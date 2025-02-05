Kazandığının mislini kaybetti

Haberin Devamı

O yarışmanın aşamalarından birinde ‘dövme yaptırmaya cesareti olan var mı’ diye sordu ve açık eksiltmeyi 200 bin liradan başlattı Işıtmak. Günün sonunda 80 bin liraya genç bir çocuk talip oldu bu anlamsız işe.

O çocuk sahnede çarkı çevirdi ve alnına ‘enayi’ dövmesi yazdıracağını öğrendi.

Vazgeçme hakkı vardı ama geçmedi.

Vallahi yaptı bunu o arkadaş. Helal olsun. O dövme yaptırırken Orkun dahil stüdyodaki herkes yüksek sesle güldü o çocuğa...

Dövme kalıcı, üstelik yapıldığı yer alın ve bedeli 80 bin.

Yorumlar tabii ki 80 bin liraya böyle bir şey yapılır mı tarzında.

Vallahi artık 8 bin lira için bile yaptıran bulursunuz. Bırakın enayi yazdırmayı küfür bile yazdırırlar alınlarına. Ama işin ilginci ‘enayi’ çok manidar olmuş.

Haberin Devamı

O dövmeyi yaptıran arkadaşımızın haberi yok. 80 bin lira kazandı ama misliyle zarar verdi kendine hem maddi hem manevi.

O video kalacak ömür boyu orada. Yarın öbür gün çocukları falan izleyecek. Çocuklarını geçtim, çocuklarının arkadaşı görecek.

‘Baban enayi mi oğlummmm’ diye sorup dalga geçecekler.

Ve o gün pişman olacak.

O zaman kadar umurunda olmaz böyle tiplerin.

Bu arada ufak bir not:

İçimden bir ses tüm olan bitenin bir numara olduğunu o dövmenin kalıcı olmadığını da söylemiyor değil.

Sildirmek daha acılı

Programda “10 bin liraya sildirirsin dövmeni 70 bini de cebine atarsın” diyalogları geçti.

Ama iş öyle değil. Kelebek’ten Behlül Aydın aradı dövme sanatçısı Fatih Serdaroğlu’nu...

Diyor ki “dövme sildirmek, yaptırmanın en az 10 katı fazla maliyetli. Ve en az 3 seans işleme girilmesi gerekiyor. Hatta lazer işlemiyle tamamen silinmesi mümkün olmayabiliyor. Bir dövmeyi sildirmek için 2 sene bekleyenler bile var.”

Behlül, “Acılı bir işlem mi” diye sormuş haklı olarak.

Haberin Devamı

Cevap yürek parçalayıcı o arkadaş için:

“Kalıcı dövmenin silinmesi yapılışı kadar kolay değil. Çok daha fazla acı veriyor. Çünkü lazer işlemi hücreleri patlatıyor. E bir de lazer işlemlerinin aralarının ortalama 30 ila 45 gün arasında olduğunu düşünün.”

Ah ahhh. Şimdi yansın derdine o arkadaş.

Bari 80 bin liradan daha az tutsa sildirmenin ücreti...

B planı devrede

Turabi’nin “Wine me-Dine me” şarkısına erişim engeli getirilmiş.

O da hemen dün B planını devreye sokmuş ve şarkı sözlerini değiştirip yeniden yayınlamış şarkıyı.

Demek ki hazırmış önceden yeni versiyon.

Yani biliyormuş ortalığın karışacağını, yasaklanacağını, tepki çekeceğini.

Resmen dalga geçmek için atmış ortaya o leş şarkıyı.

Yeni şarkısı nasıl peki...

Sanat mı, hiç değil.

Dinlenir mi, asla...

Haberin Devamı

Diyor ki yeni şarkısında bu arkadaş ‘Kedi yavrusu olma sahiplen bir tane. Her gün ulusal aşk günü geliyor musun? Öp beni, sar beni, lütfen sev beni.’

Karşımızda bizlerle dalga geçen biri var.

Şimdi sizler ödül gibi girip şarkısını falan dinlemeyin lütfen.

Bu hem bizlerin aklına hem o nadide sanata büyük bir saygısızlıktır.

Kendisi olanı biteni izlerken gülüyordur emin olun.

O yüzden zihninizden de ‘engelleyin’ Turabi ve çıkardığı hatta çıkaracağı şarkıları...