Kar tatilinden dönenler yurtlara alınsın

O zaman şarkımız, Alfredo Tejada & Paco Vidal– “Seguiriya de la Muerta”.
Kahvaltıyı evde yapacaksak 7-8 adet zeytin sofrada yer alsın...
Dışarıda yarım bıraktığımız bir işimiz var mıydı? Bugün, tamamlayalım.
Güne yumurta ile başlayın ama 2-3 yumurtayı geçmesin. Tıpkı yeşil çay gibi abartmamak gerekiyor.
Aceleniz var ve kahvaltı yapmadan dışarı çıktınız. Beşiktaş, Kadıköy ya da Bostancı’dan vapura bineceksiniz simit almayı ihmal etmeyin. Sıcak olsun.
Ordulular ne şanslı. “Ulugöl Tabiat Parkı”na gitmeyeniniz varsa hafta sonu için plan yapabilirsiniz belki...
Anlatması da zor inanın
Ama deneyeceğim...
Manken Ece Gürsel’in bir ablası var. Adı Burçe Gürsel...
Sevgilisinden bahsederken şöyle diyor:
“Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey’in zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Son zamanlarda göz önünde olmayınca ayrıldık zannedildi.”
Pardon ama yuh!
Bu normal bir açıklama mı?
Bu zihniyet kötü...
Olayımızın üç kahramanı var.
Üç başarılı kadın kahraman...
Işın Karaca, Tuğba Özerk ve Merve Boluğur...
Önce Işın Karaca çıktı ortaya ve albüm çıkaracak olan Merve Boluğur’a ‘ bir sen eksiktin güzel kız’ dedi. (Dikkatinizi çekerim buradaki ‘güzel kız’ tamamen dalga geçme anlamıyla kullanılıyor.)
Neyse, birkaç günlük sessizliğin ardından Merve Boluğur’un; “Işın’ın derdi benim zayıf olmam, o zayıf kadınlara her zaman düşmandır. Kilo vermek için kapı kapı dolaşıyordu” dediği iddia edildi.
İşte tam bu noktada Tuğba Özerk topa girdi ve “Işın Karaca’nın kilosunun değil sesinin altında ezilirsin güzel kız!” dedi.
Tarçınlı, zencefilli, az yağlı sıcak süt ile güne başlayalım mı? Bağışıklığı daha iyi ne sağlam tutar ki...
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Bugün “Gülümse Günebakan” adlı tiyatro oyunu var. Online sergilenecek masala çocuğunuzla evden katılabilirsiniz.
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Ne kadar uzun zaman oldu aile büyüklerini aramayalı değil mi? Bugün uzun uzun telefon görüşmeleri yapalım...
***
Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı çıkıp temiz havayı içimize çekiyor, yarım saat yürüyoruz. Bugün bunu atlamayalım.
TikTok platformu çıkaracağı albüm için Ferhat Göçer ile yetenek avına çıktı. Göçer’in seçtiği bir şarkısına düet yapacak kullanıcılar arasından 10 kişi albüm için tercih edilecek.
Doğal bir arı ürünü olan ‘polen’ bağışıklık için öneriliyor. Yetişkinler günde 2-4 tatlı kaşığı tüketebilirler.
Babalar ve Çocukları temasıyla düzenlenen Ahmet Turgut Fotoğraf Kupası için başvurular başladı. ‘photocup.com’ adresine girebilirsiniz.
Müteşekkir mi müteşekkil mi? Her ikisi de doğru ama anlamları farklı. Bu tür kafa karıştıran kelimeler için Instagram’da “TDK Türkçe Sözlük” hesabını takip edin.
İşin ciddiyetinin farkına varmak lazım. O yüzden bugün kısa bir zamanımızı “Türkiye’de Suyun Geleceği” araştırması yapmaya ayıralım.
Bence çocuğunuzla bile seyredebilirsiniz. Online düzenlenecek “Disneyland Sanal Gezisi”nde ünlü parkın tarihi anlatılacak. Biletler ‘biletix’te.
Aralık ayında boşanma dedikoduları çıktı ve geçtiğimiz gün de boşandılar.
Halen sosyal medya hesaplarında birbirleriyle olan fotoğrafları duruyor.
İlk kimin eli gidecek, kim geçmişi silecek göreceğiz.
Ama dikkatimi çeken başka bir nokta var...
Mesela Hazer Amani’nin henüz 3 ay önce paylaştığı ve Sıla ile çok mutlu göründükleri fotoğrafları var.
Anlıyoruz ki, bu boşanma kararı üzerinde öyle uzun süre düşünülmemiş.
Hızlıca alınmış bir karar sonrası boşanmış ünlü çift.
Kısık sesle ‘Ege şarkıları’ açalım çalsın fonda akşama kadar. Missss...
Gülümseyin ve sosyalleşin. Bu dönemde nasıl sosyalleşeceğim diyeceksiniz. Facetime, Zoom... Artık hangisini tercih ederseniz...
Online konserlerde aradığınızı bulamazsanız konser arşivlerine bir göz atın. Konsere gitmeyi çok özledik çünkü...
Çok gittik sağa sola. Şimdi kendi topraklarımızda gezelim. Bir rehber eşliğinde Topkapı Sarayı ve Harem gezisi için bilet alalım bugün..
5. nesil kahveciliğin temsilcisi ‘Kaave Roastery’ kış ayları için bir kahve çıkardı ‘Snow White Latte’... Hadi battaniye altına girip yudumlayalım...
Yağ tüketiminizi mümkün olduğunca azaltın. Sabah erken saatlerde yağ yakıcı içecekler içelim...
Çocuklarınız evdeki basit malzemelerle deneyler yapabilecek. ‘Henkel’in YouTube kanalında ‘keşif dünyası’na girin ve evde deney keyfini çocuklarınıza yaşatın.
Akşam BBC Earth kanalında ‘
Yeniliklere kapımızı açacağımız bir gün olsun. Katı kurallarınızı yumuşatın. Ben demiyorum, astrologlar uyarıyor.
1951 yılında basılan, Salinger’in ilk ve tek romanı olan “Çavdar Tarlasında Çocuklar”ı okumadıysanız bir çırpıda okuyacaksınız.
İstanbul’da “Esteban”ın hamburgeri çok farklı, çok lezzetli çok çok çok...
Pandemi koşullarının sanat üzerindeki dönüştürücü etkisini vurgulayan “Acı Reçete #02” sergisi 31 Ocak’a kadar devam ediyor.
Haydi kendinize 28 günlük bir “kişisel gelişim planı” yapın ve gün gün uygulayın.
Yalıkavak ve Yeniköy’de şubeleri olan Eskiyer Restoran’ı arayın.
Kontrollü açılış, mutasyonlu virüs, aşıdaki gecikme derken şubat başına kaldı gibi gözüküyor.
Eğer bu süreç biraz daha uzar ve restoranlar 1 ay daha kapalı kalırsa koca bir yılın yarısını kapalı geçirmiş olacaklar.
Bazı esnaflar seslerini duyurmaya çalışıp tedbirlerle hemen dükkanlarımızı açalım diyor.
Bazılarının ise hiç sesleri çıkmıyor.
Neden sesleri çıkmıyor biliyor musunuz?
Çünkü hallerinden memnunlar.
Çünkü onlar gemilerini bir şekilde yürütüyorlar.
Kimse kusura bakmasın ama bu işin önüne geçmek artık zor.
-Kahvaltıda ‘avokadolu ve çedar peynirli göz yumurta’ yapın. İsmi kafa karıştırmasın, yapımı çok kolay
***
-Sabah suyumuzu içtikten sonra bir avuç ceviz yemeyi unutmamak lazım.
***
-Geçin ayna karşısına, ‘gülme egzersizi’ yapın. Evet evet, sebepsizce gülün.
***
-Unutmayın her rock star’ın bir ekibi olur. Yardım istemekten çekinmeyin. Arkadaşlarınızdan fikir alın. Aranızdaki güven bağlarını güçlendirin.
***
Gördük işte son bölümde Volkan’ı. Asya’nın kapısına dayandı. Ağladı.
Asya’ya “Şehrimi terk et, seni görmek istemiyorum, ben sensiz iyiyim” dedi. Saçmaladı.
Volkan, Asya’sız iyi falan değil aslında.
Olay Volkan ile Asya da değil.
Biziz.
Bu, erkeklerin genel bir tavrı.
Bir ilişki yürürken “Nasılsa beraberiz, beni bırak(a)maz” deyip öyle hoyratça davranıyoruz ki...
Arayıp sormama, aynı sofrada yemek yememe, eve geç gelme, sağda solda hayatındaki kadın hakkında küçük düşürücü konuşmalar, hatta aldatma...
Eros Ramazzotti sokakta yürüyüşe çıksa böyle bir kalabalık toplayamaz...
Andrea Bocelli bu denli agresif bir hayran kitlesine sahip değil...
Giorgio Armani ile aynı mekanda kahve içse Can Yaman, kalabalık Can’a doğru koşar,
o derece.
Bu olan bitene ‘PR’ çalışması mı dersiniz, yoksa İtalyanların akıl tutulması mı bilemem.
Zaten konumuz da bu değil.
Çünkü söylenenlere göre Can Yaman için
Perdeleri açıp yağan yağmuru belki de kar yağışını izleyip yarım saat egzersiz yapalım...
Eğer izlemediyseniz, akademi ödüllerinde 8 ödül sahibi ‘Slumdog Millionaire’ bugün TRT 2’de...
Dünya sarılma gününe az kaldı. Sahi en çok kime sarılmayı özlediniz? Hadi fotoğraflarınızı kurcalayın ve paylaşın...
Zaten evdeyiz. O yüzden üşenmeyelim. Hiç açmadığımız bir dolap varsa açıp baştan sona düzene sokalım...
10 öykülük özel bir seçkiden oluşan “Ölümsezen” Mehmet Erkan’ın kaleminden piyasaya çıktı. Şehir insanının yalnızlığını ele alan kitap, çok “biz”den.
Milano Moda Haftası başlıyor bugün. İzlemek için adres https://www.cameramoda.it/
Taşların iyileştirici etkisine inanıyorsanız burcunuza özel, doğal taşlardan yapılmış bir bileklik alın.
“Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak” Netflix’in yeni mini dizisi. Ekran karşısında hop oturup hop kalkmayı sevenlere önerimdir.
“Acaba bu sefer doğru söylüyor mudur Aleyna Tilki?” diye kafa patlattım.
Ama parçaları birleştiremedim ve maalesef Aleyna’ya yine hak veremedim.
“Aşırı kaba erkekler gibi aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence. Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten bu aşırı kibarlık” dedi ve yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
KATILMIYORUM.
Kibarlık iyidir...
Kibarlık her zaman kazandırır.
Bir erkek, hemcinslerine de karşı cinse de kibar davranıyor diye ‘
Badem yemek uyku kalitesini artırıyor. Her gün bir avuç badem alışkanlığı iyidir.
Eminönü ya da Moda’ya yolunuz düşerse, en iyi ‘Berliner’ (Alman Çöreği) için Gurmania’yı ziyaret edin. Çok lezzetli.
Gün boyu mum yakalım. Mesela ‘lavanta kokulu doğal soya mumları’ hem güzel kokuyor, hem rahatlatıyor.
Güne tatlı bir başlangıç nasıl olur? Sizi gün boyu gülümsetecek, “yaban mersinli dutch baby” tarifine internetten bakabilirsiniz.
Salgından ve stresten uzak yaşam önerileri için bugün Hürriyet Seyahat’e göz atın.
Kendi aracınız ile sportif sürüş eğitimi almak isterseniz, 7 saatlik bir eğitim paketi “bodo.com”da sizi bekliyor.
Brokoli, kereviz, pırasa... Birini seçin ve yemeğini yapın. Son zamanlarda böyle sağlam beslenmek çok mühim.
Sağlıklı yaşam için uykunuzun bölünmemesi gerekiyor. Çevrim içi düzenlenen uyku ve pandemi panellerine katılın.
Balat
Kar tatilinden dönenler yurtlara alınsın
Pazar gecesi iki işletmeci arkadaşımın ısrarlı mesajlarıyla uyandım.
Attıkları görseller ürkütücüydü...
Ürperdim.
Çok üzüldüm yahu.
Sonra zaten uykular haram oldu...
Görüntüler Uludağ’dan, Kartalkaya’dan, Erzurum’dan...
Sanki buralar kurtarılmış bölgeymiş gibi... Kar tatiline giden binlerce kişi, yasak masak dinlemeden gönüllerince eğleniyor.
Müzik son ses, DJ kabinde.
Ne içeride ne de dışarıda adım atacak yer var.
Peki bu normal mi?
Ama’sı falan yok bu işin.
Sonuna kadar YANLIŞ.
Pardon ama kış turizmi olmayan yerdeki işletmeciler ‘enayi’ mi?
Onlar neden mekanlarını açıp içeriye yüzlerce insan doldurmuyor.
Neden sokak partileri düzenlemiyor.
Otellerdeki müzik yayını 22:00’den sonra bitmek zorunda.
Peki Uludağ’da sona eriyor mu?
HAYIR.
Sabaha kadar parti devam...
Nasıl olsa kimse gelmez, nasılsa kimse görmez.
Ama neyse ki o eğlenceyi cep telefonuyla görüntüleyip bir de üstüne sosyal medyaya koyacak kadar ‘şuursuzlar’ var da haberimiz oluyor.
Üstelik daha sömestir başlangıcı. Daha ilk haftadan bunu yapanlar, önümüzdeki günlerde neler yapacaklar kim bilir.
Bu insanlar tatillerini bitirip aramıza karışacaklar.
Tam başardık galiba bu işi, kısıtlamalar yavaş yavaş kalkacak derken bunlar yüzünden tekrar evlere kapanacağız belki.
Keşke, buralara tatile gidenler, tatilleri bittiğinde ‘yurtlarda’ karantinaya alınsalar.
Bu sorumsuzları evde karantinaya alsan, yasak dinlemez akşamına çıkar tekrar sokağa.
O yüzden yurtlar bunlar için en güzel seçenek olacaktır.
Bir ‘tık’ için değer miydi
Eski Survivor’cı Barış Murat Yağcı var ya hani. Sevgilisi Nisa ile iddiaya girmiş ve çıkmış Bağdat Caddesi’ne köpek taklidi yapmış.
Sosyal medyada görünce açıp izledim. Midem bulandı.
Adam bildiğin Bağdat Caddesi’nde ‘dört ayak üzerinde’ yürüyor. Yetmiyor ‘hav’lıyor.
İnsanların önünden geçiyor, ağaçların dibine gidip ‘tuvaletini yapıyormuş’ gibi ayağını kaldırıyor falan.
Öyle iğrenç yani.Bir insan neden böyle bir şey yapar? Amaç ‘tık’ almak, YouTube kanalının abone sayısını yükseltmek evet. Ama böyle mi olur bu iş kardeşim?
Hiç mi araştırmadın, hiç mi bakmadın bu dünyada işler nasıl yürüyor diye.
Niye kötüleri örnek aldın.
¡¡¡
Bu saatten sonra Barış ne yaparsa yapsın dikiş tutmaz artık. İzleyenlerde açtığı o yara kapanmaz.
Duyduğuma göre albüm çıkarmak için çalışmalar yapıyormuş...
Olmaz Barış.
Gördüğüme göre YouTube dünyasının yıldızı olmak istiyormuş...
İmkansız Barış!
Söylenene göre “dizi film ne olursa yaparım abi” diyormuş...
Mümkünatı yok artık Barış.
Bir insan kaç işi aynı anda yapabilir?
Bir insan kaç işte başarılı olabilir?
Bu stratejisizlik yüzünden kısa süre sonra hiçbirimiz hatırlamayacağız Barış Murat Yağcı’nın adını.
Ve ondan geriye sadece bu ‘köpek’ taklidi ve ağaç diplerine gidip yaptığı o iğrenç hareketler kalacak.
Yazık, çok yazık.
Genç arkadaşlar yapmayın etmeyin
Bu ekibin fanları var... En büyüğünün yaşı 16’yı geçmiyor. En ufak bir olumsuz yazıda hemen başlıyorlar hakaret etmeye.
Genç arkadaşlar yapmayın etmeyin...
Daha önemli şeyler var hayatta. Derslerinizle uğraşın, sevdiklerinize zaman ayırın.
Körü körüne bağlanmayın hiç kimseye.
Bir abinizin naçizane tavsiyesi.
Aşırı özlem içerir
· Bir Nazım abim var. Almanya’dan sık sık İstanbul’a gelir saatler süren sohbetlerimiz olurdu.
· Dostlarla kalabalık sofralarda bir araya gelirdik.
· Yüksek gelen hesaba burun kıvırıp içimden söylenirdim...
· Rezervasyon yapmak için aradığım mekan dolu olunca ‘hiç mi yok, bana da mı yok’ derdim...
· Sohbetin ortasında anlamsızca sarılırdım eşe dosta...
İşte bunların hepsi aşırı özlem içeriyor benim için.
Testi pozitif çıkana 500 Pound
İngiltere’de korona testi pozitif çıkanlara moral olsun diye 500 pound verilmesi önerisi tartışılıyormuş.
Aman ha.
Bu haberi gördüğümüz gibi unutalım... Unutalım ki ülkemizin gündemine dahi gelmesin böyle bir şey.
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