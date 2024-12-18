Kalk Ferdi baba

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Şimdi ona diyorum ki, ‘senin bize hatıran yetmez Ferdi Baba...’

Daha ‘hatıran yeter’ demek için çok yılların var...

Geçtiğimiz gün rahatsızlanmış ve Marmaris’teki bir hastaneye kaldırılmıştı Ferdi Tayfur...

Tam iyileşti çıkıyor derken Antalya’ya başka bir hastaneye sevk edildiği haberi geldi.

Sağ salim çıkacaktır oradan Ferdi Baba eminim.

Hatta çıktıktan sonra tekrardan bizlerle buluşması lazım bence.

Onun şarkılarının tümünü ezbere bilen biri olarak yapımcılara sesleniyorum.

Ferdi Baba hastaneden çıktıktan sonra oturup konuşun, bir tribüte albümünü yapın kardeşim.

Ucuz bile

Uludağ’da 2 saatlik kayak dersi ve kıyafetinin fiyatı 8 bin 300 lira olmuş.

Şaşırmadım ki. Az bile.

Adamlar orada bir çorbayı bin liraya satıyor kayak ücreti 8 bin 300 lira olmuş ne ki...

Şimdi kısa bir hesap yaparsak...

Otele gittisi geldisi, yemeği şuyu buyu... Ohoooo...

Vallahi yaz tatilinden daha fazlaya gelir.

Herkes en kısa yerden köşeyi dönme derdinde.

Kışın zaten 2 ay sezon var diye yazın da 3 ayımız var diye kandırıyorlar bizi.

Biz de yiyoruz, hatta bazılarımız üzülüyoruz ve ödüyoruz o paraları...

3’te 3 yaptı

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Tartışmasız bu sezonun en iyi işi Kanal D’nin “Uzak Şehir” dizisidir...

AyNa yapımın yapımcılığını üstlendiği dizi, öyle başarılı bir grafik çiziyor ki, her hafta şaşırtıyor beni.

İşi bilenin, işin başında olması çok başka bir şey.

Bunu çok açık şekilde görüyoruz. Ne maçlar yıkabiliyor “Uzak Şehir”i ne de karşısındaki diğer rakipleri...

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba öyle iyi uyum sağlamışlar ki...

Ben daha dizi başlamadan okumuştum senaryoyu “vay vay vay, bakın görün bu yapım her hafta grafiğini yukarıya taşımaya devam edecek” demiştim.

Çünkü aksiyon bir saniye bile eksilmiyor diziden.

Bir aşiret dizisi değil Uzak Şehir... Bir hayat hikâyesi aslında...

Halen izlemediyseniz, mutlaka haftalık programınıza alın.

İkinciyi kaldıramayız

Bence ikinci bir Icardi–Wanda Nara ilişkisinin benzeri olabilir Lucas Torreira ve Devrim Özkan ilişkisi...

Hep Galatasaraylı futbolcuları konuşuyoruz aşk ilişkileriyle ama neyse.

Hatırlarsanız bundan bir kaç ay önce kredi kartını geri aldığı için bittiği iddia edilmişti ikilinin ilişkisi.

Sonra barışıldı, şimdi yeniden ayrıldılar.

Aklıma hep pis düşünceler geliyor. Acaba yine benzer bir para olayı mı var diyorum ikili arasında.

Sonuçta bir kere olanın tekrar olmaması pek mümkün değil gibi...