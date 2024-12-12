Kelebek’ten kalanlar

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Öncesiyle, tören anıyla ve sonrasıyla hep konuşuluyor.

Günlerce devam ediyor yankıları.

Haydi törenden aklımda kalan anları ve yorumlarımı paylaşayım sizinle...

Mesela Simge Sağın ile Sinan Akçıl’ın ödül alıp verme anı...

Sinan “Wanda Nara kızacak ama yılın en iyi kadın şarkıcısı Simge Sağın” diye anons etti...

Sonra her şeyin muhalifi Işın Karaca eleştirmiş Sinan’ı...

Amaaan yahu... Boş versenize. Orası ‘show business’ yeri.

Kadına şiddet falan değil bu. Her şeyi böyle değersizleştiremeyiz. Yapmayın.

Müge Reis:

Müge Anlı da belli ki kafasında kurup gelmiş konuşmasını.

Birkaç kişiye gönderme yaptı sahneden.

Biri de sunucu Çağla Şıkel’di.

Ama başladığı gibi bitirmedi cümlelerini, güzel bağladı sonunu ve kimse kızamadı...

Dans Fabrika:

Her gün yazsam az onları...

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Ömer Yeşilbaş’ın kurduğu Dans Fabrika’nın 120 dansçıyla yaptığı açılış şovunu hem provalarda hem de sahnede canlı seyrettim.

Kırmızı halı yayınında da söylediğim gibi gözlerim doldu benim her seferinde. Daha nice başarıları, yılları olsun...

Kibarlık abidesi Ediz Hun:

Ediz Hun’dan jüri toplantısında da çok etkilenmiştim ödül töreninde de çok etkilendim.

Nasıl güzel hitabet, nasıl dinç, nasıl dimdik ayakta...

Bizim Lady Gaga’mız:

Bülent Ersoy, Altın Kelebek’te giydiği yeşil elbiseyi eleştirenlere cevap vermiş.

Diyor ki, “Dünya çapındaki madam Rihanna bu modeli beğenmiş, giymiş ve takdir görmüş..

Ben de bu büyük ödülü bu kıyafetle almalıyım diyerek muhterem kişilerin karşısına çıktım.

Çok güzel yaptım ohhhhhh.”

Bülent Hanım hiç bozmamış kendi tarzını ve alışık olduğumuz bir Bülent Ersoy cevabı vermiş.

Hatta sonrasında “sefam olsun düşmanlarım çatır çatır çatlasın. Ben çuvalda giysem Bülent Ersoy’um” demiş.

Altın Kelebek gibi Türkiye’nin en önemli ödül töreninde ne giyseniz konuşulacaktı zaten.

Bunun herkes farkında.

Kaldı ki iddialı giyinmekte âdettendir, bunun da en iyi örneği ‘Yerli Lady Gaga’mız” Bülent Ersoy’dur.

Zaten Bülent Ersoy’dan sade, sıradan bir kıyafet beklenmez.

Bakmayın marul diyenlere, yeşillik diyenlere, brokoli diyenlere falan.

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Takipçi kasıp, sosyal medyada konuşulmaya çalışan tipler onlar.

Gel de ağlama!

Sene 1968...

Lütfi Akad’ın yönettiği Vesikalı Yarim filminde Türkan Şoray ve İzzet Günay başrolde...

56 sene geçmiş.

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde fotoğrafta yer alan şu sahne akıllara “Vesikalı Yarim” filmini getirdi. Türkan Şoray gelip İzzet Bey’in koluna giriyor. İzzet Bey, Türkan Hanım’a bakıyor ve birkaç saniye sonra elini tutup öpüyor elini. Dünya bizler için birkaç saniyeliğine güzelleşiyor o anda.

Uzun süre etkisinden çıkamayacağım.

Ne iki ismin birbirine bakışını unutabileceğim ne de İzzet Bey’in kibarca o eli öpüşünü.

Mert Yazıcıoğlu ve Türkan Sultan

Törenin unutulmaz anlarından biri de Mert Yazıcıoğlu ve Türkan Şoray’ın fotoğraf çektirmesiydi.

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Çünkü bundan tam 12 sene önce Mert henüz mesleğe başlamamışken belki de Türkan Hanım ile bir fotoğraf çektirmişti. Türk sinemasının efsane ismini kuliste görünce bir kez daha fotoğraf çektirdiler. Bu da tarihe böyle bir kareyle geçti.

Özel teşekkür...

◊ Benim de dahil olduğum Kelebek ekibi 50’nci yıla yakışır bir tören ortaya koymak için gece gündüz çalıştı. Ödül alacak isimler belli olduktan sonra ödül verecek isimler, özel konuklar, sahne şovları üzerine günler süren toplantılar yapıldı. Şahidim!

◊ Demirören Medya Pazarlama ve İletişim ekibi de Altın Kelebek için varını yoğunu koydu ortaya. Çok emek harcandı ekipçe. Her şeyin tıkır tıkır işlemesi için tepeden tırnağa herkes nefessiz çalıştı.

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◊ Muhabir ve kameraman arkadaşlarımız da tören gecesi çok çalıştı. O büyük alanda her yere ayak bastılar...

◊ Ve tabii ki benim için bir başka özel teşekkür, yıllardır özel gecelerde tercih ettiğim ünlü terzi Levon Kordonciyan’a... Yine gayet şık bir kıyafet yaptı bana. Elleri dert görmesin...