asıl olayı da ekledi o mesajına çaktırmadan...

“Zamanında bir televizyon programında benimle ilgili manasız yakışıksız cümleler etti Vural” dedi. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Sildi o paylaşımını Gülse Birsel.

Ama pes.

Adam gitti yahu. Vefat etti. Yazılır mı arkasından böyle şeyler? Sana cevap veremeyecek çünkü.

E haydi yazdın diyelim! Neden siliyorsun? Çünkü sen de biliyorsun yanlış yaptığını, yazılmaması, bir ölünün arkasından konuşulmaması gerektiğini.

Adına güç zehirlenmesi mi desek?

Kibir patlaması mı desek?

Yoksa ne dediğini bilmezlik mi desek?

İnanın kararsızım.

Ama tek şeye eminim...

Hiç olmadı bu sözler, yakışmadı...

Haberin Devamı

Neden farklı fiyat tarifesi

Sosyal medyada gördüm, Nişantaşı’nda bir mekân kadınlara ayrı erkeklere ayrı fiyat tarifesi uyguluyormuş.

Buna sitem eden bir erkek müşteriye de işletmeci arkadaş ağır küfürler etmiş.

Bir müşteriye küfür etmeyi hiç tartışmayalım zaten...

Olacak iş değil! Ama ben kadın erkek fiyat farkını da anlamıyorum.

Sen mekânında herkese eşit davransana...

Neden kadınlara farklı erkeklere farklı fiyat tarifesi uyguluyorsun?

Böyle bir yola başvuran mekânların kalitesini tartışmaya açmak lazım.

Üst kalite yerler değildir böyle mekânlar.

Zaten işletmecinin üslubundan da belli.

Ne yani kızlar salata yiyince 100 lira, erkekler yiyince 200 lira mı versinler?

Makarna kızlara 150 lira, erkeklere 250 lira mı olsun?

Olacak şey değil...

Ooo tahliye partisi

Tahliye partisi vermiş Dilan Polat...

O partide kız kardeşiyle dudak dudağa öpüştüğü bir video paylaşıldı. Büyük tepki çekti o görüntüler.

Ben anlamıyorum bir insan neden akıllanmaz...

Baksanıza film başa sardı resmen. Yine onlarca story atıyor, yine paradan puldan bahsediyor, yine garip garip mesajlar veriyor Dilan Polat.

Yahu hani artık eskiye dönmeyecektin?

Hani dikkat edecektin?

Çok net bazı gençlerimiz etkileniyor o paylaşımlardan.

Her şeyin kolayına kaçmaya çalışıyor.

Hapse girdiler ama onlara hiçbir şey olmadı daha güçlü çıktılar diye düşünüyor.

O yüzden eskiye dönmemesi, böyle saçma paylaşımlar yapmayı bir an önce bırakması gerekiyor Polat’ların.

Aksi durumda işleri zor.

Haberin Devamı

Yoldan sapıyor Mourinho

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho her geçen gün biraz daha zorluk yaşıyor.

Bunu basın toplantılarında hissedebiliyorsunuz.

Berabere kalınan Samsunspor maçı sonrasında gazetecilere “Sürekli ağlıyorsunuz. Sürekli o neden oynamadı, bu neden oynamadı gibi sorular soruyorsunuz” diye sitem etti. Sonra da ekledi:

“Sizi anlamaya çalışıyorum, kültürünüz bu.”

Ama Mourinho’nun şunu da anlaması gerekiyor.

Böyle şeyler söylenmez, kültüre, ülkeye eleştiriler yapılmaz herkesin ortasında.

Hep ‘siz şöylesiniz, siz böylesiniz” enerjisi hissediyorum ben onda.

Bu da itici geliyor Fenerbahçe taraftarlarına bile. Beklenti çok büyük Mourinho’dan.

Çünkü dünyanın en iyi teknik adamlarından biri o.

Bunu bilip, Türk sistemini de eleştirmemesi gerek artık dünyaca ünlü teknik adamın.