Kelebek oylaması ve yorumlara yanıtlar

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Örnek verelim...

Mesela Kadir Ezildi neden en iyi dijital içerik üreticisi kategorisinde yok diye yorumlar yapılmış...

“Çok konuşuluyor adam” denmiş. Evet Kadir Ezildi çok konuşuldu, iş dışında özel hayatıyla daha çok ama neyse...

Bu eleştiriyi yapanların listeye iyi bakmadığını da söyleyebilirim size. Çünkü NOW’daki “En Hamarat Benim” programıyla “en iyi erkek sunucu” kategorisinde aday Kadir Ezildi.

Sevgili fanlar, Kadir Ezildi üzerinden konuşursak, onun en iyi dijital içerik üreticisi kategorisinde yer almaktansa ulusal bir kanaldaki sunuculuğuyla aday olmayı daha çok önemseyeceğini düşünüyorum...

Mesela bir kullanıcı da “Halktan gelen oylarla diye sizi kandırıyorlar, daha oy vermeden bize ödülün kime verileceği bilgisi geliyor” demiş. ‘Biz’den kastı kim acaba... Kahvemi püskürttüm bu yorumu okurken ben. Çünkü yorumun altına “en iyi albüm’ kategorisinde “Tarkan Kuantum 51” albümü ödül alacak demiş.

E iyi de Pantene Altın Kelebek kategorilerinde ‘En iyi albüm’ diye bir kategori yok ki.

O yüzden çok rahatlıkla “Tarkan’ın Kuantum 51”in ‘en iyi albüm ödülü’nü alamayacağını şimdiden söyleyebilirim.

Bir yorumda da Atiye’ye “Bak gör aday listesinde olmayacaksın” dediğini aktarıyor bir abimiz. E kardeşim Atiye en son 2022’de çıkarmış şarkı.

Nasıl aday olsun.

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Vay dolandırıcı vay

Kerimcan Durmaz, Almanya’da yaşayan bir kadını evlilik vaadiyle kandırıp yaklaşık 20 milyon lirasını almış.

Kadın çıktı anlattı. Dekontları gösterdi, ses kayıtlarını dinletti...

Ve bu süreç 7 yıl sürmüş.

E be ablacım sen 7 yıl boyunca dolandırıldığını nasıl anlamadın? Buraya gelsen sokakta birine sorsan sana ‘dolandırılıyorsun’ derdi zaten...

Bakın bu çok önemli bir detay. Sosyal medyadaki o yaşamlara inanmayın diye bas bas bağırıyoruz.

Bu çocuğun taktığı saatler, kullandığı telefonlar, giydiği kıyafetler hep sponsorluymuş.

Gördük öğrendik.

Sizin influencer dediğiniz, şarkıcı dediğiniz aslında dolandırıcıymış kanıtlı ispatlı öğrendik...

Onun hakkında konuşanlar, programda parmak sallayanlar diyor ki “Kerimcan 4 liram var bana para gönder diye mesaj atmış.’

Bunları söyleyenlere inanmıyor olabilirsiniz, kendileri de aynı şeyleri yapıyor diyebilirsiniz, haklısınız...

Ben yemin edebilirim yaptıklarına da ispat edemem...

Ama konumuz o değil. Konumuz bir sosyal medya fenomeninin ismini, ününü kullanıp milleti dolandırması.

Nasıl çıkıp insanların yüzüne bakacak acaba bu saatten sonra kendisi çok merak ediyorum.

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Yuhalamak çok ayıp!

Narin hepimizin içini yakmaya devam ediyor.

Narin cinayetinde mahkemede aile bireyleri sustukça “bilmiyorum, haberim yok” repliklerini tekrarladıkça sinirden parmaklarımızı yer olduk. İçimiz soğumayacak o çok belli.

Ama içimizin sıcaklığıyla çıkan alevleri sağa sola saçmak da saçma...

Gülben Ergen gitmiş ve Narin’in duruşmasına katılmış.

Görüntüleri gördüm kapıda bekleyenler “Gülben dışarı, Gülben içeride biz neden dışarıda” diye slogan atıyor.

Yahu bu mu? Ergen izinlerini almış, başvurmuş, üşenmemiş kalkmış duruşma için Diyarbakır’a gelmiş. Siz neden kadını ‘yuh’luyorsunuz?

Şu enerjiyi Narin’in katili bulunması için harcasanıza!

Sırf bir insanı ünlü diye eleştirmek, ne işi var burada demek çok saçma.

Bu dava hepimizin davası!

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Abartın be abi abartın!

Altın kaplamalı zeytin üretmişler. 24 adeti 300 dolardan satılıyor. Kardeşim artık saçmalamayın.

Zeytin zeytindir. Siyahtır, sarıdır, bazen yeşile kaçanları vardır... Gerisi ayıptır!

Ne demek 300 dolarlık zeytin, ne demek altın kaplama!

Bunlar hep Dubai zehirlenmesi. Çıktı ya Dubai çikolatası yandık...

Onun da suyunu çıkarmışlar yahu internette içinden iç çamaşırı çıkan Dubai çikolatası gördüm.

Her şeyi abartalım mutlaka, her şeyin suyunu çıkaralım mutlaka!

Ah benim güzel ülkemin güzel insanları!