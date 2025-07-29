Kaybettiklerini böyle yaşatıyor Sezen

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Yandı ormanlarımız...

Sonra gözüme kampanyalar ilişti. ‘Haydi bağış yapalım’ paylaşımlarını gördüm.

Unutulur gider 3 gün sonra biliyor musunuz? Tabii ki önemli fidan bağışı ama devamlılığı daha önemli. Bazen sessizce yapmak da çok kıymetli.

Mesela bakınız Sezen Aksu...

Hiç bilmezdim; Sezen Aksu bunca yıldır TEMA Vakfı’yla iş birliği içindeymiş.

Ve kaybettiği yakın dostları anısına hatıra ormanları kurduruyormuş. Bugüne kadar kurulan orman sayısı 11.





O hatıra ormanıyla isimleri yaşatılanlar arasında Adile Naşit, Uzay Heparı, Onno Tunç ve Aysel Gürel de var.

Türkiye’nin dört bir yanında yeşeriyor ormanlar, Sezen Aksu gibi düşünceli vatandaşlar sayesinde.

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Ah canlar

Ormanlar yanarken içeriden gelen çığlıkları duydum.

İzlediğim o videodan sonra durdu dünya bir süreliğine.

Canlarım benim, kaçamıyorlar.

Canlarım benim, yardım isteyemiyorlar.

Canlarım benim, nereye koşmaya kalksalar cayır cayır alevlerle karşılaşıyorlar.

Ah canlarım benim!

Belki de o son attıkları çığlıklarla bizlere, insanlığa sitem ediyorlar.

Havada, karada, her yerde kaos

Hafta sonu zaten ortalık yangın yeri! Bir de bu isimlerin skandalları insanların canını sıkıyor, polisimizi yoruyor, vatandaşımızı sinirlendiriyor, gazetecileri uğraştırıyor.

Dilan Çıtak, Bodrum’da polis çevirmesine girince durmamış ve iddiaya göre polisin üzerine sürmüş aracını.

Sonrasını videolardan izledik.

Polis silah çekiyor, ‘in’ diyor, bu ağlayıp canlı yayın yapıyor.

Sonra da silah sesleri duyuluyor. Havaya uyarı ateşi açıyor o polis. Bakın olacak iş değil. Sen nesin, kimsin yahu?

Babasının soyadını istemeyen, reddeden kız bir anda polislere “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” diyor. Eee bize ne? Kime ne? Ayrıca bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demezler mi insana?

Kusura bakmayın ama bu hanımefendinin sicili de kabarık. Geçen sene de uçakta kabin görevlisine saldırırken görüntüleri çıkmıştı.

Yani havada da, karada da her yerde bir şekilde kaos yaratmayı başarıyor.

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Bazı sihirli cümleler vardır ve maalesef onlar o sihirlerini böyle insanlar yüzünden kaybetmiştir. Çünkü haksızken bile kurarlar o cümleleri.

Dilan da kendisini çeken basın mensubuna telefonu tutup “Kadının kadına zulmü” diye bağırıyordu mesela.

Çok itici, çok can sıkıcı ve hiç samimi değildi.

Umarım sorunu neyse çözer en kısa zamanda bu kızımız.

Şimdi kolay, eskiden daha zordu!

Mustafa Sandal, Harbiye konserinde Lvbel C5’in “HavHavHav” şarkısına gönderme yaptı. Sonra genç rap’çi cevap verdi Sandal’a. “Onun benim efektimi yakalaması çok zor” dedi.

Tespit gibi tespit gördüm ben sosyal medyada bu süreçle ilgili: “Sürekli arabam var, kadınlarım var, hepsi bende var diyen birinin, ‘Onun arabası var, maalesef ruhu yok’ diyen birini anlamasını beklemek saçma olurdu.”

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Offff... Şarkıcı Aydilge’nin bu tespitine imza, kaşe, mühür gerçekten.

Kaldı ki ilerleyen yıllarda Mustafa Sandal’ın “İsyankar” şarkısının ilk 5 saniyesi kadar bile hatırlanmayacak bu tarz isimlerin yaptığı şarkılar...

Şimdi kolay şarkı yapmak, paylaşmak, herkesin duymasını sağlamak. Eskiden zordu bunlar. O yüzden biraz saygı mı gösterseniz acaba?